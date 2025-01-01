Levi Walking Bear Тупые индейцы!

Taw Jackson Похоже, они собираются уходить.

Levi Walking Bear Да. Женщины, старики, дети — Пирс их голодом довёл. Теперь вся земля будет его.

Taw Jackson А как насчёт Дикого Коня?

Levi Walking Bear Он и воины останутся, но Пирс и их выследит. Тупые индейцы.

Taw Jackson А ты умный?