Цитаты из фильма Подручный Хадсакера

Norville Знаешь, для детей.
Mail Room Orienter [говорится примерно со скоростью 160 слов в минуту] Ты отмечаешься в 8:30 каждое утро, кроме тех дней, когда после выходного ты отмечаешься в 7:30, если только это не понедельник — тогда ты отмечаешься в 8 часов. Опоздаешь — получишь штраф. Входящая корреспонденция идет с талоном, исходящая — с талоном. Передвинешь что-то без талона — получишь штраф. Письмо — зелёный талон, крупное — жёлтый, посылка — бордовый. Неправильный цвет — штраф! 6787049A/6. Это твой номер сотрудника. Повторяться не будет! Без номера ни зарплаты, ни копейки. Межведомственная корреспонденция — код 37, внутренняя — 37-3, внешняя — 3-37. Ошибешься в коде — штраф! Это было твое вводное обучение. Что-то непонятно? Что-то понял только наполовину? Если обучение прошло не полностью, жалуйся в отдел кадров. Жалоба с ошибками — штраф!
Board Member 1 Он мог бы открыть окно.
Board Member 2 Waring Hudsucker никогда не делал ничего по лёгкому пути.
Board Member 3 (плачет) Почему? Зачем он это сделал? Всё шло так хорошо
Sidney J. Mussburger Что же я, психиатр? Может быть, у него были проблемы?
Board Member 3 Он не выглядел несчастливым.
Board Member 4 Он не выглядел богатым.
Board Member 5 Waring Hudsucker никогда не был человеком, которого легко понять. Он основал эту компанию собственными руками; каждый его шаг был шагом вперёд, за исключением, конечно, этого последнего.
Sidney J. Mussburger Да, да, он был превосходный парень, но когда президент, председатель совета директоров и владелец 87% акций компании сбрасывается на 44 этажа...
Board Member 6 45.
Board Member 7 Учитывая мезонин.
Sidney J. Mussburger ...тогда у компании тоже будет проблема. Каково же точное распоряжение акциями Уоринга?
Board Member 8 Как вам известно, Хадсукер не оставил завещания и не имел семьи; положения устава компании в таком случае довольно ясны. Его весь портфель будет конвертирован в обыкновенные акции и будет продаваться через внебиржевой рынок с первого дня финансового года, следующего после его кончины.
Sidney J. Mussburger Значение?
Board Member 8 Ну, значит просто, что акции Хадсукера и контроль над компанией будут доступны публике 1 января.
Sidney J. Mussburger Вы имеете в виду, что любой неудачник в вонючей футболке сможет купить акции Хадсукера?
Board Member 8 Уставы компании весьма ясны.
Board Member 3 Господи, вы звери. Как вы можете обсуждать его акции, когда человек только что прыгнул с 45-го этажа?
Board Member 6 44.
Board Member 7 Не считая мезонин.
Sidney J. Mussburger Хватит позерствовать, Addison, человек ушёл. Теперь вопрос: позволим ли мы обычному Джону Паблик войти сюда и купить нашу компанию?
Board Member 4 Что вы предлагаете Сидни? Конечно, мы не можем позволить себе купить контрольный пакет.
Sidney J. Mussburger Пока акции так крепки. Как скоро бумага Хадсукера выйдет на рынок?
Board Member 8 1 января.
Board Member 2 30 дней.
Board Member 4 4 недели.
Board Member 5 Не более месяца!
Sidney J. Mussburger Один месяц; чтобы инвестиция в голубые фишки века выглядела как билет туда-обратно на «Титаник».
Board Member 7 Мы подчёркиваем тот факт, что Хадсукер умер.
All Да здравствует Хадсукер!
Board Member 4 Мы занижаем курс акций,
Board Member 5 до той степени, чтобы мы могли купить 50%,
Board Member 6 51,
Board Member 7 Не считая мезонин.
Sidney J. Mussburger Это может сработать.
Board Member 3 Это должно сработать.
Board Member 4 Это сработает.
Sidney J. Mussburger Это уже работает. Waring Hudsucker — абстрактное искусство на Мэдисон‑авеню. А нам сейчас нужен новый президент, который вселит панику у акционеров.
Board Member 6 Марионетка.
Board Member 5 Прокси.
Board Member 2 Пешка.
Sidney J. Mussburger Да, да. Какой‑то придурок, которого мы можем реально подтолкнуть.
[Норвилл Барнс представляет «выдавленную пластиковую штуковину» членам совета]
Член совета 1 Что если устанешь, прежде чем закончишь?
Член совета 2 У неё есть правила?
Член совета 3 Может играть больше одного?
Член совета 4 Почему ты решил, что это игра?
Член совета 3 Это игра?
Член совета 5 Она сломается?
Член совета 6 Лучше бы она в конце концов сломалась!
Член совета 2 Есть какая-то цель?
Член совета 1 Что если устанешь, прежде чем закончишь?
Член совета 5 В комплекте идут батарейки?
Член совета 4 За них можно брать доплату.
