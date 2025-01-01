Меню
Jack Andrus Как тебя зовут?
Veronica Вероника.
Jack Andrus Вероника что?
Veronica Вероника — какая разница.
Davie Drew Что она для тебя значит? Удобная бомжиха? Две недели компании в другом городе? На студии полно таких девчонок.
Jack Andrus Привет, Лью.
[его игнорируют]
Jack Andrus Я сказал привет, Лью.
Lew Jordan Я слышал, что ты сказал, Джек. Я ненавидел тебя, когда ты был звездой. Ты был высокомерным, безответственным. Самым трудным клиентом, который у меня когда-либо был. Теперь, когда ты никчёмный, я всё равно тебя ненавижу. Только теперь могу тебе это сказать.
[он закуривает трубку. Джек бьёт трубку, ломая её, и большая часть летит по комнате. Лью сердито бросает остатки трубки на пол и уходит прочь]
Lew Jordan Джек, есть минутка?
Jack Andrus Я спешу.
Lew Jordan Слишком спешишь, чтобы заработать много денег?
Jack Andrus Лью, в другой раз. Я мчусь в больницу.
Lew Jordan Ну, я провожу тебя до двери. Сколько осталось до конца работы?
Jack Andrus Уже всё готово, кроме двух дней пересъемок.
Lew Jordan Отлично, ты свободен. Сейчас могу заключить сделку. Знаешь, как много для Дэйви значит закончить эту картину. Вчера он был ядом, а сегодня мы можем выбирать и брать лучшее.
Jack Andrus Мы?
Lew Jordan Да. Ты не в курсе? Дэйви ясно дал понять: в следующем фильме режиссер — ты. У меня есть идеальный проект. Дэйви — бестселлер номер один, ты — режиссёр.
Jack Andrus А как же Крюгер?
Lew Jordan А при чём тут он?
Jack Andrus Эй, может, хватит встречаться с парнями, которые оставляют тебе синяки под глазами?
Jack Andrus [с одобрением смотрит на бутылку вина] "Виньо Нобиле."
Veronica Из Сиены. Тебе нравится?
Jack Andrus Очень. И ты мне очень нравишься.
Maurice Kruger [Джеку] Знаешь, для человека, который жил с Карлоттой, как ты можешь быть таким тупым? Ты никогда не учишься? *Все* женщины — просто настоящие монстры.
Брэд Бёрд Джек, как ты это делаешь? Снимаешь весь день, монтируешь всю ночь. Когда спишь?
Джек Эндрус Пока ем.
Maurice Kruger Клара... Клара. Не глотай все эти снотворные. Врач снова придётся подниматься и промывать тебе желудок. Ты знаешь, как меня это бе#ет.
Dr. Cold Eyes Сколько фильмов вы двое вместе сняли?
Jack Andrus Семь.
Dr. Cold Eyes А когда последний?
Jack Andrus Около шести лет назад.
Dr. Cold Eyes Что же всё и закончилось?
Jack Andrus Ненависть!
Dr. Cold Eyes Но это долгая связь, чтобы строиться на ненависти.
Jack Andrus И любовь. Смешанная с кучей льда и луком. По-крагерски.
Davie Drew Есть ещё конструктивные предложения, мистер Крюгер?
Maurice Kruger Да. Веди себя как мужчина! Когда целуешь Барзелли, постарайся не целовать её так, будто она твоя мама, сестра или училка по физре.
Davie Drew Есть для меня новости?
Maurice Kruger У меня одно слово: отвратительно!
Maurice Kruger Что ты об этом думаешь?
Jack Andrus Сцена? Ужасно оригинально.
Maurice Kruger Ужасно? Или ужасно-ужасно?
Jack Andrus Ужасно-ужасно.
