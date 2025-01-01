Ulysses[после паузы]Нет. Есть дары и поважнее. Родиться и умереть, а между тем — жить как человек.
CirceЖить как человек? Наполненным мелкими страхами?
UlyssesТолько боящийся может понять цену мужества.
CirceА старость? Эта дурацкая плоть однажды сгниёт! И в конце — только смерть. Вот ужасное наследие человека!
UlyssesЯ принимаю это наследие. Я больше не вижу себя падающим в бою или в ярости шторма. Для этого нужно гораздо меньше. Лёгкий прохладный ветер... Внезапный холод ночью... Но даже так, эта — уязвимая масса страхов осмелилась сразиться с богом — и ещё не побеждена! Если однажды о мне будут говорить люди, я надеюсь, что скажут с гордостью: он был одним из нас.
CirceИх гордость не согреет тебя в царстве мрака. Я принесу века света!
UlyssesЯ не думаю, что мне будет слишком грустно закрыть глаза, когда придёт время.
Polyphemus[после того, как съел одного из людей Одиссея]Вы, греки, крепкие ребята. Какое же мясо жилистое!
UlyssesПочему ты молчишь? Где Цирцея? Глуха и немая. Идеальные качества слуги в этом доме.
UlyssesБоги нас насмехаются и безжалостны, Эвриох. А их обманы жестоки. Итака теперь кажется такой далёкой!
UlyssesНаusika, я сохраню твои слёзы в своём сердце. В мире злобы и ненависти они — доказательство той любви, что я нашёл.
UlyssesМоё имя. Мои деяния. Днём и ночью я ищу их во тьме.
[первые реплики]
EurycleiaРазойдитесь теперь, дамы. Разойдитесь. День окончен. Оставайтесь в своих покоях. Не повторяйте пример Меланфо и других служанок, которые нарушили законы этого дома, льстя тщеславию гостей. Идите.
PenelopeКогда свет в небе начинает тускнеть, и наступает ночь — тёмная и безмолвная, — моя печаль и мука становятся всё острее. Иногда мне кажется, что я больше не выдержу.
AntinoosПриветствую, Пенелопа. Твоя красота превосходит воображение любого поэта.
AntinoosТы была вдовой ещё до того, как стала женой.
AntinoosТебя. Но я пришёл сюда не за твоими деньгами, как остальные, и не чтобы месяцами спать под твоей крышей. Я не пересёк море лишь ради того, чтобы заглянуть в твои глаза, Пенелопа. Я здесь, чтобы исполнить твою судьбу.
UlyssesЯ понимаю твою спешку, но не стоит упускать такое ценное, как вино.
NausicaaЕму понравится это платье, мама? Не слишком ли оно простое?
AreteНе волнуйся. Он любит твою молодость, а не то, что мы можем к ней добавить.
AntinoosПризрак Одиссея слишком долго бродил по этому дому. Теперь тебе нужен человек, который поведёт за собой. Тот, кто изгонит рой женихов. Тот, кто вернёт тебя к жизни.
AlicinousНе редкость для девушки выйти замуж за незнакомца. Но вот жениться на человеке, который сам для себя — загадка, случается крайне редко.
NausicaaЧто мне ещё нужно знать? Если дерево красивое, а плод сладкий — зачем тогда корни важны?
UlyssesСухой, пыльный запах, как у увядших цветов.
UlyssesВо мне две природы. Одна любит дом, семью, очаг. Другая жаждет странствий, открытого моря, странных очертаний неизвестных островов, демонов, великанов. Да, Эвриох, не раз я тоскую по тому, чего никогда не видел!
PenelopeЕсли ты действительно знаешь моего мужа, тогда расскажи мне о нём. Почему ты молчишь? Кто ты?
Ulysses[в облике нищего] Друг Улисса. Мы были товарищами под стенами Трои. Во многие ночи, ожидая битву, он говорил о тебе, полный печали.
Ulysses«У неё тёмные волосы», — говорил он. «Сияющая в юности. С нежной, ласковой улыбкой. У неё есть странная привычка — невольно заправлять волосы, когда прядёт шерсть. Или когда присматривает за спящим ребёнком». Иногда он рассказывал мне о сыне, Телемахе, который спал с улыбкой в колыбели в день, когда корабли отплывали в Трою. А порой говорил о том прощальном дне, когда ты стояла у корабля, рыдая в его объятиях, и шептала: «Я буду здесь, когда ты вернёшься.»
UlyssesТы воспользовался моим сном, чтобы превратить героев в свиней!
AchillesЯ скорее буду рабом безземельного народа, чем царём всех мёртвых.
PenelopeЯ ждала много лет. Сначала только вести с войны. А война, казалось, никогда не кончится. Сначала месяцы, потом годы. И я проводила дни в раздумьях: «Где он? С воинами ли он? Может, там есть женщины. Красивые женщины, полные жизни. Может, он забыл меня.» Но Пенелопа верна! Пенелопе так легко быть верной. И вот, однажды, приходит весть, что война окончена. И ты чувствуешь радость. Все возвращаются домой. Цари, слуги! Но не он! Только он не возвращается! И начинается новое ожидание. Еще месяцы. Еще годы. А годы состоят из тысячи часов, дней и ночей. Ночей. И ты лежишь в пустой постели — и ждёшь.
UlyssesЯ — Одиссей, сын Лаэрта, царь Итаки, разрушитель троянской мощи. За морем — мой дом, мой народ, мой сын. Моя жена. Годы я странствовал, измученный гневом богов. Я сражался со штормами. Слышал роковую песнь сирен. Я был заколдован. Смотрел смерти в глаза. И всё же я стою здесь, живой!