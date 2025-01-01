Дженни СиммсЯ не хочу так думать, но... может и так получиться.
Эйб КроссДженни, никто не стреляет быстрее меня. Я знал это с детства, с того самого первого раза, как взял в руки пистолет. В этом нет ничего хорошего или плохого. И уж точно нет в этом ни храбрости, ни благородства — просто так на самом деле. Это то, что я умею делать. И умею лучше всех на свете.
Will TennerayНора, меня никогда не побить в перестрелке. Это единственное, в чём я чертовски уверен в этом мире.
Will TennerayРабота? Обманывать лохов, чтобы они покупали выпивку? Если только я не ношу штаны наизнанку, я ничем не лучше той Дженни, с которой ты переспал прошлой ночью.
Abe CrossПохоже, я знаю, о чем ты. Я сам работал, прежде чем в последний раз отправился на поиски.
Will TennerayДай договорить! Мы говорим, что сделаем это. Все эти мужики делают ставки, даже порядочные женщины. Не могут оторваться, боятся пропустить что-то. Ты думаешь, они не заплатят, и не заплатят много, чтобы увидеть нашу перестрелку?
Abe CrossНет, не заплатят. Пока знают, что это просто шоу. Но ты же не про шоу говоришь, да?
Abe CrossЗначит, ты хочешь сказать, что один из нас должен по-настоящему убить другого. Это ты имеешь в виду?
Will TennerayПобедитель забирает всё. Проигравшему ничего не нужно.
Francisco Alvarez[объявляет зрителям корриды]В следующее воскресенье, в это же время, вы увидите то, чего еще никогда не было! Не человек и бык, а два человека! Два человека встретятся здесь в перестрелке насмерть!