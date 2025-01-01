Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Одного раза недостаточно Цитаты из фильма Одного раза недостаточно

Цитаты из фильма Одного раза недостаточно

Linda Riggs Слушай, если ты не ценишь рок, у меня полно другого. Что-то под настроение.
[листит коллекцию пластинок]
Linda Riggs Как тебе это? «Музыка, чтобы завестись».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
January Я не знала, что мужчины пользуются лаком для волос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
January [January раздумывает о том, чтобы снять собственную квартиру] Я бы не просила Майка дать денег. У меня своих вообще нет.
Linda Riggs Ты будешь работать на Линду Риггс в журнал Gloss. С теми кругами, в которых ты вращаешься, дорогуша, ты — золото.
January Линда, я не умею писать!
Linda Riggs Я тоже! Ты только и делаешь, что собираешь информацию. Писать у нас есть целая команда недооценённых идиотов. О, дорогая, тебе так повезло, что ты попала ко мне. Я всему тебя научу: писать, трахаться, всему! Знаешь, что мне вчера сказал один мужик? "Линда, у тебя пальцы как рот, а рот — как десять пальцев!" Ну, лучшей рекомендации и не придумать, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karla Кстати, Ди, главные роли в моих фильмах всегда говорили мне: «Ты такая красивая, когда злишься!»
[подходит к Ди и обнимает её сзади]
Karla Жаль, что я не могу сказать то же про тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Linda Riggs Я не собираюсь умирать. В этом нет будущего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Colt [говорит о чувствах Дженуари к её отцу] Я всегда подозревал, что я просто замена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Colt Ненавижу заканчивать наш разговор на слегка, но безусловно вульгарной ноте, но мне действительно нужно в туалет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Бренда Ваккаро
Бренда Ваккаро
Brenda Vaccaro
Дебора Раффин
Deborah Raffin
Мелина Меркури
Melina Mercouri
Дэвид Джэнссен
David Janssen
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Так мог ли Димон спасти своих друзей? Один поступок в финале «Бумера» до сих пор не дает покоя зрителям
Что готовит «Аватар 3»? Кэмерон оставил «жирные» намеки во второй части — и тут явно не обошлось без «Терминатора 2»
Сохраняйте расписание: даты выхода всех эпизодов 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» — от премьеры до финала
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше