Kathie Я не хочу умирать.
Jeff И я не хочу, детка, но если придется — умру последним.
[Кэти играет в рулетку]
Jeff Так не выиграешь.
Kathie А есть способ выиграть?
Jeff Есть способ проигрывать подолгу.
Ann Она не может быть совсем плохой. Никто таким не бывает.
Jeff Ну, она к этому ближе всех.
Whit Джо не мог найти в Библии ни одной молитвы.
Kathie Я не знала, что делаю. Я, я ничего не знала, кроме того, как сильно я его ненавидела. Но я ничего не взяла. Я не брала, Джефф. Ты же веришь мне?
Jeff Детка, мне всё равно.
Kathie О, Джефф, тебе следовало меня убить за то, что я сделала только что.
Jeff [сухо] Ещё есть время.
Kathie Ты не понимаешь? Теперь со мной тебе и договариваться-то.
Jeff Ну что ж, строй мою виселицу повыше, детка.
Jeff Ты никогда ничему не поможешь, да? Ты как лист, что ветер гонит с одной канавы в другую.
Kathie Жаль, что он не умер.
Jeff Дай ему время.
Joe Я часто думал, что с ним случилось. А потом как-то пролетал мимо, и вижу — его имя на вывеске.
Marney - Diner Owner Мир тесен.
Joe Да. Или вывеска огромная.
Whit Ты просто сидишь и замыкаешься в себе. Ждёшь, пока я заговорю. Мне это нравится.
Jeff Я никогда особо не узнавал, слушая самого себя.
Kathie Ты по мне скучала?
Jeff Не больше, чем по своим глазам.
Jeff Я не знал, что ты такая маленькая.
Kathie Я выше Наполеона.
Jeff И краше тоже.
Jeff Я никогда не видел её днём. Казалось, мы жили ночью. То, что оставалось от дня, уходило, как пачка сигарет, которую выкурил. Я не знал, где она живёт. Никогда за ней не следил. Всё, что у меня было — место и время, чтобы увидеть её снова. Не знаю, чего мы ждали. Может, думали, что мир закончится.
Jeff Я продаю бензин, немного на этом зарабатываю. За эти деньги покупаю продукты. Продавец тоже зарабатывает. Это называется — жить на свои. Возможно, вы где-то слышали об этом.
Jeff Насколько ещё можно быть таким л**ом? Вот я и узнавал.
Eels Твоя... кузина — очень обаятельная девушка.
Jeff Нет, не она. Его зовут Норман, он букмекер из Кливленда, Огайо.
Whit Мои чувства? Где-то лет десять назад я их спрятал и с тех пор не могу найти.
Jeff Почему я?
Whit Знаю я много умных ребят и пару честных. А ты — и тот, и другой.
Kathie О, Джефф. Я скучала по тебе. Я думала о тебе и молилась, чтобы ты меня понял. Ты понимаешь?
Jeff Ты молилась, Кэти?
Eels Все женщины — чудеса, потому что они сводят всех мужчин к очевидному.
Meta Carson И мартини тоже.
Marney - Diner Owner Две вещи, которые я могу учуять с сотни футов: горящий гамбургер и романтика.
Jim У тебя клиент.
Marney - Diner Owner [к Джо] Что будете?
Joe [не вынимая сигарету изо рта] Кофе.
Marney - Diner Owner Больше ничего?
Joe Со сливками.
[Пити и Джефф наблюдают, как уходит Мета]
Petey Отлично!
Jeff Ужасно холоден в душе.
Kathie Ты хоть немного не жалеешь меня?
Jeff Не собираюсь пытаться.
Kathie Джефф...
Jeff Просто уйди, ладно? Мне надо в этой комнате спать.
Jeff Это было дно, и я скреб по нему дно.
Whit Ты возьмёшь всю вину на себя и будешь играть по моей игре. Ты будешь делать ровно то, что я скажу. Если не сделаешь — убью. И обещаю одно: это не будет быстро. Я сломаю тебя сначала. Ты не сможешь ни телефон взять, ни дверь открыть, не подумав: «Вот оно». И когда это случится, тоже не будет быстро. И не красиво. Выбирай.
Jeff Я мог бы пойти к утёсу и посмотреть на море, как приличный турист. Но это ничего не значит, если нет того, к кому можно повернуться и сказать: «Красивый вид, да?» То же самое с церквями, реликвиями, лунным светом или Куба Либре.
Jeff В мире нет ничего по-настоящему ценного, если этим нельзя поделиться.
Kathie Думаю, нам нужен перерыв.
Jeff Мы заслужили друг друга.
Fisher Знаешь, женщина с удочкой — это как парень с вязальной спицей.
Jeff Пойдём в бар. Освежимся, пока пытаемся впечатлить друг друга.
Jeff [открывая дверь] Ну, последний человек на свете...
