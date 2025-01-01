Весь мир — театр, а люди в нём — всего лишь актёры: у каждого свои выходы и входы; и каждый в свой черёд играет множество ролей, семь актов у жизни человека. Сначала младенец, / Нытьём и рвотой в руках у кормилицы./ Потом нытик-школьник, с портфелем и сияющим утром лицом, /Ползущий как улитка, /Неохотно в школу. Затем влюблённый, /Вздыхающий, словно печь, с печальной балладой /На бровь возлюбленной. Потом солдат, /Полный странных клятв и бородатый, словно леопард, /Ревнивый в чести, внезапный и резкий в ссорах, /Ищущий мимолётную славу /Даже у дул пушек. Затем судья, /С круглым животом, наполненным доброй курицей, /С суровым взглядом и аккуратно подстриженной бородой, /Полный мудрых изречений и современных примеров; /Так он играет свою роль. Шестой акт меняет облик /На худого старика в домашних тапочках, /С очками на носу и кошельком на боку, /Молодые чулки, бережно сохранённые, слишком велики /Для его истощённых ног; и его громкий мужской голос, /Снова превращается в детский писк, /Свистит и пищит в звуке. Последняя сцена, /Что завершает эту странную и полную событий историю, /Это вторая детскость и полное забвение, /Без зубов, без глаз, без вкуса, без всего.