Pvt. V.R. Hackett
Почему ты не отстанешь от него?
Pvt. V.R. Hackett
Я ни на чьей стороне. Слушай, Бриско, для таких как мы — это не проблема, а для других...
Pvt. O.A. Dennison
Другим просто не нравится убивать.
Sgt. P.J. Briscoe
Ты меня раскусил. Мне нравится убивать, да? Слушай, когда я вижу тело, плывущее в воде, я рад, что это не я. Убивать — чуть лучше, чем быть убитым.
Pvt. V.R. Hackett
Вот именно, поэтому меня это не трогает.
Pvt. V.R. Hackett
Нет, не трогает.
Pvt. V.R. Hackett
Слушай, отпусти его, и я сделаю это.
Pvt. O.A. Dennison
Хэк, ты не смог бы...
Sgt. P.J. Briscoe
Стоп. Он хочет защитить этого чувствительного парня. Ну давай, защищай.
Pvt. O.A. Dennison
Хэк, ты не сможешь сделать этого больше, чем я.
Sgt. P.J. Briscoe
Он не сможет, да? Если хочешь поговорить об убийствах — расскажи ему про Пусан когда-нибудь. Ладно, мужик. Вперёд. Заканчивай быстро.