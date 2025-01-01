Меню
L'oncle Bruno Ваш банк зарабатывает деньги, а вы увольняете людей. Как вы с этим справляетесь?
Marc Tourneuil Демократизировать предметы роскоши —, по-моему, это полезно... _Я и не знал, что так весело нести чушь._... ради счастья.
Мало кто знает, но СССР на год раньше Голливуда выпустила свой «Побег из Шоушенка» — основан на реальных событиях
Почему Иван Колесников не заслуженный артист, хотя уже лауреат Премии правительства РФ: мнение кинокритика Александра Шпагина
«Взорвет людям мозг»: Ченнинг Татум раскрыл, чего ждать от премьеры фильма «Мстители: Судный день»
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю
Любимый советский режиссер Маслякова — не Гайдай или Рязанов: лишь его фильмы хвалил в интервью ведущий КВН
«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат
«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани
Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди
С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв
