[Кэтч на кладбище смотрит на надгробия своей жены и сына]

Энни. Макс. Я не хочу, чтобы вы думали, что я забыл вас, просто я не мог вас найти. Проснулся — а вас нет, всё исчезло, просто в одну минуту. Я не мог вспомнить эту минуту, потерял её, но теперь, кажется, нашёл. Я использовал калькулятор, понимаешь? Знаешь, у нас примерно 1500 минут в день? Я всё посчитал. Мне было 29 лет, три месяца и восемь дней, значит, это была примерно 14 500 980-я минута. Вот ту я и потерял, и когда потерял эту минуту, наверное, я... пытался потерять всё, все воспоминания, потому что было так больно. Я пытался, но... не получилось. Макс, ты был болен в тот день, помнишь? Это был твой день рождения, и ты переел. Энни, ты сказала: «Помедленнее, мокро, хорошо?» И ты была права, мне стоило замедлиться. Мне стоило замедлиться много раз, но я не всегда слушал. Я не слушал, когда ты говорила: «Стив, просто проведи с нами больше времени». В тот день я заставил тебя улыбнуться, Макс, помнишь? Ты посмотрел на меня, я корчу рожу, и мы все улыбнулись. Это была отличная минута. Да, была. Я так рад, что нашёл эту минуту, и независимо ни от чего... я больше не забуду. Я больше не забуду, я люблю вас.