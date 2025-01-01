Robert Durant
Поли, мы очень за тебя переживаем.
Pauly
Привет, мистер Дюрант. Наверное, я проспал. Извините. Похоже, я пропустил встречу, да?
Robert Durant
Где деньги, Поли?
Pauly
Какие деньги? Я... я не забирал груз.
Robert Durant
[Дюрант подходит к чемодану у кровати Поли и достаёт билет на самолёт]
Рио. И первый класс. Прелесть. И ещё один для Рика. Ну, теперь понятно, куда он исчез.
Pauly
Я ничего об этом не знаю!
Robert Durant
[Взбешённый]
Где деньги, Поли?
Pauly
Какие деньги? Клянусь, мистер Дюрант, я не забирал груз. Я тут спал. Чёрт побери, клянусь Богом. Даже не помню, как оделся!
[Поли разрыдается, Дюрант делает звук «ц-ц»]
Robert Durant
Ну что ж, Поли...
[Он кладёт билет в карман Поли]
Robert Durant
...приятного полёта.