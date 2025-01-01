KathieЯ не знала, что делаю. Я, я ничего не знала, кроме того, как сильно я его ненавидела. Но я ничего не взяла. Я не брала, Джефф. Ты же веришь мне?
JeffДетка, мне всё равно.
KathieО, Джефф, тебе следовало меня убить за то, что я сделала только что.
Jeff[сухо]Ещё есть время.
KathieТы не понимаешь? Теперь со мной тебе и договариваться-то.
JeffНу что ж, строй мою виселицу повыше, детка.
JeffТы никогда ничему не поможешь, да? Ты как лист, что ветер гонит с одной канавы в другую.
KathieЖаль, что он не умер.
JeffДай ему время.
JoeЯ часто думал, что с ним случилось. А потом как-то пролетал мимо, и вижу — его имя на вывеске.
Marney - Diner OwnerМир тесен.
JoeДа. Или вывеска огромная.
WhitТы просто сидишь и замыкаешься в себе. Ждёшь, пока я заговорю. Мне это нравится.
JeffЯ никогда особо не узнавал, слушая самого себя.
KathieТы по мне скучала?
JeffНе больше, чем по своим глазам.
JeffЯ не знал, что ты такая маленькая.
KathieЯ выше Наполеона.
JeffИ краше тоже.
JeffЯ никогда не видел её днём. Казалось, мы жили ночью. То, что оставалось от дня, уходило, как пачка сигарет, которую выкурил. Я не знал, где она живёт. Никогда за ней не следил. Всё, что у меня было — место и время, чтобы увидеть её снова. Не знаю, чего мы ждали. Может, думали, что мир закончится.
JeffЯ продаю бензин, немного на этом зарабатываю. За эти деньги покупаю продукты. Продавец тоже зарабатывает. Это называется — жить на свои. Возможно, вы где-то слышали об этом.
JeffНасколько ещё можно быть таким л**ом? Вот я и узнавал.
EelsТвоя... кузина — очень обаятельная девушка.
JeffНет, не она. Его зовут Норман, он букмекер из Кливленда, Огайо.
WhitМои чувства? Где-то лет десять назад я их спрятал и с тех пор не могу найти.
JeffПочему я?
WhitЗнаю я много умных ребят и пару честных. А ты — и тот, и другой.
KathieО, Джефф. Я скучала по тебе. Я думала о тебе и молилась, чтобы ты меня понял. Ты понимаешь?
JeffТы молилась, Кэти?
EelsВсе женщины — чудеса, потому что они сводят всех мужчин к очевидному.
Meta CarsonИ мартини тоже.
Marney - Diner OwnerДве вещи, которые я могу учуять с сотни футов: горящий гамбургер и романтика.
JimУ тебя клиент.
Marney - Diner Owner[к Джо]Что будете?
Joe[не вынимая сигарету изо рта]Кофе.
Marney - Diner OwnerБольше ничего?
JoeСо сливками.
[Пити и Джефф наблюдают, как уходит Мета]
PeteyОтлично!
JeffУжасно холоден в душе.
KathieТы хоть немного не жалеешь меня?
JeffНе собираюсь пытаться.
KathieДжефф...
JeffПросто уйди, ладно? Мне надо в этой комнате спать.
JeffЭто было дно, и я скреб по нему дно.
WhitТы возьмёшь всю вину на себя и будешь играть по моей игре. Ты будешь делать ровно то, что я скажу. Если не сделаешь — убью. И обещаю одно: это не будет быстро. Я сломаю тебя сначала. Ты не сможешь ни телефон взять, ни дверь открыть, не подумав: «Вот оно». И когда это случится, тоже не будет быстро. И не красиво. Выбирай.
JeffЯ мог бы пойти к утёсу и посмотреть на море, как приличный турист. Но это ничего не значит, если нет того, к кому можно повернуться и сказать: «Красивый вид, да?» То же самое с церквями, реликвиями, лунным светом или Куба Либре.
JeffВ мире нет ничего по-настоящему ценного, если этим нельзя поделиться.
KathieДумаю, нам нужен перерыв.
JeffМы заслужили друг друга.
FisherЗнаешь, женщина с удочкой — это как парень с вязальной спицей.
JeffПойдём в бар. Освежимся, пока пытаемся впечатлить друг друга.
Jeff[открывая дверь]Ну, последний человек на свете...
WhitЯ тоже не люблю сюрпризы. Просто закроем дверь и забудем?
JeffЗнаешь, может, я ошибался, и удача — как любовь. Чтобы её найти, нужно идти до конца.
AnnА чтобы сохранить — ещё больше.
KathieЕсли станет слишком одиноко, есть одна маленькая кантри́на на соседней улице — «Пабло». Там тихо и уютно. Мужик там играет американскую музыку за доллар. Потягивай бурбон и закрой глаза... словно маленькое местечко на 56-й улице.
JeffЯ надену свои серьги.
KathieЯ иногда туда захожу.
JeffНу так, хочешь по делу поговорить или будешь играть в домик?
JeffТы говоришь себе: «Ну сколько там может быть жарко?» А потом в Акапулько понимаешь.
JeffМне не нравится играть, когда я — козёл отпущения. Ты бы не забыл об этом, Уит.
KathieГрязная предательская крыса!
Jeff[за кадром]Она ждала до позднего часа. Потом вышла из лунного света, улыбаясь.
Jeff[закадровый голос]Рядом с Плаза был маленький кафе под названием Ла Мар Азул, рядом с кинотеатром. Я сидел там по вечерам и пил пиво. Часто сидел там полууснувший с пивом в темноте, только музыка из соседнего кинотеатра будила меня. И потом я увидел её — выходящую из солнца. И понял, почему Уит не парился по поводу этих сорока тысяч.
