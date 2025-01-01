Меню
Цитаты из фильма Как вам это понравится

Touchstone Глупец думает, что он мудр, а мудрый знает, что он глуп.
Jaques Весь мир — театр, а люди в нём — всего лишь актёры: у каждого свои выходы и входы; и каждый в свой черёд играет множество ролей, семь актов у жизни человека. Сначала младенец, / Нытьём и рвотой в руках у кормилицы./ Потом нытик-школьник, с портфелем и сияющим утром лицом, /Ползущий как улитка, /Неохотно в школу. Затем влюблённый, /Вздыхающий, словно печь, с печальной балладой /На бровь возлюбленной. Потом солдат, /Полный странных клятв и бородатый, словно леопард, /Ревнивый в чести, внезапный и резкий в ссорах, /Ищущий мимолётную славу /Даже у дул пушек. Затем судья, /С круглым животом, наполненным доброй курицей, /С суровым взглядом и аккуратно подстриженной бородой, /Полный мудрых изречений и современных примеров; /Так он играет свою роль. Шестой акт меняет облик /На худого старика в домашних тапочках, /С очками на носу и кошельком на боку, /Молодые чулки, бережно сохранённые, слишком велики /Для его истощённых ног; и его громкий мужской голос, /Снова превращается в детский писк, /Свистит и пищит в звуке. Последняя сцена, /Что завершает эту странную и полную событий историю, /Это вторая детскость и полное забвение, /Без зубов, без глаз, без вкуса, без всего.
Jaques Прошу тебя, не изуроди больше деревья, вырезая на коре свои любовные песни.
Orlando De Boys Прошу тебя, не порти мои стихи своим дурным чтением.
Jaques Розалинда — имя твоей возлюбленной?
Orlando De Boys Да, именно так.
Jaques Мне не нравится это имя.
Orlando De Boys Когда её крестили, не думали угождать тебе.
Orlando De Boys Я утомлён тобой.
Jaques Клянусь, я искал дурака и нашёл тебя.
Orlando De Boys Он утонул в речушке. Загляни — и увидишь его.
Jaques [торопливо] Вот там я увижу собственное отражение.
Orlando De Boys Прощай, добрый месье Меланхолия.
Jaques Прощай, добрый сеньор Любовь.
Duke Senior Приятна польза беды.
Jaques Больше. Больше. Умоляю, больше.
Amiens Это сделает тебя меланхоличным, мсье Жак.
Jaques Благодарю. Больше, умоляю, больше. Я могу высосать меланхолию из песни, как ласка выедает яйца. Больше, умоляю, больше.
Amiens Мой голос рваный: я знаю, что не могу тебя порадовать.
Jaques Я не хочу, чтобы ты меня радовал, я хочу, чтобы ты пел. Давай, ещё; ещё один куплет: называешь это куплетами?
Amiens Что угодно, мсье Жак.
Jaques Нет, мне не важны их имена. Они мне ничего не должны. Ты споёшь?
Amiens Больше по твоей просьбе, чем ради себя.
Jaques Ну тогда, если когда-нибудь я и благодарил кого-то, то поблагодарю тебя. Давай, запевай.
Amiens Герцог весь день приходил тебя искать.
Jaques Я весь день избегал его. Пойду посплю, если смогу; если нет — буду ругаться на всех первенцев Египта.
Rosalind Ах, бедный пастушок, ища свою рану, я по нелепой случайности нашла свою.
Touchstone И я свою. Помню, как был влюблён. Мы, настоящие влюблённые, вытворяем странные штуки. Но как всё смертно в природе, так и вся природа в любви смертна в глупости.
Rosalind Говоришь мудрее, чем сам осознаёшь.
Touchstone Нет, я никогда не осознаю своей смекалки, пока не ушибусь о неё.
Corin И как тебе эта пастушья жизнь, хозяин Тачстоун?
