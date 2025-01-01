Матрос [экипаж военного корабля прибывает слишком поздно, чтобы помочь другому судну после его взрыва] Думаю, она ушла на дно вместе со всем экипажем.

Профессор Пьер Аронакс, рассказчик Бедняги. Ни одной живой души не осталось. Что могло вызвать такой страшный взрыв?

Матрос Черный порох, да и не просто — целый корабль этого дерьма.

Нед Ленд Но что могло это взорвать? Она, должно быть, где-то заделась.