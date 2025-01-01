TerbovenУинстон Черчилль сегодня курит особенно большую сигару. И мы смеёмся над ним. Почему? Потому что все эти контейнеры, которые британцы так старались уничтожить, уже были заранее изготовлены в Берлине. Они уже в пути сюда и будут установлены к завтрашнему дню.
NilssenЭто... должен сказать, это фантастическая эффективность!
TerbovenНикогда не ошибайся, недооценивая немцев. К Пасхе у нас будет не просто 10 000 фунтов тяжёлой воды, а 12 000 фунтов тяжёлой воды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кнут передаёт Рольфу полуавтоматический пистолет, похожий на немецкий P-38, тот сначала удивлён, потом с улыбкой принимает его]
Knut[с юмором]Знаешь, что с ним делать? Нажать вот на эту штуку — и пули полетят туда.