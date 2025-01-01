Меню
Mrs. Hattie Brown Ты мурлычешь, как котёнок, но на самом деле хочешь мне башку оторвать.
Jo Morris Я не думаю, что противоположность любви — это ненависть. Это безразличие.
Mrs. Ellis Что сказал судья, сын?
Larry Ellis Он пожелал мне удачи.
Mrs. Hattie Brown Я курю, как паровоз.
Larry Ellis О, Джо, Джо. Что ты со мной делаешь.
Victor Santini Он с судьёй уже двадцать минут. Что он мог ему сказать?
Victor Santini Вы не в том районе, миссис Браун. Вам нужен крутой адвокат, и нужен он срочно.
Mrs. Hattie Brown А где нам взять деньги? Напечатать?
Victor Santini Нечего заложить? Сколько у вас наличных?
Mrs. Hattie Brown Около тысячи ста долларов.
Victor Santini Этого хватит только на услуги стенографистки.
Victor Santini Для меня на гриле стейк, Лиз. Принеси его на стол, когда будет готов.
Liz Хорошо, Вик.
[Лиз уходит, Вик шлёпает её по заднице]
Liz Ай!
Mrs. Hattie Brown Ты молодой человек. Почему ты так помешан на деньгах?
Mrs. Hattie Brown Закон говорит, что она невиновна — невиновна, пока вину не докажут!
Victor Santini Извините, это всего лишь красивая теория. Но закон — это то, что я вам сказал, миссис Браун, а не то, что вы видите в телешоу.
Victor Santini Честно говоря, у меня предвзятое отношение к замужним женщинам, которые гуляют и изменяют.
Jo Morris Ты звучишь не очень дружелюбно.
Victor Santini Мы ещё поболтаем как-нибудь в другой раз.
Lt. Mike Morris С чего вы взяли, что можете становиться на сторону ребенка против меня? За два цента я бы поднялся и подхлестнул ее по заднице!
Mrs. Hattie Brown А вот и моя нежная изящная ножка. Целуй её!
Jo Morris Майк, мне кажется, тебе лучше уйти.
Lt. Mike Morris Что?
Jo Morris Мне кажется, тебе лучше пойти на работу.
Lt. Mike Morris А, да. Я знаю, зачем тебе спешка. Вот твоя шляпа. Привет, пока!
Mrs. Hattie Brown Не мотай головой, Джо. Я твоя мама, а не судья. Ты имеешь право на немного счастья!
Larry Ellis Деньги, деньги, деньги!
Jo Morris Вкуснятина, вкуснятина, вкуснятина!
Larry Ellis Это всё как в сказке, не так ли?
Jo Morris Что именно?
Larry Ellis Ж-и-з-н-ь, жизнь.
Larry Ellis Я никогда раньше не видел, чтобы ты выпивал три рюмки.
Jo Morris Возможно, у меня есть несколько талантов, о которых ты не знаешь.
Jo Morris Ты позаботишься обо мне сегодня вечером, если я выпью ещё пару стаканов?
Larry Ellis Да.
Jo Morris Обязательно здесь?
Ларри Эллис Хотел бы я быть поэтом. Хочу сказать что-то нежное.
Джо Моррис Не надо. Я расплачусь.
Victor Santini Сколько раз ты спала с Эллисом? Не стесняйся. Вопросы, которые я тебе на суде задам, волосы на голове встанут дыбом.
Jo Morris Один раз. Только один.
Victor Santini Вот такая жалкая правда?
Jo Morris Это правда.
Lt. Mike Morris Ты что, в корсете? Выглядишь такой стройной, как итальянский пистолет.
Jo Morris У меня с бёдрами никогда проблем не было.
Lt. Mike Morris Я знаю, я знаю, иногда могу и поддать жару, но ты слишком серьёзно всё воспринимаешь. Ты правда думаешь, когда я говорю, что пну её по рёбрам, ребёнка, я это всерьёз?
Jo Morris Важно, что думает Авис, действительно ли ты это серьёзно.
Lt. Mike Morris Хорошо, когда дома есть такая голова, как у тебя.
Lt. Mike Morris [после того, как он сжал грудь Джо, а она отвергла его домогательства] Какое у меня у тебя личное прозвище? Ядовитый плющ? Не забывай, девчонка, в моей профессии я могу получить это где угодно! Они дают — я беру!
Lt. Mike Morris Это моя женщина. Вкус как у шампанского, а деньги как у пива. Это моя женщина.
Lt. Mike Morris Мужчина хочет хоть немного уважения в своём доме. Тебе это никогда не приходило в голову? Даже собака хвостом виляет, когда ей кидаешь кость. Ты меня слышала? Всё, что ты умеешь — это брать мою зарплату, когда я приношу её домой.
Jo Morris Я ушёл с работы на телефонной станции, где получал 90 долларов в неделю, чтобы жениться на тебе, и я так же хочу её обратно.
Lt. Mike Morris Это будет вряд ли. Только через мой труп, это будет вряд ли.
Larry Ellis Как откровенно может быть лицо женщины.
District Attorney Nordeau Женщина мне кажется лисой. Лисой и крутой!
Phil Stanley Я её разогрею.
Phil Stanley Есть какие новости по отелям? Мотелям?
Detective Captain Kelly Нет.
Phil Stanley Нам нужны реальные доказательства, что Эллис работала не только на бумаге.
Mrs. Ellis Помни, дорогая, твои адвокаты верят в тебя ровно столько же, сколько и твоя мать.
Victor Santini Законно ли сдавать комнаты в отеле для незаконных целей? Да или нет?
Victor Santini Что значит «Похоже, она не всерьёз»?
Lauber Ну, знаешь, как у типичной жены. Может, они поругались. Лёгкомысленно. С сарказмом. Она не всерьёз.
Phil Stanley Зная, что Эллис ждёт внизу, ты поднялся наверх и разделся.
Jo Morris Да, но я же не пошла...
Phil Stanley Не «но», мадам.
