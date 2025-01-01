Меню
Цитаты из фильма По методу Харма

Commander Paul Eddington Старый Камень Веков, у нас новая война. Жёсткая, мать её, морская война.
Captain Rockwell Torrey В чём секрет Вики Марлоу?
Commander Egan Powell Ну, она не такая, какой кажется здесь. Секрет Вики Марлоу в том, что она зарабатывает полмиллиона в год и при этом до сих пор берёт с меня алименты, несмотря на моё нынешнее скромное положение. Впрочем... Мне приятно знать, что все её фильмы — отстой с тех пор, как я перестал их писать. Рокуэлл, мальчик мой, никогда, повторяю, никогда не женись на киноактрисе.
Captain Rockwell Torrey А ты на трёх женился.
Commander Egan Powell Знаю. Это как с орешками — один за одним не мог остановиться.
CINCPAC II Ну, все мы знаем, что флот никогда не ошибается. Но в этом случае он слегка промахнулся с правдой.
Captain Rockwell Torrey Быстрый корабль, идущий на верную погибель — паршивая ситуация, командир Эддингтон.
Commander Paul Eddington Паршивая!
CINCPAC II На самом возвышенном троне в мире мы сидим лишь на своём собственном заднице.
Rear Admiral Rock Torrey Все сражения ведут испуганные люди, которым бы хотелось быть где-то в другом месте.
Commander Egan Powell В том числе и адмиралы?
Rear Admiral Rock Torrey Да.
Captain Paul Eddington Лейтенант, я не знаю, как у вас с отцом, но скажу так: таких бездельников, как твой друг Оуинн, у нас хватает, как плохой погоды. А вот моряки, как твой старик, бывают раз в жизни.
Ensign Jere Torrey Боюсь, я не могу согласиться с вашей оценкой командира Оуинна.
Captain Paul Eddington Ну что ж, боюсь, я не могу принять тебя за сына Рока Торри. Кажется, кто-то опередил его.
Ensign Jere Torrey Постойте, Эддингтон!
Captain Paul Eddington *Капитан* Эддингтон. Да?
Captain Rockwell Torrey Передайте сообщение на Перл. «Получили два торпедных попадания». Укажите наше местоположение. «Степень повреждений неизвестна. Дальнейшие инструкции последуют.»
Commander Burke И нарушить радиомолчание, сэр?
Captain Rockwell Torrey Бёрк, ты не думаешь, что японцы уже знают, где мы находимся?
Младший лейтенант медсестра Мэгги Хейнс Как адмиралы относятся к медсестрам?
Контр-адмирал Рок Торри Так же, как и капитаны.
Nurse Lieutenant Maggie Haynes Я специально старалась не выглядеть как медсестра.
Admiral Kimmel Я обязан сообщить вам, что вы отстранены от командования до выяснения обстоятельств военного разбирательства.
Captain Torrey Я не понимаю, сэр.
Admiral Kimmel Вы не маневрировали змейкой, когда получили две торпеды.
Captain Torrey Я экономил топливо, сэр.
Admiral Kimmel Если у вас не хватало топлива для выполнения задания, почему не повернули назад в Перл?
Captain Torrey Моя задача была перехватить и вступить в бой с врагом явно превосходящей силы, сэр. Я понимал это так: моя группа — расходный материал.
Admiral Kimmel Сомневаюсь, что военное разбирательство это примет, капитан. Вы сейчас окажетесь в вакууме между мирным и военным флотом. Через шесть месяцев будут делать адмиралов из капитанов, проявивших смелость. А сейчас они просто реагируют на катастрофу в Перл-Харборе, и наказание — дело первоочередное. Конечно, вы не обязаны соглашаться с решением военного суда. Можете потребовать общий военный суд, нанять пару крутых морских адвокатов и бороться до конца.
Captain Torrey Я бы не хотел этим заниматься, сэр.
Admiral Kimmel Почему?
Captain Torrey Флот у меня во втором поколении, адмирал.
Admiral Kimmel Понятно. Я тоже не собираюсь требовать военного суда, капитан, а у меня потерян флот. Так что, думаю, мы оба просто примем то, что нам дадут, и надеемся получить полезную работу где-нибудь.
