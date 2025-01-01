Paris Pittman Jr.[Входит в маске с намерением ограбить семью]Ах, ничего лучше жареной курицы, пока она ещё горячая и хрустящая! Чем быстрее откроешь сейф и отдашь нам деньги, тем быстрее сможешь вернуться к этой вкусной курице.
Cyrus McNuttОни меня потихоньку добивают, Дадли!
Dudley WhinnerТы всех нас переживёшь. У тебя много дюймов.
Paris Pittman Jr.[на открытии новой столовой в тюрьме]От имени всех мужчин я хотел бы выразить благодарность лейтенант-губернатору, вам, начальник, учителю и другим почётным гостям, а также всем законопослушным гражданам, которые нас поддерживают, за то, как много это значит для нас здесь. Представьте себе, после всего, что мы пережили, после всего, что мы натворили обществу,