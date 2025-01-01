Меню
Trinidad Band [поют] Чик-а-чик бум, чик-а-чик бум / Знаешь, в комнате Леди с Тринидада. / Чик-а-чик бум, чик-а-чик бум / Твое сердце бьётся бум-бум-бум ради Леди с Тринидада.
Chris Emery [поёт] Я просто делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю / Не могу скрыть безумное желание, что внутри тебя. / Пойми, вина не моя — ты сам виноват / Ты хочешь того, чего не можешь иметь, и ты такой же.
Steve Emery Ты вышел из этого дознания так, будто шел на коктейльную вечеринку.
Chris Emery Хотите зайти?
Max Fabian В тропиках всё процветает, даже сплетни. Может, мне лучше не стоит.
Wittol Видишь, ты уже начинаешь додумывать и злиться. Американское отношение: никогда не доверяй красивой женщине. Типично!
Dominique Это будет к твоему же благу — и они тебе понадобятся. Позволю себе дерзость? Это прерогатива верного слуги — быть дерзким.
[первые строки]
Narrator Между Северной и Южной Америкой лежат острова Карибского моря. Яркие и экзотические! Раньше они были отдалёнными и малоизвестными, но история выводит их из тени в поток мировых событий. Важнейшим среди этих островов является британская колония — Тринидад.
Anderson Добрый вечер, я...
Chris Emery Я всё знаю. Ты меня знаешь. Приятно встретить американскую девушку, не могу ли я выпить с тобой после шоу? Ответ: нет. Если ты меня знаешь — иди домой к жене.
Chris Emery Меня что, депортируют или как?
Inspector Smythe Когда вы в последний раз видели своего мужа?
Chris Emery Сегодня утром за завтраком. Почему?
Inspector Smythe Вы с ним разговаривали?
Chris Emery Конечно. Просила передать мне соль.
Chris Emery Забавно, правда? Когда человек умирает, помнят только хорошее.
Inspector Smythe Это нелогично. То есть, мистер Фабиан заплатил вашему мужу тысячу долларов за картину.
Chris Emery Ему просто понравилась его работа. Он раньше уже покупал у него картины.
Inspector Smythe Разве тысяча долларов не кажется слишком большой суммой за работу неизвестного художника?
Chris Emery Ладно. Если деньги были за что-то другое, скажи мне. Мне тоже интересно!
Inspector Smythe Я надеялся, что ты скажешь мне сам.
Inspector Smythe Он часто заходит в кафе, чтобы увидеть тебя.
Chris Emery Многие приходят меня увидеть. За это мне и платят!
Inspector Smythe Ты не сидишь за одним столом с ними. Не становись слишком близкой. Ты и с мистером Фабианом достаточно близка, не так ли?
Jimmy Peters - Reporter Как насчёт того, чтобы дать шанс простому американцу, миссис Эмери? Меня зовут Питерс, я внештатный репортёр. Хотел бы узнать подробности этой истории, понимаете, американская девушка, бывшая военнослужащая.
Chris Emery С фотографиями, где я танцую с местными?
Jimmy Peters - Reporter Почему бы и нет? Мы оба могли бы подзаработать.
Chris Emery Неинтересно.
Jimmy Peters - Reporter Слушай, детка! Не надо прикидываться передо мной. Я бывал в том заведении, где ты работаешь.
Veronica Huebling Какой чудесный мир! Сегодня в семь вечера мы все ненавидели друг друга на Ямайке. А теперь, всего три часа спустя, мы терпеть не можем друг друга на Тринидаде.
Chris Emery Я боюсь представить, что напишут завтра в газетах. К тому времени, как всё закончится, я не смогу вернуться домой.
Anderson Есть другой выход, миссис Эмери.
Inspector Smythe Да, он есть. И мы бы предпочли именно его. Если бы вы могли помочь нам выяснить, чем именно мистер Фабиан занимается на Тринидаде.
Chris Emery Я? Как я мог бы...
Inspector Smythe Хорошо известно, что мистер Фабиан находит вас *очень* привлекательной.
Wittol Чтобы понять мистера Эмери, надо помнить, что он был американцем. Его унижало, что жена его содержала. Конечно, это смешное отношение. Почему бы и нет? Когда я был молод, я тоже мечтал о таком. А теперь, конечно, поздно.
Chris Emery Сейчас я не знаю, чего хочу, куда идти. Я — я просто чувствую себя опустошённым и уставшим.
Крис Эмери Минутку. Что заставляет тебя думать, что ты можешь вломиться сюда и так со мной разговаривать? Что ты обо мне знаешь?
Стив Эмери Мне достаточно на тебя взглянуть, чтобы понять, что произошло. Я вижу, как Нил попался на такую женщину, как ты, и понимаю, какое время он с тобой провёл.
Dominique Вы огорчены, потому что не увидели её в траурном платье.
Steve Emery Вдовы иногда носят такое.
Dominique Не в тропиках, мистер Эмери. Здесь в чёрном трауре ходят только испанки.
Dominique На горе не проживёшь. Вчера — это вчера. Завтра — завтра.
Chris Emery А сегодня ты забыл.
Dominique Сегодня уже стало вчера.
Wittol Конечно, конечно, конечно. Какое удовольствие познакомиться с вами, мистер Эмери. Конечно, при таких обстоятельствах — не очень приятное.
Wittol Вы должны понять: она не просто какая-то женщина, она — Женщина с большой буквы! Какой мужчина мог бы почувствовать, что владеет ею полностью? Возможно ли такое вообще?
