Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Трубач Цитаты из фильма Трубач

Цитаты из фильма Трубач

Amy North Люди ищут безопасность самыми разными странными способами. Похоже, ты решил свои проблемы — по крайней мере, когда играешь на этой трубе.
Rick Martin Я ни слова не понимаю из того, что ты говоришь, но мне нравится, как ты говоришь. В твоём голосе есть прекрасная хрипотца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Attendant Боюсь, это пневмония. Думаю, его нужно срочно в больницу отвезти.
Willie 'Smoke' Willoughby Так почему же ты его в больницу и не отправил?
Attendant У нас не было разрешения.
Willie 'Smoke' Willoughby Теперь есть.
[достаёт ручку и бумагу; пишет; протягивает бумагу санитару]
Willie 'Smoke' Willoughby Вызови скорую, я его отсюда забираю. И позвони по этим номерам – скажи, чтобы срочно приехали.
Attendant [смотрит на бумагу] Миссис Мартин – это его жена?
Willie 'Smoke' Willoughby Да.
Attendant А та?
Willie 'Smoke' Willoughby Она *не* его жена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin [Эми] Эта труба — часть меня. Лучшая часть. Ты почти заставила меня забыть об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рик Мартин Эми, зачем ты вообще вышла за меня замуж?
Эми Норт Я считаю, это был прекрасный опыт для нас обоих. К тому же, как можно что-то узнать, пока не попробуешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jo Jordan Что ты пытаешься сделать, Рик? Себя убить? Потому что ты пытался ухватиться за то, чего не существует? Именно так ты жил всю свою жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy North Слова слишком переоценены. Важно действие.
Rick Martin Я знаю. И не думай, что я не хотел влепить тебе по щам раньше. Не знаю, почему не сделал. Наверное, потому что всё ещё люблю тебя.
Amy North Очень мило. Но такие конфликты могут привести к язве. Мой рецепт для тебя — двойную Бромо-Селтцер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Male Party Guest Я никогда не видел столько народу в одном месте.
Female Party Guest Эми собирает персонажей, как некоторые собирают антиквариат.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin Я больше ни за кого и ни за что не собираюсь цепляться. Отныне я играю по своим правилам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin Они не обязаны нас слушать. Мы можем играть для себя. У нас нет слов. Мы не можем—сказать то, что хотим. Мы просто должны это почувствовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin Со мной вчера случилась забавная история. Я заблудился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie 'Smoke' Willoughby Он не видел ничего, кроме нот, и не слышал ничего, кроме своей трубы. Он был рожден для джаза, как праведники выбираются для церкви.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick - as a Boy Вот сигарета, мистер Хэззард. Плевое дело.
Art Hazzard Ну, и ну. Спасибо, мистер Мартин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin Я не играю для людей. Я играю для себя!
Art Hazzard Слушай, парень, у мужчины в жизни полно дел. А ты, ты будто заперт в себе. Как птица, что пытается летать на одном крыле. Ты сможешь продержаться некоторое время, а потом рухнешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin [Эми] Как же я был туп, думал, ты — класс, как настоящий высокий нота, что звучит раз в жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie 'Smoke' Willoughby У него было много друзей, и в то же время у него не было ни одного. Он всегда был одиноким парнем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin [Эми] Ты как эти карнавальные места, где я раньше работал. На виду — блеск, а внутри — сплошная грязь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy Позвони как-нибудь.
Rick Martin Позвони... кому?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie 'Smoke' Willoughby Мы занимались неблагодарным делом — сшивать маленькие нотки и фразы в какую-то кашу, которая, как ни странно, оказывалась джазом. Всё на ходу, но очень весело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin Эй, Смоук. Знаешь, что нам стоит сделать? Нам надо записать свои собственные пластинки. Сделать их так, как мы хотим. Чувак, мы могли бы записать такие пластинки, что они всех с ног сбьют. Заставят всех обратить внимание. Сделать некоторые из тех старых, что Арт играл, типа — «Дайна», «Твelfth Street Rag» и — «Louisiana Blues».
Willie 'Smoke' Willoughby Их не купят.
Rick Martin Кто не купит?
