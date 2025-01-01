Juanita Ты не тупая, Иветт. Ты просто влюблена в мужчину. Когда ты влюблена в мужчину, он может поднять тебя до небес. Так высоко, что ты будто в космосе. Но мужчина может и опустить тебя вниз. Очень низко. И он может держать тебя там. Держать внизу. Если позволишь. Не парься из-за ощущения, что тебя используют. Это временно. Все используют друг друга. Мужчины — женщин, женщины — мужчин. Просто признай, что тебя будут использовать. Но если чувствуешь себя настолько использованной, что у тебя ничего не осталось, если мужчина не дает тебе сил любить его задницу... даже когда он ведет себя как сволочь, нужно отпустить. Если у тебя нет сил для себя и ребенка... не будет их и для него.