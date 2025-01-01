Felix Anders
Я? Я уважаемый бывший мясник, моя совесть чиста.
Larry Coe
И моя тоже. Спокойной ночи, Феликс.
Felix Anders
Возмущённая невиновность — всегда хороший трюк, Ларри... но любитель обычно перестарается. Профессионал, Ларри, — это человек, который дома ведёт себя определённым образом и ни на йоту не отступает от этого. Ни тайных взглядов, когда жена на той же вечеринке, ни заходов на кухню за быстрым поцелуем. Детский лепет. Профессионал не рискует по-настоящему.
Larry Coe
Сейчас ты рискуешь по-настоящему, Феликс. Я могу дать тебе в морду.
Felix Anders
Правда? Сомневаюсь. Тогда бы тебе пришлось рассказать Еве, что мы говорим о твоей блондинке, не так ли? А Ева уже почти что что-то учуяла. Я заметил у неё этот взгляд встревоженной жены, когда пришёл. Вот почему она и затеяла этот маленький сбор, Ларри. Чтобы вернуть блуждающего мужа домой. Мой тебе совет — займись с ней любовью, как только все разойдутся.
Felix Anders
Не волнуйся, Ларри... твоя тайна со мной в безопасности. Я всего лишь бывший мясник, приятель. «Не видеть зла, не слышать зла, не говорить зла». Ты и твоя блондинка можете не бояться.