Captain Torrey Да, сэр.
Admiral Kimmel Удачи.
Captain Torrey И вам удачи, сэр.
Col. Gregory Сэр, я не смогу разместить всех своих людей, если мы не получим как минимум ещё пять транспортов.
Rear Admiral Rock Torrey Так на Тулабонне нет больше R4D?
Col. Gregory Есть, но их держат в резерве.
Captain Paul Eddington Резерв! Для чего...
Col. Gregory Так организовал адмирал Бродерик.
Captain Paul Eddington Что будет, если R4D сломается?
Col. Gregory Тулабонна пришлёт запасной, пока мы не починим.
Captain Paul Eddington Пять уже сломались, Грегг.
Commander Egan Powell Давайте передадим плохие новости Бродерику!
Rear Admiral Rock Torrey Мистер Кэнфил, похоже, вы попали в шайку воров!
Clayton Canfil, Australian Coastwatcher Похоже на то, адмирал, к счастью, могу это подтвердить!
[Кассиди идёт на полном ходу, пытаясь уйти от атаки на Пёрл-Харбор]
Lt. Cline Капитан Хардинг, сэр, и исполнительный офицер!
Commander Rafe Harding USN, Cassiday's CO [Стоя на носу преследующей моторной шлюпки, отчаянно размахивая шляпой вверх и вниз] Кассиди! Стойте! Позвольте нам подняться на борт!
Lt. Tom Agar Как, черт возьми, мы можем остановиться? На этой скорости на это уйдёт двадцать минут!
LTJG 'Mac' McConnel [Принимая решение не останавливаться] Кто-нибудь на мостике что-нибудь видит там, сзади?
Bosun's Mate Chief Culpepper, USS Cassiday Если и видят, мистер МакКоннелл, ручаюсь, что больше они ничего не увидят.
Lt. Tom Agar [Смеясь] Вперёд, Мак!
Commander Egan Powell Готтлиб! Тутхилл!
[как Готтлиб и Тутхилл выходят из уборной, Пауэлл достаёт монету, подбрасывает и прячет на руке]
Captain Paul Eddington Орёл.
Commander Egan Powell [снимает крышку с монеты и осматривает, смеясь] Прощай, командир! Наслаждайся!
[выход]
Cmdr. Neal Owynn Как думаешь, что он этим хотел сказать?
Captain Paul Eddington А ты с Бродериком не едешь?
Cmdr. Neal Owynn Нет, я...
Captain Paul Eddington Думаю, ты поедешь.
Cmdr. Neal Owynn Погоди м...
Captain Paul Eddington [бьёт Овинна по спине открытой ладонью] Мне всё равно, как ты это сделаешь, но ты должен быть в том самолёте с Бродериком — если не хочешь быть похороненным на острове Гавабуту.
Cmdr. Neal Owynn Ты не можешь так с м...
Captain Paul Eddington [удар ладонью] Я это уже делаю. У нас тут работа, и ни ты, ни Бродерик, ни кто другой её не провалит. Понял?
[ещё один удар ладонью]
Captain Paul Eddington А? И возьми с собой этого паренька.
[выход]
Cmdr. Neal Owynn Я подам на него в суд — за удар по офицеру. Ты же видел! Я не ответил.
[смотрит на рассечённую губу в ручное зеркало]
Ensign Jere Torrey Я ничего не видел!
Cmdr. Neal Owynn Что значит — ничего не видел?
Ensign Jere Torrey По-моему, тебе кокос на голову упал и в рот. Так что лучше придумай отмазку, чтобы мы с Бродериком улетели на том самолёте.
Cmdr. Neal Owynn Как хочешь — переведут обратно на торпедные катера, дружище. Одно слово от меня Бродерику — и ты на выход!
Ensign Jere Torrey Скажи слово!
[выход, оставляя Овинна смотреть на рассечённую губу снова]
Commander Egan Powell Пора тебе слезть с горы Рашмор и взглянуть вокруг своими глазами. Ты удивишься, какие перемены мы внесли за последние сто лет.
