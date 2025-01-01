Меню
Wyatt Earp Все стрелки одиноки. Они живут в страхе. Они умирают без гроша, без женщины и без друга.
Dr. John 'Doc' Holliday Если уж мне умирать, то пусть это будет рядом с единственным другом, который у меня когда-либо был!
Dr. John 'Doc' Holliday Хотите руку с пистолетом?
Wyatt Earp Ты? Нет, спасибо.
Dr. John 'Doc' Holliday Я с ними неплохо справляюсь. Единственная проблема в том, что те, кто могли бы подтвердить мою меткость, не в состоянии это сделать.
Wyatt Earp Подними правую руку. Клянешься торжественно соблюдать... да это же смех какой-то. Ты — помощник шерифа. Хватай снаряжение, я позабочусь о лошадях.
Dr. John 'Doc' Holliday Погоди, а мне не дадут носить звезду из жести?
Wyatt Earp Ни за что!
Wyatt Earp Завтра утром в Абилине будет платформа. Я хочу, чтобы ты на ней был.
Dr. John 'Doc' Holliday Не могу. Маршал Абилина отправил меня сюда.
Wyatt Earp Послушай, Холлидей, пока я здесь закон, ни один из этих ковбоев не переступит эту черту с оружием в руках. Мне всё равно, что его зовут Шанхай Пирс.
Dr. John 'Doc' Holliday Красноречиво. Эти слова я повторю на твоих похоронах.
Wyatt Earp Мы хотели бы пригласить вас на свадьбу, Док, если это не помешает вашей покерной игре.
Dr. John 'Doc' Holliday Я не силён в свадебных церемониях — только в похоронах. С меня хватит.
Wyatt Earp [Билли Клантон] Думаешь, ты крутой, а? Я никогда не видел стрелка, который был бы настолько крут, чтобы дожить до своего 35-го дня рождения. Я усвоил одно правило о стрелках: всегда найдётся человек, который быстрее тебя, и чем больше ты стреляешь, тем скорее столкнёшься с таким человеком.
Kate Fisher [слышит стук в дверь] Кто там?
Dr. John 'Doc' Holliday Открой дверь!
Dr. John 'Doc' Holliday [врывается в дверь] Говори, Кейт.
Kate Fisher Док, я ничего не знаю.
Dr. John 'Doc' Holliday ГОВОРИ.
Kate Fisher Зачем? Какая теперь разница? Я всё здорово облажала, да? Я хотела тебя вернуть... потому что люблю тебя. И... я... думала, если Уайатт исчезнет, ты вернёшься ко мне. Вот почему я молчала, когда услышала их.
[разрывается на части]
Kate Fisher Я, должно быть, совсем с ума сошла.
Dr. John 'Doc' Holliday Где?
Kate Fisher На ранчо Клантон.
Dr. John 'Doc' Holliday Кто там был?
Kate Fisher [переполняется эмоциями] Я не хотела, чтобы этого мальчишку убили.
Dr. John 'Doc' Holliday [теряет терпение] Кто там был?
Kate Fisher Айк, Финн, Коттон Уилсон и МакЛоури.
Dr. John 'Doc' Holliday А Ринго?
[Кейт не отвечает]
Dr. John 'Doc' Holliday [в ярости] РИНГО ТАМ БЫЛ?
Доктор Джон 'Док' Холлидей [после того, как застрелил нескольких противников] Кто ещё хочет попытать удачу?
Уайатт Эрп [гонит арестованных ковбоев в тюрьму] Двигайтесь! — Все марш, быстрее!
Джонни Ринго [держится за раненую руку] Ладно, Док.
[угрожающий тон]
Джонни Ринго Мы ещё не закончили!
Доктор Джон 'Док' Холлидей Ты бы уже был мёртв, но я сегодня в благотворительном настроении.
Kate Fisher Какое тебе дело, куда я пойду и с кем останусь?
Dr. John 'Doc' Holliday Заткнись!
Dr. John 'Doc' Holliday [бросая её платье на пол] Собирай вещи. Уходишь!
Johnny Ringo [входя из спальни] Она остаётся здесь!
Dr. John 'Doc' Holliday Не лезь в это, Ринго!
Johnny Ringo Ты не имеешь права врываться сюда!
Dr. John 'Doc' Holliday Я с Кейт разговариваю. Проваливай!
Kate Fisher Всё, что хочешь сказать — говори при нём.
Dr. John 'Doc' Holliday [с презрением] Шлюха ты!
Johnny Ringo Погоди, Холлидей. Ты так с моей женщиной не разговаривай!
Dr. John 'Doc' Holliday [презрительно] Твоя женщина? Чья угодно!
