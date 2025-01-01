Меню
Цитаты из фильма Дом с паранормальными явлениями

Цитаты из фильма Дом с паранормальными явлениями

Father Williams Крестики-нолики тебе в рожу!
Malcolm Кого я обманываю? В этом рынке дом не продать! Немедленное вселение? Он уже заселен!
[первые реплики]
Malcolm Почему эта чёртова штука не работает? Вот это и есть вся эта хрень. Я сейчас всё это барахло обратно в Бест Бай отнесу.
[снимает крышку с объектива]
Malcolm Или нет. Чёртова крышка объектива.
Kisha Рекламные ролики на Супербоуле длятся дольше, чем ты, Малкольм!
Malcolm Ты заключил сделку с дьяволом ради пары туфель?
Kisha Не туфель, Малкольм! Лубутенов, понял?
[последние слова]
Малкольм Да, детка! Я выжил! Я выжил! Вот тебе! Вот тебе! Ты думал, вселишься в мой дом и убьёшь меня? Ха?
[смеётся]
Малкольм Она прямо за моей спиной, да?
[Малкольма уносят, он кричит]
Malcolm Сучка! В доме призрак!
Malcolm О, отец. Слава богу, что ты смог прийти.
Father Williams Ниггер, зови меня Дуг. Не люблю, когда меня называют "отец". Ни за что. К тому же у меня есть пара проблем с некоторыми, кто там заявляет о ложной алиментной поддержке. Я имею в виду, только потому что у этого маленького ниггера мои глаза, мой нос, моя крайне редкая кровь с отрицательным резусом, не значит, что я его чёртов папаша.
Kisha [после того, как Малкольм случайно выложил на YouTube видео, где призрак его п#д#рит] Ты станешь круче «Чарли укусил мой палец».
Kisha Я страшный призрак!
Father Williams Эй, ребята. Господа, у нас тут сумасшедшая тварь. На моём месте я бы оставил её одержимую задницу в переулке в центре, но, похоже, Малкольм тащит на эту фриковку.
Malcolm О боже! Что ты наделал?
Father Williams Чёрт, я тебе услугу оказал.
Malcolm О боже! О боже, Роза!
Rosa Я просто хотел получить последнюю зарплату, Малкольм.
Malcolm О боже, ты же прострелила моей домработнице.
Father Williams Ты имеешь в виду бывшую домработницу. Слушай, чувак, эта с***а не может так на меня прыгать. Никому не скажешь, да? У меня же ордера.
Father Williams Слушай, брат, надо тебе кое-что сказать по чесноку. Эта тварь выглядит не совсем норм. Понимаешь, она вся в пыли и всякой фигне, ну... Как инопланетянин с париком. На твоём месте я бы просто свалил. Пошли. Давай.
Malcolm Я... я не могу её оставить. Это моя девочка.
Father Williams Ты шутишь? Да брось, брат. В мире полно девчонок. Не надо цепляться только за одну. Приходи в приход. У меня там несколько есть, говорю же.
[Отец Уильямс достаёт фото из кошелька]
Father Williams Глянь на это. Я знаю, она выглядит старой. Я знаю... Но она — оттяг, и у неё есть талант.
Father Williams Я отец Даг. Я здесь, чтобы изгнать тебя.
Kisha Ты умеешь сшивать разрезы?
Father Williams Э-э. Э-э. Э-э.
Father Williams Крестики-нолики прямо в лицо!
Kisha Да! Я пнула тебя по призрачным яйцам.
Malcolm Тебе не нужно бояться, понял? Ты теперь живёшь со мной. Никто тебя на моих глазах не тронет, ясно?
Kisha Ладно.
Malcolm Если только у них нет оружия — тогда ты сам по себе.
Father Williams Чувак, от твоего дыхания просто воняет. Даже представить не могу, как пахнет котейка.
Dan the Security Man Значит, ты хочешь сказать, что в этом доме действительно есть демон.
Father Williams Он в сук#! Извини, девчонка. Без обид.
Jenny Я знаю одного классного экстрасенса, если нужно! Он сказал, что в ближайшем будущем меня окружат большие чёрные духи... скрещенные вагины!
Kisha [Одержима] Высадка на Луну — это фейк! Бигги и Тупак... живы. Пол Райан будет следующим президентом!
Father Williams Демон врет! Ну, кроме того, что Тупак жив. У него скоро выходит новый альбом.
Kisha "Разрыв телёнка"
Malcolm "Всё нормально"
