Цитаты из фильма Цирюльник

Paddy Выстрелил, задушил — какая разница...
Dexter Miles Есть разница, если любишь кого-то.
Levi Gansby [ссылаясь на пустую бутылку виски Revelstoke у Баффало] Чёрт, ты допил весь Реви!
'Buffalo' Sedwick [насмешливо] «Ты допил весь Реви». И что с того, деревенщина? В грузовике ещё полно.
Levi Gansby До грузовика идти полмили — и я не какой-то деревенский.
'Buffalo' Sedwick Ну...
[нюхая]
'Buffalo' Sedwick Если пахнёт дерьмом... и выглядит как дерьмо
[посмеиваясь]
'Buffalo' Sedwick Ставлю, что это и есть дерьмо.
Levi Gansby Заткнись! Заткнись! Я тебя уважению научу!
[толкает Баффало на землю]
Levi Gansby .
Chief Vance Corgan Так, вы двое, голубки, устроили маленькую семейную разборку?
Levi Gansby Сем... семейную что?
Chief Vance Corgan Потасовку? Ссору?
'Buffalo' Sedwick Нет, мы просто выпивали, знаешь, отдыхали. И немного разошлись, понимаешь?
Levi Gansby Мы споткнулись — вот и всё, просто споткнулись.
Chief Vance Corgan Правда, Баффало? Вы споткнулись?
'Buffalo' Sedwick Да, мы споткнулись, когда нашли труп, потому что, знаешь, это нас хорошенько напугало.
Chief Vance Corgan Так, вы больше ничего не видели? Только труп?
'Buffalo' Sedwick Нет, мы... мы просто... мы просто видели труп. Ну, может, там были следы, но... ты, наверное, переехал их, когда сюда ехал.
Levi Gansby [саркастично] Переезжать следы — это уж совсем не по протоколу, правда, шеф?
Chief Vance Corgan Что за хреновская вонь?
Dr. Kirby Halstrom Смерть.
