1 Angel Eyes Tamara Walker 3:46

2 Turning Away Mary Black 4:52

3 Good Morning Beautiful Steve Holy 3:31

4 Here In My Heart Nicol Sponberg 3:51

5 You Are LeAnn Rimes 3:44

6 Fly Away Rare Blend 4:56

7 Only Time Will Tell Этта Джеймс 3:23

8 It's 2 a.M. Shemekia Copeland 4:28

9 You Inspire Me Nick Lowe 3:10

10 Love Ain't Nothin' (But a Monkey On Your Back) Johnny Nash 2:14

11 Nature Boy Jon Hassell, Ronu Majumdar 2:44