Ensign Jere Torrey Уходите, сэр?
Captain Rockwell Torrey Да. Прежде чем я подниму тебя и брошу к рыбе.
CINCPAC II Ну, мы дали ему патоку. Теперь накормим его серой.
Commander Egan Powell Я так напуган, что у меня кости стучат. Как кубики на столе для кости в Рено.
CINCPAC II Ты непрост в убийстве, не так ли, адмирал?
CINCPAC II Грэнт плевал на организацию, но и вирусом он не был заражён. Адмирал Торри, вы станете моим Грэнтом!
Lt. Tom Agar [Кэссиди собирается выйти] Мак, нам нужно подождать капитана
LTJG 'Mac' McConnel Да пошёл он к чёрту.
Nurse Lieutenant Maggie Haynes Эй, у тебя отличный нож.
Captain Rock Torrey Да. Консервный нож, отвёртка, ударник, прямое лезвие — даже для снятия шкуры.
Nurse Lieutenant Maggie Haynes О, это полезно. Что снимаешь?
Captain Rock Torrey Медсестёр-лейтенантов, которые меня достают.
Nurse Lieutenant Maggie Haynes Улыбчивая девушка из Нигера. Она ехала на спине тигра. А после поездки оказалась внутри — с улыбкой на лице тигра.
Nurse Lieutenant Maggie Haynes О, у него было достаточно шансов спросить меня. Десять дней — более чем достаточно. Он не позвонил, так что позвонила я.
Annalee Откуда у тебя было на это смелость?
Nurse Lieutenant Maggie Haynes Аннали, милая, после определённого возраста мужчины стараются не делать резких движений, когда дело касается женщин. Женщины должны делать первый шаг, иначе все стоят на месте, пока не становится слишком поздно. В наши дни время уходит быстро. Мне нравится этот мужчина, и я хочу, чтобы он это понял — сейчас.
Annalee А если он вдруг столкнётся с Джером? Джером очень щепетилен по поводу отца.
Nurse Lieutenant Maggie Haynes Пусть сталкиваются. Мне интересно, что из этого выйдет.
[Пауэлл только что узнал, что Эддингтон улетел на смертельную миссию]
Commander Egan Powell Ты что, просто дал ему самолёт, не согласовав с Операциями?
Sailor Сэр, капитан Эддингтон — начальник штаба; сэр, он и есть Операции.
Bosun's Mate Chief Culpepper, USS Cassiday Мистер МакКоннелл, никто не знает, когда нам снова придётся работать вместе, и, ну, мы с ребятами проголосовали — вы лучший офицер, с кем можно оказаться на необитаемом острове!
Rear Admiral Rock Torrey Насколько далеко я могу зайти в деле с адмиралом Бродериком, сэр?
CINCPAC II Ну. Ты не можешь его убить.
CINCPAC II Торри, ты только что выбрал себе яд.
CINCPAC II Я не могу его уволить. Я не могу за одну ночь переписать весь его штаб. Это плохо скажется на наших союзниках и даст врагу поддержку и передышку.
CINCPAC II Нерешительность — это вирус, который может пробежать сквозь армию и уничтожить её волю к победе. Или даже к выживанию.
LTJG 'Mac' McConnel Давай вернёмся в форму. Ты заставляешь нас выглядеть как шайку пиратов.
Commander Egan Powell Ну, нам, мирным, нужно больше отдыха и развлечений, чем вам, старым морским волкам.
Commander Egan Powell Ему надо зашить рот.
Captain Rockwell Torrey Он мой сын.
Commander Egan Powell Ну что ж! Я бы с ним познакомился, Рок.
Captain Rockwell Torrey Нет, не познакомился бы.
Captain Rockwell Torrey Знаете, я... под чужим флагом, мисс Хейнс. Я не знаю своего сына. Мы развелись много лет назад, и он воспитывался матерью и её семьёй. Я даже не знал, что он служит в ВМФ.
Commander Egan Powell Чувак, говорю тебе, женщины — курят сигареты, пьют виски, танцуют шимми-шам-шимми, черт возьми!
