Цитаты из фильма Акт любви

Цитаты из фильма Акт любви

Robert Teller Река Сена. Всю жизнь мечтал её увидеть. Наконец увидел — с пистолетом в руках. Путешествие в стиле двадцатого века.
Sgt. Johnny Blackwood Знаешь, у этих краутов действительно две вещи получаются — пиво и фотоаппараты.
Wounded Soldier Три вещи: пиво, фотоаппараты и неприятности.
Pedro Guitterez S.A.P.A. Вы умеете стенографировать, мадемуазель?
Lise Gudayec Нет.
Pedro Guitterez S.A.P.A. Печатать умеете?
Lise Gudayec Нет.
Pedro Guitterez S.A.P.A. Ну а что вы умеете?
Lise Gudayec Не знаю. Может, отвечать на телефон. Всё что угодно.
Pedro Guitterez S.A.P.A. Всё что угодно? Вот это интересно. А что именно вы готовы делать? Видите ли, работы мало, а девушек много. Они приходят сюда весь день, и каждая волнуется. Думаю, надо брать самую волнующуюся и самую самостоятельную. Не так ли? Мы ведь не такие уж самостоятельные, да, мадемуазель?
Lise Gudayec Нет.
Pedro Guitterez S.A.P.A. Ну что ж, доброго дня, мадемуазель. Я сказал, доброго дня!
Nina Иди. Иди! - - Не так. Не как будто тебя на гильотину ведут. Иди как женщина, которая красива и знает, что мужчины любят на неё смотреть.
Henderson Мы с вами где-то не встречались?
Robert Teller Нет, я-не думаю.
[Оборачивается и уходит]
Henderson Странный?
Robert Teller Я знаю, какую комнату хочу.
L'hôtelier de Villefranche Да?
Robert Teller Она на углу, обои с розами, маленький железный балкон, и окна выходят в сторону Италии.
L'hôtelier de Villefranche Извините, вы забыли, кем работаете?
Robert Teller Турист.
Nina Говоришь по-английски? Да, действительно. Когда немцы были здесь, я обнаружила у себя талант к языку завоевателей. Если бы эскимосы приехали во Францию, через два месяца я бы говорила по-эскимосски.
Нина У меня есть подруга, которая этим занимается, прямо за углом. Хочешь, я сгоняю?
Роберт Теллер Ах, добрая Нина! Друг в любом деле и за каждым углом.
Нина Если ты не хочешь, чтобы я...
Роберт Теллер Конечно,
[Хлопок по заднице Нины]
Роберт Теллер Давай.
Nina На сколько тебе нужна эта комната?
Robert Teller Почему?
Nina Ничего. Просто появилась мысль.
Robert Teller Навсегда.
Nina Навсегда? Что для тебя значит навсегда?
Robert Teller Навсегда — это день, когда война кончится.
Robert Teller Любовь. Женское средство от всего. У тебя пуля в голове — возьми любовь. Худеешь? Попробуй любовь. Война? Купи любовь. Лучше, чем пенициллин, шипучие таблетки или месяц на даче.
Nina Давай, Боб. Чего ты хочешь? Что ищешь?
Robert Teller Чего я хочу? О, ничего особенного. Просто высокую, стройную, с широко раскрытыми глазами девушку. Девушку с мягкими руками и нежным голосом. Кого-то, кто говорит на моём языке. Кого-то, кто улыбается так, что вдруг понимаешь — это особая улыбка. Это улыбка для меня! Кого-то, на кого можно смотреть, когда последний выстрел уже сделан. У тебя есть что-то подобное, мадам? А? У тебя в наличии такой товар?
Adèle Lacaud Американцы не были для меня сюрпризом со всем их оружием и знаменитыми машинами. В фильмах они всегда такие милые и уверенные. Но дай им два стакана — и они превращаются в потерянных детей. Грустно, ведь их мамы так далеко.
Adèle Lacaud Ты вся как окаменела! Немного коньячка тебе не повредит.
Fernand Lacaud Что больше всего замечаешь в войне, если ты старик, так это то, что всё становится дефицитом. Сначала сигареты. Потом еда. Потом достоинство. Потом честь. И, наконец, надежда. Я скучаю по остальному. Но больше всего — по сигаретам.
Fernand Lacaud Задолго до войны я встретил много американцев, много американских дам. Была учительница из Пенсильвании. Она совершала тур по замкам. Это было в 1920 году. Двадцать пять лет назад.
