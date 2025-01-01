Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Малавита Цитаты из фильма Малавита

Цитаты из фильма Малавита

Belle Blake [после того, как отбила Андре теннисной ракеткой] Эй, мальчики, это ваш подход к женщинам? Так далеко не уедете. Девушки — это не игрушки, с которыми вы занимаетесь в парке! Поняли? Ваше будущее зависит от женщин, вам не важна ваша судьба? Так берегите их, иначе у вас её просто не будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Warren Blake Ты когда-нибудь замечал, сколько всего папа умеет выразить одним только словом "б#я"?
Belle Blake Ты хочешь сказать, что папа неграмотный?
Warren Blake Нет, я имею в виду, что он простой парень, и он говорит так, чтобы его понимали, а не просто чтобы звучать красиво. Для него "б#я" может значить "чёрт возьми, в какую же я попал историю", или "отличная паста", или "я ему ещё покажу за это". Так зачем такому человеку сидеть всю ночь и писать? Он уже умеет выражать весь спектр человеческих эмоций одним словом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred Blake Всё в порядке?
Maggie Blake Ничего особенного, только перспектива опять собираться и переезжать, когда узнают, что ты убил сантехника.
Fred Blake Я его не убивал, я отвёз его в больницу.
Maggie Blake А зачем ты его так избил? Он же единственный сантехник в радиусе двадцати миль.
Fred Blake Но он нас не уважал и заставил тебя на него работать, дорогая.
Maggie Blake Чёрт, дорогой, я выжила.
Fred Blake И ты знаешь, что он пытался меня обмануть, так что представь себя на моём месте.
Maggie Blake О, я бы его точно не избивала. Кто теперь трубы чинить будет?
Fred Blake А кто супермаркет заново построит, который сгорел в день нашего приезда? А?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred Blake [рассказчик] Аль Капоне всегда говорил: просить вежливо с пистолетом в руках лучше, чем просто просить вежливо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie Blake [Шёпотом гостю на вечеринке] Ты возьмёшь эти приборы и поставишь их на место, аккуратно и тихо, иначе я сломаю тебе обе руки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred Blake [пишет мемуары] Я не буду себя жалеть. Расскажу историю без попыток выставить себя в выгодном свете. Но в этой главе я сделаю наоборот и докажу вам, что если присмотреться, я на самом деле хороший парень. Докажу это в десяти пунктах. Немного похоже на топ-10 из шоу Леттермана. Итак, поехали...
Fred Blake 10: Я всегда честен. Всегда.
[подкрадывается и стреляет в пару ребят в машине]
Fred Blake Номер 9: Я никогда не ищу козла отпущения.
[связан и смеется над бандитами, которые его бьют]
Fred Blake Номер 8: Если ты дашь мне дело — я доведу его до конца.
[опускает парня в жидкий азот]
Fred Blake Номер 7: Я никогда не проявлял презрение к тем, кто меня боится.
[грабит хасидов]
Fred Blake Номер 6: Я никогда не предавал того, кто дал мне первое оружие.
[отказывается назвать Фэт Вилли в суде]
Fred Blake Номер 5: Я никому не желал зла.
[демонстрирует влияние на уличных копов]
Fred Blake Номер 4: Я жил вне закона, но только преступники меня не осуждали.
[общается с боссами]
Fred Blake Номер 3: Тот, кто не перечит мне, может рассчитывать только на хорошее от меня.
[подкупает фотографа, чтобы тот не снимал его]
Fred Blake Номер 2: В моём районе, когда я им руководил, на улицах не было ни одного ограбления.
[жмет руки по городу]
Fred Blake Люди жили и спали спокойно.
Fred Blake Номер 1 из топ-10 причин, почему я хороший парень? Я не люблю причинять боль просто так, потому что все мои садистские порывы удовлетворяются, когда я причиняю боль по достойной причине.
[бьёт сантехника битой, пока она не ломается]
Fred Blake Подожди, я ещё не х##ню закончил.
[берёт трёхфунтовый молоток из сумки сантехника]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priest Твое признание преследовало меня всю неделю. Как ты можешь жить в таком адском аду?
Maggie Blake Разве не для этого нужна исповедь?
Priest Твоя семья — воплощение зла, а твоя жизнь — вечный договор с дьяволом! Уходи из этого святого места, ради всего святого!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Fred Blake Сегодня утром я стоил 20 миллионов долларов. Сейчас, наверное, в два раза больше. Я столько раз обманывал смерть в своей жизни, что уже даже не думаю об этом. Это как попасть под грозу на улице. Главное — не попасть под молнию.
Fred Blake Но, если подумать, день был неплохой. Моя семья теперь как никогда вместе, вода в городе больше не мутная, и пару часов я был звездой местного киноклуба в Шолон-сюр-Авр. На самом деле, единственное, что меня сейчас бесит — это то, что мне придётся переписывать всю эту чёрт#вую книгу. И нам снова придётся менять имена. Сволочь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie Blake Человеческое тело не приспособлено бороться с таким насыщенным жиром. Масло пропитывает ткани, затем затвердевает и оседает, как ил. Оно делает твою аорту жестче хоккейной клюшки. А оливковое масло — ласкает изнутри, не оставляя после себя ничего, кроме аромата.
Caputo Верно. Масло есть даже в Библии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie [ищу её укрытие] Привет, Мэгги.
Maggie Blake Привет, Берни.
