Board Member 1
Он мог бы открыть окно.
Board Member 2
Waring Hudsucker никогда не делал ничего по лёгкому пути.
Board Member 3
(плачет) Почему? Зачем он это сделал? Всё шло так хорошо
Board Member 3
Он не выглядел несчастливым.
Board Member 4
Он не выглядел богатым.
Board Member 5
Waring Hudsucker никогда не был человеком, которого легко понять. Он основал эту компанию собственными руками; каждый его шаг был шагом вперёд, за исключением, конечно, этого последнего.
Sidney J. Mussburger
Да, да, он был превосходный парень, но когда президент, председатель совета директоров и владелец 87% акций компании сбрасывается на 44 этажа...
Board Member 6
45.
Board Member 7
Учитывая мезонин.
Sidney J. Mussburger
...тогда у компании тоже будет проблема. Каково же точное распоряжение акциями Уоринга?
Board Member 8
Как вам известно, Хадсукер не оставил завещания и не имел семьи; положения устава компании в таком случае довольно ясны. Его весь портфель будет конвертирован в обыкновенные акции и будет продаваться через внебиржевой рынок с первого дня финансового года, следующего после его кончины.
Board Member 8
Ну, значит просто, что акции Хадсукера и контроль над компанией будут доступны публике 1 января.
Sidney J. Mussburger
Вы имеете в виду, что любой неудачник в вонючей футболке сможет купить акции Хадсукера?
Board Member 8
Уставы компании весьма ясны.
Board Member 3
Господи, вы звери. Как вы можете обсуждать его акции, когда человек только что прыгнул с 45-го этажа?
Board Member 6
44.
Board Member 7
Не считая мезонин.
Sidney J. Mussburger
Хватит позерствовать, Addison, человек ушёл. Теперь вопрос: позволим ли мы обычному Джону Паблик войти сюда и купить нашу компанию?
Board Member 4
Что вы предлагаете Сидни? Конечно, мы не можем позволить себе купить контрольный пакет.
Board Member 8
1 января.
Board Member 2
30 дней.
Board Member 4
4 недели.
Board Member 5
Не более месяца!
Sidney J. Mussburger
Один месяц; чтобы инвестиция в голубые фишки века выглядела как билет туда-обратно на «Титаник».
Board Member 7
Мы подчёркиваем тот факт, что Хадсукер умер.
All
Да здравствует Хадсукер!
Board Member 4
Мы занижаем курс акций,
Board Member 5
до той степени, чтобы мы могли купить 50%,
Board Member 6
51,
Board Member 7
Не считая мезонин.
Board Member 3
Это должно сработать.
Board Member 4
Это сработает.
Sidney J. Mussburger
Это уже работает. Waring Hudsucker — абстрактное искусство на Мэдисон‑авеню. А нам сейчас нужен новый президент, который вселит панику у акционеров.
Board Member 6
Марионетка.
Board Member 5
Прокси.
Board Member 2
Пешка.