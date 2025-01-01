Walter 'Yukon' BurnsДа, я знаю. И я верю в то, чтобы подставлять другую щёку... но щёки заканчиваются. Пора начать наращивать религиозные мышцы.
Судья Креншоу[Наблюдая, как огонь уничтожает здание с претензиями]Это самое удовлетворительное проявление воли Божьей, свидетелем которого мне доводилось быть.
Daisy FisherТебе повезло, что я научилась только писать, а читать — нет.
Daisy FisherЧто это, гостиница или детский сад?
Alicia ChadwickЗдесь только что родился малыш, благодаря Джиму.
Daisy FisherПоздравляю...
Jim FallonЧто ты имеешь в виду под «благодаря Джиму»?
Daisy FisherМне лучше уйти отсюда. Это может быть заразно.
Jim Fallon[Френчи]Я просто хочу, чтобы ты знал — я вижу насквозь эту тряпку, которую ты называешь мозгом!
Jim Fallon[Заметив группу квакерок в их характерной одежде]На что они так нарядились?
Frenchy LeCroixЗдесь какая-то колония с аллилуйя... спасители душ... строгие и религиозные.
Jim Fallon[Про Алисию]Темноволосая может спасти мою душу в любое время.
prologueВ 1900 году Конгресс Соединённых Штатов принял закон, который заставил молодого человека из Висконсина доказать — что деньги растут на деревьях.
Gray[Джиму]Ни один из этих религиозных колонистов не утруждает себя накоплением денег.
Alicia ChadwickВ этом нет необходимости.
Walter 'Yukon' BurnsВидишь ли, Джим, это замечательные люди. Они отдадут тебе всё, что у них есть. Если у них ничего нет, они помолятся за тебя.
Walter 'Yukon' BurnsТы заходишь в тупик, Джим. Лучше будь начеку, потому что когда тупик становится слишком глубоким, он превращается в могилу... а у тебя есть пара товарищей, которые с удовольствием тебя туда загонят.
Алисия Чедвик[Говорит о Джиме]Известны случаи, когда мужчины меняются.
Уолтер «Юкон» БернсОх, леди, даже меня женщины-реформаторы уже списали! Самая большая ошибка женщины — выбрать не того мужчину и пытаться его исправить. Почему бы тебе не уйти куда-нибудь, хорошенько не поплакать и забыть его?
Jim FallonПерестань так сильно думать, Френчи. Иначе головная боль обеспечена.
Elder Bixby[Джиму]Гигантские секвойи — это не просто деревья, друг мой. Это вечное свидетельство дела нашего Создателя... 4000 лет... столько же, сколько Книга и Вера.
Judge CrenshawМистер Бёрнс, я слышал, вы честный человек и хорошо стреляете. Но также слышал, что вы признавались в слабости к выпивке, картам и женщинам.
Walter 'Yukon' BurnsНе к женщинам, Ваша честь. Они не для слабаков.