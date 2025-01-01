Меню
Sharon Pogue Вижу, у тебя тут новый друг, как его зовут?
Catch Боб
Sharon Pogue [испуганно] Ты своей собаке имя БОБ дал? Он тебе это сказал?
Catch Да!
Catch [Кэтч на кладбище смотрит на надгробия своей жены и сына] Энни. Макс. Я не хочу, чтобы вы думали, что я забыл вас, просто я не мог вас найти. Проснулся — а вас нет, всё исчезло, просто в одну минуту. Я не мог вспомнить эту минуту, потерял её, но теперь, кажется, нашёл. Я использовал калькулятор, понимаешь? Знаешь, у нас примерно 1500 минут в день? Я всё посчитал. Мне было 29 лет, три месяца и восемь дней, значит, это была примерно 14 500 980-я минута. Вот ту я и потерял, и когда потерял эту минуту, наверное, я... пытался потерять всё, все воспоминания, потому что было так больно. Я пытался, но... не получилось. Макс, ты был болен в тот день, помнишь? Это был твой день рождения, и ты переел. Энни, ты сказала: «Помедленнее, мокро, хорошо?» И ты была права, мне стоило замедлиться. Мне стоило замедлиться много раз, но я не всегда слушал. Я не слушал, когда ты говорила: «Стив, просто проведи с нами больше времени». В тот день я заставил тебя улыбнуться, Макс, помнишь? Ты посмотрел на меня, я корчу рожу, и мы все улыбнулись. Это была отличная минута. Да, была. Я так рад, что нашёл эту минуту, и независимо ни от чего... я больше не забуду. Я больше не забуду, я люблю вас.
Шэрон Поуг Ты так и не сказала ни слова о себе в ту ночь, кто ты?
Кэтч Какая разница!
Шэрон Поуг Какая разница, ты стоишь в моей спальне, копаешься в моём белье, вот в чём разница, кто ты?
Кэтч Тот, кто приходит на встречи вовремя.
[Кэт пристально смотрит на Шэрон в машине]
Шэрон Поуг Что!
Кэтч О, я пытался представить тебя без одежды!
Шэрон Поуг [испуганно] Извините!
Кэтч О, не так, я имел в виду, что пытаюсь представить тебя без формы, в твой выходной... в обычной одежде.
[Кэтч стучит в дверь Шэрон]
Sharon Pogue Я как раз собиралась уснуть.
Catch Ну так у нас же была встреча.
Sharon Pogue Это не была встреча.
Catch Ладно, пусть будет встреча, я свои встречи не пропускаю.
Robby Значит, твое свидание было отстойным?
Sharon Pogue Я просто не собираюсь рассказывать свою жизнь какому-то полному незнакомцу. «Чем занимаешься?» и «Откуда ты?» — это бесконечно.
Robby Нет, думаю, проблема в том, что ты не хотел слишком рано чистить его маленькие трубочки.
Sharon Pogue Нет, проблема в том, что всё, чего я хотел — это почистить его трубочки. А беседа меня бесила.
Robby Ну, малышка, если тебе нужно обслуживание...
Sharon Pogue Заткнись, п#здец.
Catch Ты когда-нибудь задумывался, что значит слово "scratch", что люди имеют в виду, когда говорят "Начнём с нуля"? Это и есть scratch.
Sharon Pogue Потом я поняла, что это не обязательно должно быть идеально. То есть, оно может быть таким, каким есть
Elanora Кэтч, у тебя весь плащ в грязи, что случилось?
Catch Сегодня я кого-то сбил с ног.
Elanora Правда?
Catch Да, у него был мяч, он бежал к тачдауну, так что я его остановил!
Elanora Ну будь же серьезнее, Кэтч!
Catch Я познакомился с одной, она полицейский.
Elanora Правда? Надеюсь, тебе не пришлось и её сбивать с ног!
Sharon Pogue Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что не стоит лазить по чужим ящикам?
Catch А здесь всё выглядит правдоподобнее
Sharon Pogue Это считается невежливым
Catch Похоже, ты злишься из-за этого, может, мне уже пора?
