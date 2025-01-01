Sharika
Чё делаешь?
Chris
Опять на ё-моё телефоне сидишь? Сними трубку.
Yvette
Что за шум? Ты в порядке?
Sharika
Это Крис. Этот п#ц творит. Мы пили этот «Таг Пэшн».
Chris
Сними трубку, базаришь со своими тёлками.
Sharika
Ты с тем Джоди помирилась?
Sharika
Ну да, Джоди знает, что это его тёлка.
Yvette
Я больше не буду терпеть его х#рню.
Chris
Я что, невидимка?
Sharika
Я тебя понимаю.
Chris
Алло! Свет включён. Есть кто дома?
Sharika
Я тебя точно понимаю.
Chris
Сними ё-моё трубку и подойди сюда, чтобы я тебе в штаны это засунул! Чёрт!
Sharika
Эти п#ц ведут себя, будто ты им принадлежишь. Надо ему дать по зубам.
Chris
Самому тебе надо дать по зубам.
Sharika
Заткнись, б#ядь! Видишь, я на ё-моё телефоне! Заткни свою м#деровую рожу!
Chris
К этим тёлкам плевать! Ты всегда с ними о своих отношениях трёшь. Займись своим парнем!