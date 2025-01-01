Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Детективная история Цитаты из фильма Детективная история

Цитаты из фильма Детективная история

Detective James McLeod Я всю жизнь строил на ненависти к отцу. Всё время, пока он был внутри меня, он смеялся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Det. Lou Brody Нужно сгибаться, как ветер, иначе сломает. Не будь памятником.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лейтенант Монаган Неужели нельзя сказать «Да, сэр», чтобы это не звучало как оскорбление?
Детектив Джеймс МакЛеод Да, сэр.
Лейтенант Монаган Ты слишком зазнался, МакЛеод, словно армия в одном лице против преступности. Что тебя грызёт?
Детектив Джеймс МакЛеод Ненавижу преступников. Не верю в то, чтобы их жалеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective James McLeod На вскрытии на днях я наблюдал, как судмедэксперт отпиливает верхнюю часть черепа, достаёт мозг и держит его в руке.
[протягивает руку]
Detective James McLeod Вот так.
Mary McLeod Зачем ты мне это рассказываешь?
Detective James McLeod Потому что я отдал бы душу, чтобы достать свой мозг, подержать его под краном и смыть эти грязные картинки, что ты мне сегодня показала.
Mary McLeod Грязные картинки?
Detective James McLeod Да!
Mary McLeod Ага, понимаю. Да, было бы здорово... если бы это было возможно. Но когда ты смоешь то, что, возможно, оставила там ты, в твоём мозгу найдётся гнилое пятно, Джим. И оно растёт. Я знаю, я наблюдал за этим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective James McLeod Я хочу посадить его на электрический стул, куда ему и положено, и лично дернуть за рычаг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective James McLeod Детектив Джеймс Маклеод. Во имя Отца и Сына и Святого Духа; О, Боже мой, я искренне каюсь в том, что оскорбил Тебя. И я ненавижу все свои грехи, потому что боюсь потерять Рай и мучений Ада.
Det. Lou Brody Детектив Лу Броди. Но больше всего — за то, что оскорбил Тебя, Господи, Который есть всякое добро и достойный моей любви, и я твёрдо решаю с помощью Твоей благодати исповедовать грехи, искупить их и изменить свою жизнь. Аминь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective James McLeod Прими пару таблеток на тот свет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective James McLeod Я должен обрушиться на тебя, как меч Божий.
Karl Schneider У этого меча два лезвия. Ты можешь перерезать себе горло.
Detective James McLeod Я дам тебе совет, Карл. Когда тебя снова отпустят, свали из Нью-Йорка. Если ты ещё одного пациента покалечишь, закон или нет — я тебя найду. Всыплю пулю в затылок и сброшу твоё тело в Ист-Ривер. А сам пойду домой и сладко усну.
Karl Schneider Ты меня не пугаешь. А я дам тебе совет. У меня на тебя тоже полно козырей. Я знаю, почему ты такой мстительный.
Detective James McLeod Почему?
Karl Schneider Смотри под ноги. Потому что у меня есть друзья в даунтауне, и у них есть влияние.
Detective James McLeod Есть?
Karl Schneider Много влияния.
Detective James McLeod Ну и ну. А ты, значит, большая шишка? Влияние. А есть у тебя друзья с толчком, как у меня?
[Толкает его и начинает шлёпать]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective James McLeod Тебе не стоит так много пить. Это разъедает твой мозг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective James McLeod [уходя из офиса] Не против, если я побреюсь?
Lieutenant Monaghan Всегда хочешь быть последним, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective James McLeod Где ваш парень?
[Спрашивает о Карле Шнайдере]
Lieutenant Monaghan Он готов сдаться по выданному вами ордеру.
Detective James McLeod Хорошо. Приводите его.
Endicott Sims Прежде чем я это сделаю, у меня есть несколько фотографий. Они сделаны всего час назад.
Lieutenant Monaghan Обнажённые. Некрасив, да?
Endicott Sims Он точно не мистер Америка.
Lieutenant Monaghan Нет, это точно.
Endicott Sims Обратите внимание: нет никаких синяков и ссадин. Я именно так вам передаю моего клиента и именно так хочу его получить обратно.
Detective James McLeod Думаю, любое изменение только улучшит ситуацию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Уильям Бендикс
William Bendix
Хорас МакМахон
Horace McMahon
Элинор Паркер
Eleanor Parker
Джордж Макреди
George Macready
Уорнер Андерсон
Warner Anderson
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Седьмой этаж на этаже четвертом? Это вообще как? Киноляпы из «Ивана Васильевича», которые заметили только сейчас
Какой крестраж Волан-де-Морта был самым опасным? Рейтинг всех 7 артефактов по силе — дневник самый слабый
Почему Челищев делал вид, что не знает Адвоката, а похоронка опередила Званцева: две главные нестыковки в «Бандитском Петербурге»
У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично
Крэбб, Гойл и профессор, которого не показали в фильмах: HBO нашли новых актеров для сериала «Гарри Поттер»
Самая спокойная сцена «007: Спектр» — умная отсылка к «Бесславным ублюдкам»: и только Бонд третий лишний
Наоми Уоттс мечтает о сиквеле этой криминальной драмы Давида Кроненберга — в ней актриса сыграла русскую шпионку
«Недооцененный»: в советском «Оно» снялись Крючкова и Табаков, но фильм канул в небытие — самая странная комедия СССР
В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность
«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами
В стиле «Крестного отца»: лучшие криминальные драмы, которые ничем не хуже эпика Копполы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше