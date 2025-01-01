Меню
[после того, как мы сбили двоих негодяев]
Ломакс Моя первая взорвалась на земле.
Тоу Джексон А моя была повыше.
Lomax Ну, думаю, ты не в курсе его новой игрушки — маленькой бронированной штуковины, которую он называет «Военный фургон».
Taw Jackson Обычная партия золота — пятьдесят тысяч — из Эмметта до железнодорожной станции в Эль-Пасо, в сорока трёх с половиной милях отсюда.
Lomax А ещё там есть охрана...
Taw Jackson Тридцать три человека. Двадцать восемь всадников и пятеро в экипаже. Каждый вооружён винтовкой Генри с магазином, двумя кольтами и двестами патронов.
Lomax И при чём тут я?
Taw Jackson Мы собираемся забрать этот фургон.
Lomax Мы? Ты в последнее время смотрел на кладбище в Эмметте? В одном углу кучка дешёвых деревянных крестов, тесно стоящих друг к дружке. Это плата последним дуракам, которые пытались остановить «Военный фургон». Хочешь факты? Гроб — доллар пятнадцать, кресты — двенадцать центов, счёт оплачивает Пирс. Доллар двадцать семь — жалкая цена за человеческую жизнь, особенно за мою.
Levi Walking Bear Тупые индейцы!
Taw Jackson Похоже, они собираются уходить.
Levi Walking Bear Да. Женщины, старики, дети — Пирс их голодом довёл. Теперь вся земля будет его.
Taw Jackson А как насчёт Дикого Коня?
Levi Walking Bear Он и воины останутся, но Пирс и их выследит. Тупые индейцы.
Taw Jackson А ты умный?
Levi Walking Bear Конечно! Потому что я научился жить в мире белых и делать то, что они делают. Бери всё, что можешь, когда можешь.
Lomax Ты всегда носишь пистолет поверх трусов?
Taw Jackson В последнее время — да.
Lomax Я не могу позволить тебе погибнуть, если только не сделаю это я сам!
Lomax [Джексон и Ломакс видят, как бандиты стреляют в человека] Дай угадаю, это твой приятель.
Taw Jackson Ты знаешь, почему Пирс хотел, чтобы ты меня убил?
Lomax Конечно, чтобы потом легально отжать твою землю, когда узнал, что там золото. Ты был честным скотопромышленником, защищающим своё имущество, а в итоге — тебя подстрелили, подставили и посадили. Мне всегда казалось, что в этом есть что-то забавное.
Taw Jackson Ну, приятно встретить человека с хорошим чувством юмора.
Taw Jackson Через четыре дня Пирс организует самый крупный золотой караван, когда-либо покидавший территорию — полмиллиона долларов.
Lomax Как мы его возьмём? С прусской армией?
Taw Jackson С тремя другими ребятами. Всего нас пятеро.
Lomax Пятеро. Я даже рад, что не убил тебя сегодня — у тебя чёртовски смешное чувство юмора!
Lomax Ты доставил мне кучу проблем! Ты — единственный человек, которого я ранил, но не прикончил.
Lomax Почему ты решил, что я тебя не убью?
Taw Jackson Любопытство.
Lomax Ну, ты всё ещё жив. И что теперь помешает тебе остаться в живых?
Taw Jackson Деньги.
Lomax Сколько?
Taw Jackson Твоя доля будет больше ста тысяч.
Lomax Вот что я всегда говорил — миру нужно больше простого понимания, чтобы люди могли объединяться!
[Тау и Леви договариваются с Вождём Дикий Конь о помощи его воинов в атаке на Военный фургон]
Levi Walking Bear Он говорит, что твой враг — его враг.
Taw Jackson Отлично!
Levi Walking Bear Нет. Он говорит, что потеряет слишком много воинов.
Taw Jackson Спроси его: «Он ездит с воинами или с женщинами?»
[последние реплики]
Lomax Сколько там и что ты с этим сделал?
Taw Jackson Сто тысяч. Я спрятал.
Lomax Где?
Taw Jackson Через шесть месяцев скажу.
Lomax Шесть месяцев? Я хочу его сейчас!
Taw Jackson Сейчас неразумно светиться золотом сразу после ограбления, правда?
Lomax Что мне делать всё это время, а?
Taw Jackson Во-первых, лучше убедись, что я жив-здоров.
Lomax Это работа на двадцать четыре часа в сутки!
Taw Jackson Это твоя проблема... партнёр.
Тоу Джексон Планы изменились. Ребёнок хочет использовать нитроглицерин.
Ломакс Нитроглицерин?
Тоу Джексон Он в сейфе, который тебе придётся открыть.
Ломакс Забудь! Я ни за что не полезу рядом с этим пьяным ребёнком и нитро.
Тоу Джексон Ломакс, хватит! Никто не сидит сложа руки, когда на кону полмиллиона. Либо перестаёшь вести себя как примадонна, либо всё отменяем.
Ломакс Ладно, но тебе придётся добавить к своей доле ещё две тыщи.
[во время боя с воинами Дикого Коня, фургон с украденным золотом, спрятанный в бочках с мукой, опрокидывается, рассыпая содержимое среди благодарных индейских женщин]
Lomax Они всё разгребают! Почему ты их не остановил?
Taw Jackson А как я должен это сделать?
Levi Walking Bear Боюсь, Тоу прав, Ломакс. Они будут драться.
Lomax Заткнись, ты, индеец!
Levi Walking Bear Я знаю свой народ. Для них это просто мука.
