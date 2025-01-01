Рик Белден, сын Крэйга Не надо особой смелости, чтобы убить человека, когда он в наручниках!

Нужно иметь смелость не делать этого. С тобой слишком легко. Ты бы помер слишком быстро. Я знаю старика, который хотел бы убить тебя, Белден — по-индейски: медленно. Вот как я собираюсь сделать: медленно — но по-белому. Сначала тебя судят. Это занимает довольно много времени, и ты будешь много потеть! Потом вынесут приговор. Я не видел человека, который бы не заболел, услышав, какой приговор ему вынесут. После этого ты сядешь в камеру и будешь ждать, может, месяцами, думая, как эта веревка будет ощущаться на твоей шее. Потом придут рано утром, перед рассветом. Свяжут руки за спиной. Ты начнешь рыдать, брыкаться, звать на помощь. Но это не поможет. Тебя выведут во двор, подбросят на платформу, наденут петлю на шею и оставят там одного, с большой черной маской на глазах. Знаешь, какой последний звук ты услышишь? Такой глухой удар, когда откроют люк — и ты полетишь вниз. Ты ударишься концом веревки, как мешок с картошкой, вся твоя тяжесть. Тебе будет адски жарко на шее, а яблоко Адама превратится в кашу. Ты будешь бороться за дыхание, но дышать будет нечем. Мозг начнет кипеть. Ты будешь кричать и орать! Но никто тебя не услышит. Услышишь только ты. Но никто больше. В конце концов ты просто повиснешь — один и мертвый.