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Ученик дьявола Ученик дьявола
Киноафиша Фильмы Ученик дьявола Ученик дьявола, 1958: актеры и роли
The Devil's Disciple Ученик дьявола 1958 / США / Великобритания
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Ученик дьявола, 1958: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гай Хэмилтон Guy Hamilton Александр Маккендрик Alexander Mackendrick
В ролях
Берт Ланкастер Берт Ланкастер Burt Lancaster Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas Лоуренс Оливье Лоуренс Оливье Laurence Olivier Джанетт Скотт Janette Scott Ева Ле Галльенн Гарри Эндрюс Harry Andrews Бейзил Сидни Джордж Роуз George Rose
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