Цитаты из фильма Три истории любви

Цитаты из фильма Три истории любви

Mrs. Hazel Pennicott О чём ты думаешь? Ты гадaешь, не ведьма ли я?
Tommy: aged 11 А если ты ведьма?
Mrs. Hazel Pennicott А если и ведьма.
Tommy: aged 11 Ты сделал бы одному парню одолжение?
Mrs. Hazel Pennicott Я двадцать лет ждала, чтобы сделать одному парню одолжение.
Mrs. Hazel Pennicott [Миссис Пенникот роняет сумочку] Как неловко с моей стороны!
[Мадмуазель наклоняется и поднимает её]
Mrs. Hazel Pennicott Спасибо. Спасибо тебе, дорогая. Ты добра... и очень красива. Ты улыбаешься или плачешь?
[Без ответа]
Mrs. Hazel Pennicott Может, и то, и другое. Ты кого-то привела на вокзал или ждёшь кого-то?
[Без ответа]
Mrs. Hazel Pennicott Может, и то, и другое? Кто-то ушёл... кто-то должен прийти. Но если ждёшь — не задерживайся слишком долго, потому что, когда ты так молода, как ты, ждать никого не надо. Тебя найдут, где бы ты ни была. Я знаю. Меня зовут Хейзел Пенникот.
[Она уходит]
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Хотя бы ты — плоть и кровь. Я думал, ты — иллюзия.
Charles Coutray Ты собираешься прийти в мою мастерскую.
Paula Woodward Сегодня вечером?
Charles Coutray Сразу же.
Paula Woodward [после долгой задумчивой паузы] Не думаю, что у меня получится.
Charles Coutray [раздражённо и нетерпеливо] Не знаю, кто ты такой, но позволь сказать — ты себя переоцениваешь.
Paula Woodward О, нет, я этого не делаю.
Charles Coutray О, да, делаешь! Ты боишься за свою добродетель, которой вовсе не грозит опасность!
Thomas Clayton Campbell Jr. (segment "Mademoiselle") Мне просто необходимо поцеловать тебя ещё раз.
Mademoiselle (segment "Mademoiselle") Я думаю, в каждом мужчине есть немного мальчика.
Mr. Thomas Clayton Campbell, Sr. (segment "Mademoiselle") Кто ж знает, что у женщины на уме?
Mrs. Hazel Pennicott (segment "Mademoiselle") Скажи мне, мальчик, что они тебе о мне говорят? О, я знаю, какую репутацию имею в этом месте. Ты думаешь, я ведьма?
Tommy: aged 11 (segment "Mademoiselle") Я не ребёнок.
Mrs. Hazel Pennicott (segment "Mademoiselle") О, в сверхъестественное верят не дети. Это скорее зрелый ум верит, что на небе и на земле есть вещи, о которых и не мечтала наша философия. Это Шекспир.
Tommy: aged 11 (segment "Mademoiselle") Конечно.
Mrs. Hazel Pennicott (segment "Mademoiselle") Рада, что ты знаком с Шекспиром. Он забавный! «Двойной, двойной, труд и беда; огонь гори и котёл кипи.»
Tommy: aged 11 (segment "Mademoiselle") Теперь ты хочешь меня напугать. Это по-детски.
Mrs. Hazel Pennicott (segment "Mademoiselle") Ах, ты меня разочаровываешь. Я не пыталась тебя пугать; просто пыталась поддержать образованный разговор.
Charles Coutray [Пауле] Если я что-то и ненавижу, так это ревнивых любовников.
Nina Burkhardt Ты собиралась сказать мне, чего хочешь.
Pierre Narval До недавнего времени я был воздушным акробатом. Знаешь, артистом на трапеции. Говорили, я лучший — лучше всех. Но мне не везло. Говорили, я рисковал, но если не хочешь рисковать, можешь ползать по земле, как муха без крыльев. А там, на перекладине, надо делать что-то... то, что никто другой не может сделать, понял?
Nina Burkhardt Наверное, да.
Thomas Clayton Campbell Jr. (segment "Mademoiselle") Девчонки всегда говорят мужикам, чего делать не надо — и это раздражает. Честно!
Pierre Narval Я хочу, чтобы ты стала моим партнёром.
Nina Burkhardt Я? Но я никогда... Откуда ты знаешь, что я смогу научиться?
Pierre Narval Не знаю. У меня есть предчувствие. Ты прыгала на лыжах и прыгала в Сену.
Nina Burkhardt [Она улыбается] А ты предлагаешь мне лучший способ умереть?
Pierre Narval Нет, лучший способ жить.
Pierre Narval [Выходя за дверь] Спокойной ночи, Роуз.
Rose [Умоляюще] Тогда пожалей меня. Я думала, мы будем так счастливы.