Adèle Lacaud О, да, двадцать пять лет назад у моего мужа был большой интерес к американкам.
Fernand Lacaud Без любопытства, милая, не было бы и мудрецов.
Nina А это любопытство вы удовлетворили?
Fernand Lacaud Да. В некоторой мере, милая, в некоторой мере.
Robert Teller Странная семья.
Lise Gudayec Во Франции полно странных семей.
Robert Teller И в Америке тоже.
Adèle Lacaud О, Арми. Ни один из них не человек!
Robert Teller Не говори мне, что вы ели бананы прямо с банановых деревьев, когда тут были клятые немцы.
Lise Gudayec Это ложь. Мы с ними дрались! Мы с ними дрались!
Robert Teller Где? В Пигале что ли?
[Лиз шлёпает Боба. Боб отвечает ей тем же]
Robert Teller Слушай, мэм, мы сюда не за красотами пришли. Много хороших парней тут пострадало. Тебе бы не помешало это помнить!
Robert Teller Ты меня ненавидишь, правда?
Lise Gudayec Нет. Я ненавижу себя.
Lise Gudayec Какая разница? Ты не юрист, а я не балерина.
Robert Teller Я не знаю, вдруг мне так хорошо стало!
Lise Gudayec Ты пьян.
Robert Teller Я не пьян! Просто мне хорошо. Ты не против? Не знаю, может, это потому, что я в комнате с четырьмя стенами и дверью. Смотри! Это прекрасно. Её можно открыть. Можно закрыть. Можно даже запереть. И кроме того, ты не сбежала. Я думал, ты могла бы. Но нет. Я всегда думал, что если окажусь в комнате с четырьмя стенами и дверью, которую можно закрыть, я подойду к девушке и поцелую её.
[Поцелуй]
Le sergent anglais Слушай, у тебя тут хорошая коллекция марок.
Fernand Lacaud О, это хобби. Очень помогало мне, когда немцы были здесь.
Le sergent anglais Почему? Они много марок покупают?
Fernand Lacaud О, совсем нет. Но это дало мне философию. Видишь эти марки: Австрийская империя. Сотни лет — самая мощная держава в Европе. А теперь — три штампа «аннулировано».
Un soldat Ну что, красавица? Послушай, у меня всего три дня. Знаешь, времени на нежности мало, а у меня куча долгов. Как насчёт того, чтобы мы с тобой потрясли этот старый Париж, словно погремушку?
Un soldat Ну как насчёт этого? Знаете, вы самая красивая, кого я видел с тех пор, как уехал из Джорджии. Мэм, если бы вы согласились, меня могли бы отправить хоть в Японию. Я бы приехал, насвистывая Дикси!
Robert Teller Расскажи мне больше о...
Lise Gudayec О чём?
Robert Teller О тебе, о железном балконе и о Средиземном море.
Lise Gudayec О, твой поезд вот-вот придёт.
Robert Teller Давай. Рассказывай.
Lise Gudayec Ну, в последнюю ночь мне разрешили выйти. Но мама передумала. Я не могла уснуть и вышла на балкон. И вдруг увидела двух людей, идущих по причалу. Мальчик и девочка. Совсем одни. Прямо под моим окном они остановились. Не говоря ни слова и не целуясь. Девочка посмотрела мальчику в лицо, будто у них был какой-то секрет. И вдруг я поняла — вот оно. И подумала, когда я вырасту, я должна сюда вернуться. Когда я влюблюсь, я должна сюда вернуться. Мне было шестнадцать. Шестнадцатилетняя девочка постоянно думает, что она делает огромное открытие.
Fernand Lacaud Даже яблоки в этом году безвкусные.
Mimi Мадемуазель! Как прошло? В полиции, я имею в виду? О, хотите стакан воды?
U.S. Sailor #1 Эй, посмотри на неё.
U.S. Sailor #2 Неплохая штучка!
[свистит]
Robert Teller Слушай, когда всё закончится, знаешь, что мы сделаем? Мы будем путешествовать, повсюду. Знаешь что? Мы съездим в тот город, куда ты ездила, когда была девочкой. Как он назывался? Как же... Виль?
Lise Gudayec Вильфранш.
Robert Teller Да, точно! Вильфранш, на Средиземном море. И мы снимем тот самый номер. Потому что ты была счастлива там одним летом, когда тебе было шестнадцать. А я там тоже буду счастлив?
