Flo HuntЭто я! Спину сломала. Больше никаких кувырков. Вышла замуж. Четверо детей. Работа полегче.
Matt MastersЛадно. Ты его убил, или я, или может, это было что-то, чему никто из нас не мог помешать — или вообще никто. Потому что, как Бог знает, мы не просто проснулись однажды утром и сказали: Сегодня мы влюбимся.
Mrs. SchumanНе волнуйтесь. Я знаю, как с ним обращаться. Я сообщу вам. Мой муж всегда поступит правильно в конце.
Matt MastersСпасибо. Мужчине повезло, когда рядом умная женщина, которая его направляет.
Matt MastersТы её подбивал. Я видел. Хватал и кружил её, кружил.