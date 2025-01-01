Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Крюк Цитаты из фильма Крюк

Цитаты из фильма Крюк

[последние слова]
Pvt. O.A. Dennison Хороший день.
Sgt. P.J. Briscoe Парень, любой день, когда война кончается, — хороший день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sgt. P.J. Briscoe Видишь достаточно, чтобы передумать? Деннисон, я к тебе обращаюсь.
Pvt. V.R. Hackett Почему ты не отстанешь от него?
Sgt. P.J. Briscoe Так ты теперь на его стороне?
Pvt. V.R. Hackett Я ни на чьей стороне. Слушай, Бриско, для таких как мы — это не проблема, а для других...
Pvt. O.A. Dennison Другим просто не нравится убивать.
Sgt. P.J. Briscoe Ты меня раскусил. Мне нравится убивать, да? Слушай, когда я вижу тело, плывущее в воде, я рад, что это не я. Убивать — чуть лучше, чем быть убитым.
Pvt. V.R. Hackett Вот именно, поэтому меня это не трогает.
Sgt. P.J. Briscoe Не трогает?
Pvt. V.R. Hackett Нет, не трогает.
Sgt. P.J. Briscoe Ну и мужик!
Pvt. V.R. Hackett Слушай, отпусти его, и я сделаю это.
Pvt. O.A. Dennison Хэк, ты не смог бы...
Sgt. P.J. Briscoe Стоп. Он хочет защитить этого чувствительного парня. Ну давай, защищай.
Pvt. O.A. Dennison Хэк, ты не сможешь сделать этого больше, чем я.
Sgt. P.J. Briscoe Он не сможет, да? Если хочешь поговорить об убийствах — расскажи ему про Пусан когда-нибудь. Ладно, мужик. Вперёд. Заканчивай быстро.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Роберт Уокер мл.
Robert Walker Jr.
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Ник Эдамс
Nick Adams
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
«Мы хусские, мы не обманываем»: о цене кадиллака в «Брате 2» спорят до сих пор — может, Багрова надурили?
Так кто все-таки умер в конце второго сезона «Уэнсдэй»: пророчество указывало на Энид, но все гораздо сложнее
Этот свежий российский сериал заставил зрителей изрядно понервничать: рассказываем, чем закончился «Хирург»
Волчий билет от поклонников: Netflix бездарно испортили культовое аниме 1995 года — хуже продолжения уже не будет
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет
«Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10
Вы ждали, и он вернулся: дата выхода 4-го сезона «Клюквенного щербета» — и почему премьеру сдвинули на неделю
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось
«Альфа-самец получает отказ от девушки…»: только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шуточным описаниям (тест)
«Статисты!»: Ливанов назвал лучшего Шерлока в истории — а Кэмбербэтчу и Дауни-младшему досталось по первое число
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше