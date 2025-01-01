Меню
Sweet Pea Господи, прости нас за все грехи, что мы на себя навлекли. И смотри на нас с прощением за те грехи, что ещё впереди. Я знаю, ты понимаешь, что мы не идеальны, но мы стараемся, Господи. Мы стараемся не опускать головы в трудные времена. Сейчас трудное время, укажи нам путь. А если не можешь, прости нас за то, что мы заблудились.
[первые реплики]
Jody Существует одна психиатр, женщина по имени Фрэнсис Кресс Уэлсинг. У неё есть теория о чёрных мужчинах в Америке. Она говорит, что из-за системы расизма в этой стране чёрный мужчина должен воспринимать себя как ребёнка. Как существо, ещё не до конца сформировавшееся и не осознавшее весь свой потенциал. В подтверждение своих слов она приводит следующее: Во-первых, как чёрный мужчина называет свою женщину? Мама. Во-вторых, как чёрный мужчина называет своих близких друзей? Своими пацанами. И, наконец, как чёрный мужчина называет своё жилище? Крышей.
Yvette Ты тут шляешься?
Jody Нет.
Yvette Дай понюхать твой хер.
Joe Joe Я хочу к папе.
Yvette Я знаю.
Rodney [Из толпы] Пошёл на х### с твоим папашей!
Yvette Я тоже хочу, малыш.
Sweet Pea Не хочу дойти до врат и чтобы Иисус сказал: «Поворачивай задницей назад, чувак.»
Rodney Джоди? Ты Джоди? Вет тут нет, брат. Пришёл за сыном? Забирай его еб#н#г#й задницу. Я не собираюсь быть его отцом ни за что.
[после ухода Джоди]
Rodney Не могу поверить, что этот у#б#н#ц имел наглость прийти в мой дом после того, как он поносил меня, пока я сидел, отымел мою бабу и сделал ей ребёнка. Брат, готовь пушку. Пошёл он на х#й.
Jody Иветт. Привет, детка. Детка, не злись на меня. Это не моя вина. Я люблю тебя.
Yvette Что случилось, Джоди? Я слушаю.
Jody Какой-то мексиканец угнал твою машину.
Yvette Что? Джоди!
Jody Слышишь?
Yvette Слышу.
Jody У тебя еще есть этот трекер?
Yvette Да.
Jody Отлично. Через минут 30 найдем. Позвони копам и расскажи, что случилось.
Yvette Я не буду.
Jody Почему нет?
Yvette Потому что я знаю, кто угнал мою машину.
Jody Кто? Скажи, кто угнал твою машину, детка, и я её верну.
Yvette Я сама угнала свою машину, Джоди.
[Положила трубку]
Yvette Эй, девчонка.
Sharika Чё делаешь?
Chris Опять на ё-моё телефоне сидишь? Сними трубку.
Yvette Что за шум? Ты в порядке?
Sharika Это Крис. Этот п#ц творит. Мы пили этот «Таг Пэшн».
Chris Сними трубку, базаришь со своими тёлками.
Sharika Ты с тем Джоди помирилась?
Yvette Нет. Я о нём не думаю.
Sharika Ну да, Джоди знает, что это его тёлка.
Yvette Я больше не буду терпеть его х#рню.
Chris Я что, невидимка?
Sharika Я тебя понимаю.
Chris Алло! Свет включён. Есть кто дома?
Sharika Я тебя точно понимаю.
Chris Сними ё-моё трубку и подойди сюда, чтобы я тебе в штаны это засунул! Чёрт!
Sharika Эти п#ц ведут себя, будто ты им принадлежишь. Надо ему дать по зубам.
Chris Самому тебе надо дать по зубам.
Sharika Заткнись, б#ядь! Видишь, я на ё-моё телефоне! Заткни свою м#деровую рожу!
Chris К этим тёлкам плевать! Ты всегда с ними о своих отношениях трёшь. Займись своим парнем!
