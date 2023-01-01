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По методу Харма По методу Харма
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In Harm's Way По методу Харма 1965 / США
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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По методу Харма, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Отто Премингер Otto Preminger
В ролях
Джон Уэйн Джон Уэйн John Wayne Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas Патриция Нил Patricia Neal Том Трайон Tom Tryon Пола Прентисс Paula Prentiss Брендон Де Уайлд Brandon deWilde Джилл Хаворт
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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