Цитаты из фильма Одинокие отважны

Цитаты из фильма Одинокие отважны

Jack Burns Я не хотел дом. Я не хотел все эти кастрюли и сковородки. Мне нужна была только ты. Божья благодать, что я тебя не получил.
Jerri Bonds Почему?
Jack Burns Потому что я одиночка до глубины души. Знаешь, кто такой одиночка? Это прирожденный калека. Калека, потому что единственный человек, с кем он может жить — это он сам. Его жизнь, как он хочет её прожить. Всё для него одного. Такой парень способен убить женщину вроде тебя. Потому что он не сможет любить тебя так, как тебя любят.
Jack Burns [Гутерресу] Успокойся. С таким характером рано или поздно окажешься на спине, в лучшем костюме, и без вариантов, кроме ада.
Jerri Bonds Поверьте мне, если бы для того, чтобы делать детей, не нужны были мужчины, я бы ни с кем из вас не имела ничего общего!
Sheriff Morey Johnson [видит мигающий свет на полицейской рации] Красный мигал, Гарри. Есть время заняться машиной?
Harry Машина? Ага.
[в рацию]
Harry Приём, дорожная патрульная служба. CS-1 отключаюсь.
Sheriff Morey Johnson Что это был за сигнал, Гарри?
Harry Сигнал? О, это дорожная патрульная служба. Просто плановая проверка.
Sheriff Morey Johnson Найди МакНила, где бы он ни был, и отправь его за жвачкой.
Harry МакНил? Понял!
Sheriff Morey Johnson Когда я говорю тебе следить за этой твоей машиной, ты отвечаешь: «Машина? Понял.» Когда я даю тебе сообщение для МакНила, ты опять: «МакНил? Понял.» Вот этот твой вопросительный тон и «Понял», он меня раздражает.
Harry Раздражает?
Sheriff Morey Johnson [вздыхает] Понял.
Desk sergeant Вы хотите сказать, что у вас совсем нет никаких документов?
Jack Burns Именно так.
Desk sergeant Ни военного билета, ни соцстраха, ни демобилизации? Ни страховки, ни водительского удостоверения, вообще ничего?
Jack Burns Ничего.
Desk sergeant Слушай, ковбой, так ходить с документами нельзя. Это противозаконно. Как люди узнают, кто ты?
Jack Burns Мне не нужна бумажка, чтобы знать, кто я. Я и так знаю.
Rev. Hoskins Ах, соблазны плоти. Я с ними всю жизнь боролся.
Prisoner Тогда почему ты здесь
[тюрьма]
Prisoner , препод?
Rev. Hoskins Ну, я сказал, что боролся, но не сказал, что всегда побеждал. Иногда я проигрывал. Но поверьте, искушать проповедника куда сложнее, чем таких неудачников, как вы тут. Когда я проигрывал — проигрывал по-крупному!
Prisoner Ты настоящий проповедник, препод?
Rev. Hoskins Ну, давай так посмотрим. У меня всегда было желание проповедовать. А если есть желание — ты уже наполовину на месте.
Prisoner Что помешало дойти до конца?
Rev. Hoskins Моё искушение — женщины.
Jack Burns [после того, как в него бросили стакан] Ты точно уверен, что это тот самый? Мы даже не представлялись.
Jerri Bonds Ещё что-нибудь хочешь?
Jack Burns Ванну! Я начинаю пахнуть так, будто меня дождь не мочил уже лет пять, как дикое животное.
Sheriff Morey Johnson Можно подумать, что мы гоняемся за призраком... за невидимой лошадью и невидимым ковбоем. Гарри, кинь мне фляжку. У меня уже не осталось слюны, чтобы размочить жвачку.
Jerry Bondi Джек, что ты собираешься делать?
Jack Burns Ну, где-то раз в полгода я считаю, что должен себе хорошенько напиться. Это промывает изнутри, освежает дыхание и улучшает цвет кожи.
Truckstop hitchhiker Эй, ты не собираешься в Коффивилл, штат Канзас, случайно?
Hinton Нет, я везу унитазы в Дьюк-Сити, Нью-Мексико.
