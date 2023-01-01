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Облачно... 2: Месть ГМО Облачно... 2: Месть ГМО
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Cloudy with a Chance of Meatballs 2 Облачно... 2: Месть ГМО 2013 / США
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28 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Облачно... 2: Месть ГМО, 2013: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Коуди Камерон Cody Cameron Крис Пирн Kris Pearn
В ролях
Энди Сэмберг Энди Сэмберг Andy Samberg Анна Фэрис Анна Фэрис Anna Faris Нил Патрик Харрис Нил Патрик Харрис Neil Patrick Harris Терри Крюс Терри Крюс Terry Crews Джеймс Каан Джеймс Каан James Caan Уилл Форте Уилл Форте Will Forte Александр Пушной Александр Пушной Игорь Угольников Игорь Угольников Кристен Шаал Кристен Шаал Kristen Schaal
Вызов
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