Jimmy Peters - Reporter Как насчёт того, чтобы дать шанс простому американцу, миссис Эмери? Меня зовут Питерс, я внештатный репортёр. Хотел бы узнать подробности этой истории, понимаете, американская девушка, бывшая военнослужащая.

Chris Emery С фотографиями, где я танцую с местными?

Jimmy Peters - Reporter Почему бы и нет? Мы оба могли бы подзаработать.