Цитаты из фильма Американский астронавт

Цитаты из фильма Американский астронавт

Old Man Эй. Мне кажется, или у меня яйца чешутся?
Samuel Curtis Мне кажется, это у тебя.
Old Man Хорошо. На минуту подумал, что у меня яйца чешутся.
Samuel Curtis Можно воспользоваться вашей ванной?
Eddie Конечно... Это настоящий унитаз, так что будь осторожен.
Professor Hess [Последние слова] Здесь всё заканчивается... И начинаются другие истории. Сэм вернулся на Землю с молодым человеком, который увидел грудь, и воспитывал его, словно собственного сына. Я остался на Венере, чтобы помочь воспитать Бодисюита в надежде, что он вырастет хорошим парнем, чтобы я мог его убить... но мальчик редко соответствует ожиданиям отца.
Samuel Curtis [Относится к Мальчику] Что с ним не так?
Lee Vilensky А, ты знаешь, как дети бывают. Отправишь их на отстойную планету, а они думают, что ты злодей.
Lee Vilensky [Обращаясь к рабочим] Господа, вы все очень усердно работали. И среди удачливых вы — избранные. На вас посыпалась звёздная пыль удачи. Да, именно так. Потому что сегодня вы избраны жить при дворе Великого. Господа, представляю вам парня... который на самом деле видел... женскую грудь!
Мальчик, который действительно видел женскую грудь [Отсылка к профессору Хессу, который только что сделал тревожный звонок Сэму] Друг?
Сэмюэл Кёртис [пауза, раздумья] Вопрос, на который ответ "да" или "нет" не совсем подходит.
Мальчик, который действительно видел женскую грудь Он часто звонит?
Сэмюэл Кёртис Нет... Он пропадает надолго... а потом находит меня, убивает всех, с кем я встречаюсь, и пытается меня простить. Когда он это делает, он собирается убить меня.
Мальчик, который действительно видел женскую грудь Ты его любишь?
Сэмюэл Кёртис [пауза, раздумья] Да. Он как семья.
Мальчик, который действительно видел женскую грудь И когда он прощает тебя, он собирается убить тебя?
Сэмюэл Кёртис [Кивает головой] Вот какой он парень.
Мальчик, который действительно видел женскую грудь Что за парень он такой?
Сэмюэл Кёртис Он — парень на день рождения. Убивает без причины. Если у него нет причины убить тебя, он может убить тебя. Но если у него есть причина, значит, у него проблема. Потому что, если он убьёт тебя, не решив эту проблему, ты умрёшь, а проблема останется навсегда нерешённой.
Мальчик, который действительно видел женскую грудь Это вообще не имеет смысла.
Сэмюэл Кёртис Имеет.
Мальчик, который действительно видел женскую грудь Что ты сделал такого, что так трудно простить?
Сэмюэл Кёртис Ну, я расскажу.
Cloris [Только что уловил запах Костюма] О! Похоже, ему пора в душ!
Samuel Curtis Я не заметил.
Professor Hess Сэмюэл Кёртис... У меня сегодня день рождения!
Samuel Curtis [делает паузу, не оборачиваясь] В другой раз, профессор.
Samuel Curtis Пожалуйста, не думайте, что я полностью сосредоточен не на вас и дамах, но краем глаза я не мог не заметить привлекательные останки джентльмена.
Lady Venus Джонни Р. Мы его всё ещё так любим, честно.
Samuel Curtis Моя дорогая Клориc, любые красивые слова, сказанные в твою честь, были бы мм!
Cloris Ну, если бы тебе было на 20 лет меньше, мы все бы с тобой справились.
Old Man Забегает мужик в бар и говорит бармену: «Можно телефон?» Бармен отвечает: «Конечно». Он вытирает им свою ж***, и бар... Что? А, блин. Я же только что рассказал концовку. Рассказываю этот анекдот так долбанно давно, что обязательно облажаюсь.
Old Man Жил-был человек по имени мистер Стивенсон. Всю жизнь он провёл на Земле. Когда мистеру Стивенсону было восемь лет, он спросил у другого мальчишки, не хочет ли тот понюхать "Hurts Donut". Тот ответил "да". Тогда он ударил его по руке и сказал: «Hurts Donut». Пять лет спустя мистер Стивенсон спросил другого мальчика примерно его возраста, не хочет ли тот "Hurts Donut". Когда мальчик согласился, мистер Стивенсон несколько раз ударил его в глаз и щёку карандашом, произнося «Hurts Donut». Годы шли, и мистер Стивенсон отлично учился. В день выпуска его посадили рядом с другим молодым человеком, который тоже хорошо учился. Когда он спросил у парня, хочет ли тот "Hurts Donut", тот ответил: «Только не пыряй меня в глаз карандашом». — «Я и не собирался», — сказал мистер Стивенсон. Когда парень согласился, тот показал ему снимок невесты парня на мальчишнике — она на столе у какого-то мужика, и занимается с ним сексом с помощью пивной бутылки. Когда у молодого человека навернулись слёзы, мистер Стивенсон произнёс: «Hurts Donut». Спустя несколько лет мистер Стивенсон устроился продавцом в магазин электроники. Через год его поймали на воровстве и отправили в тюрьму. Когда он спросил у соседа по камере, хочет ли тот "Hurts Donut", тот ответил «да». Так что он дал ему «Hurts Donut». Со временем мистер Стивенсон стал слишком стар, чтобы о себе заботиться, и его положили в больницу. Однажды он спросил у новой медсестры, хочет ли она "Hurts Donut". Ожидая её ответа, мистер Стивенсон начал напевать и чмокать губами. Когда медсестра улыбнулась и сказала: «Я знаю, кто вы, мистер Стивенсон», он выдал что-то непонятное и... начал смеяться.
