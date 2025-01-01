Меню
[последние реплики]
Bruce Robertson Правила остаются прежними.
[из трейлера]
Блейдси Почему ты пошёл в полицию?
Брюс Робертсон Полицейское давление, брат.
Блейдси Хотел изнутри это искоренить?
Брюс Робертсон Нет, я хотел быть частью этого.
Bruce Robertson Иногда именно тот, кто поступает плохо, может показать тебе, когда ошибаешься ты.
Bruce Robertson Я занимаюсь делом об убийстве. У-Б-Й-С-Т-В-О, понимаешь? А значит — Д-Е-Л-О С-Е-Р-Ь-Ё-З-Н-О-Е. Так что если я не заведу свою З-А-Д-Н-И-Ц-У, у меня будут серьёзные П-Р-О-Б-Л-Е-М-Ы, ясно?
Chrissie Ты такой жестокий!
Bruce Robertson Любовь жестока, Крисси. Любовь жестока.
Bruce Robertson Шотландия. Эта страна подарила миру телевизор, паровой двигатель, гольф, виски, пенициллин и, конечно, жареный батончик Mars. Быть шотландцем — это круто. Мы — уникально успешная нация.
[проходит мимо беременной женщины, курящей, женщины, жующей еду, и мужчины, пьющего из маленькой бутылки]
Bruce Robertson Видишь ли, каждый раз, когда женщина опускает штаны — повышение. Каждый раз, когда мужчина это делает — дисциплинарное взыскание. Где тут равенство?
Bruce Robertson Кажется, меня бросили. Кажется, моя семья меня бросила. Я не знаю как. Не помню почему. Видишь ли, со мной что-то не так. Со мной что-то серьёзно не так.
Bruce Robertson Ни капли не шучу, мой милый-дорогой друг.
Ray Lennox Не начинай то, что не сможешь до######.
Bruce Robertson Игры всегда, повторяю, всегда идут. Но никто не играет в них так, как я. Детектив-сержант Брюс Робертсон, скоро детектив-инспектор Брюс Робертсон. Нужно просто быть лучшим, а я обычно им и являюсь. Те же правила.
[пускает небольшой пердеж в комнате с другими кандидатами]
Bruce Robertson Счастливого Рождества и всякой этой х#рни.
[первые реплики]
Carole Люди спрашивают меня: «Кэрол, как вам с Брюсом удаётся сохранить искру в браке?» Я им отвечаю — всё очень просто. Я просто абсолютная искусительница.
[идёт по коридору в белье]
Carole Мы с Брюсом особо не отличаемся. Мы знаем, чего хотим. И умеем этого добиваться. Вот, например, повышение, на которое он претендует. Мы оба знаем, что он его получит. И когда это случится, в доме Робертсонов снова будет одна большая счастливая семья. Без шуток.
Ray Lennox Настучать?
Bruce Robertson Или сесть?
Size Queen [Size Queen и Брюс собираются заняться сексом] Еб###сь со мной этим конским членом!
Bruce Robertson Правила те же.
Size Queen Что за х###?
Dr. Rossi [Галлюцинация в голове Брюса, поёт] Кэрол начала ходить с Сти-ивом в загул. Когда Стив снял штаны, Брюс понял — она уходит. Брюс хотел вернуть Стейси, но она не вернётся. Это повышение сломало его, он больше не в го-о-онке!
Bruce Раньше я был хорош в этой работе, Аманда. Раньше я был хорошим человеком.
Drummond Да, я слышал.
Bruce Robertson Кто-то тут дурачится.
Bruce [хватая камеру Блэйдси] Дай-ка я сфоткаю, как выглядит эта к###а.
Drummond Мистер Ксерокс-Увеличитель!
Toal Сейчас у меня полная ж#па с этим убийственным делом! Да к тому же, на пост инспектора претендует не только скрытый нацист-расист-гомофоб, но и чёртов еврей в шляпе!
Bruce Я всегда считал, что важно побеждать, а не просто участвовать.
Bruce Robertson Я просто хотел держать её рядом с собой... понимаешь?
Bruce Я хочу, чтобы ты показал этому ублюдку, кто здесь самая жёсткая контора в городе, понял? Никто, никто не врывается, как полиция Эдинбурга.
Dr. Rossi Ты... — ГРЯЗЬ!
Bruce Robertson Нееееееет!
