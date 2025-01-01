Mrs. Hazel Pennicott (segment "Mademoiselle")
Скажи мне, мальчик, что они тебе о мне говорят? О, я знаю, какую репутацию имею в этом месте. Ты думаешь, я ведьма?
Tommy: aged 11 (segment "Mademoiselle")
Я не ребёнок.
Mrs. Hazel Pennicott (segment "Mademoiselle")
О, в сверхъестественное верят не дети. Это скорее зрелый ум верит, что на небе и на земле есть вещи, о которых и не мечтала наша философия. Это Шекспир.
Tommy: aged 11 (segment "Mademoiselle")
Конечно.
Mrs. Hazel Pennicott (segment "Mademoiselle")
Рада, что ты знаком с Шекспиром. Он забавный! «Двойной, двойной, труд и беда; огонь гори и котёл кипи.»
Tommy: aged 11 (segment "Mademoiselle")
Теперь ты хочешь меня напугать. Это по-детски.
Mrs. Hazel Pennicott (segment "Mademoiselle")
Ах, ты меня разочаровываешь. Я не пыталась тебя пугать; просто пыталась поддержать образованный разговор.