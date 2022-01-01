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Холокост 2000
Киноафиша Фильмы Холокост 2000 Холокост 2000, 1977: актеры и роли
Holocaust 2000 Холокост 2000 1977 / Великобритания / Италия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Холокост 2000, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альберто Де Мартино Alberto De Martino
В ролях
Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas Саймон Уорд Simon Ward Агостина Белли Agostina Belli Энтони Куэйл Anthony Quayle Вирджиния МакКенна Virginia McKenna Спирос Фокас Spiros Focás Иво Гаррани Ivo Garrani
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Главная роль
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