Captain NemoЯ не из тех, кого называют цивилизованным человеком, профессор. Я порвал с обществом по причинам, которые кажутся мне вескими. Поэтому я не подчиняюсь его законам.
Captain NemoПодумайте только. На поверхности царит голод и страх. Люди продолжают вершить несправедливые законы. Они сражаются, разрывают друг друга на части. Всего в нескольких футах под волнами их власть прекращается, их зло тонет. Здесь, на дне океана, существует единственная независимость. Здесь я свободен! Представьте, что было бы, если бы они управляли такими машинами, как эта подводная лодка. Гораздо лучше, чтобы они думали, что существует монстр, и охотились на меня гарпунами.
Капитан Немо...есть надежда на будущее. Когда мир будет готов к новой и лучшей жизни, всё это когда-нибудь сбудется, в своё время, данным Богом.
Профессор Пьер Аронакс, рассказчикЧто в этих мешках, которые они несут?
Капитан НемоНитраты и фосфаты для снарядов. Семена войны. Они грузят полный корабль смерти. И когда этот корабль доставит их домой, мир умрёт ещё чуть-чуть. Я когда-то был одним из тех жалких несчастных, которых ты видишь внизу. Посмотри ещё раз, профессор, я не хочу, чтобы ты забыл то, что увидел сегодня.
Профессор Пьер Аронакс, рассказчикЯ видел достаточно.
Ned Land[поёт]Расскажу вам, ребята, историю на все сто, историю на все сто про рыбу, что плывёт, и про девчонок, что любил я в ночи, когда луна светит ввысь. История на все сто, и правда, клянусь татуировкой. Бывала Сирена Минни — повстречал я её на Мадагаскаре. Целовала меня всякий раз, когда я просил. Но однажды погас огонь любви. Чёрт подери, и подними меня, она променяла меня на форель!
Ned Land[поёт]Историю огромную расскажу, ребята, историю нешуточную, про рыбу-неведьму и девушек, что любил я в ночи под луной. Историю огромную, и всё правда, клянусь своей татуировкой. Была Тайфун Тесси; встретил я её у берегов Явы. Когда целовались — словно лава в сердце вспыхнула. А потом она меня напугала до чёртиков. Чёрт подери, да она была женой капитана!
Ned LandЕсть одна вещь, которую вам нужно знать, профессор: Немо — сумасшедший. Я ещё не видел случая, чтобы можно было договориться с безумным псом. Так что пока вы ему сахар даёте, я буду думать, как надеть ему намордник.
Профессор Пьер АрронаксВы также просили меня сойти на берег, чтобы показать мне жестокость человека к человеку. Зачем? Чтобы оправдать это? Вы не просто убийца, вы лицемер! Доказательства там, снаружи!
Капитан Немо[в отчаянии]ВЫ НАЗЫВАЕТЕ ЭТО УБИЙСТВОМ? Что ж, я тоже вижу убийство — не на этих утопленных лицах там, а на лицах мёртвых тысяч! Они — убийцы, торговцы смертью; я — мститель!
Капитан Немо[Заметив, что Нед ест ножом]Слева у вас вилка, мистер Лэнд. Или вы не привыкли к приборам?
Нэд ЛендТы меня пугаешь. Будь хорошим проигравшим, профессор. Упущенная рыба всегда самая большая.
КонсейАх, как жаль, профессор. Я знаю, вы мечтали увидеть этого монстра в музее.
Captain NemoВам ещё многому предстоит научиться, профессор. Ваша книга блестяща... но она ограничена. Вы продвинулись в своих исследованиях настолько, насколько позволяет сухопутная наука. Но настоящая история океанских глубин начинается там, где вы остановились. Чудеса... которые не поддаются моему описанию... тайны, что принадлежат только мне. И которые я готов с вами разделить.
Professor Pierre Aronnax, narratorЦеной жизней моих друзей?
Professor Pierre Aronnax, narratorЯ должен забрать свой дневник!
[Нед Лэнд бьёт его и выносит из заливающейся карты комнаты]
Captain NemoУбийство — это право, которое принадлежит той ненавистной нации, что отняла у меня всё, всё, кроме моей тайны, тайны моего подводного корабля и энергии, что его движет? Они пытались! Бросили меня в тюрьму, а когда им не удалось...! Когда им не удалось, они замучили до смерти мою жену и маленького сына.
Captain NemoНа самом деле он сожалеет о том, что спас мою жизнь, так же как и я пожалел бы, спасая его. Единственное отличие в том, что я бы даже не пытался.
Professor Pierre Aronnax, narratorВот именно это отличие и даёт Неду Ленду человеческое достоинство, которого у вас уже нет. Можно кое-что сказать?
Professor Pierre Aronnax, narratorВы слишком много протестуете. Я знаю, что вы были глубоко тронуты поступком Неда, но стыдитесь в этом признаться. Вы не можете принять веру в человечество... потому что если примете, вся эта ваша жизнь, вся структура вашего бытия, построенная на ненависти и мести... рухнет, как карточный домик, лишённый лживой основы. Вы — побеждённый человек, воюющий с велениями собственного сердца.
Old BillyДавай, Кейси! Здесь не место для сына священника!
Shipping Agent[первые слова]Я говорю, никакого монстра нет! Но нам нужны люди. И чтобы быть с вами честным, я готов заплатить каждому из вас двойную плату и бонус — от Сан-Франциско до Шанхая и обратно, ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!
Casey MooreВСЁ ПОГИБШИЕ, ты имеешь в виду! Не подписывайтесь с ним, ребята! Никакими двойными зарплатами и бонусами монстра не купишь! Вы никогда не вернётесь в Сан-Франциско получить свои деньги!
Captain Nemo[после того, как Наумо был ранен]Мы в последний раз погружаем «Наутилус».
First Mate of the NautilusПонимаем, сэр, мы с вами.
ConseilЯ считаю, что с этим пора покончить. Для него убийство — ничего не значит. Кажется, ему это даже нравится.
Professor Pierre Aronnax, narratorТы в этом уверен? Совсем уверен?
ConseilЯ могу судить о нём только по тому, что наблюдаю.
Professor Pierre Aronnax, narratorТебе не место судить! Ты ничего не знаешь о капитане. Он уже сказал, что я ему нужен. Но что важнее, он нужен этому миру. И я должен дать ему это понять. И когда поймёт, уверяю тебя, он будет судить себя гораздо строже, чем ты когда-либо сможешь. Понятно?
Professor Pierre Aronnax, narratorА теперь, пожалуйста, уйди и оставь меня одного.
[пауза]
Professor Pierre Aronnax, narratorТы что сказал? Капитан?
ConseilДа, сказал. И должен признать — есть некоторое сходство.
[уходит в гневе]
Профессор Пьер Ароннак, рассказчикПо мере продолжения путешествия "Наутилус" и его движущая сила вызывали у меня любопытство. По приглашению моего хозяина я осмотрел корабль. Казалось, он намерен показать мне всё. Мы спустились в самое сердце судна — в двигатель. Было очевидно, что капитан Немо открыл то, что человечество всегда искало... истинную, динамическую силу Вселенной. Эта тайна давала ему власть над морем.
ConseilВ конце концов, это первый раз, когда Немо проявил хоть какую-то благодарность.