Charles Bassett [после проигрыша нескольких партий в блэкджек] Знаешь, Док, если бы мы играли на настоящие деньги, мне бы пришлось взглянуть на эту колоду.
Dr. John 'Doc' Holliday Мне придется заставить тебя.
Dr. John 'Doc' Holliday [Чарли тянется за оружием; Док достаёт первым и протягивает Чарли] Вот, возьми моё.
Charles Bassett [Обращаясь с оружием Дока] Хорошо, что Уайатт не разрешает нам тянуть такие; кто-нибудь мог бы пострадать.
Dr. John 'Doc' Holliday Я игрок. Деньги — всего лишь инструмент моей профессии.
Wyatt Earp Конечно, ты обещаешь, что не проиграешь.
Dr. John 'Doc' Holliday Я никогда не проигрываю. Видишь ли, в покер играют отчаянные люди, для которых деньги — всё. Я не проигрываю, потому что мне нечего терять, даже жизнь.
Billy Clanton Не знаю, зачем я ввязываюсь в перестрелки. Наверное, иногда мне просто одиноко.
James 'Jimmy' Earp Страшная тишина. Слишком страшная.
Kate Fisher Почему бы тебе просто верёвку на шею не повесить и тянуть, когда захочешь?
opening theme song [солист] О.К. Коралл / О.К. Коралл / Там банда бандитов делает свой последний бой. / О.К. Коралл / О, моя дорогая, должен ли я положить пистолет / или рискнуть потерять тебя навсегда? / Долг зовёт — спина к стене. / Нет ли у тебя доброго слова, прежде чем я уеду? / Любовь, твоя любовь; / Мне нужна твоя любовь. / Храни огонь, пусть горит, пока я не вернусь / с перестрелки в О.К. Коралл. / Если Господь мой друг, мы встретимся в конце / перестрелки в О.К. Коралл. / Перестрелка в О.К. Коралл / О.К. Коралл / О.К. Коралл /
[мужской хор]
opening theme song Там банда бандитов делает свой последний бой. / О.К. Коралл / О, моя дорогая, должен ли я положить пистолет / и рискнуть потерять тебя навсегда? / Долг зовёт — спина к стене. / Нет ли у тебя доброго слова, прежде чем я уеду? / Вперёд, вперёд /
[солист]
opening theme song Оук Хилл, Оук Хилл: / так холодно, так тихо. / Там они лежат бок о бок: убийцы, погибшие / в перестрелке в О.К. Коралл. / О.К. Коралл / Перестрелка в О.К. Коралл
Cotton Wilson [хочет уйти до перестрелки] Айк, я больше не могу терпеть эту стрельбу. Выпусти меня.
Ike Clanton [зло] Иди туда.
Ike Clanton [видит, как Коттон пытается уехать, когда начинается перестрелка] Коттон! Ты трусливый жалкий...!
Dr. John 'Doc' Holliday Ты мне нравишься, Уайатт Эрп. Мне нравится твоя стрижка.
Wyatt Earp Можешь остаться и играть, но при одном условии: никаких ножей, никаких пистолетов и никаких убийств.
Dr. John 'Doc' Holliday Никаких ножей, никаких пистолетов, никаких убийств.
Wyatt Earp Вот и всё.
Dr. John 'Doc' Holliday Даю слово джентльмена.
[первые реплики]
John Shanssey [зажигает сигару, когда Эд и его банда заходят в салун] Привет, Эд.
Ed Bailey Где Док Холидей?
John Shanssey Наверное, в гостинице. Он тебя ждет...
Ed Bailey Передай ему, что я жду.
John Shanssey Не стоит, Эд, уже весь город знает, что ты его ждёшь. Пока не случится ещё одна смерть...
Ed Bailey Продолжай наливать свой разбавленный пойло и не лезь в мои дела, Шэнсси.
John Shanssey Твой брат пришёл сюда пьяный в стельку, ищет драки; он нацелился на Холидея с оружием.
Ed Bailey [требовательно обращается к бармену] Виски, сюда.
[указывает на стол]
John Shanssey Ну что ж, как хочешь, Эд. Проверь оружие, если хочешь здесь остаться.
Ed Bailey [он и его бандиты грубо кладут оружие и кобуры на бар и садятся за стол] Оставь бутылку.
[наливает виски всем]
Cotton Wilson Там для тебя 20 тысяч — наличными!
Wyatt Earp 20 тысяч! Зарплата за грех растёт!
Cotton Wilson 20 тысяч против шести футов под Бут-Хиллом или пенсии в 20 баксов в месяц — если доживёшь, чтобы получить.
Charles Bassett Док, что ты делаешь в такое время? Всего три часа ночи.
Dr. John 'Doc' Holliday Я решил заняться здоровьем.
