Attendant
Боюсь, это пневмония. Думаю, его нужно срочно в больницу отвезти.
Willie 'Smoke' Willoughby
Так почему же ты его в больницу и не отправил?
Attendant
У нас не было разрешения.
Willie 'Smoke' Willoughby
Теперь есть.
[достаёт ручку и бумагу; пишет; протягивает бумагу санитару]
Willie 'Smoke' Willoughby
Вызови скорую, я его отсюда забираю. И позвони по этим номерам – скажи, чтобы срочно приехали.
Attendant
[смотрит на бумагу]
Миссис Мартин – это его жена?
Willie 'Smoke' Willoughby
Да.
Attendant
А та?
Willie 'Smoke' Willoughby
Она *не* его жена.