[после того, как он выстрелил и сломал меч короля Артура пополам]
AshЛадно, вы, примитивные у#бки, слушайте внимательно! Видите это? Это... моя БАБАХАЛКА! Двенадцатикалиберный двуствольный Ремингтон. Лучшее, что есть в S-Mart. Найдёте её в отделе охотничьего снаряжения. Вот так, этот красавчик сделан в Гранд-Рапидс, Мичиган. Цена — около ста девяти долларов девяносто пять центов. У неё ореховый приклад, сталь кобальтового синего цвета и очень чувствительный спуск. Правильно. Покупай умно. Покупай в S-Mart. Поняли?
Duke HenryВы, сэр, не один из моих вассалов... кто вы такой?
Ash[солдаты ликуют, когда Эш возвращается с Некрономиконом]Да, отлично, отлично.
Ash[когда солдаты толпятся вокруг, Эш отталкивает одного]Убери п###ц с моего лица.
[когда Шейла заходит в кузницу, чтобы поговорить с Эшем]
ЭшЧто? Ты в сарае вырос? Закрой дверь! Видимо, действительно в сарае, вместе с остальными примитивами.
[первые строки]
Ash[начальный закадровый голос]Меня зовут Эш, и я — раб. Насколько я могу судить, сейчас тринадцатый век нашей эры, и меня тащат на смерть. Так было не всегда. У меня когда-то была нормальная жизнь. Работа.
Ash[в флешбэке, в форме S-Mart]Эээ... Хозтовары, ряд двенадцать. Умно покупай — в S-Mart!
Ash[закадровый голос]У меня была чудесная девушка, Линда. Вместе мы поехали в маленькую хижину в горах. Похоже, археолог приехал в это глухое место, чтобы перевести и изучить свою последнюю находку: Некрономикон экс Мортис, Книга мёртвых. Переплетённая человеческой кожей и написанная кровью, эта древняя шумерская книга содержала странные погребальные обряды, заклинания для похорон и ритуалы воскрешения демонов. Она не предназначалась для мира живых. Книга пробудила в лесу нечто тёмное, нечто злое.
AshВот и всё, беги, давай, беги. Беги домой и плачь маме!
AshТак в чём дело? Ты меня обратно отправить можешь или нет?
WisemanТолько Некрономикон обладает такой силой. Это нечестивая книга, которая нам тоже нужна. В её страницах есть заклинания, что могут вернуть тебя в твое время. Только ты — избранный — можешь отправиться на поиски.
AshМне не нужна ваша книга, да и вся ваша хрень тоже не нужна. Просто отправь меня обратно в своё время, побыстрее, сегодня же. Давай, давай!