JoeГазетчики. Умники! Кого они хотят обмануть? Значит, он выстрелил себе в голову, чистя игрушечный пистолет. Значит, я выстрелил в туз пик из рукава во время игры в джин. Парень не может даже получить пулю в своей квартире от дамы, чтобы весь город не загудел, как, как будто...
AnnГоворят, в день смерти твоё имя пишут в облаках.
JeffТы получаешь свои пять тысяч назад, а Стефанос дальше разберётся.
WhitТы ошибаешься. Я увольняю людей, но никто не уходит от меня сам. Ты начал это — ты и закончишь.
Kathie[В Мексике, за рулеточным столом]Тебе не нравится играть на деньги?
JeffПротив колеса — нет.
Meta CarsonДля человека, который кажется умным, ты ведёшь себя, как полный идиот.
JeffЭто один из способов казаться умным! Выглядеть как идиот.
Meta CarsonТы выглядишь как тощий призрак.
KathieС мёртвыми не торгуются, Джо.
FisherДолжно быть, она настоящая дама. Дикая гусыня с 40 тысячами.
Jeff[за кадром]Я поехал один в Лос-Анджелес и сделал так, чтобы он легко мог меня найти. Он был хорошим сыщиком. Это было единственное, что у него действительно получалось.
KathieЗнаешь, ты человек любопытный.
JeffТы заставляешь каждого встречного чуть-чуть заинтересоваться.
KathieЯ не об этом.
Jeff[закадровый голос]В ту ночь я пошёл к Пабло. Я знал, что буду ходить туда каждую ночь, пока она не появится — и она знала, что я это знаю.
JeffЕсли перестанешь этот юношеский лепет, может, разговор сдвинется с места.
Meta CarsonО чем-то беспокоишься?
JeffНе знаю. Стоит ли?
Meta CarsonНет, если будешь делать, что тебе скажут.
JeffВот почему я здесь. Я делаю, что говорят. Люди мне доверяют. Уит даже доверяет мне дважды. А ты?
Meta CarsonСтолько, сколько нужно.
JeffЯ люблю сюрпризы. В детстве у нас было так туго, что если мы что-то вообще получали на Рождество, это было большим сюрпризом.
KathieТы не знаешь Уита. Он не забудет.
JeffВсе забывают.
KathieНо не Уит.
JeffТак что будем посылать ему открытку на Рождество.
KathieДжефф, я рада, что ты его не боишься.
JeffЯ боялся половины того, что делал.
KathieА теперь?
JeffЯ боюсь только, что ты не поедешь.
KathieНе бойся. Я буду там завтра.
JeffЛюбишь меня?
KathieПоко.
JeffЧто значит?
KathieНемного.
JeffМного.
FisherТвоя фотография тебя не красит, детка.
KathieПочему бы тебе не разбить ему голову, Джефф?
FisherМило.
Jeff[позволяя один удар по щеке, но блокируя второй]Теперь у нас ничья. Складывай руки, или я их сложу за тебя!
JeffОчень сложная девушка.
Jose RodriguezЕсть ли хоть одна, которая *не* такая, сеньор?
JeffНам позвонили — говорят, будет крупная операция.
AnnКакая?
JeffОператор. Азартный игрок. Он не пришёл к нам, потому что был слишком важной шишкой. Да ещё и потому, что какая-то женщина выстрелила в него четыре раза из его же .38. Один выстрел попал в цель.
Meta CarsonХотите джин с тоником?
JeffБыло бы неплохо.
Meta CarsonВы можете взять виски, если хотите.
JeffЭто было бы даже лучше.
JeffДержи мартини сухими. Я вернусь.
JeffНу что ж, мы встречаемся в самых разных местах.
KathieМы начинаем всё сначала. Я хочу вернуться в Мексику. Я хочу снова выйти из солнечного света и найти тебя, ждущую. Я хочу сидеть при том же лунном свете и рассказать тебе всё, что никогда не говорил — пока ты меня не возненавидишь, пока однажды снова не полюбишь.
KathieЕсли ты думаешь о ком-то ещё, не надо. Это не сработает. Ты никому не нужна, кроме меня. Ты никому не нужна, и я тоже. Вот почему мы достойны друг друга.
KathieЯ здесь главный, не забывай об этом.
JeffСомневаюсь, что ты когда-нибудь позволишь мне.
JeffПомнишь Ла Мар Азул?
KathieПомню, ты был очень неуклюжим флиртом — но мне это нравилось.
[последние слова]
AnnОн уезжал с ней? Мне нужно знать. Он уезжал с ней?
Jeff[Катхи, когда они впервые встречаются в Мексике]Меня зовут Джефф Маркхэм. За десять дней я не разговаривал ни с кем, кто не пытался бы что-то мне продать. Если я не говорю, значит думаю. Для меня уже поздно начинать думать.
Marney - Diner OwnerПохоже, всё, что людям надо знать, они просто не хотят слышать. Думаю, вот в чём большая проблема мира.
KathieТы не задаёшь вопросов. Даже не спрашиваешь, как меня зовут.
JeffЛадно, как тебя зовут?
KathieКэти.
JeffНравится.
KathieА откуда я?
JeffЯ думаю о том, куда мы идём.
KathieЗнаешь, я гораздо лучше проводник, чем Хосе Родригес. Хочешь проверить?
JeffТы хочешь подвезти, детка?
KathieЗнаешь, я, пожалуй, не должна.
JeffТы милашка, чтобы по ночам одной ходить.
KathieТы тоже ничего такой.
WhitНу, ты рассказал мне о своём деле. Моё — гораздо более рискованное, да и зарабатываю я значительно больше.