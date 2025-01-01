Louis Strack Jr. Рад, что ты выжил, Роберт. Не хотел бы видеть, как твои дети остаются без примера для подражания.

Robert Durant Они на меня равняются.

Louis Strack Jr. Когда я был молодым, отец заставлял меня работать на высотных сталях. Только я и индейцы, больше никто не был настолько сумасшедшим, чтобы бегать здесь против ветра. 4,50 в час. Считай меня сумасшедшим, но иногда я по этому скучаю! Жизнь на грани! Пять дюймов в ширину, двести метров вниз! Высотные стали! Кстати, у тебя нет детей, Роберт.

[Стрэк срывает маску с лица Дюранта, и оказывается, что это Даркмен, маскирующийся под Дюранта. Джули кричит]