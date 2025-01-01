Father WilliamsНиггер, зови меня Дуг. Не люблю, когда меня называют "отец". Ни за что. К тому же у меня есть пара проблем с некоторыми, кто там заявляет о ложной алиментной поддержке. Я имею в виду, только потому что у этого маленького ниггера мои глаза, мой нос, моя крайне редкая кровь с отрицательным резусом, не значит, что я его чёртов папаша.
Kisha[после того, как Малкольм случайно выложил на YouTube видео, где призрак его п#д#рит]Ты станешь круче «Чарли укусил мой палец».
KishaЯ страшный призрак!
Father WilliamsЭй, ребята. Господа, у нас тут сумасшедшая тварь. На моём месте я бы оставил её одержимую задницу в переулке в центре, но, похоже, Малкольм тащит на эту фриковку.
RosaЯ просто хотел получить последнюю зарплату, Малкольм.
MalcolmО боже, ты же прострелила моей домработнице.
Father WilliamsТы имеешь в виду бывшую домработницу. Слушай, чувак, эта с***а не может так на меня прыгать. Никому не скажешь, да? У меня же ордера.
Father WilliamsСлушай, брат, надо тебе кое-что сказать по чесноку. Эта тварь выглядит не совсем норм. Понимаешь, она вся в пыли и всякой фигне, ну... Как инопланетянин с париком. На твоём месте я бы просто свалил. Пошли. Давай.
MalcolmЯ... я не могу её оставить. Это моя девочка.
Father WilliamsТы шутишь? Да брось, брат. В мире полно девчонок. Не надо цепляться только за одну. Приходи в приход. У меня там несколько есть, говорю же.
[Отец Уильямс достаёт фото из кошелька]
Father WilliamsГлянь на это. Я знаю, она выглядит старой. Я знаю... Но она — оттяг, и у неё есть талант.