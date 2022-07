1 Gangster Tango Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:35

2 20 Million Dollars (Interlude Dialogue) Роберт Де Ниро / Michael Caleo 0:19

3 Me and My Baby Don Cavalli 2:38

4 First Love Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 0:43

5 The Body Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 0:49

6 Shoot the Dog (Interlude Dialogue) Paul Borghese, Ted Arcidi / Michael Caleo 0:22

7 Teens Fight Back Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:35

8 Once Upon a Time Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 0:54

9 Both Arms and Both Legs (Interlude Dialogue) Роберт Де Ниро, Tonio Descanvelle / Michael Caleo 0:22

10 The Plumber Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:02

11 Bad Guys in Town Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 3:06

12 The Greatest Cat Power / Chan Marshall 3:23

13 I Want My Water Crystal Clear Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:35

14 Best Dad Ever Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 0:55

15 The Bomb Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 0:47

16 New York, I Love You but You're Bringing Me Down LCD Soundsystem / Tyler Pope 5:35

17 Bazooka Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:47

18 Manzoni the Writer Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:11

19 I Gave You My Soul Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:14

20 They Found Us (Interlude Dialogue) Мишель Пфайффер, Jimmy Palumbo / Michael Caleo 0:12

21 They Are Here Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:42

22 The Battle Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 2:05

23 After the War Evgueni Galperine, Sacha Galperine / Sacha Galperine 1:40