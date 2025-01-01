[первые реплики]

Люди спрашивают меня: «Кэрол, как вам с Брюсом удаётся сохранить искру в браке?» Я им отвечаю — всё очень просто. Я просто абсолютная искусительница.

[идёт по коридору в белье]

Мы с Брюсом особо не отличаемся. Мы знаем, чего хотим. И умеем этого добиваться. Вот, например, повышение, на которое он претендует. Мы оба знаем, что он его получит. И когда это случится, в доме Робертсонов снова будет одна большая счастливая семья. Без шуток.