Chief Vance Corgan
Так, вы двое, голубки, устроили маленькую семейную разборку?
Chief Vance Corgan
Потасовку? Ссору?
'Buffalo' Sedwick
Нет, мы просто выпивали, знаешь, отдыхали. И немного разошлись, понимаешь?
Levi Gansby
Мы споткнулись — вот и всё, просто споткнулись.
Chief Vance Corgan
Правда, Баффало? Вы споткнулись?
'Buffalo' Sedwick
Да, мы споткнулись, когда нашли труп, потому что, знаешь, это нас хорошенько напугало.
Chief Vance Corgan
Так, вы больше ничего не видели? Только труп?
'Buffalo' Sedwick
Нет, мы... мы просто... мы просто видели труп. Ну, может, там были следы, но... ты, наверное, переехал их, когда сюда ехал.
Levi Gansby
[саркастично]
Переезжать следы — это уж совсем не по протоколу, правда, шеф?