Whit Я тоже не люблю сюрпризы. Просто закроем дверь и забудем?
Jeff Знаешь, может, я ошибался, и удача — как любовь. Чтобы её найти, нужно идти до конца.
Ann А чтобы сохранить — ещё больше.
Kathie Если станет слишком одиноко, есть одна маленькая кантри́на на соседней улице — «Пабло». Там тихо и уютно. Мужик там играет американскую музыку за доллар. Потягивай бурбон и закрой глаза... словно маленькое местечко на 56-й улице.
Jeff Я надену свои серьги.
Kathie Я иногда туда захожу.
Jeff Ну так, хочешь по делу поговорить или будешь играть в домик?
Jeff Ты говоришь себе: «Ну сколько там может быть жарко?» А потом в Акапулько понимаешь.
Jeff Мне не нравится играть, когда я — козёл отпущения. Ты бы не забыл об этом, Уит.
Kathie Грязная предательская крыса!
Jeff [за кадром] Она ждала до позднего часа. Потом вышла из лунного света, улыбаясь.
Jeff [закадровый голос] Рядом с Плаза был маленький кафе под названием Ла Мар Азул, рядом с кинотеатром. Я сидел там по вечерам и пил пиво. Часто сидел там полууснувший с пивом в темноте, только музыка из соседнего кинотеатра будила меня. И потом я увидел её — выходящую из солнца. И понял, почему Уит не парился по поводу этих сорока тысяч.
Joe Газетчики. Умники! Кого они хотят обмануть? Значит, он выстрелил себе в голову, чистя игрушечный пистолет. Значит, я выстрелил в туз пик из рукава во время игры в джин. Парень не может даже получить пулю в своей квартире от дамы, чтобы весь город не загудел, как, как будто...
Whit Как будто ты? Покури, Джо.
Meta Carson Я тебя и ждал.
Jeff А я тебя не ждал.
Meta Carson Это я должен принять за комплимент?
Meta Carson Ты идиот.
Jeff Он тоже.
Meta Carson Так ты думаешь?
Jeff Почему бы и нет? Он в тебя влюблён.
Ann Говорят, в день смерти твоё имя пишут в облаках.
Jeff Ты получаешь свои пять тысяч назад, а Стефанос дальше разберётся.
Whit Ты ошибаешься. Я увольняю людей, но никто не уходит от меня сам. Ты начал это — ты и закончишь.
Kathie [В Мексике, за рулеточным столом] Тебе не нравится играть на деньги?
Jeff Против колеса — нет.
Meta Carson Для человека, который кажется умным, ты ведёшь себя, как полный идиот.
Jeff Это один из способов казаться умным! Выглядеть как идиот.
Meta Carson Ты выглядишь как тощий призрак.
Kathie С мёртвыми не торгуются, Джо.
Fisher Должно быть, она настоящая дама. Дикая гусыня с 40 тысячами.
Jeff [за кадром] Я поехал один в Лос-Анджелес и сделал так, чтобы он легко мог меня найти. Он был хорошим сыщиком. Это было единственное, что у него действительно получалось.
Kathie Знаешь, ты человек любопытный.
Jeff Ты заставляешь каждого встречного чуть-чуть заинтересоваться.
Kathie Я не об этом.
Jeff [закадровый голос] В ту ночь я пошёл к Пабло. Я знал, что буду ходить туда каждую ночь, пока она не появится — и она знала, что я это знаю.
Jeff Если перестанешь этот юношеский лепет, может, разговор сдвинется с места.
Meta Carson О чем-то беспокоишься?
Jeff Не знаю. Стоит ли?
Meta Carson Нет, если будешь делать, что тебе скажут.
Jeff Вот почему я здесь. Я делаю, что говорят. Люди мне доверяют. Уит даже доверяет мне дважды. А ты?
Meta Carson Столько, сколько нужно.
Jeff Я люблю сюрпризы. В детстве у нас было так туго, что если мы что-то вообще получали на Рождество, это было большим сюрпризом.
Kathie Ты не знаешь Уита. Он не забудет.
Jeff Все забывают.
Kathie Но не Уит.
Jeff Так что будем посылать ему открытку на Рождество.
Kathie Джефф, я рада, что ты его не боишься.
Jeff Я боялся половины того, что делал.
Kathie А теперь?
Jeff Я боюсь только, что ты не поедешь.
Kathie Не бойся. Я буду там завтра.
Jeff Любишь меня?
Kathie Поко.
Jeff Что значит?
Kathie Немного.
Jeff Много.
Fisher Твоя фотография тебя не красит, детка.
Kathie Почему бы тебе не разбить ему голову, Джефф?
Fisher Мило.
Jeff [позволяя один удар по щеке, но блокируя второй] Теперь у нас ничья. Складывай руки, или я их сложу за тебя!
Jeff Очень сложная девушка.
Jose Rodriguez Есть ли хоть одна, которая *не* такая, сеньор?
