Rev. Hoskins
Ах, соблазны плоти. Я с ними всю жизнь боролся.
Prisoner
Тогда почему ты здесь
[тюрьма]
Prisoner
, препод?
Rev. Hoskins
Ну, я сказал, что боролся, но не сказал, что всегда побеждал. Иногда я проигрывал. Но поверьте, искушать проповедника куда сложнее, чем таких неудачников, как вы тут. Когда я проигрывал — проигрывал по-крупному!
Prisoner
Ты настоящий проповедник, препод?
Rev. Hoskins
Ну, давай так посмотрим. У меня всегда было желание проповедовать. А если есть желание — ты уже наполовину на месте.
Prisoner
Что помешало дойти до конца?
Rev. Hoskins
Моё искушение — женщины.