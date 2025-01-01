Pedro Guitterez S.A.P.A. Вы умеете стенографировать, мадемуазель?

Lise Gudayec Нет.

Pedro Guitterez S.A.P.A. Печатать умеете?

Lise Gudayec Нет.

Pedro Guitterez S.A.P.A. Ну а что вы умеете?

Lise Gudayec Не знаю. Может, отвечать на телефон. Всё что угодно.

Pedro Guitterez S.A.P.A. Всё что угодно? Вот это интересно. А что именно вы готовы делать? Видите ли, работы мало, а девушек много. Они приходят сюда весь день, и каждая волнуется. Думаю, надо брать самую волнующуюся и самую самостоятельную. Не так ли? Мы ведь не такие уж самостоятельные, да, мадемуазель?

Lise Gudayec Нет.