Willie 'Smoke' Willoughby Люди. Знаешь, кто покупает пластинки? Старшеклассницы. Знаешь зачем? Чтобы выучить слова. Они покупают только новые песни, чтобы слова учить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin Ещё пару движений. Ещё немного...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy North Убери эти пластинки отсюда. Я больше не хочу их слушать!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy North Мне не терпится увидеть остальные твои наброски.
Miss Carson Сходим поужинаем, а потом я тебя к себе приглашу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin Ты можешь делать много всего, Эми, только вот не делаешь ничего. Я могу только одно. Эта труба — часть меня. Лучшее, что во мне есть. Ты почти заставила меня это забыть. Ты сама такая запутанная, что запутала и меня.
Amy North Я больше не запутана. Я сыта по горло тобой! Меня бесит, что ты пытаешься меня трогать. Меня достал звук медных.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy North Мы должны прекрасно ладить. Мы совершенно разные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy Зови меня Эми.
Rick Martin Спорю, что смогу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jo Jordan Могу одолжить тебе немного денег?
Rick Martin И не знаю, что с ними делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jo Jordan Как ты с ней возишься, будто она живая.
Rick Martin Ну, это отличная компания. Что скажешь, то и делает — только лучше, чем ты просил. Никогда не подводит.
Jo Jordan Ты, похоже, влюблён, да?
Rick Martin Ну, иначе не играешь ту музыку, которую я хочу. Её надо любить. Просто нравиться и понимать, как эти длинноволосые парни — недостаточно. Её не запишешь и не сохранишь. Нет никаких нот. Её слышишь только в момент игры. Ты её чувствуешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Chandler Я хочу, чтобы ты запомнил одну вещь. Мы — танцевальный оркестр, и наша главная задача — играть такой темп, под который можно танцевать. Никакого блюза и никакой подлой дживы. Публике нравится новизна, и именно это мы ей и дадим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin Ты хочешь, чтобы каждую пьесу играли ровно так, как написано?
Jack Chandler Именно этого я и хочу. Ты думаешь, зачем я купил эти аранжировки?
Rick Martin Не знаю... То есть, нам обязательно каждую пьесу играть одинаково каждый раз?
Jack Chandler Именно так. Это не джем-сейшн, это танцевальный оркестр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin Однажды, когда я стану действительно хорош, я сделаю с этой трубой то, о чём никто и не мечтал. Я хочу сыграть ноту, которую никто никогда не слышал.
Jo Jordan Нужно иметь ещё какие-то увлечения, а то сойдёшь с ума. Знаю, тебе нужен хобби — собирание марок или — или собачка, или...
Rick Martin А девушка?
Jo Jordan Не дразни меня, Рик. Ты же женат.
Rick Martin Женат?
Jo Jordan Ты женат на своей трубе. Я бы точно не стала вставать между вами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jo Jordan О, привет. Меня зовут Джо Джордан. Я пою в группе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jo Jordan Весь нужный тебе багаж — вот он. Твоя труба.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jo Jordan Наверное, ты без гроша.
Rick Martin Возможно.
Jo Jordan Молодой человек с трубой. Безумный молодой человек с трубой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy North Расскажи мне о джазе. Ты думаешь, что он чисто африканский?
Rick Martin Не знаю. Я особо об этом не думаю. Просто люблю его играть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin Похоже, тебе не нравится джаз.
Amy North Не особо. Знаю, это якобы наше родное искусство. Хлопковые поля, дамбы, старый Новый Орлеан и блюз в ночи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin Я не хочу владеть машиной или чем-то ещё. Это только добавляет забот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy North Джо интересная, правда? Такая простая и лёгкая. Наверное, здорово просыпаться и точно знать, через какую дверь пойдёшь. Она ужасно обычная.
Rick Martin Она ещё и хорошо поёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jo Jordan [поёт] Смысл песни в том, что я всегда не права, но с тобой, детка, я — прямо в точку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jo Jordan Рик, что с тобой? Почему ты всё время в облаках?
Rick Martin Не знаю.
