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Малавита Малавита
Киноафиша Фильмы Малавита Отзывы о фильме «Малавита»
The Family Малавита 2013 / США / Франция
7.1 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Малавита»

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savinov_photo 2 апреля 2015, 12:51
Здравствуйте! Не могу с Вами связаться. Меня интересует, до какого числа будет показ фильма "Малавита" в правильном переводе "GOBLIN"? Именно в этом переводе. Жду ответа!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Люку Бессону должно быть стыдно, мог и не снимать в принципе этот фильм. Не денег, ни положительной критики он не заработает на нем. Даже не думайте туда ходить. 1\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Badgio, 23/09/2013 - 21:29:24):

Зергам, Цыганам, Мармонам, Монголам, Швейцарам, Единоросам и рабочим мебельных фабрик✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ыфыр 2 апреля 2015, 12:51
большей нудотины я не встречал !

абсолютно не мотивированное и не веселое , как у тарантино , насилие !



первый раз в жизни ушел с середины фильма ....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
АФИГЕННЫЙ ФИЛЬМ !!!!!! просто ПОТРЯСАЮЩИЙ !!!! Очень крутой сценарий , классно всё снято. А концовка с ганстерами вообще класс ✊

Роберт Де Ниро - круто сыграл.



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 10/12/2013 - 17:55:38


2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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