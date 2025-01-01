Меню
Киноафиша Фильмы Последний поезд из Ган Хилл Цитаты из фильма Последний поезд из Ган Хилл

Цитаты из фильма Последний поезд из Ган Хилл

Рик Белден, сын Крэйга Не надо особой смелости, чтобы убить человека, когда он в наручниках!
Маршал Мэтт Морган Нужно иметь смелость не делать этого. С тобой слишком легко. Ты бы помер слишком быстро. Я знаю старика, который хотел бы убить тебя, Белден — по-индейски: медленно. Вот как я собираюсь сделать: медленно — но по-белому. Сначала тебя судят. Это занимает довольно много времени, и ты будешь много потеть! Потом вынесут приговор. Я не видел человека, который бы не заболел, услышав, какой приговор ему вынесут. После этого ты сядешь в камеру и будешь ждать, может, месяцами, думая, как эта веревка будет ощущаться на твоей шее. Потом придут рано утром, перед рассветом. Свяжут руки за спиной. Ты начнешь рыдать, брыкаться, звать на помощь. Но это не поможет. Тебя выведут во двор, подбросят на платформу, наденут петлю на шею и оставят там одного, с большой черной маской на глазах. Знаешь, какой последний звук ты услышишь? Такой глухой удар, когда откроют люк — и ты полетишь вниз. Ты ударишься концом веревки, как мешок с картошкой, вся твоя тяжесть. Тебе будет адски жарко на шее, а яблоко Адама превратится в кашу. Ты будешь бороться за дыхание, но дышать будет нечем. Мозг начнет кипеть. Ты будешь кричать и орать! Но никто тебя не услышит. Услышишь только ты. Но никто больше. В конце концов ты просто повиснешь — один и мертвый.
Gun Hill Sheriff Bartlett Что касается меня, можешь выходить на улицу и умирать в любое время, когда захочешь, но знаешь что, через сорок лет трава будет расти на моей могиле так же красиво, как и на твоей. Никто даже не вспомнит, что я был трусом, а ты умер, как дурак. Вот твоя дальняя перспектива, сынок. Всегда смотри в будущее.
Marshal Matt Morgan У меня два ордера, и я их исполню. Я покидаю город с двумя мужчинами, и дальняя перспектива такова: не пытайся меня остановить!
Harper House Desk Clerk [возмущённо] Вы нарушаете закон!
Marshal Matt Morgan [сердито] Я — и есть закон!
Marshal Matt Morgan Разве в этом городе нет никого, кто не боится Крейга Белдена?
Steve, Horseshoe Bartender' Конечно есть! Кладбище ими забито!
Craig Belden [пытается умолять за сына] Как нам это уладить, Мэтт?
Marshal Matt Morgan Закон должен решить это, Крейг. Не мы.
Craig Belden Я однажды спас твою жизнь. Ты мне должен. Ты должен мне жизнь.
Marshal Matt Morgan Я помню, ты спас меня. Но он забрал жизнь! Он убил женщину! Просто так, ради забавы! Просто...
Craig Belden Забрать моего сына не вернёт тебе жену.
Marshal Matt Morgan Моя жена или чужая — без разницы. Я дал клятву на этой работе. Клятва говорит — привести его. Вот что я и сделаю.
Craig Belden Что ты хочешь, чтобы я сделал? Чтобы я умолял, Мэтт? Ладно, Мэтт. Я умоляю. Он — всё, что у меня есть. Мэтт, может, это была *моя* ошибка. Ты знаешь, воспитать сына без матери — это не просто, Мэтт.
Marshal Matt Morgan [холодно] Да. Я знаю, Крейг.
Craig Belden Ты уезжаешь на следующем поезде. Я хозяин шерифа! Я хозяин этого города! Я хозяин каждого мужика здесь! Ты уезжаешь на следующем поезде, Мэтт!
Marshal Matt Morgan Ладно, Крейг. Последний поезд уходит в 9. Я на нём... но со мной будет двое, и у одного из них на щеке будет порез.
Линда, девушка Крейга [после предупреждения Моргану держаться подальше от Ган Хилла] Видишь ли, маршал, я знаю, кому принадлежит это седло.
Маршал Мэтт Морган [торжественно] Я тоже.
Salesman in Horseshoe Saloon Ты немножко одинока, малышка.
Linda, Craig's Girl Я не была одинока с тех пор, как мне было двенадцать.
Linda, Craig's Girl О, и если какая-нибудь из девушек начнёт рассказывать, какая ты замечательная, не верь им. Я знаю, я там раньше работала.
[она встаёт]
Linda, Craig's Girl Точно как Джимми — упрямый, как осёл!
Marshal Matt Morgan В следующий раз, когда увидишь Джимми, передай привет. Кажется, у нас много общего.
Linda, Craig's Girl Возможно, больше, чем ты думаешь. Он мёртв!
Linda, Craig's Girl Человечество воняет. Я почти что специалист в этом вопросе.
Marshal Matt Morgan Принято, чтобы шериф сотрудничал — предоставлял помощников...
Gun Hill Sheriff Bartlett У нас свои порядки, мистер Морган. Да и шерифа здесь нет.
Marshal Matt Morgan Когда он вернётся?
Gun Hill Sheriff Bartlett Он не вернётся.
Marshal Matt Morgan [понимая, что его игнорируют, он кладёт руки на бёдра и иронично улыбается] Ты кто такой? Помощник?
Gun Hill Sheriff Bartlett Как меня ни называй — мало что изменит.
[он достаёт значок из кармана и кидает его на стол]
Marshal Matt Morgan [глядя на значок] Я называю тебя трусём!
Craig Belden Предположим, я смогу их для вас найти?
Marshal Matt Morgan Я заберу их обоих обратно в Поули. Им предстоит ответить за изнасилование и убийство.
Craig Belden Не трогай этого мальчишку! Это мой сын, о котором ты говоришь.
Marshal Matt Morgan Нет, Крейг. Речь идёт о моей жене.
Craig Belden А как насчёт Пити? Ты из этого живым не выйдешь. Теперь ты это знаешь. Этот парень станет сиротой. Ты об этом думал?
Marshal Matt Morgan Ты меня уже убил. Как я умру? Сегодня я могу умереть только если ты меня убьёшь, и вот в чём проблема... Твоя проблема.
Маршал Мэтт Морган [после неудачной засады, когда Крейг промахивается ведром] Я бы тебя за это прикончил.
Крейг Белден Почему бы и нет? Почему бы тебе меня не прикончить?
Маршал Мэтт Морган Ты спас мне жизнь. Я расплатился с тобой. Но с этого момента — все выстрелы свободны.
Marshal Matt Morgan Вы работаете на Крейга Белдена? Передайте ему, что я иду.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эрл Холлиман
Earl Holliman
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Уолтер Санд
Walter Sande
Уильям Ньюэлл
William Newell
Вэл Эйвери
Val Avery
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Anthony Quinn
Кэролин Джонс
Carolyn Jones
