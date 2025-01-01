Меню
Charles Tatum Плохие новости продаются лучше. Потому что хорошие — это не новости.
Lorraine Я в церковь не хожу. Стоять на коленях — мои колготки испортятся.
Charles Tatum Я много лгал в своей жизни. Лгал мужчинам с ремнём. Лгал мужчинам с подтяжками. Но никогда не был бы таким дураком, чтобы врать человеку, который носит и ремень, и подтяжки.
[последние реплики]
Charles Tatum Как насчёт зарабатывать по тысяче долларов в день, мистер Бут? Я — журналист, которому платят по тысяче в день. Можете взять меня бесплатно.
Репортёр Мы в одной лодке.
Чарльз Тэтум Я в лодке. Ты в воде. Посмотрим, как умеешь плавать.
Jacob Q. Boot [после того, как узнал, что Татум когда-то был уволен с другой газеты за «разборки» с женой издателя] Что касается жены издателя. Думаю, вам стоит знать — миссис Бут уже бабушка в третий раз. Если решите с ней замутить что-то, она будет очень польщена.
Herbie Cook Старик выглядел ужасно. Ты видел его лицо?
Charles Tatum Да.
Herbie Cook Как лица тех, кого видишь у шахты, где, может, 84 человека зажаты внутри.
Charles Tatum Один человек важнее 84. Тебя этому не учили?
Herbie Cook Чему?
Charles Tatum Человеческому интересу. Берёшь газету, читаешь про 84 человека или 284, или миллион, как во время китайского голода. Читаешь, но это не про тебя. Один человек — другое дело, хочется знать всё о нём. Вот что такое человеческий интерес.
Charles Tatum Сегодня это хорошая история. Завтра на неё завернут рыбу.
Jacob Q. Boot Ты много пьёшь?
Charles Tatum Не много — но часто.
Charles Tatum Я могу справиться с большими новостями и маленькими новостями. А если новостей нет, я выйду и укушу собаку.
Lorraine Я встречала много закалённых яиц в своей жизни, но ты — всего двадцать минут.
Charles Tatum Лео Миноса мёртв. Он умер пятнадцать минут назад, а дрель была всего в трёх метрах от него. Больше мы ничего не можем сделать. Никто больше не может помочь.
[долгая пауза]
Charles Tatum Все, идите домой.
[метафорически говоря о всей этой возне у горы, включая показуху СМИ и потребительство в целом]
Charles Tatum Шапито закрывается!
Charles Tatum Когда тебе волосы отбеливали, они, наверное, и мозги отбелили тоже.
Charles Tatum Мистер Бут, я проезжал через Альбукерке, здесь позавтракал. Прочитал вашу газету и подумал, что вас заинтересует моя реакция.
Jacob Q. Boot Действительно заинтересован.
Charles Tatum Если честно, меня от неё стошнило. Я не говорю, что ждал "Нью-Йорк Таймс", но даже по меркам Альбукерке это очень уж по-альбукеркски.
Jacob Q. Boot Хорошо, вот ваша никель обратно.
Nagel [по телефону с Тейтум] Давай, Тейтум! Сколько за историю про Миносу? Эксклюзив!
[слушает]
Nagel Что? Ты что, не в курсе, что где-то там война идёт?
Vocalist [поёт] Мы идём, мы идём, Лео/О, Лео, не падай духом/Пока ты в пещере сидишь в надежде/Мы наверху, ищем выход/И скоро сделаем проход, Лео./Мы ближе, мы ближе, Лео/И скоро вздохнешь ты свободно/Пока ты в дьявольской тюрьме/Держи искру жизни в огне/Скоро вытащим тебя из темницы, Лео./О, Лео, Лео, Лео, Лео.
Charles Tatum Знаете, в чём проблема Нью-Мексико, мистер Уэндел? Слишком много природы.
Charles Tatum Когда напишут историю этой выжженной солнцем Сибири, эти позорные слова останутся в веках: Ни рубленой куриной печени! Ни солёных чесночков. Ни Линди. Ни Мэдисон-сквер-гарден... ни Йоги Берры! Что ты знаешь о Йоги Берре, мисс Деверич?
Miss Deverich Извините, что вы сказали?
Charles Tatum Йоги Берра!
Miss Deverich Йоги? Это же почти религия, да?
Charles Tatum Ага, именно так! Вера в Нью-Йорк Янкиз!
Herbie Cook А правда, что индейцы жили в этом месте 450 лет назад?
Lorraine Не знаю. Я тогда ещё не жил. Просто кажется, что так давно.
Charles Tatum Где мой стол?
Jacob Q. Boot Тот у двери. К субботе можешь уже свалить отсюда.
Charles Tatum Чем раньше, тем лучше.
Deputy Sheriff Эй, ты! Шериф хочет тебя видеть у торговой лавки. Не трать его время зря — он надолго тут не задержится. Может, и ты тоже.
Charles Tatum Да не говори?
Deputy Sheriff Хочешь знать? Он тебя не любит.
Charles Tatum А я хотел ему сделать предложение.
Sheriff Ты тот самый Тейтум, который вчера всю ночь по телефону базарил!
Charles Tatum Я не базарил, шериф, я угрожал. «Играйте со мной — и переизберут. Не играйте — и я вас распинаю», вот что я сказал, помнишь?
Sheriff Думаю, мои ребята подвезут тебя к границе округа и вышвырнут!
Charles Tatum Выкинуть твоего менеджера кампании? Тебе и так помощи не хватает.
Sheriff А может, прежде чем вышвырнуть, я тебя на время в кутузку закину!
Charles Tatum Мне не место в твоём офисе. Не с этой вышитой табличкой на стене; она мне мешает.
Jacob Q. Boot Значит, она тебя всё-таки немного раздражает.
Charles Tatum Недостаточно, чтобы остановить меня. Я возвращаюсь на вершину, и если для этого надо иметь дело с коррумпированным шерифом — мне по#й! А если для Лёвы ещё нужна индейская проклятая и разбитая жена — ну и пусть будет!
Herbie Cook [Смотрит на нестабильное жилище на утёсе] Мне это не нравится, Чак.
Charles Tatum Мне тоже, фан, но шансы мне по душе.
[первые реплики]
Чарльз Татум Эй. Остановись на углу.
Charles Tatum Здесь нас трое зарыто: Лео, я и ты. Мы все хотели выбраться, и выберемся, только я вернусь стильно.
Lorraine Дорогой, тебе эти камни нравятся так же сильно, как и мне.
Charles Tatum Я не творю события, я просто о них пишу.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Джен Стерлинг
Jan Sterling
Портер Холл
Porter Hall
Роберт Артур
Роберт Артур
Robert Arthur Jr.
Ричард Гейнс
Richard Gaines
Эдит Эвансон
Edith Evanson
Джин Эванс
Gene Evans
Рэй Тил
Ray Teal
