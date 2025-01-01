Charles TatumПлохие новости продаются лучше. Потому что хорошие — это не новости.
LorraineЯ в церковь не хожу. Стоять на коленях — мои колготки испортятся.
Charles TatumЯ много лгал в своей жизни. Лгал мужчинам с ремнём. Лгал мужчинам с подтяжками. Но никогда не был бы таким дураком, чтобы врать человеку, который носит и ремень, и подтяжки.
[последние реплики]
Charles TatumКак насчёт зарабатывать по тысяче долларов в день, мистер Бут? Я — журналист, которому платят по тысяче в день. Можете взять меня бесплатно.
РепортёрМы в одной лодке.
Чарльз ТэтумЯ в лодке. Ты в воде. Посмотрим, как умеешь плавать.
Jacob Q. Boot[после того, как узнал, что Татум когда-то был уволен с другой газеты за «разборки» с женой издателя]Что касается жены издателя. Думаю, вам стоит знать — миссис Бут уже бабушка в третий раз. Если решите с ней замутить что-то, она будет очень польщена.
Charles TatumЧеловеческому интересу. Берёшь газету, читаешь про 84 человека или 284, или миллион, как во время китайского голода. Читаешь, но это не про тебя. Один человек — другое дело, хочется знать всё о нём. Вот что такое человеческий интерес.
Charles TatumСегодня это хорошая история. Завтра на неё завернут рыбу.
Charles TatumКогда тебе волосы отбеливали, они, наверное, и мозги отбелили тоже.
Charles TatumМистер Бут, я проезжал через Альбукерке, здесь позавтракал. Прочитал вашу газету и подумал, что вас заинтересует моя реакция.
Jacob Q. BootДействительно заинтересован.
Charles TatumЕсли честно, меня от неё стошнило. Я не говорю, что ждал "Нью-Йорк Таймс", но даже по меркам Альбукерке это очень уж по-альбукеркски.
Jacob Q. BootХорошо, вот ваша никель обратно.
Nagel[по телефону с Тейтум]Давай, Тейтум! Сколько за историю про Миносу? Эксклюзив!
[слушает]
NagelЧто? Ты что, не в курсе, что где-то там война идёт?
Vocalist[поёт] Мы идём, мы идём, Лео/О, Лео, не падай духом/Пока ты в пещере сидишь в надежде/Мы наверху, ищем выход/И скоро сделаем проход, Лео./Мы ближе, мы ближе, Лео/И скоро вздохнешь ты свободно/Пока ты в дьявольской тюрьме/Держи искру жизни в огне/Скоро вытащим тебя из темницы, Лео./О, Лео, Лео, Лео, Лео.
Charles TatumЗнаете, в чём проблема Нью-Мексико, мистер Уэндел? Слишком много природы.
Charles TatumКогда напишут историю этой выжженной солнцем Сибири, эти позорные слова останутся в веках: Ни рубленой куриной печени! Ни солёных чесночков. Ни Линди. Ни Мэдисон-сквер-гарден... ни Йоги Берры! Что ты знаешь о Йоги Берре, мисс Деверич?
SheriffТы тот самый Тейтум, который вчера всю ночь по телефону базарил!
Charles TatumЯ не базарил, шериф, я угрожал. «Играйте со мной — и переизберут. Не играйте — и я вас распинаю», вот что я сказал, помнишь?
SheriffДумаю, мои ребята подвезут тебя к границе округа и вышвырнут!
Charles TatumВыкинуть твоего менеджера кампании? Тебе и так помощи не хватает.
SheriffА может, прежде чем вышвырнуть, я тебя на время в кутузку закину!
Charles TatumМне не место в твоём офисе. Не с этой вышитой табличкой на стене; она мне мешает.
Jacob Q. BootЗначит, она тебя всё-таки немного раздражает.
Charles TatumНедостаточно, чтобы остановить меня. Я возвращаюсь на вершину, и если для этого надо иметь дело с коррумпированным шерифом — мне по#й! А если для Лёвы ещё нужна индейская проклятая и разбитая жена — ну и пусть будет!
Herbie Cook[Смотрит на нестабильное жилище на утёсе]Мне это не нравится, Чак.