Touchstone Правда, пастух... сама по себе жизнь хороша. Но раз это жизнь пастуха — она никуда не годится. Если считать, что она уединённая, мне она очень нравится. Если же считать, что она уединённая и закрытая — это очень гнусная жизнь. Если считать, что она на лугах — она мне по душе. Но если считать, что её нет при дворе — она скучна. Есть у тебя какая-нибудь философия, пастух?
Corin Только то, что чем больнее человек, тем ему хуже. И что тот, у кого нет денег, средств и довольства, тот без трёх хороших друзей. Что свойство дождя — мокреть, а огня — жечь. Что хорошие пастбища делают овец жирными. И что главная причина ночи — отсутствие солнца.
Touchstone [саркастично] Естественный философ.
Celia Знаешь ли ты, кто это сделал?
Rosalind Это мужчина?
Celia И цепь, что ты когда-то носила на его шее?
[замечая её реакцию]
Celia Побледнела?
Rosalind Прошу тебя, кто?
Celia О, Господи.
Rosalind Нет, но кто это?
Celia Возможно ли?
Rosalind Нет, прошу тебя сейчас, с самой настоятельной мольбой, скажи мне, кто это.
Celia Это молодой Орландо, что в одно мгновение споткнул борца и твое сердце.
Rosalind Орландо?
Celia Орландо.
Rosalind Что он сделал, когда ты его увидела? Что сказал? Как выглядел? Куда пошёл? Зачем он здесь? Просил меня? Где остался? Как с тобой расстался? И когда увидишь его снова? Ответь одним словом.
Celia Я нашла его под деревом, словно упавший желудь.
Rosalind Так и надо звать это дерево — дерево Юпитера, когда с него падает такой плод.
Celia Слушай меня внимательно, мадам.
Rosalind Говори.
Celia Он лежал растянутый, как раненый рыцарь.
Rosalind Жалко, конечно, видеть такое зрелище, но земле это к лицу.
Celia Сдержи язык, умоляю. Он скакал не к месту. Был одет как охотник.
Rosalind Как зловеще. Он пришёл убить моё сердце.
Celia Я бы спела свою песню без груза. Ты меня выводишь из строя.
Rosalind Разве ты не знаешь, что я женщина? Если думаю — должна говорить.
Rosalind В лесу бродит человек, что мучает наши молодые растения, вырезая на коре "Розалинду". Вешает оды на боярышник и элегии на ежевику — всё это, чтобы боготворить имя Розалинды. Если бы я встретила этого мечтателя, я дала бы ему хороший совет, ведь, кажется, он носит с собой повседневную рутину любви.
Orlando De Boys Это я тот, кого так трясёт от любви.
Rosalind На тебе нет ни одного из признаков моего дяди. Он научил меня распознавать человека влюблённого, а ты, уверенна, не пленник этой тростниковой клетки.
Orlando De Boys Какие это признаки?
Rosalind Тощие щеки, которых у тебя нет. Синие, впалые глаза, которых у тебя нет. Несомненный дух, которого у тебя нет. Тогда твои чулки должны быть распущены, шляпа — развязана, рукав — расстёгнут, ботинок — развязан, и всё в тебе должно говорить о небрежной заброшенности. Но ты совсем не такой человек. Ты скорее точен в своих нарядах, больше любишь себя, чем хочешь казаться влюблённым в кого-то другого.
Orlando De Boys Прекрасный юноша, как бы я хотел, чтобы ты поверил, что я люблю.
Rosalind Верить мне? Ты так же легко заставишь поверить ту, которую любишь.
Orlando De Boys Клянусь тебе, юноша, белой рукой Розалинды, я тот самый, тот несчастный.
Rosalind Но так ли ты влюблён, как говорят твои стихи?
Orlando De Boys Ни рифма, ни разум не способны выразить это в полной мере.
