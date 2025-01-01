Меню
Woodward Lopeman Не говори мне, что ты не умеешь говорить. Ты мог бы уговорить койота отдать курицу!
Mr. Lomax Человек всю жизнь работает, как чёрт, чтобы вырваться вперёд. А какой-то ублюдок просто приходит и отбирает это у него.
Woodward Lopeman Зачем ты так усердно стараешься доказать, что ты ублюдок?
Paris Pittman Jr. Потому что я им и есть. Это моя профессия, и я на вершине!
Woodward Lopeman [глядя на часто используемые бочкообразные ванны] Какая из них самая свежая?
Paris Pittman Jr. [саркастично] Я бы даже корове не дал из них пить.
Paris Pittman Jr. [Входит в маске с намерением ограбить семью] Ах, ничего лучше жареной курицы, пока она ещё горячая и хрустящая! Чем быстрее откроешь сейф и отдашь нам деньги, тем быстрее сможешь вернуться к этой вкусной курице.
Cyrus McNutt Они меня потихоньку добивают, Дадли!
Dudley Whinner Ты всех нас переживёшь. У тебя много дюймов.
Paris Pittman Jr. [на открытии новой столовой в тюрьме] От имени всех мужчин я хотел бы выразить благодарность лейтенант-губернатору, вам, начальник, учителю и другим почётным гостям, а также всем законопослушным гражданам, которые нас поддерживают, за то, как много это значит для нас здесь. Представьте себе, после всего, что мы пережили, после всего, что мы натворили обществу,
[поднимает тарелку, улыбаясь]
Paris Pittman Jr. нам подают курицу с зелёным горошком и картофельное пюре!
[сияет, затем швыряет тарелку в стену за спиной начальника]
Paris Pittman Jr. [соседям по камере о плане побега] В общем, начните шпионить и не забывайте, я на вас рассчитываю — все молчать. Всем молчать.
The Missouri Kid [с сарказмом] Это всё равно что просить стаю койотов молчать о дохлой лошади.
The Governor На этой земле у людей есть законы, по которым они живут, и вот в этом весь смысл! Когда нет законов — наступает беззаконие, а оно рождает преступность!
Cook Ты не полезешь стреляться из-за денег белого человека!
Dudley Whinner [отступает к печке-буржуйке] Ёлки-палки! У-у-у-у-у меня задница в огне! У меня задница в огне!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Генри Фонда
Генри Фонда
Henry Fonda
Артур О’Коннелл
Arthur O'Connell
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Джон Рэндольф
John Randolph
Хьюм Кронин
Hume Cronyn
Берджесс Мередит
Burgess Meredith
Вирджиния Кейперс
Virginia Capers
