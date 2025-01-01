TouchstoneГлупец думает, что он мудр, а мудрый знает, что он глуп.
JaquesВесь мир — театр, а люди в нём — всего лишь актёры: у каждого свои выходы и входы; и каждый в свой черёд играет множество ролей, семь актов у жизни человека. Сначала младенец, / Нытьём и рвотой в руках у кормилицы./ Потом нытик-школьник, с портфелем и сияющим утром лицом, /Ползущий как улитка, /Неохотно в школу. Затем влюблённый, /Вздыхающий, словно печь, с печальной балладой /На бровь возлюбленной. Потом солдат, /Полный странных клятв и бородатый, словно леопард, /Ревнивый в чести, внезапный и резкий в ссорах, /Ищущий мимолётную славу /Даже у дул пушек. Затем судья, /С круглым животом, наполненным доброй курицей, /С суровым взглядом и аккуратно подстриженной бородой, /Полный мудрых изречений и современных примеров; /Так он играет свою роль. Шестой акт меняет облик /На худого старика в домашних тапочках, /С очками на носу и кошельком на боку, /Молодые чулки, бережно сохранённые, слишком велики /Для его истощённых ног; и его громкий мужской голос, /Снова превращается в детский писк, /Свистит и пищит в звуке. Последняя сцена, /Что завершает эту странную и полную событий историю, /Это вторая детскость и полное забвение, /Без зубов, без глаз, без вкуса, без всего.
JaquesПрошу тебя, не изуроди больше деревья, вырезая на коре свои любовные песни.
TouchstoneНет, я никогда не осознаю своей смекалки, пока не ушибусь о неё.
CorinИ как тебе эта пастушья жизнь, хозяин Тачстоун?
TouchstoneПравда, пастух... сама по себе жизнь хороша. Но раз это жизнь пастуха — она никуда не годится. Если считать, что она уединённая, мне она очень нравится. Если же считать, что она уединённая и закрытая — это очень гнусная жизнь. Если считать, что она на лугах — она мне по душе. Но если считать, что её нет при дворе — она скучна. Есть у тебя какая-нибудь философия, пастух?
CorinТолько то, что чем больнее человек, тем ему хуже. И что тот, у кого нет денег, средств и довольства, тот без трёх хороших друзей. Что свойство дождя — мокреть, а огня — жечь. Что хорошие пастбища делают овец жирными. И что главная причина ночи — отсутствие солнца.
CeliaЯ бы спела свою песню без груза. Ты меня выводишь из строя.
RosalindРазве ты не знаешь, что я женщина? Если думаю — должна говорить.
RosalindВ лесу бродит человек, что мучает наши молодые растения, вырезая на коре "Розалинду". Вешает оды на боярышник и элегии на ежевику — всё это, чтобы боготворить имя Розалинды. Если бы я встретила этого мечтателя, я дала бы ему хороший совет, ведь, кажется, он носит с собой повседневную рутину любви.
RosalindТощие щеки, которых у тебя нет. Синие, впалые глаза, которых у тебя нет. Несомненный дух, которого у тебя нет. Тогда твои чулки должны быть распущены, шляпа — развязана, рукав — расстёгнут, ботинок — развязан, и всё в тебе должно говорить о небрежной заброшенности. Но ты совсем не такой человек. Ты скорее точен в своих нарядах, больше любишь себя, чем хочешь казаться влюблённым в кого-то другого.
Orlando De BoysПрекрасный юноша, как бы я хотел, чтобы ты поверил, что я люблю.
RosalindВерить мне? Ты так же легко заставишь поверить ту, которую любишь.
Orlando De BoysКлянусь тебе, юноша, белой рукой Розалинды, я тот самый, тот несчастный.
RosalindНо так ли ты влюблён, как говорят твои стихи?
RosalindЛюбовь — всего лишь безумие, и, скажу тебе, заслуживает тёмной избы и розги, как и сумасшедшие. А причина, почему их так не наказывают и не лечат — в том, что безумие это столь повсеместно, что даже кнут поднимают влюблённые. Но я утверждаю, что лечу любовную болезнь советом.
RosalindОднажды. Вот как. Он должен был представить, что я — его возлюбленная, и я каждый день заставляла его ухаживать за мной. В это время я, будучи капризным юношей, грустила, была женственной, изменчивой, страстной и нежной, гордой, фантазёркой, глупой, поверхностной, непостоянной, то плакала, то улыбалась — для каждой страсти по чуть-чуть, а по-настоящему ни для одной. Как мальчики и девушки обычно — звери одного цвета, то любили, то ненавидели, то принимали, то отвергали, то плакали, то плевали — так я вытолкала своего ухажёра из безумной любви в живое безумие: отказаться от всего мира и жить в монастырской келье. Вот как я его вылечила. Так я и твои чувства очищу, чтоб в них не осталось и пятнышка любви.
JaquesУ меня нет ни меланхолии учёного, что есть зависть, ни музыканта — фантазия, ни придворного — гордость, ни солдата — честолюбие, ни юриста — хитрость, ни дамы — капризность, ни влюблённого — всё вместе; у меня своя, собственная меланхолия, составленная из многих простых составляющих, извлечённых из разных предметов и, действительно, из разносторонних размышлений о моих странствиях, в которых частые раздумья окутывают меня самой забавной грустью.
RosalindПутешественник! Клянусь, у тебя есть веская причина для грусти: боюсь, ты продал свои земли, чтобы увидеть чужие; видеть много и не иметь ничего — значит иметь богатые глаза и бедные руки.