Член совета 7 Безопасно для малышей?
Член совета 3 Как понять, что закончил?
Член совета 2 Как её остановить?
Член совета 6 Это модель для мальчиков?
Член совета 3 Родитель сможет собрать?
Член совета 5 Есть модель побольше для толстяков?
Член совета 1 Что если устанешь, прежде чем закончишь?
Член совета 8 Что, чёрт побери, это такое?
Buzz Когда тротуар полностью одет? Когда это Варинг Хадсакер!
Amy Archer Норвилл Барнс, ты ничего не знаешь об этой женщине. Ты не знаешь, кто она на самом деле. Только болван думает, что он что-то знает о том, в чём он вообще ничего не понимает.
[Норвилл кладёт письма в ящики]
Norville Что делать, если конверт слишком большой для отверстия?
Ancient Sorter Если их сложишь — увольняют. Я обычно выбрасываю.
Amy Archer Раньше я думала, что ты хорошим парнем был. Если честно, я думала, что ты — идиот. Но потом поняла, что ты всё-таки хороший парень... Немного медлительный, может быть, но хороший парень. Хотя, может, ты и не такой уж и медлительный, Но и хороший тоже не очень. А в итоге ты всё-таки идиот!
Sidney J. Mussburger [беру в руки недавно зажжённую сигару покойного Уоринга Хадсакера] Жаль целую Монте-Кристо пропадать.
Board Member Я с этого каруселя слазить устал!
[Точно так же, как и Хадсакер, он взбирается на стол в зале заседаний, бежит к краю, прыгает... и врезается в небьющееся окно]
Sidney J. Mussburger Плексиглас. Поставил на прошлой неделе.
Norville [Эми] А теперь позволь задать тебе вопрос: смог бы идиот додуматься до этого?
[показывает Эми картинку с кругом]
[последние слова]
Moses the Clock Man И вот история о том, как Норвилл Барнс поднялся аж на сорок четвёртый этаж здания Хадсакер, а потом упал вниз, но при этом не совсем расплющился. Знаешь, говорят, был человек, который прыгнул с сорок пятого этажа? Но это уже другая история...
Amy Archer Наконец-то появится такая фигня, которая объединит всех, даже если они будут далеко друг от друга.
Amy Archer Этот парень что, из Дурацвилля или как? Ха! Я даже мать приплела.
Smitty, Argus Reporter Аденоиды.
Amy Archer Люмбаго.
Smitty, Argus Reporter [свистит] Эта шутка стара как мир!
Norville [Эми] Слушай, Эми, как насчёт того, чтобы после работы вместе сходить поужинать и на спектакль? Я думал, может, "Король и я".
[Эми шлёпает его]
Norville А может, "Оклахома"?
Sidney J. Mussburger Да-да, конечно, конечно.
Reporter Ты думал, что реакция будет такой масштабной?
Norville Если честно, я не думаю, что кто-то ожидал такой шумихи.
Amy Archer Ты говорила, что заставишь улыбнуться каждого американца.
Amy Archer Это лицо, которое может любить только мать. В день зарплаты.
[только что вонзил ручку метлы в часы, заморозив время. Фраза обращена к камере]
Моисей Часовщик Строго говоря, мне этого делать нельзя. Но у тебя есть получше идея?
Chief Editor Manhattan Argus Да, а если бы у лягушки были крылья, она бы не шлёпала своей задницей при прыжках.
Amy Archer [Норвилю] Заткнись! Ты же неделю со мной не разговаривал, а теперь я выскажусь. Слушай, меня раньше парни не бросали, и это больно. Но еще больнее видеть, как ты рвёшь свою душу, гоняясь за деньгами и уважением совета, который даже не обратит на тебя внимания, если ты, если ты, если ты...
Man Работай на часовом заводе.
Amy Archer Заткнись! Именно!
[Дух Уоринга Хадсакера появляется, указывает на свой нимб]
Waring Hudsucker Верхом все их носят. Это модная прихоть.
[поёт песню школьного боевого духа Мансии]
Norville Норвилл, Эми Арчер: Вперёд, вперёд, старая Мансии/Вперёд, неси золото и синий/Ты будешь рван, изранен и в боли/Как только Мансии с тобой покончит/Вперёд... Орлы!
Norville Это весело, полезно для здоровья и отличная зарядка. Детям это точно понравится. А чтобы было приятнее, мы добавили немного песка внутрь.
Buzz Чего желаете, дружище?
Norville Сорок четыре.
Buzz Сорок четыре! Верхний этаж для начальства... Слушай, дружище, что нужно пятьдесят лет, чтобы подняться на верхний этаж, и тридцать секунд, чтобы спуститься? Уоринг Хадсакер! Понял, дружище? Слушай, дружище...
[двери лифта открываются, люди заходят]
Buzz Мистер Кляйн — на девятый, миссис Делл из отдела кадров, мистер Левин — на тридцать седьмой.
Mr. Levin [исправляет его] Тридцать шестой.
