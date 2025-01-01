Дженни Симмс Эйб! Эйб! Как же я могу ругаться с человеком, которого завтра, скорее всего, похоронят?

[пауза]

Дженни Симмс Не стоило мне этого говорить.

Эйб Кросс Но ты думаешь, что так оно и будет, да?

Дженни Симмс Я не хочу так думать, но... может и так получиться.