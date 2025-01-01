Мальчик, который действительно видел женскую грудь [Отсылка к профессору Хессу, который только что сделал тревожный звонок Сэму] Друг?

Сэмюэл Кёртис [пауза, раздумья] Вопрос, на который ответ "да" или "нет" не совсем подходит.

Мальчик, который действительно видел женскую грудь Он часто звонит?

Сэмюэл Кёртис Нет... Он пропадает надолго... а потом находит меня, убивает всех, с кем я встречаюсь, и пытается меня простить. Когда он это делает, он собирается убить меня.

Мальчик, который действительно видел женскую грудь Ты его любишь?

Сэмюэл Кёртис [пауза, раздумья] Да. Он как семья.

Мальчик, который действительно видел женскую грудь И когда он прощает тебя, он собирается убить тебя?

Сэмюэл Кёртис [Кивает головой] Вот какой он парень.

Мальчик, который действительно видел женскую грудь Что за парень он такой?

Сэмюэл Кёртис Он — парень на день рождения. Убивает без причины. Если у него нет причины убить тебя, он может убить тебя. Но если у него есть причина, значит, у него проблема. Потому что, если он убьёт тебя, не решив эту проблему, ты умрёшь, а проблема останется навсегда нерешённой.

Мальчик, который действительно видел женскую грудь Это вообще не имеет смысла.

Сэмюэл Кёртис Имеет.

Мальчик, который действительно видел женскую грудь Что ты сделал такого, что так трудно простить?