Киноафиша Фильмы 20000 лье под водой Цитаты из фильма 20000 лье под водой

Цитаты из фильма 20000 лье под водой

Captain Nemo Я не из тех, кого называют цивилизованным человеком, профессор. Я порвал с обществом по причинам, которые кажутся мне вескими. Поэтому я не подчиняюсь его законам.
Captain Nemo Подумайте только. На поверхности царит голод и страх. Люди продолжают вершить несправедливые законы. Они сражаются, разрывают друг друга на части. Всего в нескольких футах под волнами их власть прекращается, их зло тонет. Здесь, на дне океана, существует единственная независимость. Здесь я свободен! Представьте, что было бы, если бы они управляли такими машинами, как эта подводная лодка. Гораздо лучше, чтобы они думали, что существует монстр, и охотились на меня гарпунами.
Капитан Немо ...есть надежда на будущее. Когда мир будет готов к новой и лучшей жизни, всё это когда-нибудь сбудется, в своё время, данным Богом.
Captain Nemo Ешь свой пудинг, мистер Лэнд.
Ned Land Не уверен, что это пудинг.
[Наблюдая за островом рабов]
Профессор Пьер Аронакс, рассказчик Что в этих мешках, которые они несут?
Капитан Немо Нитраты и фосфаты для снарядов. Семена войны. Они грузят полный корабль смерти. И когда этот корабль доставит их домой, мир умрёт ещё чуть-чуть. Я когда-то был одним из тех жалких несчастных, которых ты видишь внизу. Посмотри ещё раз, профессор, я не хочу, чтобы ты забыл то, что увидел сегодня.
Профессор Пьер Аронакс, рассказчик Я видел достаточно.
Капитан Немо Это навечно выжжено в моей памяти.
Ned Land [поёт] Расскажу вам, ребята, историю на все сто, историю на все сто про рыбу, что плывёт, и про девчонок, что любил я в ночи, когда луна светит ввысь. История на все сто, и правда, клянусь татуировкой. Бывала Сирена Минни — повстречал я её на Мадагаскаре. Целовала меня всякий раз, когда я просил. Но однажды погас огонь любви. Чёрт подери, и подними меня, она променяла меня на форель!
Ned Land [поёт] Историю огромную расскажу, ребята, историю нешуточную, про рыбу-неведьму и девушек, что любил я в ночи под луной. Историю огромную, и всё правда, клянусь своей татуировкой. Была Тайфун Тесси; встретил я её у берегов Явы. Когда целовались — словно лава в сердце вспыхнула. А потом она меня напугала до чёртиков. Чёрт подери, да она была женой капитана!
Ned Land Есть одна вещь, которую вам нужно знать, профессор: Немо — сумасшедший. Я ещё не видел случая, чтобы можно было договориться с безумным псом. Так что пока вы ему сахар даёте, я буду думать, как надеть ему намордник.
Капитан Немо Мистер Ленд, вы спасли мне жизнь. Почему?
Нед Ленд Хороший вопрос. Знаешь, есть только одно, что можно сделать, когда совершил такую большую ошибку.
Консей Что?
Нед Ленд Напиться!
Капитан Немо Знаете ли вы, профессор, что такое любовь?
Профессор Пьер Аронакс, рассказчик Думаю, знаю.
Капитан Немо Вы не понимаете, насколько сильна ненависть. Она способна наполнить сердце так же, как и любовь.
Профессор Пьер Аронакс, рассказчик Жаль вас. Это горькая замена.
Captain Nemo Примите одну из этих сигар, профессор.
Professor Pierre Aronnax, narrator Спасибо.
[Он закуривает]
Professor Pierre Aronnax, narrator Приятный дым. Какой-то другой. Гавана?
Captain Nemo Морская трава.
Captain Nemo Туземцы там — каннибалы. Они с одинаковым рвением пожирают лжецов и честных людей.
Капитан Немо Я просил вас уйти, профессор.
Профессор Пьер Арронакс Вы также просили меня сойти на берег, чтобы показать мне жестокость человека к человеку. Зачем? Чтобы оправдать это? Вы не просто убийца, вы лицемер! Доказательства там, снаружи!
Капитан Немо [в отчаянии] ВЫ НАЗЫВАЕТЕ ЭТО УБИЙСТВОМ? Что ж, я тоже вижу убийство — не на этих утопленных лицах там, а на лицах мёртвых тысяч! Они — убийцы, торговцы смертью; я — мститель!
Капитан Немо [Заметив, что Нед ест ножом] Слева у вас вилка, мистер Лэнд. Или вы не привыкли к приборам?
Нед Лэнд О, мне всё равно на них.
[Посадка на «Наутилус» в первый раз]
Профессор Пьер Аронакс, рассказчик За всем этим стоит великий гений.
Консейль Да, и великая злоба. Не забывайте об этом, это двигатель разрушения.
[Прибыв на необитаемый пляж с Недом Лендом]
Conseil Я не вижу здесь ни одной местной девушки, жаждущей ласки.