Buzz И СПУСКАЙТЕСЬ!
Buzz [к лифту подходит грузный мужчина] Дамы и господа, просьба отойти назад. Идёт громадный мистер Гриер.
Mr. Grier Базз.
Buzz Слушай, дружище! Кто самый надёжный бизнесмен на улице? Уоринг Хадсакер! Слушай, дружище, когда тротуар полностью одет? Когда это Уоринг Хадсакер!
[смеётся, но никто не подхватывает]
Buzz Понял, дружище? Это каламбур, просто удар по коленке, игра слов про Иисуса, Иосифа и Марию... это что, голубая буква? Чёрт побери, почему ты раньше не сказал? Держитесь, народ, едем экспрессом на верхний этаж!
Президент Эйзенхауэр Привет, Норвилл, говорит президент. Я просто хотел поздравить тебя. Я очень горжусь тобой, миссис Эйзенхауэр очень гордится тобой, американский народ очень гордится тобой.
Репортёр Считали ли вас человеком идей, когда повысили из почтового отделения?
Норвилл Думаю, да. Не думаю, что меня повысили, потому что я лох.
Beatnik bartender Мартини — для зануд, чувак.
[обращаясь к своим сотрудникам]
Главный редактор Манхэттен Аргус Эйнштейн Предприятия. Эдисон Индустрии. Миллиардный Мозг. Человек-Идея. И ни один из вас, болванов, не принес мне про него ни одной истории! Сплошные факты, цифры, диаграммы! Они никогда не продавали газету! Я читал сегодняшнее издание Аргуса и скажу вам: я бы завернул в неё рыбу! Использовал бы как растопку! Чёрт возьми, я бы даже приучил своего пуделя к ней, если бы он не был французским пуделем и не предпочитал страницы Пари-Суар, но точно не стал бы отдавать ни копейки, чтобы читать эту чёртову газету!
Sidney J. Mussburger [Относится к Норвиллу] Парни с решётками на окнах уже ищут его. Посмотрим, как Уолл-стрит воспримет новость, что президент Хадсакера направляется прямиком в дурку. Ха! Когда с ним Док Бромфенбреннер покончит, ему понадобятся подгузники и поильник!
[первые реплики]
Moses the Clock Man Именно так. Нью-Йорк. Тысяча девятьсот пятьдесят восемь.
Norville Да, сэр... Это мой билет наверх.
Buzz [Норвиллу] Пожалуйста, сэр, эта работа — управление лифтом — это всё, что у меня есть.
Buzz Слушай, приятель, кто самый ликвидный бизнесмен на районе? Уоринг Хадсакер!
Sidney J. Mussburger Когда ты мёртв, ты остаёшься мёртвым. Не веришь? Спроси у Уоринга Хадсакера.
Norville Смотри-ка, кто пришёл. Эми Арчер, обладательница Пулитцеровской премии.
Moses the Clock Man Я полагаю, старый Моисей знает практически всё, по крайней мере, если это касается Хадсукера.
[Норвилл бегает по комнате с ногой, застрявшей в мусорном ведре, которое горит]
Sidney J. Mussburger Убирайся!
[Норвилл открывает окно и пытается выбросить горящие предметы из мусорного ведра]
Sidney J. Mussburger Не туда! К двери!
Norville Я только сегодня устроился.
Ancient Sorter Гм-гм.
Norville Знаешь, начальный уровень.
Ancient Sorter Понимаю.
Norville Но у меня большие планы.
Начальник почтового отдела [Норвиллу] Ты! Да, ты, Барнс! Выглядишь свободным. Сможешь справиться с этим синим письмом? Оно пришло сегодня утром лично от большого босса.
Sidney J. Mussburger [Norville] Садись, сынок. Давай, примеряй. Закинь ноги. Давай. Давай познакомимся, а? Поговорим по-мужски. Итак, ты из подвала, да? И образования много не получил?
Amy Archer Я за тобой наблюдала, Норвилл Барнс, хотя ты и пытаешься меня избегать.
Norville Эми, ты не...
Amy Archer Заткнись! И не думай, что я не заметила, как ты изменился.
Norville Красноречивый негодяй.
Ancient Puzzler Какое слово из шести букв обозначает состояние гипоталамуса?
Amy Archer «Зоб.»
Buzz Привет! Меня зовут Базз, у меня есть копы, я заставляю лифт делать то, что он умеет.
Norville Ты из Манси?
Norville [Сидни] Сэр, у меня нога в огне!
Amy Archer Этот парень — полный идиот.
Norville Сигаретка?
Amy Archer Нет, спасибо.
Amy Archer И это только начало, Смитти. А теперь самое вкусное: этот лох меня реально любит, девчонку из Манси.
Smitty, Argus Reporter Лучше уж влюбиться в гремучую змею.
Amy Archer Говорю тебе, этот парень — просто пешка, и я выясню зачем. Тут настоящая история, Смитти. Какой-то заговор, подстава, каббала.
Smitty, Argus Reporter Давай закажем хайбол!