Pierre Narval Счастливы? Со мной? Слушай, Роуз, найди кого-нибудь, кто не болен. Земля ими покрыта, но мне там не место.
[Уходит]
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Ты был счастлив с тех пор, как бросил? Ты нашёл жизнь достойной того, чтобы жить с тех пор, как бросил?
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") А ты себя танцором называешь?
Paula Woodward (segment "The Jealous Lover") Нет.
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") А я называю!
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") О, ты бедный заблудший ребёнок. Я отвезу тебя туда, куда ты хочешь. Не знаю, правильно ли это для тебя.
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Ты думаешь, что я абсолютный зверь.
Paula Woodward (segment "The Jealous Lover") Меня ни разу не кричали, с тех пор как я перестала танцевать. Ты всё это вернул обратно. Как сквозняки в коридорах, грязные гримёрки и запахи — пот, мази. О, и как ломать спину и получать ругань, потому что уже не можешь её ломать, а потом ломать ещё чуть-чуть — и понять, что именно это и важно.
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Вот тогда мы действительно живы. Когда мы что-то создаём. Когда мы становимся чем-то большим, чем мы сами. Эти моменты бывают так редко, и если отвернуться от них — они потеряны. А вместе с ними и ты.
Paula Woodward (segment "The Jealous Lover") Потерян.
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Я смотрел на обычный ряд девчонок, и одна из них, может, была абсолютной дурой, кто знает, но она танцевала, правда, как пламя. А потом всё испортила, и момент исчез.
Paula Woodward (segment "The Jealous Lover") О!
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Это была ты! Не пытайся отрицать. У меня глаза на месте. Это была ты!
Aunt Lydia (segment "The Jealous Lover") Сегодня вечером всё для тебя.
Paula Woodward (segment "The Jealous Lover") Всё для меня.
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Я буду ждать тебя. Уже жду тебя.
Paula Woodward (segment "The Jealous Lover") Не нужно ждать того, кто всегда с тобой.
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Полагаю, на полный желудок танцевать не получится? А я смотреть не могу на пустой. Маленькую рюмочку?
Paula Woodward (segment "The Jealous Lover") Мне даже маленькая рюмочка не нужна.
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Ну, может, потом что-нибудь выпьешь.
Paula Woodward (segment "The Jealous Lover") О, потом я буду свиньёй.
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Самой худой свиньёй, какая только бывает — что делают свиньи?
Paula Woodward (segment "The Jealous Lover") Едят.
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Не останавливайся. Ты не можешь сейчас остановиться. Давай, пожалуйста! Пожалуйста. Пожалуйста.
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Если поймал свою страсть, как её сохранить? Нужно её кормить.
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Ты — танцор, и ты — сам танец. Ты — музыка. Ты — поэма. Ты — ты — радость.
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Вот именно! Я, да. Я, да. Хорошо. Держи. Хорошо. Хорошо!
Mrs. Hazel Pennicott (segment "Mademoiselle") Обвяжи эту ленточку вокруг пальца. Потом приложи её ко лбу. И обязательно произнеси моё имя. Мне так нравится, когда произносят моё имя. Хейзел Пенникотт. Это моё имя.
Tommy: aged 11 (segment "Mademoiselle") Хейзел Пенникотт.
Mrs. Hazel Pennicott (segment "Mademoiselle") О, я могла бы слушать это снова и снова. Это меня *опьяняет*. Хейзел Пенникотт.
Tommy: aged 11 (segment "Mademoiselle") Я не хочу, чтобы ты грустил! Я хочу, чтобы ты был веселым!
Thomas Clayton Campbell Jr. (segment "Mademoiselle") Если ты сейчас не радуешься жизни, что тебе потом будет вспомнить? Может, пару книг. Несколько стихов.
Mademoiselle (segment "Mademoiselle") Верлен.
Thomas Clayton Campbell Jr. (segment "Mademoiselle") Да. И он скажет тебе в том стихе, который как-то одна девушка мне прочитала: «Что ты сделал? Что ты сделал со своей молодостью?»
Mademoiselle (segment "Mademoiselle") Знаешь, о чём я думаю? Думаю, как же прекрасно быть старым; слишком старым, чтобы больше чувствовать боль. Ни большой боли, ни большой радости; только покой.
Thomas Clayton Campbell Jr. (segment "Mademoiselle") Ты ошибаешься, знаешь? Ты совсем не прав. Не стоит желать быть старше, чем ты есть. Это безумие. Прежде чем ты это заметишь, несколько часов — то есть, несколько лет твоей молодости — уйдут. И так их слишком мало. Я знаю. Если ты не будешь наслаждаться жизнью сейчас, что тебе останется помнить? Пару книг, может быть; пару стихов.
Mademoiselle (segment "Mademoiselle") У нас так много общего. Поэзия, которую мы любим.
