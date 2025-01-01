JanuaryЯ не знала, что мужчины пользуются лаком для волос.
January[January раздумывает о том, чтобы снять собственную квартиру]Я бы не просила Майка дать денег. У меня своих вообще нет.
Linda RiggsТы будешь работать на Линду Риггс в журнал Gloss. С теми кругами, в которых ты вращаешься, дорогуша, ты — золото.
JanuaryЛинда, я не умею писать!
Linda RiggsЯ тоже! Ты только и делаешь, что собираешь информацию. Писать у нас есть целая команда недооценённых идиотов. О, дорогая, тебе так повезло, что ты попала ко мне. Я всему тебя научу: писать, трахаться, всему! Знаешь, что мне вчера сказал один мужик? "Линда, у тебя пальцы как рот, а рот — как десять пальцев!" Ну, лучшей рекомендации и не придумать, правда?
KarlaКстати, Ди, главные роли в моих фильмах всегда говорили мне: «Ты такая красивая, когда злишься!»
[подходит к Ди и обнимает её сзади]
KarlaЖаль, что я не могу сказать то же про тебя.
Linda RiggsЯ не собираюсь умирать. В этом нет будущего.
Tom Colt[говорит о чувствах Дженуари к её отцу]Я всегда подозревал, что я просто замена.
Tom ColtНенавижу заканчивать наш разговор на слегка, но безусловно вульгарной ноте, но мне действительно нужно в туалет.