Bruce RobertsonИгры всегда, повторяю, всегда идут. Но никто не играет в них так, как я. Детектив-сержант Брюс Робертсон, скоро детектив-инспектор Брюс Робертсон. Нужно просто быть лучшим, а я обычно им и являюсь. Те же правила.
[пускает небольшой пердеж в комнате с другими кандидатами]
CaroleЛюди спрашивают меня: «Кэрол, как вам с Брюсом удаётся сохранить искру в браке?» Я им отвечаю — всё очень просто. Я просто абсолютная искусительница.
[идёт по коридору в белье]
CaroleМы с Брюсом особо не отличаемся. Мы знаем, чего хотим. И умеем этого добиваться. Вот, например, повышение, на которое он претендует. Мы оба знаем, что он его получит. И когда это случится, в доме Робертсонов снова будет одна большая счастливая семья. Без шуток.
Dr. Rossi[Галлюцинация в голове Брюса, поёт]Кэрол начала ходить с Сти-ивом в загул. Когда Стив снял штаны, Брюс понял — она уходит. Брюс хотел вернуть Стейси, но она не вернётся. Это повышение сломало его, он больше не в го-о-онке!
BruceРаньше я был хорош в этой работе, Аманда. Раньше я был хорошим человеком.