Киноафиша Фильмы Большие деревья Цитаты из фильма Большие деревья

Цитаты из фильма Большие деревья

Daisy Fisher [Френчи] Ты выглядишь как блоха на бедре вши на шее мошки!
Walter 'Yukon' Burns [Относится к гигантским секвойям] Самые большие и могучие в мире!
Walter 'Yukon' Burns [к Джиму] Заставляют чувствовать себя таким маленьким?
Jim Fallon Нет... великим! Это я их валить буду!
Alicia Chadwick Здравствуйте! Вовремя как раз!
Jim Fallon Сестра Чедвик! Ты не выходила из моих мыслей ни на минуту!
Alicia Chadwick [to both Jim and Yukon] Надеюсь, вы оба голодны.
Jim Fallon Жду с нетерпением твоей домашней кухни!
Alicia Chadwick Тогда тебе будет приятно узнать, что ты поможешь с мытьём посуды — чтобы почувствовать, что наш дом — и твой дом.
Walter 'Yukon' Burns Вдова Чедвик и эти ребята ни за что не позволят тронуть эти деревья.
Jim Fallon Вдова, да?
Walter 'Yukon' Burns Какая разница?
Jim Fallon Когда вырастешь, объясню.
Elder Bixby Насилие — не наш путь.
Walter 'Yukon' Burns Да, я знаю. И я верю в то, чтобы подставлять другую щёку... но щёки заканчиваются. Пора начать наращивать религиозные мышцы.
Судья Креншоу [Наблюдая, как огонь уничтожает здание с претензиями] Это самое удовлетворительное проявление воли Божьей, свидетелем которого мне доводилось быть.
Daisy Fisher Тебе повезло, что я научилась только писать, а читать — нет.
Daisy Fisher Что это, гостиница или детский сад?
Alicia Chadwick Здесь только что родился малыш, благодаря Джиму.
Daisy Fisher Поздравляю...
Jim Fallon Что ты имеешь в виду под «благодаря Джиму»?
Daisy Fisher Мне лучше уйти отсюда. Это может быть заразно.
Jim Fallon [Френчи] Я просто хочу, чтобы ты знал — я вижу насквозь эту тряпку, которую ты называешь мозгом!
Jim Fallon [Заметив группу квакерок в их характерной одежде] На что они так нарядились?
Frenchy LeCroix Здесь какая-то колония с аллилуйя... спасители душ... строгие и религиозные.
Jim Fallon [Про Алисию] Темноволосая может спасти мою душу в любое время.
prologue В 1900 году Конгресс Соединённых Штатов принял закон, который заставил молодого человека из Висконсина доказать — что деньги растут на деревьях.
Gray [Джиму] Ни один из этих религиозных колонистов не утруждает себя накоплением денег.
Alicia Chadwick В этом нет необходимости.
Walter 'Yukon' Burns Видишь ли, Джим, это замечательные люди. Они отдадут тебе всё, что у них есть. Если у них ничего нет, они помолятся за тебя.
Walter 'Yukon' Burns Ты заходишь в тупик, Джим. Лучше будь начеку, потому что когда тупик становится слишком глубоким, он превращается в могилу... а у тебя есть пара товарищей, которые с удовольствием тебя туда загонят.
Алисия Чедвик [Говорит о Джиме] Известны случаи, когда мужчины меняются.
Уолтер «Юкон» Бернс Ох, леди, даже меня женщины-реформаторы уже списали! Самая большая ошибка женщины — выбрать не того мужчину и пытаться его исправить. Почему бы тебе не уйти куда-нибудь, хорошенько не поплакать и забыть его?
Jim Fallon Перестань так сильно думать, Френчи. Иначе головная боль обеспечена.
Elder Bixby [Джиму] Гигантские секвойи — это не просто деревья, друг мой. Это вечное свидетельство дела нашего Создателя... 4000 лет... столько же, сколько Книга и Вера.
Judge Crenshaw Мистер Бёрнс, я слышал, вы честный человек и хорошо стреляете. Но также слышал, что вы признавались в слабости к выпивке, картам и женщинам.
Walter 'Yukon' Burns Не к женщинам, Ваша честь. Они не для слабаков.
Jim Fallon [Обращаясь к Алисии] Вот это девушка!
Walter 'Yukon' Burns Ты, червячный Дон Жуан! Попробуешь с ней сено сгребать — я тебе прямо из-под кепки башку влеплю!
Daisy Fisher [Джиму про Алисию] Тебе повезло — мой отец никогда не держал дробовик. А у её-то как с этим?
Jim Fallon [измерение около секвойи] 28 с половиной футов! Это всего лишь малыш!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Патрис Ваймор
Patrice Wymore
Эдгар Баканан
Edgar Buchanan
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Ив Миллер
Чарльз Мередит
Charles Meredith
Рой Робертс
Roy Roberts
Джон Арчер
John Archer
