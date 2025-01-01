Lew Jordan Джек, есть минутка?

Jack Andrus Я спешу.

Lew Jordan Слишком спешишь, чтобы заработать много денег?

Jack Andrus Лью, в другой раз. Я мчусь в больницу.

Lew Jordan Ну, я провожу тебя до двери. Сколько осталось до конца работы?

Jack Andrus Уже всё готово, кроме двух дней пересъемок.

Lew Jordan Отлично, ты свободен. Сейчас могу заключить сделку. Знаешь, как много для Дэйви значит закончить эту картину. Вчера он был ядом, а сегодня мы можем выбирать и брать лучшее.

Lew Jordan Да. Ты не в курсе? Дэйви ясно дал понять: в следующем фильме режиссер — ты. У меня есть идеальный проект. Дэйви — бестселлер номер один, ты — режиссёр.

Jack Andrus А как же Крюгер?