Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Последний закат Цитаты из фильма Последний закат

Цитаты из фильма Последний закат

Belle Breckenridge Мне всегда кажется, что именно женщины продолжают жить. Мужчины убивают или гибнут, а женщины их хоронят. Мы — профессиональные выживальщицы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brendan 'Bren' O'Malley Найди себе хороший большой камень, на который бьются волны. Смотри глубже. Мечтай о морских коньках — и они придут. Немногие об этом знают, немногие об этом заботятся, но море — это место, где моряки подковывают копыта дикой морской кобылы. Немногие мужчины видели это или поймали самый слабый отблеск ледяной зелёной пещеры в глубоком зелёном море в сердце холодного морского течения, но морская кобыла прячет своего молодого морского жеребёнка, закутанного в застенчивую морскую мечту. Но, наверное, все знают и могут с уверенностью сказать, что пена на море — это знак, что ты видишь кобылу и её жеребёнка, играющих.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brendan 'Bren' O'Malley Твоя сестра, Стриблинг, была просто бесплатной выпивкой в баре, и никто не уходил домой с пустой кружкой. Я имею в виду — никто!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Melissa 'Missy' Breckenridge Тебе нравится Бог?
Brendan 'Bren' O'Malley Конечно, но я его толком не знаю. А ты?
Melissa 'Missy' Breckenridge Частично. Однажды я узнаю его полностью.
Brendan 'Bren' O'Malley О, не полностью, Мисси, это было бы слишком для любого. Это ослепило бы тебя. Достаточно учиться видеть в камнях и деревьях, звёздах и солнце — что и они тоже часть Бога.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brendan 'Bren' O'Malley Слушай, Белль, я знаю, что эта поездка для тебя была не из лучших, но, ну, дальше всё пойдёт гладко.
Belle Breckenridge Ты на самом деле не хочешь, чтобы всё шло гладко, Брендан. Ты носишь свою бурю с собой, куда бы ни пошёл.
Brendan 'Bren' O'Malley Только когда я путешествую один.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дана Стриблинг Мне сказали, что ты попытаешься обойти их так, чтобы солнце слепило им глаза.
Брендан 'Брен' О’Мэлли Ты тоже немного покружился.
Дана Стриблинг Страховка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Melissa 'Missy' Breckenridge Почему ты думаешь, что я буду разочарована?
Brendan 'Bren' O'Malley Видишь ли, ковбои не слишком умные. Они всегда на мели и, как правило, пьяны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dana Stribling Я прослежу, чтобы тебя повесили, О’Мэлли
Brendan 'Bren' O'Malley О, повесить — это надолго.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dana Stribling У меня ордер на твой арест. Я везу тебя обратно в округ Фрио, Техас, на суд. Ты пойдёшь добровольно или мне придётся взять тебя силой?
Brendan 'Bren' O'Malley Знаешь, как раз сейчас я еду в Техас... в Крэйзи Хорс. Конечно, это не округ Фрио, но ты умрёшь намного ближе к дому, чем если бы мне пришлось добивать тебя здесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belle Breckenridge Что случилось?
Dana Stribling Я просто направляю ось повозки на Полярную звезду. Это поможет нам сориентироваться утром.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Так кто все-таки умер в конце второго сезона «Уэнсдэй»: пророчество указывало на Энид, но все гораздо сложнее
Кто стал новой Рипли в сериале «Чужой: Земля»: это не Венди, как подумали зрители
Как «Игра престолов», только в реальной жизни: 3 исторических сериала, где сюжет даже круче, чем борьба за Вестерос
«Можно обойтись без лишения свободы»: адвокат объяснил, что ждет пойманную с «запрещенкой» звезду «Холопа-2»
«Статисты!»: Ливанов назвал лучшего Шерлока в истории — а Кэмбербэтчу и Дауни-младшему досталось по первое число
«Потеряли за пять минут»: вот почему сериал «Вечность» закрыли после первого сезона — хотя потенциала хватало на все 10
Кто бессмертный в «Вечности»? С главным героем все ясно, но есть и второй персонаж — ему более 2000 лет
Волчий билет от поклонников: Netflix бездарно испортили культовое аниме 1995 года — хуже продолжения уже не будет
Вы ждали, и он вернулся: дата выхода 4-го сезона «Клюквенного щербета» — и почему премьеру сдвинули на неделю
«Альфа-самец получает отказ от девушки…»: только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шуточным описаниям (тест)
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше