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Киноафиша Фильмы Как вам это понравится Как вам это понравится, 2006: актеры и роли
As You Like It Как вам это понравится 2006 / США / Великобритания
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Как вам это понравится, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кеннет Брана Кеннет Брана Kenneth Branagh
В ролях
Брайс Даллас Ховард Брайс Даллас Ховард Bryce Dallas Howard Кевин Клайн Кевин Клайн Kevin Kline Адриан Лестер Адриан Лестер Adrian Lester Джанет МакТир Джанет МакТир Janet McTeer Альфред Молина Альфред Молина Alfred Molina Дэвид Ойелоуо Дэвид Ойелоуо David Oyelowo Ромола Гарай Ромола Гарай Romola Garai Брайан Блессид Brian Blessed
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