Mary McLeodАга, понимаю. Да, было бы здорово... если бы это было возможно. Но когда ты смоешь то, что, возможно, оставила там ты, в твоём мозгу найдётся гнилое пятно, Джим. И оно растёт. Я знаю, я наблюдал за этим.
Detective James McLeodЯ хочу посадить его на электрический стул, куда ему и положено, и лично дернуть за рычаг.
Detective James McLeodДетектив Джеймс Маклеод. Во имя Отца и Сына и Святого Духа; О, Боже мой, я искренне каюсь в том, что оскорбил Тебя. И я ненавижу все свои грехи, потому что боюсь потерять Рай и мучений Ада.
Det. Lou BrodyДетектив Лу Броди. Но больше всего — за то, что оскорбил Тебя, Господи, Который есть всякое добро и достойный моей любви, и я твёрдо решаю с помощью Твоей благодати исповедовать грехи, искупить их и изменить свою жизнь. Аминь.
Karl SchneiderУ этого меча два лезвия. Ты можешь перерезать себе горло.
Detective James McLeodЯ дам тебе совет, Карл. Когда тебя снова отпустят, свали из Нью-Йорка. Если ты ещё одного пациента покалечишь, закон или нет — я тебя найду. Всыплю пулю в затылок и сброшу твоё тело в Ист-Ривер. А сам пойду домой и сладко усну.
Karl SchneiderТы меня не пугаешь. А я дам тебе совет. У меня на тебя тоже полно козырей. Я знаю, почему ты такой мстительный.