Bernie Рад снова тебя видеть.
Maggie Blake Чувства взаимны, Берни — нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred Blake [рассказчик] Единственный настоящий вопрос, который мы должны задать себе за всю жизнь: «Сколько стоит человеческая жизнь?» Знать свою цену — это всё равно что знать, в какой день умрёшь. Я? Я стою 20 миллионов долларов... и отдал бы каждую последнюю копейку, чтобы вернуть свою старую жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie Blake Слушай, дорогая, я не знаю этого парня, но надо быть немного придурком, чтобы предпочесть математику красивой девушке. Понимаешь, о чём я?
Belle Blake К тому времени, как я с ним закончу, он не сможет считать даже на пальцах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred Blake Разве нельзя просто сесть, расслабиться и получить удовольствие? За всю нашу долгую дружбу это наш первый настоящий мужской вечер.
Robert Stansfield [с насмешкой] Дружба?
Fred Blake Да. Я имею в виду, ты, наверное, самый человек, которого я больше всего ненавижу в этом грёбаном мире, но мы знаем друг друга, что, девять, десять лет? Моя свобода основана на глубоком уважении к тебе.
Robert Stansfield Объясни, как это работает. Как может быть дружба, если ты меня ненавидишь?
Fred Blake Всё работает отлично. Посмотри на моих лучших друзей, я всех их прикончил.
Robert Stansfield [без слов]
Fred Blake Шучу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Robert Stansfield [во время езды в машине и прослушивания телефона] Чёрт, связь с полицией пропала!
Fred Blake Что происходит?
Robert Stansfield Не знаю, но если выясню, что ты хоть как-то к этому причастен, тебе надолго сесть.
Fred Blake Успокойся. Я с тобой всю ночь был.
Robert Stansfield Вот в том и проблема. Твоё алиби слишком идеальное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocco [наводит на неё пистолет] Ты уже не маленькая девочка, Бель.
Belle Blake Пшёл н###.
Rocco Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fred Blake Я не всегда поступал правильно по отношению к вам обоим. И поставил вас в сложное положение. И я жалею об этом.
Belle Blake Папа. Папа. О чем ты говоришь? Ты лучший папа, о котором только можно мечтать.
Fred Blake Правда?
Belle Blake Чёрт, да!
Fred Blake Ну что ж, тогда давай праздновать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belle Blake Я отдала тебе своё сердце и душу, то, чего раньше никому не давала, а ты хочешь назвать это "прекрасным моментом"?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie Blake Так кто он такой?
Belle Blake Он учитель в школе... ну, он скоро станет учителем. У него скоро экзамены, и он даёт мне частные занятия.
Maggie Blake [С двойным смыслом] Частные занятия?
Belle Blake Математика, мам!
Maggie Blake Ладно. Ты хотя бы с презервативами?
Belle Blake Мам!
Maggie Blake Что?
Belle Blake Мы занимаемся в школе, в учительской!
Maggie Blake Ну и...? Знаешь, желание подкрадывается внезапно, дорогая. Оно никогда не ждёт удобного времени или места.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priest Я ждал прихожанина, который, видимо, не сможет прийти. Хотите занять его место для исповеди?
Maggie Blake Я? О, признаюсь, я уже много лет не была на исповеди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Robert Stansfield Ты не писатель, Фред.
Fred Blake Ты даже сказал, что у меня свой стиль.
Robert Stansfield Ты просто подлый уё#ок, который сумел спасти свою жопу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Belle Blake У меня есть загадка для тебя: что прекраснее самой жизни... съедает тебя изнутри... заставляет смеяться и плакать целый день... и подчиняет тебе в любое время, в любом месте?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocco [подавая Берни большой автомат] Доволен?
Bernie Очень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie Blake Привет. Вы видели, как дети вышли? Их нет в комнатах.
Caputo Нет. Они должны были быть дома.
Maggie Blake Ох, ну да. Наверное, они ускакали. Это же то, что дети их возраста обычно делают, да?
Caputo Мэгги, ты хоть представляешь, где они могут быть?
Maggie Blake Нет. Полагаю, если бы у них были телефоны, мы бы узнали.
Di Cicco Мэгги, слушай. Стэн активировал экстренный план. Ты уезжаешь сегодня ночью.
Maggie Blake [обеспокоенно] Что случилось? В киноклубе всё пошло наперекосяк?
Di Cicco Это была полная катастрофа.
[сцена переключается на киноклуб; все присутствующие аплодируют Фреду стоя]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincenze Кто эта счастливая девушка?
Gary Её зовут мисс Апрель.
Vincenze Тебе стоит подождать лета.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Астрал. Поместье ужаса
2024, Мексика, ужасы
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Кто из первого «Открытого брака» появился в продолжении? Увы, зрители зря ждали Васильева
Почему Иван Колесников не заслуженный артист, хотя уже лауреат Премии правительства РФ: мнение кинокритика Александра Шпагина
«Клюквенный щербет» отойднт на второй план: звезда «Зимородка» появится в долгожданном сериале «Семья — это испытание»
«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей
«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
Почти как «Люк, я твой отец»: в «Молчании ягнят» есть удивительный пример эффекта Манделы — зрители спустя годы не могут поверить
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв
Любимый советский режиссер Маслякова — не Гайдай или Рязанов: лишь его фильмы хвалил в интервью ведущий КВН
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше