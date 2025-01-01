Меню
Цитаты из фильма Мы незнакомы, когда встречаемся

Цитаты из фильма Мы незнакомы, когда встречаемся

Larry Coe Ты не очень высокого мнения о женщинах, да, Феликс?
Felix Anders Я их люблю. Каждую без исключения. Но они все одинаковы. Им нужна романтика. Нет ничего романтичного в лентяе, которого они видят, когда он бреется в пижаме. Ты и я, Ларри, мы как мебель в своих домах. Но если мы идём к соседям... Там мы герои. Парень вроде тебя, работающий дома, у тебя полно возможностей ходить к соседям.
Larry Coe Конечно. Я постоянно хожу к соседям. Там живёт очаровательная дама за 60. Давай выпьем кофе, Феликс.
Felix Anders Ларри, ты знаешь, о чём я. Романтика. Ищущие романтику. Они повсюду, готовы влюбиться в одно мгновение. Где есть домохозяйка — там потенциальная любовница.
Larry Coe Откуда ты знаешь? Ты тот, кто даже грязную шутку не любит.
Felix Anders Я реалист. Общество говорит: «Феликс, ты — мужчина одного женского пола». Я отвечаю: «Да, конечно». Хочешь знать правду, Ларри? Я лжец. Ты тоже. Все такие.
[Мэгги]
Larry Coe Ты не такая уж и красивая.
Larry Coe Столько всего можно сказать, но в то же время — ничего.
Felix Anders Я? Я уважаемый бывший мясник, моя совесть чиста.
Larry Coe И моя тоже. Спокойной ночи, Феликс.
Felix Anders Возмущённая невиновность — всегда хороший трюк, Ларри... но любитель обычно перестарается. Профессионал, Ларри, — это человек, который дома ведёт себя определённым образом и ни на йоту не отступает от этого. Ни тайных взглядов, когда жена на той же вечеринке, ни заходов на кухню за быстрым поцелуем. Детский лепет. Профессионал не рискует по-настоящему.
Larry Coe Сейчас ты рискуешь по-настоящему, Феликс. Я могу дать тебе в морду.
Felix Anders Правда? Сомневаюсь. Тогда бы тебе пришлось рассказать Еве, что мы говорим о твоей блондинке, не так ли? А Ева уже почти что что-то учуяла. Я заметил у неё этот взгляд встревоженной жены, когда пришёл. Вот почему она и затеяла этот маленький сбор, Ларри. Чтобы вернуть блуждающего мужа домой. Мой тебе совет — займись с ней любовью, как только все разойдутся.
Felix Anders Не волнуйся, Ларри... твоя тайна со мной в безопасности. Я всего лишь бывший мясник, приятель. «Не видеть зла, не слышать зла, не говорить зла». Ты и твоя блондинка можете не бояться.
Roger Altar Знаешь, забавно — мы встречаемся как незнакомцы, а половину времени расстаёмся так же.
Larry Coe Да, и если нам вдруг удаётся по-настоящему узнать другого человека — это настоящее чудо.