Thomas Clayton Campbell Jr. (segment "Mademoiselle") Времени почти нет. Совсем нет времени. У меня есть невероятное порыв.
[целует мадемуазель]
Legay (segment "Equilibrium") Ты её убил.
Rose (segment "Equilibrium") Ты сам это сказал, Пьер. Ты повторял это снова и снова той ночью: «Я убил её».
Pierre Narval (segment "Equilibrium") [бьёт по столу] Я не убивал её. - - Это была случайность.
Pierre Narval (segment "Equilibrium") Вернуть всё, как было в старые добрые времена, да?
Legay (segment "Equilibrium") Старые добрые времена прошли.
Pierre Narval (segment "Equilibrium") Может, ещё вернутся.
Pierre Narval (segment "Equilibrium") Это такая работа, где некогда думать о своих проблемах. У тебя нет прошлого! Может, у тебя нет будущего, но кому какое дело. Ты живёшь настоящим!
Pierre Narval (segment "Equilibrium") Слушай, я не собираюсь тебя убивать; и себя тоже. Ты будешь в порядке, потому что тебе плевать на жизнь. Людей убивают, когда они цепляются за жизнь. Они хватаются за перила на долю секунды дольше. Та девушка, о которой я говорил, у неё всё было хорошо, пока она не стала бояться жизни. Она влюбилась.
Nina Burkhardt (segment "Equilibrium") С тобой? Я на это не пойдёт.
Pierre Narval (segment "Equilibrium") Для такого нет места. Ты должен быть свободен. Нервы в порядке; время в порядке. Перила поднимаются навстречу. Руки здесь, чтобы поймать тебя. Ну?
Nina Burkhardt (segment "Equilibrium") Руки, что вытащили меня из Сены.
Legay (segment "Equilibrium") Шутка такая, да.
[саркастично]
Legay (segment "Equilibrium") Очень смешно.
Rose (segment "Equilibrium") Шутка, но без улыбки.
Pierre Narval (segment "Equilibrium") Улыбка, но без шутки.
Mademoiselle (segment "Mademoiselle") Давай поговорим о чём-то радостном! Жизнь так коротка.
Pierre Narval (segment "Equilibrium") [Относительно её попытки суицида] Почему ты это сделала?
Nina Burkhardt (segment "Equilibrium") Я тоже была на грани. И сейчас так, но я всё ещё жива.
Pierre Narval (segment "Equilibrium") Такое бывает, я знаю. Ты собираешься попробовать ещё раз? Ты?
Nina Burkhardt (segment "Equilibrium") У меня нет сил пытаться снова. Хотелось бы, чтобы война всё ещё была. Хотелось бы, чтобы кто-то...
Pierre Narval (segment "Equilibrium") ...сделал это за тебя? Не говори так. Этого нельзя никогда говорить.
Mademoiselle (segment "Mademoiselle") Надеюсь, я не сделал тебя слишком несчастной со всеми этими неправильными глаголами.
Flirt at Bar (segment "Mademoiselle") Хотелось бы помочь. Хотелось бы, чтобы ты позволила. Через некоторое время поймёшь, что я не надоедаю.
Paula Woodward (segment "The Jealous Lover") Раньше ты казалась мне *настолько* страшной.
Charles Coutray (segment "The Jealous Lover") Ты меня на мгновение напугала.
Mademoiselle (segment "Mademoiselle") Я так рад видеть тебя снова счастливым.
Tommy: aged 11 (segment "Mademoiselle") Это совсем не весело, потому что я сижу здесь с *этой* женщиной. Ее зовут Мадемуазель, потому что она француженка и просто обожает неправильные глаголы. Она просто тащится от неправильных глаголов.
Tommy: aged 11 (segment "Mademoiselle") Она целый день читает мне эти слащавые французские стихи. Слащавые, слащавые, слащавые! Чёрт побери, как я устал от её глупого старого лица... Чёрт возьми, она собирается прочитать мне ещё один. Думаю, я щас сдохну.
Tommy: aged 11 (segment "Mademoiselle") Она не ведьма! Она американка.
Terry (segment "Mademoiselle") Почему ты решил, что женщина не может быть и тем, и другим?
Bartender [молодому Томми] Извини, парень, детям в бар нельзя. Приходи через лет десять, я тебе сделаю хороший коктейль.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Этель Бэрримор
Ethel Barrymore
Рикки Нелсон
Ricky Nelson
Джеймс Мейсон
Джеймс Мейсон
James Mason
Мойра Ширер
Moira Shearer
Фарли Грейнджер
Farley Granger
Лесли Карон
Leslie Caron
Пьер Анджели
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Агнес Мурхед
Агнес Мурхед
Agnes Moorehead
Стивен Герэй
Steven Geray
За За Габор
Zsa Zsa Gabor
Питер Брокко
Peter Brocco
