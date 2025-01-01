Belle BreckenridgeМне всегда кажется, что именно женщины продолжают жить. Мужчины убивают или гибнут, а женщины их хоронят. Мы — профессиональные выживальщицы.
Brendan 'Bren' O'MalleyНайди себе хороший большой камень, на который бьются волны. Смотри глубже. Мечтай о морских коньках — и они придут. Немногие об этом знают, немногие об этом заботятся, но море — это место, где моряки подковывают копыта дикой морской кобылы. Немногие мужчины видели это или поймали самый слабый отблеск ледяной зелёной пещеры в глубоком зелёном море в сердце холодного морского течения, но морская кобыла прячет своего молодого морского жеребёнка, закутанного в застенчивую морскую мечту. Но, наверное, все знают и могут с уверенностью сказать, что пена на море — это знак, что ты видишь кобылу и её жеребёнка, играющих.
Brendan 'Bren' O'MalleyТвоя сестра, Стриблинг, была просто бесплатной выпивкой в баре, и никто не уходил домой с пустой кружкой. Я имею в виду — никто!