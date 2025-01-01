[первые реплики]
John Shanssey
[зажигает сигару, когда Эд и его банда заходят в салун]
Привет, Эд.
Ed Bailey
Где Док Холидей?
John Shanssey
Наверное, в гостинице. Он тебя ждет...
Ed Bailey
Передай ему, что я жду.
John Shanssey
Не стоит, Эд, уже весь город знает, что ты его ждёшь. Пока не случится ещё одна смерть...
Ed Bailey
Продолжай наливать свой разбавленный пойло и не лезь в мои дела, Шэнсси.
John Shanssey
Твой брат пришёл сюда пьяный в стельку, ищет драки; он нацелился на Холидея с оружием.
Ed Bailey
[требовательно обращается к бармену]
Виски, сюда.
[указывает на стол]
John Shanssey
Ну что ж, как хочешь, Эд. Проверь оружие, если хочешь здесь остаться.
Ed Bailey
[он и его бандиты грубо кладут оружие и кобуры на бар и садятся за стол]
Оставь бутылку.
[наливает виски всем]