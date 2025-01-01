Larry Coe Ты не очень высокого мнения о женщинах, да, Феликс?

Felix Anders Я их люблю. Каждую без исключения. Но они все одинаковы. Им нужна романтика. Нет ничего романтичного в лентяе, которого они видят, когда он бреется в пижаме. Ты и я, Ларри, мы как мебель в своих домах. Но если мы идём к соседям... Там мы герои. Парень вроде тебя, работающий дома, у тебя полно возможностей ходить к соседям.

Larry Coe Конечно. Я постоянно хожу к соседям. Там живёт очаровательная дама за 60. Давай выпьем кофе, Феликс.

Felix Anders Ларри, ты знаешь, о чём я. Романтика. Ищущие романтику. Они повсюду, готовы влюбиться в одно мгновение. Где есть домохозяйка — там потенциальная любовница.

Larry Coe Откуда ты знаешь? Ты тот, кто даже грязную шутку не любит.