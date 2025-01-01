LomaxМы? Ты в последнее время смотрел на кладбище в Эмметте? В одном углу кучка дешёвых деревянных крестов, тесно стоящих друг к дружке. Это плата последним дуракам, которые пытались остановить «Военный фургон». Хочешь факты? Гроб — доллар пятнадцать, кресты — двенадцать центов, счёт оплачивает Пирс. Доллар двадцать семь — жалкая цена за человеческую жизнь, особенно за мою.
LomaxЯ не могу позволить тебе погибнуть, если только не сделаю это я сам!
Lomax[Джексон и Ломакс видят, как бандиты стреляют в человека]Дай угадаю, это твой приятель.
Taw JacksonТы знаешь, почему Пирс хотел, чтобы ты меня убил?
LomaxКонечно, чтобы потом легально отжать твою землю, когда узнал, что там золото. Ты был честным скотопромышленником, защищающим своё имущество, а в итоге — тебя подстрелили, подставили и посадили. Мне всегда казалось, что в этом есть что-то забавное.
Taw JacksonНу, приятно встретить человека с хорошим чувством юмора.
Taw JacksonЧерез четыре дня Пирс организует самый крупный золотой караван, когда-либо покидавший территорию — полмиллиона долларов.