Clara Kruger Ты ушла со съемок в 7:20. Где была? С Барцелли? У неё в квартире или Тучино дал тебе один из своих тайных притонов? Ты и твои бездомные звёздочки. Морис Крюгер — великий любовник! Тебя не волнует, кто они: старые или молодые, худые или толстые. Главное — чтобы твои грязные руки до них дотянулись. Если бы ты снимала фильм в верхнем Амазоне, тебе пришлось бы целоваться с королевой пигмеев!
Jack Andrus Она здесь случайно?
Maurice Kruger Кто, Карлотта? Совпадений не бывает. Никогда не было.
Maurice Kruger То, как он сегодня смотрел в эту камеру — это была чистая страсть.
Maurice Kruger Отвратительный маленький гаденыш!
Jack Andrus Карлотта, ты единственная, кого я не хочу видеть.
Carlotta По крайней мере, это доказывает, что ты обо мне думал. И я о тебе. Каждую ночь последние четыре года. Я знаю, что нельзя наверстать четыре года за одну ночь, но попытаться можно.
Ravinksi Я рассказал обо всём — от собачьих бегов до ватиканской библиотеки.
Maurice Kruger Человек с ножом — это уже не человек. А просто трусливый мелкий гад.
Jack Andrus Ты мне очень нравишься. Мне нравятся девушки с чёрными глазами и мягкими губами.
Carlotta Ты когда-нибудь видел, как дышит миллиард долларов? Он управляет японскими танкерами с греческими экипажами под флагом Либерии. Почему бы тебе не бросить весь этот киношный бред раз и навсегда?
Jack Andrus Бросить что?
Carlotta Наслаждаться жизнью — путешествовать со мной.
Jack Andrus Под флагом Либерии?
Carlotta Он так занят своим бизнесом, дорогой. Он занимает у меня так мало времени. Ему нравится смотреть, как другие мужчины хотят меня. Оставь это мне. Тебе больше никогда не придется ни о чём волноваться в этом мире.
Jack Andrus Как, чёрт возьми, Лью Джордан попал на эту съёмочную площадку?
Brad Byrd Голос стервятника раздаётся по всей округе. Настоящий Лью. Вот и начинается. Они чуют запах золота: новый Дэви Дрю.
Jack Andrus Я пришёл сюда в поисках прошлого. Я его нашёл. И к чёрту всё это!
Maurice Kruger Я видел фильмы, которые вы дублировали, сеньор Джанкман. Ваши актёры произносят слова, как самки гуппи, пожирающие своих детёнышей. Дайте мне две дополнительные недели — и я сделаю вам фильм Мориса Крюгера. Разве вы не хотите получить лучший фильм, который только можно?
Maurice Kruger [Джеку у постели сразу после сердечного приступа] Знаешь, как только ты начинаешь умирать, все становятся такими вежливыми, что аж тошнит.
Maurice Kruger Знаешь, нужно заставить этих людей почувствовать, что ты важен. Иначе они будут ходить по тебе, как по тряпке.
Veronica Каждый иногда любит спрятаться.
Jack Andrus Конечно, любят. Посмотри на любой кинотеатр. Что там делает публика? Прячется в темноте, меняя свои проблемы на мои на экране. Актёры... вот работа.
🧡
Jack Andrus Знаешь, я раньше вставал в шесть утра, быстро завтракал, прыгал в машину, мчался в студию, переодевался, красился, выходил на сцену, а к девяти утра уже изобретал телефон, покорял Запад, убеждал присяжных, занимался любовью с самыми красивыми женщинами на свете, час за часом, за часом.
[Вероника смеётся]
Jack Andrus Я думал, что у меня всё получилось. А потом — бац... Я стал звездой. Большой бизнес! Прятаться от мира. Они просто впихивали это мне в глотку. Юристы, агенты, менеджеры, партнёры... все хватали, резали мою жизнь на куски. Однажды я посмотрел на них и спросил себя: «Кто эти ребята? Что они здесь делают? Что им от меня надо?» Потом второй вопрос: кто *ты* на самом деле. Так кто ты? Лицо на рекламном щите, заляпанное поцелуями истеричных школьниц? Лицо, в которое пьяницы в баре хотят ткнуть пальцем, проверить, такой ли ты жёсткий, как роли в фильмах? Это ты? Или ты — то лицо, что видишь в зеркале? Лицо парня, которого ты всю жизнь скрывал? Так я начал бежать, жить в толпе, кутить, смеяться, кайфовать. И всё это время, Карлотта, я бежал всё быстрее и быстрее. И вдруг... прямо передо мной... возникла стена...
