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Малавита
Отзывы о фильме «Малавита»
The Family
Малавита
2013 / США / Франция
Трейлер
7.1
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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savinov_photo
2 апреля 2015, 12:51
Здравствуйте! Не могу с Вами связаться. Меня интересует, до какого числа будет показ фильма "Малавита" в правильном переводе "GOBLIN"? Именно в этом переводе. Жду ответа!
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Люку Бессону должно быть стыдно, мог и не снимать в принципе этот фильм. Не денег, ни положительной критики он не заработает на нем. Даже не думайте туда ходить. 1\10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Badgio, 23/09/2013 - 21:29:24):
Зергам, Цыганам, Мармонам, Монголам, Швейцарам, Единоросам и рабочим мебельных фабрик✊
2 апреля 2015, 12:51
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ыфыр
2 апреля 2015, 12:51
большей нудотины я не встречал !
абсолютно не мотивированное и не веселое , как у тарантино , насилие !
первый раз в жизни ушел с середины фильма ....
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
АФИГЕННЫЙ ФИЛЬМ !!!!!! просто ПОТРЯСАЮЩИЙ !!!! Очень крутой сценарий , классно всё снято. А концовка с ганстерами вообще класс ✊
Роберт Де Ниро - круто сыграл.
9/10
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 10/12/2013 - 17:55:38
✊
2 апреля 2015, 12:51
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Зергам, Цыганам, Мармонам, Монголам, Швейцарам, Единоросам и рабочим мебельных фабрик✊
абсолютно не мотивированное и не веселое , как у тарантино , насилие !
первый раз в жизни ушел с середины фильма ....
Роберт Де Ниро - круто сыграл.
9/10
✊
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