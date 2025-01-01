Belle Blake[после того, как отбила Андре теннисной ракеткой]Эй, мальчики, это ваш подход к женщинам? Так далеко не уедете. Девушки — это не игрушки, с которыми вы занимаетесь в парке! Поняли? Ваше будущее зависит от женщин, вам не важна ваша судьба? Так берегите их, иначе у вас её просто не будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Warren BlakeТы когда-нибудь замечал, сколько всего папа умеет выразить одним только словом "б#я"?
Warren BlakeНет, я имею в виду, что он простой парень, и он говорит так, чтобы его понимали, а не просто чтобы звучать красиво. Для него "б#я" может значить "чёрт возьми, в какую же я попал историю", или "отличная паста", или "я ему ещё покажу за это". Так зачем такому человеку сидеть всю ночь и писать? Он уже умеет выражать весь спектр человеческих эмоций одним словом.
Fred BlakeИ ты знаешь, что он пытался меня обмануть, так что представь себя на моём месте.
Maggie BlakeО, я бы его точно не избивала. Кто теперь трубы чинить будет?
Fred BlakeА кто супермаркет заново построит, который сгорел в день нашего приезда? А?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred Blake[рассказчик]Аль Капоне всегда говорил: просить вежливо с пистолетом в руках лучше, чем просто просить вежливо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie Blake[Шёпотом гостю на вечеринке]Ты возьмёшь эти приборы и поставишь их на место, аккуратно и тихо, иначе я сломаю тебе обе руки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred Blake[пишет мемуары]Я не буду себя жалеть. Расскажу историю без попыток выставить себя в выгодном свете. Но в этой главе я сделаю наоборот и докажу вам, что если присмотреться, я на самом деле хороший парень. Докажу это в десяти пунктах. Немного похоже на топ-10 из шоу Леттермана. Итак, поехали...
PriestТвоя семья — воплощение зла, а твоя жизнь — вечный договор с дьяволом! Уходи из этого святого места, ради всего святого!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Fred BlakeСегодня утром я стоил 20 миллионов долларов. Сейчас, наверное, в два раза больше. Я столько раз обманывал смерть в своей жизни, что уже даже не думаю об этом. Это как попасть под грозу на улице. Главное — не попасть под молнию.
Fred BlakeНо, если подумать, день был неплохой. Моя семья теперь как никогда вместе, вода в городе больше не мутная, и пару часов я был звездой местного киноклуба в Шолон-сюр-Авр. На самом деле, единственное, что меня сейчас бесит — это то, что мне придётся переписывать всю эту чёрт#вую книгу. И нам снова придётся менять имена. Сволочь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie BlakeЧеловеческое тело не приспособлено бороться с таким насыщенным жиром. Масло пропитывает ткани, затем затвердевает и оседает, как ил. Оно делает твою аорту жестче хоккейной клюшки. А оливковое масло — ласкает изнутри, не оставляя после себя ничего, кроме аромата.
Fred Blake[рассказчик]Единственный настоящий вопрос, который мы должны задать себе за всю жизнь: «Сколько стоит человеческая жизнь?» Знать свою цену — это всё равно что знать, в какой день умрёшь. Я? Я стою 20 миллионов долларов... и отдал бы каждую последнюю копейку, чтобы вернуть свою старую жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie BlakeСлушай, дорогая, я не знаю этого парня, но надо быть немного придурком, чтобы предпочесть математику красивой девушке. Понимаешь, о чём я?
Belle BlakeК тому времени, как я с ним закончу, он не сможет считать даже на пальцах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred BlakeРазве нельзя просто сесть, расслабиться и получить удовольствие? За всю нашу долгую дружбу это наш первый настоящий мужской вечер.
Fred BlakeДа. Я имею в виду, ты, наверное, самый человек, которого я больше всего ненавижу в этом грёбаном мире, но мы знаем друг друга, что, девять, десять лет? Моя свобода основана на глубоком уважении к тебе.
Robert StansfieldОбъясни, как это работает. Как может быть дружба, если ты меня ненавидишь?
Fred BlakeВсё работает отлично. Посмотри на моих лучших друзей, я всех их прикончил.