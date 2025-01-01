Lt. Mike MorrisТы что, в корсете? Выглядишь такой стройной, как итальянский пистолет.
Jo MorrisУ меня с бёдрами никогда проблем не было.
Lt. Mike MorrisЯ знаю, я знаю, иногда могу и поддать жару, но ты слишком серьёзно всё воспринимаешь. Ты правда думаешь, когда я говорю, что пну её по рёбрам, ребёнка, я это всерьёз?
Jo MorrisВажно, что думает Авис, действительно ли ты это серьёзно.
Lt. Mike MorrisХорошо, когда дома есть такая голова, как у тебя.
Lt. Mike Morris[после того, как он сжал грудь Джо, а она отвергла его домогательства]Какое у меня у тебя личное прозвище? Ядовитый плющ? Не забывай, девчонка, в моей профессии я могу получить это где угодно! Они дают — я беру!
Lt. Mike MorrisЭто моя женщина. Вкус как у шампанского, а деньги как у пива. Это моя женщина.
Lt. Mike MorrisМужчина хочет хоть немного уважения в своём доме. Тебе это никогда не приходило в голову? Даже собака хвостом виляет, когда ей кидаешь кость. Ты меня слышала? Всё, что ты умеешь — это брать мою зарплату, когда я приношу её домой.
Jo MorrisЯ ушёл с работы на телефонной станции, где получал 90 долларов в неделю, чтобы жениться на тебе, и я так же хочу её обратно.
Lt. Mike MorrisЭто будет вряд ли. Только через мой труп, это будет вряд ли.
Larry EllisКак откровенно может быть лицо женщины.
District Attorney NordeauЖенщина мне кажется лисой. Лисой и крутой!
Phil StanleyЯ её разогрею.
Phil StanleyЕсть какие новости по отелям? Мотелям?
Detective Captain KellyНет.
Phil StanleyНам нужны реальные доказательства, что Эллис работала не только на бумаге.
Mrs. EllisПомни, дорогая, твои адвокаты верят в тебя ровно столько же, сколько и твоя мать.
Victor SantiniЗаконно ли сдавать комнаты в отеле для незаконных целей? Да или нет?
Victor SantiniЧто значит «Похоже, она не всерьёз»?
LauberНу, знаешь, как у типичной жены. Может, они поругались. Лёгкомысленно. С сарказмом. Она не всерьёз.
Phil StanleyЗная, что Эллис ждёт внизу, ты поднялся наверх и разделся.