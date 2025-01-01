Admiral Kimmel Я обязан сообщить вам, что вы отстранены от командования до выяснения обстоятельств военного разбирательства.

Captain Torrey Я не понимаю, сэр.

Admiral Kimmel Вы не маневрировали змейкой, когда получили две торпеды.

Captain Torrey Я экономил топливо, сэр.

Admiral Kimmel Если у вас не хватало топлива для выполнения задания, почему не повернули назад в Перл?

Captain Torrey Моя задача была перехватить и вступить в бой с врагом явно превосходящей силы, сэр. Я понимал это так: моя группа — расходный материал.

Admiral Kimmel Сомневаюсь, что военное разбирательство это примет, капитан. Вы сейчас окажетесь в вакууме между мирным и военным флотом. Через шесть месяцев будут делать адмиралов из капитанов, проявивших смелость. А сейчас они просто реагируют на катастрофу в Перл-Харборе, и наказание — дело первоочередное. Конечно, вы не обязаны соглашаться с решением военного суда. Можете потребовать общий военный суд, нанять пару крутых морских адвокатов и бороться до конца.

Captain Torrey Я бы не хотел этим заниматься, сэр.

Admiral Kimmel Почему?

Captain Torrey Флот у меня во втором поколении, адмирал.

Admiral Kimmel Понятно. Я тоже не собираюсь требовать военного суда, капитан, а у меня потерян флот. Так что, думаю, мы оба просто примем то, что нам дадут, и надеемся получить полезную работу где-нибудь.

Admiral Kimmel Удачи.