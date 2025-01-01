Fred Blake [пишет мемуары] Я не буду себя жалеть. Расскажу историю без попыток выставить себя в выгодном свете. Но в этой главе я сделаю наоборот и докажу вам, что если присмотреться, я на самом деле хороший парень. Докажу это в десяти пунктах. Немного похоже на топ-10 из шоу Леттермана. Итак, поехали...

Fred Blake 10: Я всегда честен. Всегда.

[подкрадывается и стреляет в пару ребят в машине]

Fred Blake Номер 9: Я никогда не ищу козла отпущения.

[связан и смеется над бандитами, которые его бьют]

Fred Blake Номер 8: Если ты дашь мне дело — я доведу его до конца.

[опускает парня в жидкий азот]

Fred Blake Номер 7: Я никогда не проявлял презрение к тем, кто меня боится.

[грабит хасидов]

Fred Blake Номер 6: Я никогда не предавал того, кто дал мне первое оружие.

[отказывается назвать Фэт Вилли в суде]

Fred Blake Номер 5: Я никому не желал зла.

[демонстрирует влияние на уличных копов]

Fred Blake Номер 4: Я жил вне закона, но только преступники меня не осуждали.

[общается с боссами]

Fred Blake Номер 3: Тот, кто не перечит мне, может рассчитывать только на хорошее от меня.

[подкупает фотографа, чтобы тот не снимал его]

Fred Blake Номер 2: В моём районе, когда я им руководил, на улицах не было ни одного ограбления.

[жмет руки по городу]

Fred Blake Люди жили и спали спокойно.

Fred Blake Номер 1 из топ-10 причин, почему я хороший парень? Я не люблю причинять боль просто так, потому что все мои садистские порывы удовлетворяются, когда я причиняю боль по достойной причине.

[бьёт сантехника битой, пока она не ломается]

Fred Blake Подожди, я ещё не х##ню закончил.