[Нед осторожно пробует свой "пудинг"]
Нед Лэнд Что это?
Капитан Немо Это мой собственный рецепт: соте из не родившегося осьминога.
Captain Nemo Не желаете ли пойти с нами, профессор?
Professor Pierre Aronnax, narrator Нет, спасибо. В последний раз, когда я сходил на берег, это закончилось убийством.
Профессор Пьер Аронакс, рассказчик Передо мной открылся странный сумеречный мир, и я почувствовал себя первым человеком, ступившим на чужую планету, захватчиком в этом мистическом саду глубин.
Нэд Ленд [после того, как капитан Фарагут объявляет о прекращении поисков] Не унывайте, профессор. Вы забудете про рыбалку, когда увидите девушек в Сайгоне.
Профессор Пьер Аронакс, рассказчик Я думал, вам обещали премию, если вы гарпуном поймаете этого монстра, мистер Ленд.
Нэд Ленд Зная, что её я не получу. Как только вернусь, сяду на первый китобойный корабль, что возьмёт меня. Богатым не стану, но сидеть и ковырять зубы гарпуном не собираюсь.
Консей Может, нам и повезло. Он мог нас потопить.
Нэд Ленд Ты меня пугаешь. Будь хорошим проигравшим, профессор. Упущенная рыба всегда самая большая.
Консей Ах, как жаль, профессор. Я знаю, вы мечтали увидеть этого монстра в музее.
Captain Nemo Вам ещё многому предстоит научиться, профессор. Ваша книга блестяща... но она ограничена. Вы продвинулись в своих исследованиях настолько, насколько позволяет сухопутная наука. Но настоящая история океанских глубин начинается там, где вы остановились. Чудеса... которые не поддаются моему описанию... тайны, что принадлежат только мне. И которые я готов с вами разделить.
Professor Pierre Aronnax, narrator Ценой жизней моих друзей?
Captain Nemo Жаль... но вам придётся выбрать — они или я.
Professor Pierre Aronnax, narrator Я не могу принять этого.
Captain Nemo Профессор, мне жаль ваш выбор.
[к старшему помощнику]
Captain Nemo Поднимайте его на борт. Готовьтесь к выходу в море.
Captain Nemo Ах, мы почти у острова Креспо. Всё это когда-то было островом. Хотя теперь он затонул, он всё же плодороден. Здесь мы охотимся и занимаемся земледелием.
Professor Pierre Aronnax, narrator Под водой?
Captain Nemo Море удовлетворяет все мои потребности.
Conseil Все эти люди. У них даже не было шанса.
Ned Land Они были моряками, как и я. Изрублены этим чудовищем, с которым ты пытаешься подружиться.
Conseil Нед, не надо...
Ned Land Не знаю как ты, профессор, а я чувствую себя ножом, который воткнули в спину другу.
Conseil Каннибалы! Сотни каннибалов! Капитан, капитан, десятки лодок!
Ned Land Капитан, на нас напали!
Captain Nemo Естественно, раз вы вторглись в их личное пространство, они имеют полное право вторгнуться в наше.
[последние строки]
Нед Ленд [во время взрыва Вулкании] Извини, профессор, пришлось тебя отхлестать. Но на сувениры времени не было.
профессор Пьер Аронакс Возможно, ты оказал человечеству услугу, Нед.
Матрос [экипаж военного корабля прибывает слишком поздно, чтобы помочь другому судну после его взрыва] Думаю, она ушла на дно вместе со всем экипажем.
Профессор Пьер Аронакс, рассказчик Бедняги. Ни одной живой души не осталось. Что могло вызвать такой страшный взрыв?
Матрос Черный порох, да и не просто — целый корабль этого дерьма.
Нед Ленд Но что могло это взорвать? Она, должно быть, где-то заделась.
Профессор Пьер Аронакс, рассказчик Или, может, что-то врезалось в корабль?
Conseil Не забывайте про людоедов.
Ned Land Да брось ты про людоедов. Он это сказал, чтобы нас напугать.
[Надевание снаряжения для ныряния]
Нед Ленд Вот так охота... Я знал, что тут какая-то подвох.
Консейль Похоже, на этом корабле ничего не сделаешь, чтоб не намокнуть.
Нед Ленд Чувствую себя, будто рыбу без работы оставляю.
Conseil Я хочу подружиться.
Нэд Ленд «Я хочу подружиться»
[Бьёт кулаком по стене]
Нэд Ленд Я хочу сбежать!
Conseil Я тоже, и вместе с тобой! И мы должны спасти профессора, несмотря на него самого. Ты как-то говорил, что у тебя есть план. Так есть ли он?
Нэд Ленд Да, у меня есть план. Проблема в том, что он не сработает.
Ned Land [наблюдая за взрывом бомбы Немо] Вот она и всплывает.
Conseil Почему, Нед, ты не собираешься посылать послания в этих бутылках, случаем? Это уже вышло из моды с Робинзоном Крузо. Ты забыл, что у нас XIX век.
Ned Land Есть кое-что, что я забыл.