Jo Jordan Если продолжишь в том же духе, всю жизнь будешь в общагах и барах работать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy North В джазе есть что-то такое, что снимает все запреты. Это вроде дешёвого, массового наркотика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie 'Smoke' Willoughby Может, я уже слишком стар для этого музыкального бизнеса. Это уже не так весело, и за него не продашь и горстку орехов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin [поёт] Люди зовут его Лавин' Сэм,
Rick Martin Рик Мартин, Вилли «Смоук» Уиллоуби: Он шейх из Алабамы, Он строптивый любовник, Мужчина с разбитым сердцем,
Rick Martin И когда девчонки проходят мимо,
Rick Martin Рик Мартин, Вилли «Смоук» Уиллоуби: Парень бросает лукавый взгляд, Он дефилирует? Он красуется? Вот что он умеет делать и больше ничего!
Rick Martin Смог бы ты любить, как Лавин' Сэм?
Rick Martin Рик Мартин, Вилли «Смоук» Уиллоуби: Ты мог бы есть яйца с ветчиной В самой лучшей кухне Алабамы,
Rick Martin Ты заставишь плакать и снобов, и малышей...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy North Мы уберём твоё альтер эго подальше.
[берёт трубу Рика]
Rick Martin Что-что?
Amy North Латынь. Мёртвый язык, идеально подходящий мне. Это просто значит «твой другой я».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy North Я завидую тебе, Ричард, но не совсем тебя понимаю.
Rick Martin Что касается тебя, доктор, то это вдвойне касается меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie 'Smoke' Willoughby Они играли всю ночь и спали весь день.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy North Сколько ты уже играешь на трубе?
Rick Martin С детства.
Amy North А никогда не хотел заняться чем-то другим?
Rick Martin Нет.
Amy North Даже когда был ребёнком?
Rick Martin Нет.
Amy North Потому что даже тогда ты знал — будешь играть лучше всех. Вот в чём дело, да? Я же — интеллектуальная горная коза, прыгающая с уступа на уступ, пробующая всё подряд. Ты и не представляешь, как тебе повезло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jo Jordan Эми — это не случайная встреча у сценического входа. Я её знаю лучше тебя. Она странная девчонка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy North Это не твоё дело. Это я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy North Ты думаешь, что влюбляешься в меня? Не стоит. Не рискуй со мной. Только те, кто уважает себя, могут любить по-настоящему, свободно. А я себя не уважаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jo Jordan Спокойной ночи, ночные совы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amy North Ты совсем не проявляешь понимания и доброты, Ричард. Даже дружелюбия нет.
Rick Martin Возможно, потому что я не твой друг. Я твой муж.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin Ты сам такой запутанный, что я в итоге путаюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Willie 'Smoke' Willoughby Никто не знает, что мы делаем, кроме нас, тех, кто это делает. Они нас не знают. Они просто слышат слова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rick Martin Они покупают пластинки только чтобы выучить слова. Никому музыка не нужна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
Lauren Bacall
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Хершел Догерти
Herschel Daugherty
Хоуги Кармайкл
Дорис Дэй
Doris Day
Хуано Эрнандез
Juano Hernández
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Признавайтесь, вы тоже пересматривали их 100 раз? Два самых сильных эпизода из «Постучись в мою дверь», которые невозможно забыть
Миядзаки назвал ее кульминацией, но не объяснил, почему: вот что означает сцена с поездом в «Унесенных призраками»
Какой крестраж Волан-де-Морта был самым опасным? Рейтинг всех 7 артефактов по силе — дневник самый слабый
В стиле «Крестного отца»: лучшие криминальные драмы, которые ничем не хуже эпика Копполы
«Я — бронированный титан, а он — колоссальный»: тест ко дню рождения Исаямы — покажет, какой вы гигант из «Атаки титанов»
Крэбб, Гойл и профессор, которого не показали в фильмах: HBO нашли новых актеров для сериала «Гарри Поттер»
Его звали в Голливуд, а он стал ведьмой в «Вие»: этот актер сыграл во многих хитах СССР — не получил ни наград, ни званий (фото)
Самая спокойная сцена «007: Спектр» — умная отсылка к «Бесславным ублюдкам»: и только Бонд третий лишний
«Очень много интриги»: в 90-х была не только «Каменская» и «Улицы разбитых фонарей» — вот еще 3 детективных сериала
В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность
У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше