Рик Белден, сын КрэйгаНе надо особой смелости, чтобы убить человека, когда он в наручниках!
Маршал Мэтт МорганНужно иметь смелость не делать этого. С тобой слишком легко. Ты бы помер слишком быстро. Я знаю старика, который хотел бы убить тебя, Белден — по-индейски: медленно. Вот как я собираюсь сделать: медленно — но по-белому. Сначала тебя судят. Это занимает довольно много времени, и ты будешь много потеть! Потом вынесут приговор. Я не видел человека, который бы не заболел, услышав, какой приговор ему вынесут. После этого ты сядешь в камеру и будешь ждать, может, месяцами, думая, как эта веревка будет ощущаться на твоей шее. Потом придут рано утром, перед рассветом. Свяжут руки за спиной. Ты начнешь рыдать, брыкаться, звать на помощь. Но это не поможет. Тебя выведут во двор, подбросят на платформу, наденут петлю на шею и оставят там одного, с большой черной маской на глазах. Знаешь, какой последний звук ты услышишь? Такой глухой удар, когда откроют люк — и ты полетишь вниз. Ты ударишься концом веревки, как мешок с картошкой, вся твоя тяжесть. Тебе будет адски жарко на шее, а яблоко Адама превратится в кашу. Ты будешь бороться за дыхание, но дышать будет нечем. Мозг начнет кипеть. Ты будешь кричать и орать! Но никто тебя не услышит. Услышишь только ты. Но никто больше. В конце концов ты просто повиснешь — один и мертвый.
Gun Hill Sheriff BartlettЧто касается меня, можешь выходить на улицу и умирать в любое время, когда захочешь, но знаешь что, через сорок лет трава будет расти на моей могиле так же красиво, как и на твоей. Никто даже не вспомнит, что я был трусом, а ты умер, как дурак. Вот твоя дальняя перспектива, сынок. Всегда смотри в будущее.
Marshal Matt MorganУ меня два ордера, и я их исполню. Я покидаю город с двумя мужчинами, и дальняя перспектива такова: не пытайся меня остановить!
Harper House Desk Clerk[возмущённо]Вы нарушаете закон!
Marshal Matt MorganМоя жена или чужая — без разницы. Я дал клятву на этой работе. Клятва говорит — привести его. Вот что я и сделаю.
Craig BeldenЧто ты хочешь, чтобы я сделал? Чтобы я умолял, Мэтт? Ладно, Мэтт. Я умоляю. Он — всё, что у меня есть. Мэтт, может, это была *моя* ошибка. Ты знаешь, воспитать сына без матери — это не просто, Мэтт.