[бьёт Совеля по подбородку]
Ned Land Вот за то, что шпионить за мной вздумал. Только не попадайся мне больше, когда будешь за моей кормой плавать. Запомни это!
[Совель трет подбородок, обиженно]
Ned Land Я не люблю никого колошматить. Но ты этого заслужил, парень.
Conseil А я думал, мы друзья.
Ned Land Конечно, мы друзья! Давай, бей меня.
[высовывает подбородок]
Conseil Ты серьёзно?
Ned Land [ещё больше высовывает подбородок] Конечно, давай! Промахнуться не сможешь.
[Совель неожиданно бьёт Неда в живот]
Conseil Теперича мы друзья!
Ned Land Эй, профессор, куда вы?
Professor Pierre Aronnax, narrator Мой дневник!
Ned Land Остров взорвётся в любую секунду!
Professor Pierre Aronnax, narrator Я должен забрать свой дневник!
[Нед Лэнд бьёт его и выносит из заливающейся карты комнаты]
Captain Nemo Убийство — это право, которое принадлежит той ненавистной нации, что отняла у меня всё, всё, кроме моей тайны, тайны моего подводного корабля и энергии, что его движет? Они пытались! Бросили меня в тюрьму, а когда им не удалось...! Когда им не удалось, они замучили до смерти мою жену и маленького сына.
Captain Nemo На самом деле он сожалеет о том, что спас мою жизнь, так же как и я пожалел бы, спасая его. Единственное отличие в том, что я бы даже не пытался.
Professor Pierre Aronnax, narrator Вот именно это отличие и даёт Неду Ленду человеческое достоинство, которого у вас уже нет. Можно кое-что сказать?
Captain Nemo Похоже, вы настроены решительно. Говорите.
Professor Pierre Aronnax, narrator Вы слишком много протестуете. Я знаю, что вы были глубоко тронуты поступком Неда, но стыдитесь в этом признаться. Вы не можете принять веру в человечество... потому что если примете, вся эта ваша жизнь, вся структура вашего бытия, построенная на ненависти и мести... рухнет, как карточный домик, лишённый лживой основы. Вы — побеждённый человек, воюющий с велениями собственного сердца.
Old Billy Давай, Кейси! Здесь не место для сына священника!
Shipping Agent [первые слова] Я говорю, никакого монстра нет! Но нам нужны люди. И чтобы быть с вами честным, я готов заплатить каждому из вас двойную плату и бонус — от Сан-Франциско до Шанхая и обратно, ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!
Casey Moore ВСЁ ПОГИБШИЕ, ты имеешь в виду! Не подписывайтесь с ним, ребята! Никакими двойными зарплатами и бонусами монстра не купишь! Вы никогда не вернётесь в Сан-Франциско получить свои деньги!
Captain Nemo [после того, как Наумо был ранен] Мы в последний раз погружаем «Наутилус».
First Mate of the Nautilus Понимаем, сэр, мы с вами.
Conseil Я считаю, что с этим пора покончить. Для него убийство — ничего не значит. Кажется, ему это даже нравится.
Professor Pierre Aronnax, narrator Ты в этом уверен? Совсем уверен?
Conseil Я могу судить о нём только по тому, что наблюдаю.
Professor Pierre Aronnax, narrator Тебе не место судить! Ты ничего не знаешь о капитане. Он уже сказал, что я ему нужен. Но что важнее, он нужен этому миру. И я должен дать ему это понять. И когда поймёт, уверяю тебя, он будет судить себя гораздо строже, чем ты когда-либо сможешь. Понятно?
Conseil Как скажете, капитан.
Professor Pierre Aronnax, narrator А теперь, пожалуйста, уйди и оставь меня одного.
[пауза]
Professor Pierre Aronnax, narrator Ты что сказал? Капитан?
Conseil Да, сказал. И должен признать — есть некоторое сходство.
[уходит в гневе]
Профессор Пьер Ароннак, рассказчик По мере продолжения путешествия "Наутилус" и его движущая сила вызывали у меня любопытство. По приглашению моего хозяина я осмотрел корабль. Казалось, он намерен показать мне всё. Мы спустились в самое сердце судна — в двигатель. Было очевидно, что капитан Немо открыл то, что человечество всегда искало... истинную, динамическую силу Вселенной. Эта тайна давала ему власть над морем.
Conseil В конце концов, это первый раз, когда Немо проявил хоть какую-то благодарность.
Ned Land Нам не нужна его благодарность!
[Разбивает бутылку о стену]
Ned Land Нам не нужна его благодарность!
Conseil Это ужасно!
[Уходит]
Ned Land Передай ему это от нас двоих!
Профессор Пьер Аронакс, рассказчик [во время заточения в каютах] Прощай, Нед.
Нед Лэнд Не сдавайтесь, ребята! Мы не участники никакого самоубийственного клятва!
Профессор Пьер Ароннак, рассказчик Сегодня мы столкнулись с ужасным штормом. Обычное судно понесло бы серьёзные повреждения. Безопасный и спокойный, Наутилус бороздил волны под бурей.
