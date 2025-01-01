Detective James McLeod Я должен обрушиться на тебя, как меч Божий.

Karl Schneider У этого меча два лезвия. Ты можешь перерезать себе горло.

Detective James McLeod Я дам тебе совет, Карл. Когда тебя снова отпустят, свали из Нью-Йорка. Если ты ещё одного пациента покалечишь, закон или нет — я тебя найду. Всыплю пулю в затылок и сброшу твоё тело в Ист-Ривер. А сам пойду домой и сладко усну.

Karl Schneider Ты меня не пугаешь. А я дам тебе совет. У меня на тебя тоже полно козырей. Я знаю, почему ты такой мстительный.

Karl Schneider Смотри под ноги. Потому что у меня есть друзья в даунтауне, и у них есть влияние.

Karl Schneider Много влияния.

Detective James McLeod Ну и ну. А ты, значит, большая шишка? Влияние. А есть у тебя друзья с толчком, как у меня?