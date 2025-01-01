Меню
Matt Masters Определиcь - или ты мёртв навсегда.
Matt Masters Тони, взрослей! Будь женщиной. Жалобы тебе не помогут.
Toni Alfredo Вот он! Бросайтесь на него! Бросайтесь! Любите его! Лезьте на него!
Matt Masters Сколько ты ещё будешь барахтаться в дешёвых забегаловках, торгуя своей душой?
Mrs. Schuman Хорошо, тогда я поговорю с мужем, пока он не примет правильное решение.
Cap Carson Сегодня у нас неплохо: 81 ребёнок, 77 взрослых, 6 безбилетников. Итого: 259 песет, что составляет 43 американских доллара.
Cap Carson Тони сказала, что ты сегодня утром ей влепил.
Matt Masters Да, влепил.
Cap Carson Это большая разница — львы и тигры.
Matt Masters Жёны таких вещей не замечают,
Toni Alfredo Малыш? Я — женщина... с сицилийской кровью. Ты когда-нибудь слышал о вендете?
Lili Alfredo Что бы ты сделал?
Matt Masters Я бы умылся. Причесался и привёл себя в порядок, чтобы подойти к той девочке и сказать: «Я — твоя мать».
[первые реплики]
Cap Carson Мэтт, оставь призраков в покое. Прошло четырнадцать лет. Пора похоронить мёртвых.
Matt Masters Они похоронены, Кэп.
Cap Carson Но иногда хочется пройтись по их могилам, чтобы убедиться.
Toni Alfredo Что не так с вымышленным миром?
Cap Carson Лили ушла. Забудь её. Когда она убежала той ночью, всё кончено. Как этот порыв ветра. Исчезла! Мэтт, пусть так и останется.
Matt Masters Берлин, Мадрид, Париж, Вена, Будапешт. Звучит здорово.
Toni Alfredo Ты — хороший знак. Все хорошие знаки предвещают хорошие события.
Mrs. Schuman Слушай, Эмиль уже три сезона выступает со своим номером. Каждый сезон просят, чтобы на нём сидело всё больше львов, точнее, лежало на нём. Эмиль очень устал от этих львов.
Matt Masters Понимаю его. Но у меня есть другая идея.
Mrs. Schuman Какая?
Matt Masters Тигры.
Billy Hennigan Ты не дочь самых знаменитых воздушных артистов в мире — Летающих Альфредо?
Toni Alfredo Да.
Billy Hennigan Я знал, я знал. Я понял это с первого взгляда на тебя. Ах, лицо Лили — *прекрасное*, и осанка — это ни с чем не спутаешь.
Matt Masters Не хочешь ли ты напиться!
Mrs. Schuman В цирковом мире новости распространяются быстро.
Toni Alfredo Сицилийцы чувствительны, как лошади. И горды! Запомни: если ты оскорбил сицилийца, это навсегда — для него и для тебя.
Flo Hunt Здравствуйте, мистер Мастерс. Наверняка вы меня не помните.
Matt Masters Фло Хант, номер с акробатикой!
Flo Hunt Это я! Спину сломала. Больше никаких кувырков. Вышла замуж. Четверо детей. Работа полегче.
Matt Masters Ладно. Ты его убил, или я, или может, это было что-то, чему никто из нас не мог помешать — или вообще никто. Потому что, как Бог знает, мы не просто проснулись однажды утром и сказали: Сегодня мы влюбимся.
Mrs. Schuman Не волнуйтесь. Я знаю, как с ним обращаться. Я сообщу вам. Мой муж всегда поступит правильно в конце.
Matt Masters Спасибо. Мужчине повезло, когда рядом умная женщина, которая его направляет.
Matt Masters Ты её подбивал. Я видел. Хватал и кружил её, кружил.
Steve McCabe Мэтт, это называется танцевать.
Matt Masters А я называю это — грязным обращением.
Toni Alfredo Забавно, когда я вошёл, я хотел тебя убить.
Matt Masters Рад, что ты передумал.
Matt Masters Пора тебе узнать кое-какие факты, знаешь, факты о...
Toni Alfredo Давай, я слушаю.
Matt Masters Иногда, когда двое, ну, всё может выйти из-под контроля, и именно женщина должна быть сильной. Мужчина, в общем, он обычно не лучше, чем должен быть.
Toni Alfredo Я собираюсь повзрослеть. И ты меня не остановишь.
Matt Masters Я не могу тебя остановить. Ты уже не ребёнок.
Toni Alfredo Тогда кто я? Скажи. Просто дай мне услышать, как ты это скажешь хоть раз. Всего один раз.
Matt Masters Ты женщина, Тони. У меня есть глаза. Я вижу. Ты красивая — молодая женщина.
Matt Masters Знаешь, не знаю, что тебе сказать. Может, ты и не пострадаешь, но — я просто не хочу, чтобы ты прыгал в воду в первый раз без страховки, вот и всё.
Matt Masters Танцуй под это, Лили. Танцуй!
Cap Carson Ты устраиваешь цирк.
Matt Masters Ага?
Cap Carson Это моё мнение.
Matt Masters В цирке должны быть артисты, летающие в воздухе, словно музыкальные ноты. Кто-то создает из них мелодию. Кто-то с каллиопой внутри.
Cap Carson Каллиопа? Ну, у тебя пар из ушей идёт.
Matt Masters Я наказывал её, когда она шалилa, и любил, когда был хорошим.
Lili Alfredo Ты ещё не простила меня, да?
Aldo Alfredo На Сицилии говорят: кто хочет прощения — тот сначала должен постучать в ворота и дождаться, когда чёрт ответит.
Lili Alfredo Разве я не ждала достаточно?
Cap Carson Оставь их в покое!
Matt Masters Оставь их в покое? Там же темно!
Cap Carson Ну, дети любят темноту. Ты разве не был молодым?
Lili Alfredo Знаешь что? У тебя грязное лицо.
Steve McCabe Тот, кто засунул сюда эту дрянь, делал всё, чтобы их любовь выглядела грязной! Но я в это просто не верю.
