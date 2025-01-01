Меню
Дженни Симмс Эйб! Эйб! Как же я могу ругаться с человеком, которого завтра, скорее всего, похоронят?
[пауза]
Дженни Симмс Не стоило мне этого говорить.
Эйб Кросс Но ты думаешь, что так оно и будет, да?
Дженни Симмс Я не хочу так думать, но... может и так получиться.
Эйб Кросс Дженни, никто не стреляет быстрее меня. Я знал это с детства, с того самого первого раза, как взял в руки пистолет. В этом нет ничего хорошего или плохого. И уж точно нет в этом ни храбрости, ни благородства — просто так на самом деле. Это то, что я умею делать. И умею лучше всех на свете.
Will Tenneray Нора, меня никогда не побить в перестрелке. Это единственное, в чём я чертовски уверен в этом мире.
Will Tenneray Работа? Обманывать лохов, чтобы они покупали выпивку? Если только я не ношу штаны наизнанку, я ничем не лучше той Дженни, с которой ты переспал прошлой ночью.
Abe Cross Похоже, я знаю, о чем ты. Я сам работал, прежде чем в последний раз отправился на поиски.
Will Tenneray Чем именно?
Abe Cross Стрелял в шоу. Медицинское представление. Кроме меня там был карлик и татуированный парень.
Will Tenneray [фыркнул] Вот это уже лучше.
Bud Tenneray Старина Кайл говорит, что Кросс — самый быстрый стрелок, что только был на свете.
Will Tenneray Ну, такое про многих говорили. Большинство из них уже мертвы.
Уилл Теннерей [после схватки оба мужчины принимают боевую стойку и тянут оружие] Разве это не похоже на что-то знакомое? Что теперь? Стрелять?
Эйб Кросс Я не хочу тебя убивать, Теннерей.
Уилл Теннерей Я тоже не хочу тебя убивать. А при чём здесь это?
Abe Cross Вот теперь тебе точно кровь в жилах застынет!
Will Tenneray Что ж, я с Богом не воюю... если только ты чего не утаил?
Abe Cross Что-то тебя беспокоит, Альварес?
Francisco Alvarez То, что ты задумал, уродливо. Разве ты не считаешь это уродством?
Will Tenneray Что хорошего в том, как тореадор и его друзья рубят бедного быка ради денег?
Francisco Alvarez Это совсем другое. Ты не сражаешься в гневе или ради защиты. Как победитель сможет жить?
Will Tenneray Гораздо лучше, чем он живёт сейчас.
Will Tenneray Это всё, что тебе нужно?
Abe Cross Мне не мало чего надо, Теннерей, но не вижу, какое это имеет к тебе дело.
Will Tenneray А может и имеет.
Abe Cross В каком смысле?
Will Tenneray В том смысле, как ты сказал вчера вечером... про продажу билетов.
Abe Cross Билеты? Ты про билеты, чтобы люди смотрели, как мы друг друга мочим?
Will Tenneray Именно про это.
Abe Cross Да ладно тебе, мужик. Ты должен понимать, что я это сказал, чтобы показать, какая это дурацкая мысль.
Will Tenneray Давай подумаем. Мы оба прямо говорим, что собираемся сцепиться.
Abe Cross Да на хрена ты несёшь?
Will Tenneray Дай договорить! Мы говорим, что сделаем это. Все эти мужики делают ставки, даже порядочные женщины. Не могут оторваться, боятся пропустить что-то. Ты думаешь, они не заплатят, и не заплатят много, чтобы увидеть нашу перестрелку?
Abe Cross Нет, не заплатят. Пока знают, что это просто шоу. Но ты же не про шоу говоришь, да?
Will Tenneray Нет, не про шоу.
Abe Cross Значит, ты хочешь сказать, что один из нас должен по-настоящему убить другого. Это ты имеешь в виду?
Will Tenneray Победитель забирает всё. Проигравшему ничего не нужно.
Francisco Alvarez [объявляет зрителям корриды] В следующее воскресенье, в это же время, вы увидите то, чего еще никогда не было! Не человек и бык, а два человека! Два человека встретятся здесь в перестрелке насмерть!
Abe Cross Держись от меня подальше, понял?
Abe Cross Старый Эрп. Он никогда не рисковал просто ради шоу.
Will Tenneray Нет, нет, он таким не был.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Карен Блэк
Джонни Кэш
Джонни Кэш
Johnny Cash
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Эрик Дуглас
Eric Douglas
Раф Валлоне
Raf Vallone
