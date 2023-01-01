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Киноафиша Фильмы Трубач Трубач, 1950: актеры и роли
Young Man with a Horn Трубач 1950 / США
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Трубач, 1950: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Кертиц Майкл Кертиц Michael Curtiz
В ролях
Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas Лоурен Бэколл Lauren Bacall Дорис Дэй Doris Day Хуано Эрнандез Джером Кауэн Jerome Cowan Мэри Бет Хьюз Mary Beth Hughes Хоуги Кармайкл
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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