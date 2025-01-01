Меню
Peyton Westlake Забирай этого чёртова слона!
[последние слова]
Darkman Я — все и никто. Везде и нигде. Зови меня... Человек тьмы.
Darkman [после того, как он сбросил Стрэк] Я учусь жить со многими вещами.
Rick О, боже! Не надо! Я же тебе всё рассказал!
Darkman [тихо] Я знаю, Рик. Я знаю, ты рассказал.
[яростно]
Darkman Но давай сделаем вид, что ты ничего не говорил!
Peyton Westlake [Каждое слово с ударением] Ты! Был! Очень! Пл#вым! Мальчиком!
Robert Durant Итак, давайте рассмотрим мои аргументы по одному. Первый. Я стараюсь не позволять гневу завладеть мной.
[Дюрант отрезает один из пальцев Блэка. Блэк начинает потеть]
Robert Durant Второй. У меня не всегда получается.
[Дюрант отрезает ещё один палец Блэка]
Robert Durant Третий. У меня есть ещё семь пунктов.
[Дюрант отрезает третий палец Блэка. Блэк кричит]
Eddie Black Хромая нога?
Skip [тук-тук] Без ноги.
Eddie Black Я как-то был помолвлен с девушкой на деревянной ноге.
Skip Да? И что случилось?
Eddie Black Пришлось порвать.
Peyton Westlake Что же такого в темноте? Какую тайну она хранит?
Darkman Да ты шутишь, ё-моё!
Darkman [вертолёт взрывается] Гори в аду! Мвахахахаха!
Robert Durant Он как таракан: кажется, убил — а он тут как тут, снова встаёт!
Louis Strack Jr. [висящий на вершине строящегося небоскрёба. Дэркмен держит его за ногу] Давай, делай! Делай, Уэстлейк! Но подумай вот о чём: если ты меня бросишь, ты станешь таким же плохим, как я. Даже хуже! Ха-ха. Ты не можешь! Я тебя слишком хорошо знаю. Бросить меня — это не вариант. Ты с этим не сможешь жить.
[Дэркмен отпускает ногу Стрэка, и тот падает вниз, крича]
Darkman Я учусь жить со многими вещами.
Julie Hastings Если ты меня не убьёшь... Мне есть дела.
[первые реплики]
Eddie Black [по телефону] Потому что он мудак! Скажи ему нет. Скажи ему тоже нет. Ему — скажи "п#зда." Нет, я тут минутку посижу. Поднимается какой-то тип, думает, что сможет меня вытеснить с моей территории. Какая разница! Просто очередной качок, вот и всё.
Darkman Не смотри на меня.
Julie Hastings Я хочу смотреть.
[он показывает ей своё обожжённое лицо]
Julie Hastings Ты доведёшь кожу до совершенства. Ты сделаешь так, чтобы всё получилось. Это не важно.
Darkman Джули. Ты думаешь, я не говорил себе это ночь за ночью? «Это просто ожог. Глубина — кожа. Не важно.» И если я бы прикрылся, спрятался за маской, ты могла бы любить меня за того, кто внутри, без жалости. Но случилась забавная штука. Пока я делал маску, я понял, что человек внутри меня меняется. Он стал неправильным. Монстром. Я могу с этим жить сейчас, но не думаю, что кто-то ещё сможет.
Julie Hastings [обнимает его] Я хочу вернуть нашу жизнь.
[Он начинает уходить]
Julie Hastings Пейтон. Пейтон.
Darkman Пейтон ушёл.
Louis Strack Jr. Роберт, у меня хорошие и плохие новости.
Robert Durant По обычаю сначала сообщают плохие.
Louis Strack Jr. У нас небольшая проблема с мисс Хастингс. Похоже, она раскрыла наш союз.
Robert Durant Проблем никаких. А хорошие новости?
Louis Strack Jr. Твоя жена умерла.
[Взрывается смехом]
Louis Strack Jr. Шучу, конечно. Нет. Хорошая новость в том, что я знаю, кто стоит за нашими недавними неприятностями. Когда ты забирал мой меморандум, ты не вычистил хорошего доктора.
Robert Durant Уэстлейк? Он умер. Я лично позаботился об этом.
Louis Strack Jr. Он жив. Я не люблю незаконченных дел, Роберт. Заканчивай с этим.
Robert Durant Где он?
Louis Strack Jr. Полагаю, у нас есть проводник.
Louis Strack Jr. Рад, что ты выжил, Роберт. Не хотел бы видеть, как твои дети остаются без примера для подражания.
Robert Durant Они на меня равняются.
Louis Strack Jr. Когда я был молодым, отец заставлял меня работать на высотных сталях. Только я и индейцы, больше никто не был настолько сумасшедшим, чтобы бегать здесь против ветра. 4,50 в час. Считай меня сумасшедшим, но иногда я по этому скучаю! Жизнь на грани! Пять дюймов в ширину, двести метров вниз! Высотные стали! Кстати, у тебя нет детей, Роберт.
[Стрэк срывает маску с лица Дюранта, и оказывается, что это Даркмен, маскирующийся под Дюранта. Джули кричит]
Louis Strack Jr. Ха-ха-ха-ха. Ты реально уродливый с#к. Как думаешь, Джули? Кто здесь настоящий монстр? Я разрушаю, чтобы создать что-то лучшее! А ты? Ты человек, который разрушает ради мести! Посмотри вокруг! Это всё моё! Потому что я построил это! Я построил всё это!
Julie Hastings Выйдешь за меня?