Jeff Нам позвонили — говорят, будет крупная операция.
Ann Какая?
Jeff Оператор. Азартный игрок. Он не пришёл к нам, потому что был слишком важной шишкой. Да ещё и потому, что какая-то женщина выстрелила в него четыре раза из его же .38. Один выстрел попал в цель.
Meta Carson Хотите джин с тоником?
Jeff Было бы неплохо.
Meta Carson Вы можете взять виски, если хотите.
Jeff Это было бы даже лучше.
Jeff Держи мартини сухими. Я вернусь.
Jeff Ну что ж, мы встречаемся в самых разных местах.
Kathie Мы начинаем всё сначала. Я хочу вернуться в Мексику. Я хочу снова выйти из солнечного света и найти тебя, ждущую. Я хочу сидеть при том же лунном свете и рассказать тебе всё, что никогда не говорил — пока ты меня не возненавидишь, пока однажды снова не полюбишь.
Kathie Если ты думаешь о ком-то ещё, не надо. Это не сработает. Ты никому не нужна, кроме меня. Ты никому не нужна, и я тоже. Вот почему мы достойны друг друга.
Kathie Я здесь главный, не забывай об этом.
Jeff Сомневаюсь, что ты когда-нибудь позволишь мне.
Jeff Помнишь Ла Мар Азул?
Kathie Помню, ты был очень неуклюжим флиртом — но мне это нравилось.
[последние слова]
Ann Он уезжал с ней? Мне нужно знать. Он уезжал с ней?
Jeff [Катхи, когда они впервые встречаются в Мексике] Меня зовут Джефф Маркхэм. За десять дней я не разговаривал ни с кем, кто не пытался бы что-то мне продать. Если я не говорю, значит думаю. Для меня уже поздно начинать думать.
Marney - Diner Owner Похоже, всё, что людям надо знать, они просто не хотят слышать. Думаю, вот в чём большая проблема мира.
Kathie Ты не задаёшь вопросов. Даже не спрашиваешь, как меня зовут.
Jeff Ладно, как тебя зовут?
Kathie Кэти.
Jeff Нравится.
Kathie А откуда я?
Jeff Я думаю о том, куда мы идём.
Kathie Знаешь, я гораздо лучше проводник, чем Хосе Родригес. Хочешь проверить?
Jeff Ты хочешь подвезти, детка?
Kathie Знаешь, я, пожалуй, не должна.
Jeff Ты милашка, чтобы по ночам одной ходить.
Kathie Ты тоже ничего такой.
Whit Ну, ты рассказал мне о своём деле. Моё — гораздо более рискованное, да и зарабатываю я значительно больше.
Jeff Так я слышал.
Whit Правительство тоже в курсе.
Jeff Знаешь, это может показаться смешным, но ты мог бы им платить.
Whit О, это против моей натуры.
Whit Ты знаешь Сан-Франциско, да?
Jeff Да, я там однажды был на вечеринке.
Whit И как там у тебя с девчонками?
Jeff Как обезьяна с лаской.
Kathie Я никогда не говорила тебе, что я кем-то другим, кроме самой себя. Ты просто хотел представить меня такой. Вот почему я ушла от тебя.
Jim Я собирался тебя убить.
Jeff А кто не собирается?
Jeff Ну, я же говорил, что это была нехорошая история.
Ann А я тебе один раз уже говорила — что что бы ни было, всё позади.
Jeff Да, но ты должна была знать об этом гораздо раньше.
Ann Всё нормально. Я понимаю. Но это всё в прошлом.
Jeff Может, и нет.
Jeff Просто запомни, что я выйду из этого целым, мисс Карсон.
Meta Carson Ты всегда так оставляешь отпечатки пальцев на плече у девушки? Не то чтобы я против, у тебя крепкие руки.
Jeff Ты где накосячил, детка?
Fisher Просто заплати мне — и я молчу. Но только наличными. Не пытайся подкупить меня тем бредом, который тебе подсунула эта дешёвая тварь!
Jeff Я — козёл отпущения. Не хватает только одного — завода. Что же мне даёт мотив? Я бы не стал убивать человека из-за мартини.
Kathie Я никогда не переставала тебя любить. Я боялась и была никчёмной, но я никогда не переставала. Даже если бы ты меня ненавидел — ненавидел?
Jeff Да.
Jeff Знаешь, иногда плохая память — это как то, что называют злым ветром — он может принести кому-то удачу.
Jeff Могу дать наводку. Если скажешь Уиту, где мы, он может скинуть тебе десять баксов.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джейн Грир
Jane Greer
Роберт Митчем
Robert Mitchum
Вирджиния Хьюстон
Virginia Huston
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Пол Валентайн
Paul Valentine
Ронда Флеминг
Ричард Уэбб
Richard Webb
Стив Броди
Steve Brodie
