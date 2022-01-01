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Акт любви
Акт любви, 1953: актеры и роли
Un acte d'amour / Act of Love
Акт любви
1953 / Франция / США
6.6
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Акт любви, 1953: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Анатоль Литвак
Anatole Litvak
В ролях
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Дани Робен
Dany Robin
Габриель Дорзиа
Gabrielle Dorziat
Барбара Лаж
Barbara Laage
Фернан Леду
Fernand Ledoux
Роберт Штраусс
Robert Strauss
Марта Меркадье
Джордж Мэтьюз
George Mathews
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