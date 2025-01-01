Меню
Цитаты из фильма Странствия Одиссея

Цитаты из фильма Странствия Одиссея

Circe Что ты делаешь, Одиссей? Ты правда думаешь, что сможешь меня покинуть?
Ulysses Я оставил тебя давным-давно. В тот день, когда мои люди погибли в шторме.
Circe И ты думаешь, что твое путешествие продлится дольше их?
Ulysses Ты не удержишь меня здесь.
Circe Послушай меня! Я дам тебе то, что заставит забыть все твои мелочные мечты. Твое жалкое королевство. Твою стареющую жену. Останься, и этой самой ночью Олимп примет нового бога: Одиссея!
Ulysses Бессмертным?
Circe Это мой дар — величайший дар, когда-либо подаренный человеку!
Ulysses [после паузы] Нет. Есть дары и поважнее. Родиться и умереть, а между тем — жить как человек.
Circe Жить как человек? Наполненным мелкими страхами?
Ulysses Только боящийся может понять цену мужества.
Circe А старость? Эта дурацкая плоть однажды сгниёт! И в конце — только смерть. Вот ужасное наследие человека!
Ulysses Я принимаю это наследие. Я больше не вижу себя падающим в бою или в ярости шторма. Для этого нужно гораздо меньше. Лёгкий прохладный ветер... Внезапный холод ночью... Но даже так, эта — уязвимая масса страхов осмелилась сразиться с богом — и ещё не побеждена! Если однажды о мне будут говорить люди, я надеюсь, что скажут с гордостью: он был одним из нас.
Circe Их гордость не согреет тебя в царстве мрака. Я принесу века света!
Ulysses Я не думаю, что мне будет слишком грустно закрыть глаза, когда придёт время.
Polyphemus [после того, как съел одного из людей Одиссея] Вы, греки, крепкие ребята. Какое же мясо жилистое!
Ulysses Почему ты молчишь? Где Цирцея? Глуха и немая. Идеальные качества слуги в этом доме.
Ulysses Боги нас насмехаются и безжалостны, Эвриох. А их обманы жестоки. Итака теперь кажется такой далёкой!
Ulysses Наusika, я сохраню твои слёзы в своём сердце. В мире злобы и ненависти они — доказательство той любви, что я нашёл.
Ulysses Моё имя. Мои деяния. Днём и ночью я ищу их во тьме.
[первые реплики]
Eurycleia Разойдитесь теперь, дамы. Разойдитесь. День окончен. Оставайтесь в своих покоях. Не повторяйте пример Меланфо и других служанок, которые нарушили законы этого дома, льстя тщеславию гостей. Идите.
Penelope Когда свет в небе начинает тускнеть, и наступает ночь — тёмная и безмолвная, — моя печаль и мука становятся всё острее. Иногда мне кажется, что я больше не выдержу.
Antinoos Приветствую, Пенелопа. Твоя красота превосходит воображение любого поэта.
Antinoos Ты была вдовой ещё до того, как стала женой.
Penelope Что ты ищешь в моём доме?
Antinoos Тебя. Но я пришёл сюда не за твоими деньгами, как остальные, и не чтобы месяцами спать под твоей крышей. Я не пересёк море лишь ради того, чтобы заглянуть в твои глаза, Пенелопа. Я здесь, чтобы исполнить твою судьбу.
Ulysses Я понимаю твою спешку, но не стоит упускать такое ценное, как вино.
Nausicaa Ему понравится это платье, мама? Не слишком ли оно простое?
Arete Не волнуйся. Он любит твою молодость, а не то, что мы можем к ней добавить.
Antinoos Призрак Одиссея слишком долго бродил по этому дому. Теперь тебе нужен человек, который поведёт за собой. Тот, кто изгонит рой женихов. Тот, кто вернёт тебя к жизни.
Alicinous Не редкость для девушки выйти замуж за незнакомца. Но вот жениться на человеке, который сам для себя — загадка, случается крайне редко.
Nausicaa Что мне ещё нужно знать? Если дерево красивое, а плод сладкий — зачем тогда корни важны?
Ulysses Страх заставляет тебя забыть о голоде, да?
