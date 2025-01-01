Sheriff Morey Johnson [видит мигающий свет на полицейской рации] Красный мигал, Гарри. Есть время заняться машиной?

Harry Машина? Ага.

[в рацию]

Harry Приём, дорожная патрульная служба. CS-1 отключаюсь.

Sheriff Morey Johnson Что это был за сигнал, Гарри?

Harry Сигнал? О, это дорожная патрульная служба. Просто плановая проверка.

Sheriff Morey Johnson Найди МакНила, где бы он ни был, и отправь его за жвачкой.

Harry МакНил? Понял!

Sheriff Morey Johnson Когда я говорю тебе следить за этой твоей машиной, ты отвечаешь: «Машина? Понял.» Когда я даю тебе сообщение для МакНила, ты опять: «МакНил? Понял.» Вот этот твой вопросительный тон и «Понял», он меня раздражает.

Harry Раздражает?