Juanita Ты не тупая, Иветт. Ты просто влюблена в мужчину. Когда ты влюблена в мужчину, он может поднять тебя до небес. Так высоко, что ты будто в космосе. Но мужчина может и опустить тебя вниз. Очень низко. И он может держать тебя там. Держать внизу. Если позволишь. Не парься из-за ощущения, что тебя используют. Это временно. Все используют друг друга. Мужчины — женщин, женщины — мужчин. Просто признай, что тебя будут использовать. Но если чувствуешь себя настолько использованной, что у тебя ничего не осталось, если мужчина не дает тебе сил любить его задницу... даже когда он ведет себя как сволочь, нужно отпустить. Если у тебя нет сил для себя и ребенка... не будет их и для него.
Sweet Pea Хочешь, я его прикончу?
Jody Нет. Пусть дышит, этот чёрт. Если он сделает маму моей несчастной — мы ему устроим кровавый урок. По-честному. Пусть почувствует сталь. Пока ей хорошо — он живёт. Не будет войны. И надеюсь, он меня слышит.
Melvin Я тебя слышу. Знаешь в чём проблема вас, мелких? Думаете, всё про мир знаете, а на самом деле — ни черта.
Rodney Алло? Алло? Ивет?
Jody Да ну, нигга, это не какая-то чёртова Ивет!
Rodney Дай Ивету трубку, нигга!
Jody Что? Это мой телефон, нигга! Больше не звони домой!
Rodney Какого х#я это твой дом, нигга? Ты там даже не живёшь. Это ты, Джоди? Тот самый, что забеременил мою девчонку и не умеет отвечать за свои дела, как настоящий мужик? Живёшь у мамки? Шляешься по улицам, как п#зда? Нигга, ты — с#ка!
Jody Что? Ты в тюрьме, ублюдок! Не лезь к моей семье, дружок. Слушай, больше не звони в мой чёртов дом! Моей девушке ты не нравишься. Ничего не будет, брат! Сосредоточься на том, чтобы мыло не уронить, ты с#ка, нигга!
Rodney Иди н#х, брат!
[вешает трубку]
Jody Завтра хочу блок на свой чёртов телефон, Ивет.
Yvette Ладно, Джоди, ё-моё!
Jody Глупый урод.
Yvette Ты дурак.
Jody Он весь в телефоне, разносит мои дела. А он на том конце заявляет: «Да, я знаю, ты у мамы живёшь». Я не хочу это слушать!
Sweet Pea Я не стану использовать слово на «б». Я просто называю вас неуравновешенными созданиями.
Rodney Доброе утро, грязнуля. Построил себе маленькую крепость? Мне пох#й на твою крепость.
[Пинает крепость из подушек]
Joe Joe Я тебя ненавижу!
Rodney Я тебя тоже, мелкий чёрт. Ты мне не сын.
Melvin Знаешь, в чём у тебя проблема, малыш? Ты всё перепутал в голове. У тебя комплекс Эдипа. Ты хочешь, чтобы твоя мама была твоей женщиной, но это моя женщина. *Моя* женщина!
Juanita Знаешь, ты уже реально начинаешь выводить меня из себя со всеми этими мелочами между тобой и Мелвином. Я устала от этого!
Jody Что? Это же тоже мой дом!
Juanita Твой дом? Твой дом? Ты хоть счета здесь платишь? Ты хоть что-нибудь чинить умеешь? Когда в последний раз платил по счетам? Всё, что ты умеешь — есть, спать и какать! Ходишь тут, как будто ты царь Тут или кто-то ещё... Не надо тут разводить разговоры, чей это дом... Это мой дом! Мой! И если я захочу привести сюда какого-то мужика, я приведу его! Это моё слово! Не твоё!
Yvette Джоди, иди отсюда, пожалуйста.
Jody Ты своих соседей на уши поставила! Девчонка, открой эту дверь!
Yvette Уходи, пока меня не выкинули!
Jody Пшёл н#х, Иветт.
Yvette Пшёл н#х? После всего того дерьма, что я с тобой терпела! Пшёл н#х, Джоди? Пшёл н#х тебе!
Rodney [сейчас меня убьют] Стреляй в меня, ты, ублюдок! Я всё видел, кроме Христа, так что стреляй! *Стреляй в меня*! Стреляй!
Jody Сегодня я начинаю новую жизнь. Я — хозяин своих возможностей... и сегодня будет отличный и прекрасный день. Пи, ты покупатель или продавец?