[зрители в баре громко смеются]
Old Man Этот прикол я так и не понял. Но, наверное, потому что я никогда не был на Земле.
The Boy Who Actually Saw a Woman's Breast Оно было круглое и мягкое. А теперь возвращайся к работе.
[Самуэл отвечает на звонок]
Professor Hess Угадай, кто это?
Samuel Curtis Профессор Хесс.
Professor Hess Верно! С первого раза! За это — поцелуй!
Samuel Curtis Я пас.
Professor Hess Ч-т? Ты думаешь, я тебя поцеловал? Тебе бы очень понравилось, если бы я тебя поцеловал. Но я никогда тебя не поцелую.
Samuel Curtis Ты сказал, что собираешься меня поцеловать.
Professor Hess Я никогда не говорил, что поцелую. Никогда. Ты просто хочешь, чтобы я тебя поцеловал!
Samuel Curtis Эм... не особо.
Professor Hess А, я тебе не достаточно хорош для поцелуя? Вот что ты хочешь сказать?
Samuel Curtis Значит... я беру девчонку на Юпитер, меняю её на парня, привожу парня на Венеру, меняю его на Джонни Р., привожу Джонни Р. на Землю и становлюсь богатым.
Blueberry Pirate Вот и всё.
Samuel Curtis [делает паузу, задумавшись] Откуда взялась девчонка?
Blueberry Pirate Эдди клонировал её из одной из своих клеток.
Blueberry Pirate [Оба поворачиваются и с недоверием смотрят на Эдди] Это деталь, о которой лучше не говорить.
Samuel Curtis [Комментарий по поводу странного наряда Мальчика] Давно тебя заставляют так одеваться?
The Boy Who Actually Saw a Woman's Breast Нельзя сказать "заставляют", правильнее "разрешают". Мне разрешают носить всё, что хочу.
Samuel Curtis Понятно.
Мальчик, который действительно видел женскую грудь Когда я доберусь до Венеры, могу завести собаку?
Самуэль Кёртис [Задумчивая пауза] Собаки не могут жить на Венере. Когда они валяются на спине, давление перекручивает им кишки, и они дохнут.
The Boy Who Actually Saw a Woman's Breast Если Венера мне не понравится, ты приедешь за мной?
Samuel Curtis [пауза, улыбается] Поверь, тебе там понравится.
The Boy Who Actually Saw a Woman's Breast Что собираешься делать?
Samuel Curtis Я поеду в Южную Америку.
The Boy Who Actually Saw a Woman's Breast Ты не боишься йети в Рио?
Samuel Curtis Нет...
[Самуэль спит]
Голос Чему тебя учил твой отец? Чему тебя учил твой отец? Чему тебя учил твой отец? Чему тебя учил твой отец? Чему тебя учил твой отец?
[Самуэль просыпается, нажимает переключатель и говорит в приёмник]
Самуэль Кертис Отец учил меня убивать подсолнух.
Голос Поздравляем, мистер Кертис. Вы теперь проснулись. До Юпитера осталось два часа.
Samuel Curtis [после того, как они приземлились на Венеру] Ты туда не пойдёшь.
The Boy Who Actually Saw a Woman's Breast [Удивлённо] Что?
Samuel Curtis Заткнись! Профессор Хесс здесь. Если он тебя увидит, он тебя убьёт.
The Boy Who Actually Saw a Woman's Breast Почему он хочет меня убить?
Samuel Curtis Без причины.
The Boy Who Actually Saw a Woman's Breast Давай улетим отсюда.
Samuel Curtis Они не выкопают нашу штуку, пока не найдут мальчишку.
The Boy Who Actually Saw a Woman's Breast [Обдумывает ситуацию, затем смотрит на костюм] Он!
Samuel Curtis Да... Вот что я думаю... Надень мою одежду, а ему отдай свою.
The Boy Who Actually Saw a Woman's Breast Почему он должен носить мою одежду?
Samuel Curtis Он не «должен»... он «может».
Silver Miner В 1902 году мы были просто кучкой серебряных шахтёров, каждый день копались в земле, необразованные, и трахались друг с другом при каждом удобном случае. Чёрт, иногда некоторые из нас, хорошие пацаны, даже трахались друг с другом. И не то чтобы мы пытались быть изысканными. Мы просто не понимали, на что, чёрт возьми, смотрим, верно, Джон?
Offscreen Voice Да, именно так.
Silver Miner Ага.
Professor Hess У меня есть твоя фотка. Угадай, что ты делаешь?
Samuel Curtis Я сру.
Professor Hess [смеётся] Я ставлю её рядом с трофеем и говорю: «Ой, тут вонючий мальчик!»
Lee Vilensky Вы все попробуете свежие фрукты, привезённые сюда самим Черничным Пиратом. А я попробую свежие фрукты и сексуальные утехи — то, в чём мы все пока незнакомы, но о чём я после возвращения расскажу вам во всех подробностях.