Lomax Мука? А золото что?
Levi Walking Bear По их мнению, это просто еда.
Billy Hyatt Слушай, а как так получилось, что ты замужем за Уэсом?
Kate На самом деле я не замужем. Меня просто обменяли.
Billy Hyatt Обменяли?
Kate Мои родители обменяли меня на двадцать долларов и лошадь. Они бедные.
Billy Hyatt Я бы сказал, это гораздо хуже, чем просто бедные.
Kate Не очень, но и не важно. Тут так же, как и там. Сделал дело — молчи.
Billy Hyatt Двадцать долларов и лошадь. Мне кажется, ты стоила бы... чуть больше.
[после того, как Тоу оглушил одного из подручных Пирса, он забирает свой украденный пистолет]
Тоу Джексон Патроны здесь...
[размахивает пистолетом]
Тоу Джексон ...принадлежат ему. Передай ему, что он может прийти и забрать их... *в любое* время!
Frank Pierce Индейцы мосты не взрывают!
[повторяющаяся фраза]
Ломакс Ну...
То Джексон ...да...
Levi Walking Bear [у барной стойки] Виски! Я сказал, виски!
Levi Walking Bear [в баре] Виски! Я сказал, виски!
Бармен Здесь индейцам не наливаем.
Levi Walking Bear Тогда я налью себе сам.
[наливает себе и Ломаксу]
Levi Walking Bear Присоединяйся.
Lomax Спасибо.
Taw Jackson [Леви наливает Джексону] Нет, спасибо.
Levi Walking Bear Слишком хорош, чтобы пить с индейцем?
Taw Jackson Именно так.
[Леви кладёт бутылку, бьёт Джексона, начинается драка в баре]
Levi Walking Bear [во время драки] Можно сказать, я спас тебе жизнь.
Hite Пошли отсюда.
Frank Pierce Тебя наняли охранять это золото.
Hite Не я, с меня хватит. Пирс стреляет в Хайта.
Shack Он прав, мистер Пирс.
Frank Pierce Ты тоже. Пирс стреляет в Шэка.
[первые слова]
Hoag Шериф! Тоу Джексон снова в городе!
Sheriff Strike Ты уверен?
Hoag Да он сейчас по улице едет, живой и здоровый.
Hoag Может, тюрьма выбила из тебя всю жесткость?
[Тоу бросает презрительный взгляд на зама, который отступает]
Taw Jackson Возможно.
Taw Jackson Где Ломакс?
Wes Fletcher В Ронрадо... в «Ориентал Палас». Билли Хайат в Чабиско.
Taw Jackson Леви?
Wes Fletcher Он у Мескитта с бандой Колиты.
Taw Jackson А что с грузом?
Wes Fletcher Крупный через четыре дня.
Taw Jackson Времени у нас мало.
Frank Pierce Подготовьте свежих лошадей — я хочу, чтобы вы были в Ронрадо до рассвета. Найдите Ломакса. Я хочу, чтобы он убил Тоу Джексона. Заплачу ему сколько угодно.
Hammond Вы готовы заплатить ему любую сумму, сэр?
Frank Pierce Пойду на десять тысяч.
Hammond Чёрт возьми, мистер Пирс, мы готовы сделать это и за гораздо меньшие деньги.
Frank Pierce Если бы вы могли! Ломакс — единственный, кто сможет, так что принимайтесь за дело.
Shack Босс, ты же знаешь, как они друг к другу относятся, Ломакс, наверное, приедет сюда и убьёт его просто так.
Frank Pierce Если там нет денег, Ломакс ни за что не возьмётся... а я хочу, чтобы Тоу Джексон был мёртв!
[Ломакс соглашается присоединиться к банде Тоу Джексона]
Lomax Одно условие.
Taw Jackson Какое?
Lomax Моё время с этого момента до ограбления стоит сто долларов в день... если я выстрелю — пятьсот.
Lomax Таких денег нет.
Lomax Я возьму расписку с твоей доли золота.
Taw Jackson Договорились.
Lomax Ты сделал выгодную сделку, Большой.
Taw Jackson Что значит?
Lomax Два дня по пятьсот баксов по цене одного.
Lomax Не дай с собой ничего случиться.
Taw Jackson Вряд ли.
[флирт во время покерной игры]
Lomax Что будешь?
Lola Студ.
Lomax Знаешь, Пирс повысил ставку на тебя. Ты для меня стоишь двенадцать тысяч... мёртвым.
Taw Jackson А сто тыщ живым.
Lomax Одно — риск, другое — гарантия.
Taw Jackson Ломакс, ничего не бывает гарантированным.
Lola [из спальни] Дорогой?
Lomax Да я сегодня утром и стрелять в тебя не очень-то хотел... партнёр.
Taw Jackson И я тоже... дорогая.
Wes Fletcher Давай я тебе кое-что покажу. Ты когда-нибудь видел такую оболочку?
Taw Jackson Да.
Wes Fletcher На прошлой неделе я сдал десять тысяч патронов в Пирс.
Taw Jackson Хм. Гатлинг.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Джон Уэйн
Джон Уэйн
John Wayne
Хауард Кил
Howard Keel
Роберт Уокер мл.
Robert Walker Jr.
Брюс Кэбот
Bruce Cabot
Хэл Нидэм
Хэл Нидэм
Hal Needham
Джин Эванс
Gene Evans
Кинен Уинн
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Bruce Dern
Джоэнна Барнс
Joanna Barnes