Nurse Lieutenant Maggie Haynes У тебя всё под контролем.
Captain Rockwell Torrey Он ведь неплох собой, да?
Captain Rockwell Torrey Я здесь к медсестре. А вы зачем?
Ensign Jere Torrey К медсестре.
Captain Rockwell Torrey Похоже, у нас всё-таки есть что-то общее.
Ensign Jere Torrey Я просто палач, как и отец, сэр!
Captain Rockwell Torrey Слышала когда-нибудь имя "Канлиф"?
Nurse Lieutenant Maggie Haynes Это одно из тех дорогих имён из Новой Англии, да?
Captain Rockwell Torrey Она была Канлиф, мать Джера. Я встретил её на балу ВМС в 1917 году. Она была прекрасна. Не знаю, почему вышла за меня — я тогда был всего лишь мичманом.
Nurse Lieutenant Maggie Haynes Спорю, ты был кое-что из себя, когда был мичманом.
Captain Rockwell Torrey Чаще спотыкался о свои же ноги. Но когда я вернулся с войны, у меня был сын, и семья Канлиф имела большие планы на меня. Мне предлагали уйти из флота и заняться чем-то полезным... фондовым рынком. Они сидели с чашками чая на коленях, а из ушей у них торчали биржевые ленты, а я сказал нет. Получился целый скандал. Потом была Атали — так её звали, Атали — она сказала: «Роквелл, я не стану заезжей певицей. Когда ты не будешь занят службой в ВМС, приходи к нам в гости.» Вот так и было; я навещал их. Потом меня направили на службу на Филиппины, и всё закончилось.
Nurse Lieutenant Maggie Haynes Ты пропустил одну мелочь. Ты был безумно влюблён в неё.
Captain Paul Eddington Иган, ты просто не понимаешь любовные отношения между кораблями и моряками.
Commander Egan Powell Капитан Берк, вы только что пришвартовались на дне жизни!
Clayton Canfil, Australian Coastwatcher Есть способ узнать, что эти японцы задумали, но я должен сделать это сам. Раньше у меня была плантация на Гавабуту, я знаю этот остров как свои пять пальцев. Пусть одна из ваших субмарин высадит меня там, и через две недели я смогу точно сказать, чем занимаются наши маленькие жёлтые братья.
Rear Admiral Rock Torrey Ладно, мистер Кэнфил, но будьте осторожны, мы не можем позволить себе вас потерять.
Clayton Canfil, Australian Coastwatcher [Улыбаясь] Я не собираюсь теряться, адмирал.
Ensign Jere Torrey Скиппер, если я тебя подведу, ты меня застрелишь?
PT Boat skipper Конечно.
CINCPAC II [после чтения приказа о повышении Торри] Это во многом произошло, адмирал Торри, потому что этот гражданский тип, что сидит рядом с вами, проник в мой разведывательный отдел и посмел предположить, что ВМФ ошибся в своей оценке вас в прошлом декабре. Ну, мы все знаем, что ВМФ никогда не ошибается, но в этом случае он был немного слаб в своей правоте.
[Все присутствующие смеются]
CINCPAC II Итак, поздравляю, адмирал Торри.
Captain Rockwell Torrey Спасибо, сэр.
CINCPAC II Пауэлл, вы можете продолжать с почестями.
Commander Egan Powell Спасибо, сэр. Господа, за адмирала Рокуэлла Торри. Пусть успех всегда следует за вашим флагом.
All Горько.
Captain Rockwell Torrey Благодарю вас, я очень признателен. Адмирал, с вашего разрешения, сэр. За нашу страну, наш флот и всё лучшее, что они символизируют.
All Горько.
Матрос [когда Эддингтон взлетает на разведывательный полёт] Сэр! Как мне зафиксировать этот полёт?
Капитан Пол Эддингтон Прокатимся с начальником штаба!
Captain Rockwell Torrey Если ты забыл, построение у пушек в 08:30.
Captain Rockwell Torrey Мы оба знаем, что тебя гложет, Пол. Это не вымоешь алкоголем.
