Ниггер, зови меня Дуг. Не люблю, когда меня называют "отец". Ни за что. К тому же у меня есть пара проблем с некоторыми, кто там заявляет о ложной алиментной поддержке. Я имею в виду, только потому что у этого маленького ниггера мои глаза, мой нос, моя крайне редкая кровь с отрицательным резусом, не значит, что я его чёртов папаша.