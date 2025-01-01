Commander Egan Powell
Готтлиб! Тутхилл!
[как Готтлиб и Тутхилл выходят из уборной, Пауэлл достаёт монету, подбрасывает и прячет на руке]
Commander Egan Powell
[снимает крышку с монеты и осматривает, смеясь]
Прощай, командир! Наслаждайся!
[выход]
Cmdr. Neal Owynn
Как думаешь, что он этим хотел сказать?
Cmdr. Neal Owynn
Нет, я...
Cmdr. Neal Owynn
Погоди м...
Captain Paul Eddington
[бьёт Овинна по спине открытой ладонью]
Мне всё равно, как ты это сделаешь, но ты должен быть в том самолёте с Бродериком — если не хочешь быть похороненным на острове Гавабуту.
Cmdr. Neal Owynn
Ты не можешь так с м...
Captain Paul Eddington
[удар ладонью]
Я это уже делаю. У нас тут работа, и ни ты, ни Бродерик, ни кто другой её не провалит. Понял?
[ещё один удар ладонью]
[выход]
Cmdr. Neal Owynn
Я подам на него в суд — за удар по офицеру. Ты же видел! Я не ответил.
[смотрит на рассечённую губу в ручное зеркало]
Ensign Jere Torrey
Я ничего не видел!
Cmdr. Neal Owynn
Что значит — ничего не видел?
Ensign Jere Torrey
По-моему, тебе кокос на голову упал и в рот. Так что лучше придумай отмазку, чтобы мы с Бродериком улетели на том самолёте.
Cmdr. Neal Owynn
Как хочешь — переведут обратно на торпедные катера, дружище. Одно слово от меня Бродерику — и ты на выход!
Ensign Jere Torrey
Скажи слово!
[выход, оставляя Овинна смотреть на рассечённую губу снова]