Sweet Pea Что?
Jody Посмотри на себя. Сколько у тебя на себе миллионеров? Я насчитал минимум троих.
Sweet Pea О чём ты говоришь?
Jody Пи! Оглянись вокруг, чувак. Видишь то, что вижу я? Я вижу деньги. Посмотри на моего парня там, который продаёт футболки. Братан торгует пирогами и газетами. Тортовщик там. Все двигаются, делают деньги. Понимаешь? Пока мы стоим на месте, нищеброды. Я всё это понял, чувак. Всё это. Этот мир движется вперёд через сделки. Торговля, нигга. Обмен товарами и услугами. Все по-настоящему крутые и успешные — продавцы. Все нищие, которые бегают за ними — покупатели. Я так не хочу. Я буду продавцом. У меня будет свой бизнес. Я изменю игру.
Jody Давай по Альйзу. Он хотел отобрать у меня бухло. Сначала с ним разбирайся.
Sweet Pea Нужно подойти близко. Немного отступаешь назад. Но не слишком далеко. Целься в нос или рот. Лучше в нос — он мягкий.
Jody Лучше, да?
Sweet Pea Ты понял, о чём я.
Yvette Джоди, моя Джоди.
Joe Joe Я тебя ненавижу.
Rodney Я тебя тоже ненавижу, маленький ниг##, ты мне сыном не будешь.
Sweet Pea Мне надо у жены и у её мамы занять денег! Как ты думаешь, как я себя чувствую, а? Думаешь, я ощущаю себя мужчиной? Эта хрень меня разрывает на части, брат. Она меня съедает изнутри.
Jody [смотрит по телевизору «Попай Моряк»] Попай, ты, с*ка, ничего не сделаешь.
Yvette У мамы тоже должна быть своя жизнь.
Juanita У меня свидание. Ты говоришь, что я «неплохо выгляжу». Я выгляжу отлично!
Juanita Ты хочешь быть продавцом или шулером? Если покупаешь у шулера — чувствуешь себя обманутым. Если у хорошего продавца — чувствуешь себя везучим.
Juanita Удиви меня, Джоди, и покинь гнездо.
Melvin Вот в чем суть. Оружие и масло, детка! Вы, маленькие тупые м#ть##ки.
Jody Что мне ещё нужно знать?
Juanita Размеры. Нужно знать размер женщины с первого взгляда. Не ждать, пока она скажет. Ты должен знать. Делай комплименты, даже если она большая и некрасивая.
Patrice Особенно если она такая. Как Бернис.
Juanita Это большая с###а.
Winston Сколько стоит?
Jody Отдам за 40 баксов.
Winston За 40?
Jody Ладно, 35. Это уже дно. Ты меня убиваешь.
Winston Хорошо, 35.
Jody Спасибо.
Winston Я влезу своим крохотным задом сюда... заткну за пояс этих сучек. Нравится, девчонка? Милый?
Jody Ты ушла,
[хлопает по жопе Иветт]
Jody забирай свою задницу туда и делай эти тако, понял?
Pandora Нам не о чем говорить. Мне просто нужен член.
Jody Это пачка презервативов, девчонка, что ты с ними делаешь?
Knucklehead Никто не хочет твой дурацкий байк, чувак.
Jody Пинат, что ты делаешь?
Peanut Ничего.
Jody Ты скучаешь по мне? Ты меня любишь?
[Тишина]
Jody Ты меня слышишь? Ты меня любишь?
Peanut Что тебе надо, Джоди, я занят.
Jody Ты же ничего не делаешь. Заходи ко мне, я тебе устрою примерчик.
Peanut Что? Я за твою задницу не пойду! Твоя другая мамаша на машине сегодня не подвезёт?
Jody Зачем тебе всё это?
Peanut Слушай, когда мне понадобится х#, может, и позвоню тебе. А ты как-нибудь доберёшься сюда. Ладно?
Rodney Что происходит, малыш? Я дома. Чёрт, что у тебя тут есть поесть? Блин, я ужасно голоден!
Jody Давай, вытащи повреждение.
Yvette Чёрт, кто тебе сказал зажигать мои свечи? Ты что, с ума сошёл?