[Лаборатория Пейтона взрывается]
Robert Durant Скажи, где найти меморандум Беллазариуса, и мы уйдём... как ночной кошмар перед рассветом.
Louis Strack Jr. Ты на самом деле отвратительный ублюдок!
Peyton Westlake Может, мне стоит надеть какую-нибудь глупую шляпку!
Robert Durant Где он?
Skip Кого?
Robert Durant Гусман!
Skip Я думал, он с тобой.
Robert Durant Чёрт!
[Дюрант пробегает мимо Гусмана, который поворачивает голову и видит, как будто двое Дюрантов смотрят друг на друга через вращающуюся дверь]
Rudy Guzman Dios mio! ¿Que pasa?
[Достаёт пистолет]
Rudy Guzman Тварей этих двое!
[Два Дюранта сразу же начинают толкать свою часть вращающейся двери и командовать Гусману стрелять в другого]
Darkman Стреляй в него!
Robert Durant Стреляй в него!
Rudy Guzman Который Дюрант?
Darkman Не я, тот!
Robert Durant Стреляй в него!
Darkman Стреляй в него!
Rudy Guzman Чёрт возьми!
Julie Hastings Ты доведёшь кожу до идеала. Ты заставишь это работать. Это не важно.
Peyton Westlake Джули... разве я не говорил себе то же самое? Ночь за ночью без кожи!
Burn Doctor Далее у нас мужчина 30-35 лет, без документов, без медицинской истории. Его нашли на берегу реки к югу от города. Там живёт немало бездомных и нищих. Каждую неделю к нам поступают как минимум трое таких безымянных. Никто не обращает внимания на бездомных, пока они не превращаются в обломки, как мистер Джон Доу здесь. У него ожоги более 40% тела. Самые серьёзные — на руках и лице. Десять лет назад боль от ожогов была бы невыносимой. Этот человек провёл бы остаток жизни, крича от боли. Теперь мы применяем технику Рэнгеверитца. Проще говоря, мы перерезаем нервы в спиноталамическом тракте.
[указывает на бок головы]
Burn Doctor который, как вы знаете, передаёт в мозг нервные импульсы боли и вибрационной чувствительности. Больше не получая болевых импульсов, ты уколешь его булавкой
[втыкает булавку в ногу Человека тьмы]
Burn Doctor а он даже не почувствует. Как и во многих радикальных операциях, у этой есть серьёзные побочные эффекты. Когда тело перестаёт чувствовать, когда теряется столько сенсорной информации, разум начинает голодать. Лишённый своей, э-э, обычной порции данных, он берёт единственную оставшуюся стимуляцию — эмоции — и усиливает их. Это приводит к отчуждению, одиночеству. Неконтролируемая ярость — не редкость. Теперь приливы адреналина безудержно проходят по телу и мозгу, давая ему повышенную силу. Отсюда и эти оковы. Естественно, мы даём им все шансы на выздоровление. Сохраняем оптимизм. Внушаем уверенность. Говорим о перспективах реабилитации. Лично я ставлю ему девять по шкале стервятника.
Darkman [участникам конференции после влёта в окно небоскрёба] Извините, пожалуйста.
Louis Strack Jr. За высокое!
Robert Durant Поли, мы очень за тебя переживаем.
Pauly Привет, мистер Дюрант. Наверное, я проспал. Извините. Похоже, я пропустил встречу, да?
Robert Durant Где деньги, Поли?
Pauly Какие деньги? Я... я не забирал груз.
Robert Durant [Дюрант подходит к чемодану у кровати Поли и достаёт билет на самолёт] Рио. И первый класс. Прелесть. И ещё один для Рика. Ну, теперь понятно, куда он исчез.
Pauly Я ничего об этом не знаю!
Robert Durant [Взбешённый] Где деньги, Поли?
Pauly Какие деньги? Клянусь, мистер Дюрант, я не забирал груз. Я тут спал. Чёрт побери, клянусь Богом. Даже не помню, как оделся!
[Поли разрыдается, Дюрант делает звук «ц-ц»]
Robert Durant Ну что ж, Поли...
[Он кладёт билет в карман Поли]
Robert Durant ...приятного полёта.
Hung Fat До того Сияющего Дня, да придет он скорее!
Peyton Westlake С меня с тебя хватит!
Robert Durant Меня зовут не Бадди, а Дюрант. Роберт Г. Дюрант.
Robert Durant [своим головорезам] Стреляйте в него!
Darkman [выдавая себя за Дюранта] Стреляйте в *него!*
Hung Fat Роберт! Как же приятно, что ты удостоил меня своим почтенным присутствием!
Robert Durant Без геройств, пожалуйста.
Louis Strack Jr. Что ты думаешь, Джули? Кто тут настоящий монстр? Я разрушаю, чтобы построить нечто лучшее! А ты? Ты человек, который разрушает из мести! Посмотри! Посмотри вокруг! Всё это моё! Потому что я построил это! Я построил всё это!
Peyton Westlake Не смотри на меня.
Julie Hastings Я хочу смотреть.
[повторяющаяся реплика]
Louis Strack Jr. Я, конечно, шучу!
Peyton Westlake Гори в аду!
Louis Strack Jr. Что у тебя есть? Кроме небольшой проблемы с кожей?
Louis Strack Jr. Не думаю, что мир оплачет еще одного отсутствующего адвоката.
Robert Durant Хватит быть хорошим парнем!
Robert Durant [Человек тьмы в маскировке] Деньги, которые ты должен... до того, как я докурю эту сигару.
[Он ровно разрезает сигару пополам и затем зажигает её]