Wittol Если мужчина женат на богине, он должен ожидать, что другие мужчины будут поклоняться ей!
Dominique Это настоящий мужчина! А тот был лишь его тенью.
Dominique Возможно, я вас удивляю. Когда один день заканчивается, начинается другой.
Chris Emery Вест-Индская поговорка?
Dominique Подсказка из вест-индской семьи.
Max Fabian Прошу прощения за Веронику. Она бывает груба, когда устает.
Veronica Huebling Я не устала! Я слегка подвыпила.
Steve Emery Становится всё интереснее с каждой минутой
Max Fabian Вероника, некоторые расслабляются после выпивки. Советую выпить ещё.
Veronica Huebling Спасибо, дорогой. Выпью. Но не обещаю, что упаду в обморок.
Steve Emery Ты не писал статьи про ракету Фау-2 сразу после войны?
Doctor Franz Huebling О, я немного этим увлекался. Несколько мелких экспериментов. Все это теперь устарело. Как прялка.
Veronica Huebling Ты же не хочешь, чтобы я пила в одиночестве, правда? Я три часа сидела взаперти в самолёте Макса с тремя ужасно скучными мужчинами. Но ты — не скучный.
[видит, как Стив смотрит на Крис, когда она выходит из комнаты]
Veronica Huebling Ах, ты скучный. Любой мужчина, который не может оторвать глаз от другой женщины, — скучный! Я должна была знать, что ты влюблён в неё. О, да. Ты влюблён, Макс влюблён и — кто знает, сколько ещё. Что же в ней такого? Танец, что ли? Может, мне тоже стоит научиться танцевать! Так, как он там... а-чик-чик-бум, чик-бум. А-чик-чик-бум, чик-бум. А-чик-чик-бум, чик-бум. Ох!
Макс Фабиан Я уеду с Тринидада, как только улажу здесь все дела. И я надеялся...
Крис Эмери Дела? Я думал, ты человек свободный?
Макс Фабиан Мог бы быть, если бы тебе это понравилось.
Walters Вся эта ситуация становится просто невозможной. Я словно в кошмаре! В кошмаре!
Steve Emery Почему ты мне не сказала, что у тебя свидание с Фабианом?
Chris Emery Я хотела! Но забыла.
Steve Emery Ты многое забыла. Забыла сказать, что он твой друг, а не только Нила. Что он покупал картины Нила. Ты забыла сказать, что он купил жену Нила?
Chris Emery Любовь — это то, что нужно беречь. А мы не бережли.
Doctor Franz Huebling Объясню так, чтобы понял даже ты. Немецкая Фау-2, которой мы так гордились, — детская игрушка по сравнению с этим. С пусковыми базами в Карибском бассейне нет ни одной важной точки в Соединённых Штатах, которая была бы вне досягаемости.
Max Fabian В случае войны ваша страна могла бы нанести удар, который заставил бы Перл-Харбор показаться просто пощёчиной. И при этом используя собственное оружие Америки, если вам интересна ирония.
Walters Да. Да!
Wittol Да, сэр. Я расскажу вам всё. Но вы должны помнить, что я всего лишь пешка! Я слабый человек! Меня очень легко подавить.
Dominique Я тебе говорю, тут серьёзные неприятности!
Max Fabian Что ж, Крис, наше маленькое путешествие, может, и не будет таким весёлым, как мы планировали; но обещаю — скучно не будет.
Anderson Мистер Эмери, все факты были тщательно проверены.
Steve Emery [слегка саркастично] Какие факты? Те, что на следствии? У нас дома больше вопросов задают, когда собаку сбьют!
Steve Emery Что случилось? Фабиан тоже тебя под себя поставил?
Inspector Smythe Должен вас предупредить, мистер Эмери, клевета — очень серьёзное дело.
Steve Emery Как и убийство!
Steve Emery Ты не знаешь, что такое больной.
Steve Emery С днём рождения, лох.
Max Fabian Если вы ждёте моих последних слов, вы их уже услышали.
Steve Emery [последние реплики - они на пассажирском корабле, покидают Тринидад] В последний раз оглядываешься на Тринидад? Знаешь, после тропиков Чикаго покажется тебе довольно холодным.
Chris Emery Правда?
Inspector Smythe Кстати, на твоём месте я бы не пытался убираться с острова. Самолёты и лодки будут предупреждены, чтобы высматривать тебя.
Chris Emery Не забудь про акул! Я, может, попробую поплыть!
Max Fabian Крис, я провёз своего шефа через полдюжины границ. Если этот десерт останется нетронутым, он может начать пересекать их обратно.
Max Fabian Рискуя сместить твою личность, постарайся оставаться спокойным.
Крис Эмери Ты Стив — Доминик мне говорила.
Стив Эмери ...и я знаю, кто ты. Я читал о тебе в газете.
Wittol Ах, инспектор, вы снова удостаиваете Караиб своим вниманием.
Inspector Smythe Неизбежное совпадение, уверяю вас. Мы пришли навестить миссис Эмери.
Wittol Все так делают.
Рита Хэйворт
Рита Хэйворт
Rita Hayworth
Гленн Форд
Гленн Форд
Glenn Ford
Александр Скурби
Стивен Герэй
Steven Geray
Ховард Уенделл
Howard Wendell
Торин Тэтчер
Torin Thatcher
Валери Беттис
Valerie Bettis
Джордж Восковек
Jiří Voskovec
Карел Степанек
Karel Štěpánek