Captain Rockwell Torrey Пол, ты заставляешь меня использовать всю свою власть. Либо рыбачь, либо убирайся. Вставай или уноси свои проблемы куда подальше. У меня корабль, которым нужно управлять.
Captain Rockwell Torrey Если ты умеешь держать бритву в этой руке, может, побреешься до того, как вылезешь на поверхность.
Commander Paul Eddington Есть, есть, отец Торри.
Captain Paul Eddington [после идентификации Ямато] Когда эта штучка подкатит к вам, берегитесь!
Captain Rockwell Torrey За нашу страну, флот и всё лучшее, что они олицетворяют.
Captain Rockwell Torrey Ты точно уверен, что тебя приглашали?
Commander Egan Powell Возможно, нет, но все моряки похожи друг на друга.
Commander Egan Powell Я так напуган, что у меня кости стучат, как кости в игре в кости в Рино. Я должен был быть в Голливуде, сидеть перед машинкой и придумывать всё это для фильма, а не переживать наяву.
Captain Rockwell Torrey Все битвы ведут испуганные люди, которые хотят быть в другом месте.
Commander Egan Powell Даже адмиралы?
Captain Rockwell Torrey Да.
[Торри получает доклад по ликвидации последствий после торпедной атаки]
Капитан Рок Торри Полный доклад.
Младший лейтенант Григгс Ну, мы потушили пожары в носовой части, где сработала первая торпеда, сэр, и остановили подтопление в люке 26. Коммандер Эдингтон говорит, чтобы я передал Старпому — простите, сэр, капитану, — что ему лучше начинать думать о буксире. Позвольте также сказать, сэр, что коммандер Эдингтон — настоящая дьявольская машина, сэр.
Commander Gottlieb Изолябатический градиент меняется очень быстро, а здесь рост давления показан этой изобарной кривой, которая сдвигает этот низкий участок к востоку.
Clayton Canfil, Australian Coastwatcher Для пользы невежественного старого плантатора, командир, что, чёрт возьми, всё это значит?
Commander Gottlieb [улыбаясь] Наша паршивая погода уходит, и, может, нам светит пять дней солнца.
Clayton Canfil, Australian Coastwatcher Отлично.
U.S. Army Air Corps Major, Liz Eddington's Lover [ищет в небе, прикрыв глаза рукой; замечает первые шесть самолётов] Боже мой, это японцы.
Liz Eddington Что?
U.S. Army Air Corps Major, Liz Eddington's Lover Это японцы... БОЖЕ МОЙ, ЭТО ЯПОНЦЫ!
[Выходят, торопливо, всё время обстреливаемые]
Captain Rockwell Torrey Иган, где ты прятался последние десять дней? Или мне лучше не спрашивать?
Commander Egan Powell Лучше не спрашивай, но скажу — в Вашингтоне было три дюйма снега.
Captain Rockwell Torrey Вашингтон? Войну уже решил?
Commander Egan Powell Купишь мне обед — скажу точный день и дату победы.
Captain Rockwell Torrey Договорились.
Ensign Jere Torrey [Джер не в восторге от встречи с отцом] Сэр, зачем вы сюда пришли?
Captain Rockwell Torrey Скажем так, я пришёл — и на этом всё.
Bev В этот раз оставь меня с ребёнком, пожалуйста, Мак.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Джон Уэйн
Джон Уэйн
John Wayne
Берджесс Мередит
Burgess Meredith
Генри Фонда
Генри Фонда
Henry Fonda
Брендон Де Уайлд
Brandon deWilde
Кэррол О’Коннор
Патриция Нил
Patricia Neal
Франшо Тоун
Franchot Tone
Джордж Кеннеди
George Kennedy
Стэнли Холлоуэй
Stanley Holloway
Ларри Хэгмэн
Larry Hagman
Том Трайон
Tom Tryon
Слим Пикенс
Патрик О’Нил
Джилл Хаворт
Хью О’Брайан
Hugh O'Brian
Барбара Буше
Барбара Буше
Barbara Bouchet
Пола Прентисс
Paula Prentiss
