Lew JordanЯ слышал, что ты сказал, Джек. Я ненавидел тебя, когда ты был звездой. Ты был высокомерным, безответственным. Самым трудным клиентом, который у меня когда-либо был. Теперь, когда ты никчёмный, я всё равно тебя ненавижу. Только теперь могу тебе это сказать.
[он закуривает трубку. Джек бьёт трубку, ломая её, и большая часть летит по комнате. Лью сердито бросает остатки трубки на пол и уходит прочь]
Clara KrugerТы ушла со съемок в 7:20. Где была? С Барцелли? У неё в квартире или Тучино дал тебе один из своих тайных притонов? Ты и твои бездомные звёздочки. Морис Крюгер — великий любовник! Тебя не волнует, кто они: старые или молодые, худые или толстые. Главное — чтобы твои грязные руки до них дотянулись. Если бы ты снимала фильм в верхнем Амазоне, тебе пришлось бы целоваться с королевой пигмеев!
Jack AndrusКарлотта, ты единственная, кого я не хочу видеть.
CarlottaПо крайней мере, это доказывает, что ты обо мне думал. И я о тебе. Каждую ночь последние четыре года. Я знаю, что нельзя наверстать четыре года за одну ночь, но попытаться можно.
RavinksiЯ рассказал обо всём — от собачьих бегов до ватиканской библиотеки.
Maurice KrugerЧеловек с ножом — это уже не человек. А просто трусливый мелкий гад.
Jack AndrusТы мне очень нравишься. Мне нравятся девушки с чёрными глазами и мягкими губами.
CarlottaТы когда-нибудь видел, как дышит миллиард долларов? Он управляет японскими танкерами с греческими экипажами под флагом Либерии. Почему бы тебе не бросить весь этот киношный бред раз и навсегда?
CarlottaОн так занят своим бизнесом, дорогой. Он занимает у меня так мало времени. Ему нравится смотреть, как другие мужчины хотят меня. Оставь это мне. Тебе больше никогда не придется ни о чём волноваться в этом мире.
Jack AndrusКак, чёрт возьми, Лью Джордан попал на эту съёмочную площадку?
Brad ByrdГолос стервятника раздаётся по всей округе. Настоящий Лью. Вот и начинается. Они чуют запах золота: новый Дэви Дрю.
Jack AndrusЯ пришёл сюда в поисках прошлого. Я его нашёл. И к чёрту всё это!
Maurice KrugerЯ видел фильмы, которые вы дублировали, сеньор Джанкман. Ваши актёры произносят слова, как самки гуппи, пожирающие своих детёнышей. Дайте мне две дополнительные недели — и я сделаю вам фильм Мориса Крюгера. Разве вы не хотите получить лучший фильм, который только можно?
Maurice Kruger[Джеку у постели сразу после сердечного приступа]Знаешь, как только ты начинаешь умирать, все становятся такими вежливыми, что аж тошнит.
Maurice KrugerЗнаешь, нужно заставить этих людей почувствовать, что ты важен. Иначе они будут ходить по тебе, как по тряпке.
VeronicaКаждый иногда любит спрятаться.
Jack AndrusКонечно, любят. Посмотри на любой кинотеатр. Что там делает публика? Прячется в темноте, меняя свои проблемы на мои на экране. Актёры... вот работа.
Jack AndrusЗнаешь, я раньше вставал в шесть утра, быстро завтракал, прыгал в машину, мчался в студию, переодевался, красился, выходил на сцену, а к девяти утра уже изобретал телефон, покорял Запад, убеждал присяжных, занимался любовью с самыми красивыми женщинами на свете, час за часом, за часом.
[Вероника смеётся]
Jack AndrusЯ думал, что у меня всё получилось. А потом — бац... Я стал звездой. Большой бизнес! Прятаться от мира. Они просто впихивали это мне в глотку. Юристы, агенты, менеджеры, партнёры... все хватали, резали мою жизнь на куски. Однажды я посмотрел на них и спросил себя: «Кто эти ребята? Что они здесь делают? Что им от меня надо?» Потом второй вопрос: кто *ты* на самом деле. Так кто ты? Лицо на рекламном щите, заляпанное поцелуями истеричных школьниц? Лицо, в которое пьяницы в баре хотят ткнуть пальцем, проверить, такой ли ты жёсткий, как роли в фильмах? Это ты? Или ты — то лицо, что видишь в зеркале? Лицо парня, которого ты всю жизнь скрывал? Так я начал бежать, жить в толпе, кутить, смеяться, кайфовать. И всё это время, Карлотта, я бежал всё быстрее и быстрее. И вдруг... прямо передо мной... возникла стена...
VeronicaЕсть ответ? Кто-нибудь из актёров его находит?
Jack AndrusНекоторые находят. Эх, это меня больше не волнует. Это для таких, как Дейви Дрю.
Jack Andrus[во время пьяной, безрассудной поездки на его Мазерати с Карлоттой]Я специально в ту стену врезался, чтобы покончить с собой, или просто был слишком пьян, чтобы промахнуться? Три года я смотрю на эту стену! До сих пор не знаю.
Клара Крюгер[относительно статьи в журнале, высмеивающей её мужа за внебрачные флирты с актрисами, которых он режиссирует]Вот так! На весь мир! Ты даже не пытаешься это скрыть!
Морис Крюгер[встаёт и сердито с ней спорит]А зачем мне? Зачем мне? Кто в своём уме станет ждать, что я соглашусь на *тебя*! Изношенную, высохшую, ноющую, вмешивающуюся старую *каргу*? Моё законное замужество — кошмар! Раздражённый и тупой. Ты суёшь свой толстый нос во всё! День и ночь! Каждую минуту.