Truckstop hitchhiker Ты везёшь что?
Hinton Унитазы!
[Показывает изображение унитазов на боку своего тягача]
Hinton Сто пятьдесят шесть унитазов. Несусь по дороге под сотню с хвостиком. Как тебе такое? Как думаешь, что за срочняк в Дьюк-Сити, Нью-Мексико?
Jack Burns Да, но по сути ты всё равно восточник.
Jerry Bondi О чём ты говоришь, Джек?
Jack Burns О, это просто понять. Западный человек любит простор. А значит, он должен ненавидеть заборы. И чем больше заборов, тем сильнее он их ненавидит.
Jerry Bondi Никогда в жизни не слышал такой чепухи.
Jack Burns Но это правда. Ты замечал, сколько стало заборов? И таблички на них: охота запрещена, ходить нельзя, вход воспрещён, частная собственность, закрытая территория, убирайтесь, проваливайте, отвали, сдохни! Понимаешь, о чём я?
[первые реплики]
[к своей лошади, наблюдая, как истребители оставляют следы в небе]
Джек Бёрнс Пора и нам взлетать.
Jerri Bonds Может, тебе было бы лучше, если бы они тебя поймали.
Jack Burns Возможно, но я хочу оттянуть это как можно дольше.
Jack Burns Если тебя не устраивает рука, зачем её отрубать?
Jerry Bondi Джек, я тебе кое-что скажу. Того мира, в котором вы с Полом живёте, не существует. Возможно, его и никогда не было... там, в настоящем мире. Там есть настоящие границы и настоящие заборы, настоящие законы и настоящие проблемы. И либо ты играешь по правилам, либо проигрываешь. Проигрываешь всё.
Jack Burns Всегда можно что-то сохранить.
Paul Bondi Что с твоим лицом случилось?
Jack Burns Да пара ребят, с которыми я в салуне столкнулся, сделали ему новый вид. Похоже, старый им не понравился.
Jack Burns Ноги распухают после ванны, не уверен, хорошо ли это для них или нет.
Jack Burns Знаешь, парень может и упасть со стула назад и пораниться — ты точно уверен, что это меня хочешь, амиго?
Jack Burns Этот парень хочет действия, я рад его устроить, сделаю это с одной рукой за спиной. Кто из вас, пацаны, помешает — применю обе руки.
Jack Burns Я не смог бы отсидеть здесь и года, у меня всё внутри сжимается, едва я об этом думаю.
Jerry Bondi Я тебя ждал, Джек. Странно, не правда ли? Я услышал лошадь и сразу понял — это твоя.
Jack Burns В газете написано, что Пол получил два года в тюрьме и сел на мотоцикл в тот же день.
Deputy Sheriff Gutierrez [Зловеще] Телефонный звонок... в офисе.
Jack Burns Кто звонит мне в такое время?
Deputy Sheriff Gutierrez [Угрожающим тоном] Это сюрприз.
Jack Burns Ты всегда можешь договориться увидеться с приятелем.
Jerry Bondi Джек, я тебе кое-что скажу. Тот мир, в котором живёшь ты и Пол, не существует, а может, и никогда не существовал. Там, снаружи, настоящий мир с настоящими границами и настоящими заборами, настоящими законами и настоящими проблемами. И либо ты играешь по правилам, либо проигрываешь.
Airman in helicopter [борясь с паникой] Выясни наше местоположение, шериф, мы падаем!
Paul Bondi Ты уверен, что тебя не ударили по голове?
Jack Burns Что ты имеешь в виду?
Paul Bondi Ты ведёшь себя как человек, который собирается сбежать из тюрьмы.
Jack Burns Будь осторожен, Джек. Не создавай проблем.
Jack Burns Проблемы — вот зачем я сюда и приехал.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Джина Роулендс
Джина Роулендс
Gena Rowlands
Уолтер Мэттау
Уильям Шэллерт
William Schallert
Карл Свенсон
Karl Swenson
Кэррол О’Коннор
Майкл Кэйн
Джордж Кеннеди
George Kennedy
Орудия