Rosalind Любовь — всего лишь безумие, и, скажу тебе, заслуживает тёмной избы и розги, как и сумасшедшие. А причина, почему их так не наказывают и не лечат — в том, что безумие это столь повсеместно, что даже кнут поднимают влюблённые. Но я утверждаю, что лечу любовную болезнь советом.
Orlando De Boys Ты когда-нибудь действительно кого-то вылечила?
Rosalind Однажды. Вот как. Он должен был представить, что я — его возлюбленная, и я каждый день заставляла его ухаживать за мной. В это время я, будучи капризным юношей, грустила, была женственной, изменчивой, страстной и нежной, гордой, фантазёркой, глупой, поверхностной, непостоянной, то плакала, то улыбалась — для каждой страсти по чуть-чуть, а по-настоящему ни для одной. Как мальчики и девушки обычно — звери одного цвета, то любили, то ненавидели, то принимали, то отвергали, то плакали, то плевали — так я вытолкала своего ухажёра из безумной любви в живое безумие: отказаться от всего мира и жить в монастырской келье. Вот как я его вылечила. Так я и твои чувства очищу, чтоб в них не осталось и пятнышка любви.
Orlando De Boys Я не хочу выздоравливать, юноша.
Rosalind Я бы вылечила тебя, если бы ты называл меня Розалиндой и каждый день ухаживал за мной.
Orlando De Boys Клянусь любовью моей, я так и сделаю.
Rosalind [пожимая руки] Ты будешь?
Orlando De Boys От всей души, добрый юноша.
Rosalind Нет, ты должен звать меня Розалиндой.
Jaques И так, с часу на час мы зреем и зреем, а с часу на час мы гниём и гниём — и на этом держится весь сказ.
Jaques Доброе утро, дурак!
Touchstone О, сударь, не зови меня дураком, пока не пошлёт мне небо удачу.
Orlando De Boys Я бы предпочёл, чтобы мы вообще не были знакомы.
Rosalind Я лучше буду весел с дураком, чем печален с умным. И ещё за счёт этого путешествовать!
Розалинда Нет, если ты так медлишь, не показывайся мне больше: я лучше буду добиваться улитки.
Орландо де Бойс У улитки?
Розалинда Да, у улитки; ведь хоть он и медлителен, но носит свой дом на голове; лучшее приданое, чем ты даёшь женщине: к тому же он приносит с собой свою судьбу.
Jaques Прошу тебя, милый юноша, позволь мне получше с тобой познакомиться.
Rosalind Говорят, ты человек меланхоличный.
Jaques Так и есть; я люблю это больше, чем смеяться.
Rosalind Те, кто впадают в крайность либо в том, либо в другом, отвратительны и выдают себя под самым суровым осуждением, хуже пьяниц.
Jaques Потому что хорошо быть грустным и молчать.
Rosalind Тогда уж лучше быть почтовым голубем.
Jaques У меня нет ни меланхолии учёного, что есть зависть, ни музыканта — фантазия, ни придворного — гордость, ни солдата — честолюбие, ни юриста — хитрость, ни дамы — капризность, ни влюблённого — всё вместе; у меня своя, собственная меланхолия, составленная из многих простых составляющих, извлечённых из разных предметов и, действительно, из разносторонних размышлений о моих странствиях, в которых частые раздумья окутывают меня самой забавной грустью.
Rosalind Путешественник! Клянусь, у тебя есть веская причина для грусти: боюсь, ты продал свои земли, чтобы увидеть чужие; видеть много и не иметь ничего — значит иметь богатые глаза и бедные руки.
Jaques Да, я приобрёл опыт.
Rosalind А твой опыт делает тебя грустным: я лучше предпочту дурака, чтобы он меня развеселил, чем опыт, чтобы он меня огорчил; и ещё путешествовать ради этого!
Orlando De Boys Добрый день и счастья, дорогая Розалинда!
Jaques Тогда, прощай, если ты говоришь стихами без рифмы.
Rosalind Прощай, господин путешественник.