Veronica Есть ответ? Кто-нибудь из актёров его находит?
Jack Andrus Некоторые находят. Эх, это меня больше не волнует. Это для таких, как Дейви Дрю.
Veronica Что будешь делать теперь?
Jack Andrus Закончить эту работу для Крюгера.
Veronica А потом?
Jack Andrus Жить будущим по одному дню. Посмотрим, что будет.
Maurice Kruger [спрашивает, будет ли в статье его сплетня о звездах его фильма] Со мной и моей историей про Барзелли и Дэйви Дрю?
Brad Byrd Нет.
Maurice Kruger Почему нет?
Brad Byrd Это была ложь.
Maurice Kruger [хватает за лацкан пиджака Байрда] Я не лгу прессе! Никогда не лгал.
Brad Byrd Ты врёшь себе, мистер Крюгер. Это хуже.
Вероника Когда ты был звездой... там, в Голливуде... до Карлотты... у тебя было много девушек? Таких, как я?
Джек Андрус Не столько, сколько следовало бы. И уж точно не столько, сколько говорили.
Вероника А каким ты был тогда?
Джек Андрус Одиноким
Вероника Так знаменит... и одинок.
Джек Андрус Все одиноки — актёры особенно.
Вероника Тогда зачем вообще становиться актёром?
Джек Андрус Хороший вопрос.
[смеётся]
Вероника Почему?
Джек Андрус Чтобы спрятаться от мира.
Jack Andrus [слушая её дубляж для итальянской актрисы] Нет, Лиз, нет, это не совсем так.
Liz О, да уж точно нет. Сегодня я просто ужасна.
Jack Andrus Нет, нет, нет. Слушай, Лиз...
Liz Да?
Jack Andrus [наставляет её, чтобы улучшить исполнение] Что ты любишь больше всего на свете?
Liz Эм, еду.
Jack Andrus Помнишь, знаешь, тот киоск с мороженым, Wil Wright's на Сансет Стрип? Те огромные, сочные банановые сплиты, по доллару штука.
Liz Каждый цент стоит того.
Jack Andrus Ну, в следующий раз, когда будешь дублировать, подумай про себя...
[начинает говорить очень выразительно и с энтузиазмом]
Jack Andrus "Мы съедим десять тысяч банановых сплитов. Огромных... сочных... банановых сплитов."
Liz Поняла.
Jack Andrus Давай, пробуй ещё раз.
[она продолжает с гораздо лучшим дубляжом]
Maurice Kruger Ну, скажи мне, сынок, каково это — быть сумасшедшим?
Jack Andrus [во время пьяной, безрассудной поездки на его Мазерати с Карлоттой] Я специально в ту стену врезался, чтобы покончить с собой, или просто был слишком пьян, чтобы промахнуться? Три года я смотрю на эту стену! До сих пор не знаю.
Клара Крюгер [относительно статьи в журнале, высмеивающей её мужа за внебрачные флирты с актрисами, которых он режиссирует] Вот так! На весь мир! Ты даже не пытаешься это скрыть!
Морис Крюгер [встаёт и сердито с ней спорит] А зачем мне? Зачем мне? Кто в своём уме станет ждать, что я соглашусь на *тебя*! Изношенную, высохшую, ноющую, вмешивающуюся старую *каргу*? Моё законное замужество — кошмар! Раздражённый и тупой. Ты суёшь свой толстый нос во всё! День и ночь! Каждую минуту.