Sharon Pogue Поверь, когда я злюсь, ты это почувствуешь
Catch Это та самая злость?
Sharon Pogue Наверное, тебе действительно лучше уйти
Sharon Pogue Мне нужно больше сна, приходи через месяц
Catch Приходить? Откуда тебе знать, что я приду?
Sharon Pogue Не знаю, а ты зачем здесь?
Catch Я пришёл сказать тебе, что если обещаешь кому-то прийти и этот человек перестраивает всю свою жизнь, то стоит быть гораздо внимательнее и порядочнее, а не просто...
Sharon Pogue [перебивает] Что в сумке?
Catch Тебё это не касается
Sharon Pogue Ты принёс кофе?
Catch Ты считаешь, что заслуживаешь кофе?
Sharon Pogue Ты принёс что-нибудь поесть?
Catch Ты не заслуживаешь никакой еды, это я тебе скажу
Robby Думаю, так будет лучше для всех.
Sharon Pogue Правда? А кто это все?
Robby Я.
Sharon Pogue Это не самый лучший район, может, я тебя до машины провожу.
Catch У меня нет машины.
Sharon Pogue Хочешь, подвезу?
Catch Нет, спасибо, я люблю пешком. Ты нормально за рулём?
Sharon Pogue Я не пьяная, ты думаешь, что я пьяная, но ты поймёшь, что я пьяная, когда начну блевать!
Catch Ты же об этом мне говорил, да?
Sharon Pogue Что?
Catch Твой допрос, так мне нужен адвокат?
Sharon Pogue Скажи прямо, кто ты?
Catch А что ты ищешь?
Sharon Pogue Твою жизнь, я не хочу сюрпризов
Catch Меня зовут Кэтч, я не совершаю преступлений, просто хожу по городу, вот и всё, кроме тебя, и того, что я к тебе чувствую
Sharon Pogue Какие именно?
Catch Удивительные, я думал, это невозможно, я думал, что я
[пауза]
Sharon Pogue Думал, что ты что, гей?
Catch Мёртвый
Sharon Pogue Я должен это понять?
Catch Нет, не должен
Sharon Pogue Давай поговорим о чём-нибудь глупом!
Catch Ладно, ты первая!
Sharon Pogue Когда ты сказала, что мы "должны" были встретиться, что ты имела в виду? Звучит как из тех "Психических друзей".
Catch Это значит, что чьи-то чувства притягиваются к определённому запаху другого человека, и это притягивает человека к ним.
[Кэт принес Эланоре её продукты]
Catch Я принесла тебе нектарины, потому что персики были твёрдыми, как камень
[первые реплики]
Sharon Pogue У нас несколько автомобилей. Возможны погибшие на месте, много раненых. Связь с крупной аварией. Нужны дополнительные машины скорой помощи сюда.
Radio Dispatcher Все подразделения выехали. Время прибытия неизвестно.
Ray Micigliano Я знаю кое-что, что всегда усыпляет *меня*.
Sharon Pogue Что, звук твоего собственного голоса? Ах да, это усыпляет твою жену.
Larry Pogue Sr. Знаешь, Шэрон, это не круто — появляться здесь в форме копа, люди начнут думать, что у нас проблемы!
Sharon Pogue Чем ты занимаешься? Где работаешь? Откуда ты?
[пауза]
Sharon Pogue Прости, просто у меня с этим всем — с знакомствами — плохо. Каждый раз, когда пытаюсь заговорить, получается допрос.
Sharon Pogue Мне не нравится, когда меня водят за нос.
Catch Не водю.
[Кэт заходит в квартиру Шэрон и не закрывает за собой дверь]
Шэрон Пог [раздражённо] Ты с дверями проблемы имеешь?
[Шэрон сердито хлопает дверью]
Шэрон Пог Я звонила тебе в семь, ровно в семь.
Кэтч Я встаю рано. Я шёл туда и ждал тебя там.
[последние слова]
Catch Я за рулём.
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