Ulysses В воздухе странный запах.
Eurylochus Да, я чувствую его.
Ulysses Сухой, пыльный запах, как у увядших цветов.
Ulysses Во мне две природы. Одна любит дом, семью, очаг. Другая жаждет странствий, открытого моря, странных очертаний неизвестных островов, демонов, великанов. Да, Эвриох, не раз я тоскую по тому, чего никогда не видел!
Penelope Если ты действительно знаешь моего мужа, тогда расскажи мне о нём. Почему ты молчишь? Кто ты?
Ulysses [в облике нищего] Друг Улисса. Мы были товарищами под стенами Трои. Во многие ночи, ожидая битву, он говорил о тебе, полный печали.
Penelope Что он говорил?
Ulysses «У неё тёмные волосы», — говорил он. «Сияющая в юности. С нежной, ласковой улыбкой. У неё есть странная привычка — невольно заправлять волосы, когда прядёт шерсть. Или когда присматривает за спящим ребёнком». Иногда он рассказывал мне о сыне, Телемахе, который спал с улыбкой в колыбели в день, когда корабли отплывали в Трою. А порой говорил о том прощальном дне, когда ты стояла у корабля, рыдая в его объятиях, и шептала: «Я буду здесь, когда ты вернёшься.»
Penelope Когда ты вернёшься?
Antinoos Твоя красота сияет над нами, словно солнце в небе, Пенелопа.
Ulysses Возможно, вернуться можно уже слишком поздно.
Antinoos Когда человек влюблён, у него мало терпения.
Eurimaco Ты слишком сурова со своей красотой, Пенелопа. И слишком молода, чтобы спать, держа в руках лишь воспоминания.
Telemachus Отец, почему ты так одет? Почему возвращаешься домой чужим?
Circe Что это?
Ulysses Странно. У тебя то же гордое лицо, тот же взгляд, что и у Пенелопы. Странно.
Circe Почему странно? Разве разница между женщинами не в умах мужчин?
Ulysses Нет. Разница в том, что Пенелопа никогда не поддалась бы на объятия чужака.
Circe Даже если бы чужаком был Улисс?
Circe Упрямый смертный. Так гордишься той мимолётной мечтой, что зовёшь жизнью. Так влюблён в свои слабости и грехи. Очарован смертью. Против такого вызова даже боги бессильны.
Ulysses Прошло много лет с тех пор, как я знал такую мягкую постель.
Ulysses Они были моими людьми. И я их покинул.
Circe Они покинули тебя первыми.
Ulysses Я их покинул.
Ulysses Ты воспользовался моим сном, чтобы превратить героев в свиней!
Achilles Я скорее буду рабом безземельного народа, чем царём всех мёртвых.
Penelope Я ждала много лет. Сначала только вести с войны. А война, казалось, никогда не кончится. Сначала месяцы, потом годы. И я проводила дни в раздумьях: «Где он? С воинами ли он? Может, там есть женщины. Красивые женщины, полные жизни. Может, он забыл меня.» Но Пенелопа верна! Пенелопе так легко быть верной. И вот, однажды, приходит весть, что война окончена. И ты чувствуешь радость. Все возвращаются домой. Цари, слуги! Но не он! Только он не возвращается! И начинается новое ожидание. Еще месяцы. Еще годы. А годы состоят из тысячи часов, дней и ночей. Ночей. И ты лежишь в пустой постели — и ждёшь.
Ulysses Я — Одиссей, сын Лаэрта, царь Итаки, разрушитель троянской мощи. За морем — мой дом, мой народ, мой сын. Моя жена. Годы я странствовал, измученный гневом богов. Я сражался со штормами. Слышал роковую песнь сирен. Я был заколдован. Смотрел смерти в глаза. И всё же я стою здесь, живой!
Ulysses За морем манит меня родина.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сильвана Мангано
Сильвана Мангано
Silvana Mangano
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Сильви
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Anthony Quinn
Россана Подеста
Rossana Podestà
Жак Дюмениль
Jacques Dumesnil
Даниэль Ивернель
Daniel Ivernel
Франко Интерленги
Franco Interlenghi
