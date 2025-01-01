Меню
Киноафиша Фильмы Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы Цитаты из фильма Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы

Цитаты из фильма Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы

Ash Да!
[после того, как он выстрелил и сломал меч короля Артура пополам]
Ash Ладно, вы, примитивные у#бки, слушайте внимательно! Видите это? Это... моя БАБАХАЛКА! Двенадцатикалиберный двуствольный Ремингтон. Лучшее, что есть в S-Mart. Найдёте её в отделе охотничьего снаряжения. Вот так, этот красавчик сделан в Гранд-Рапидс, Мичиган. Цена — около ста девяти долларов девяносто пять центов. У неё ореховый приклад, сталь кобальтового синего цвета и очень чувствительный спуск. Правильно. Покупай умно. Покупай в S-Mart. Поняли?
Duke Henry Вы, сэр, не один из моих вассалов... кто вы такой?
Ash Кто хочет знать?
Duke Henry Я Генри Рыжий. Герцог Шейла, властелин Северных земель и их народов.
Ash Ну, здравствуй, мистер Щеголь. У меня для тебя новости, приятель: ты сейчас ведёшь только две вещи — д### и палки... и д### уехал из города.
[последние реплики]
Эш [закадровый голос] Конечно, я мог остаться в прошлом. Мог даже стать королём. Но по-своему я *есть* король.
[Эш крепко прижимает девушку]
Эш Слава королю, детка.
[Эш целует девушку]
[После того, как вместо правой руки надет усиленный перчаточный механизм]
Эш Отпад.
Ash [альтернативный дубль после съёмок Злого Эша] Я не настолько крут.
[В страстный романтический момент]
Эш Дай поцелуйчик, детка.
Ash Клаату Барада Н... галстук... нектар... никель... лапша. Это слово на "Н", точно слово на "Н"! Клаату... Барада... Н...
[кашляет]
Ash [пауза] Ладно, всё!
Ash [ведьме] Эй, сук@! Пошли!
Ash Мэм, боюсь, мне придётся попросить вас покинуть магазин.
Possessed woman Кто ты, чёрт возьми?
Ash Эш.
[заряжает винтовку]
Ash Хозяйственные товары.
Старая женщина Я проглочу твою душу!
Эш Давай, заходи.
Sheila Ты когда-то находила меня красивым...
Ash Дорогая, ты стала оооочень страшной!
[из режиссерской версии]
Ash Кто ты? Ты — я?
Evil Ash Что ты такое? Кто ты есть? ХА-ХА-ХА-ХА! Звучишь как придурок!
Ash Почему ты это делаешь, а?
Evil Ash О, хочешь знать? Потому что всё просто! Я — ПЛОХОЙ Эш... а ты — ХОРОШИЙ Эш! Ты такой правильный, послушный! Правильный, послушный!
[начинает бить Эша]
Evil Ash Правильный, послушный! Правильный, послушный! ХЕ-ХЕ-ХЕ-ХЕ!
[гудит гудок]
Evil Ash ПРАВИЛЬНЫЙ, ПОСЛУШНЫЙ! ПРАВИЛЬНЫЙ, ПОСЛУШНЫЙ...
Ash [заряжает дробовик и целится прямо под нос Злого Эша]
[кивает головой и стреляет в него]
Ash Хороший. Плохой. Я тот, у кого ружьё.
Arthur Все мужики из будущего такие хвастуны с громким голосом?
Ash Нет. Только я, детка... Только я.
Эш Клаату Барaда Никто.
Мудрец Повторяй их.
Эш Клаату Барaда Никто.
Мудрец Ещё раз.
Эш Я понял, понял! Я знаю твои чёртовы слова, хорошо?
Ash Пожалуйста, не трогай это, твой примитивный мозг не поймёт сплавов, составов и всякой такой... молекулярной структуры.
Sheila А как же все эти милые слова, что ты шептал на ушко?
Ash Ох, это всего лишь разговоры под подушкой, детка, ничего больше.
Ash Может быть. Может быть, мои ребята смогут защитить книгу. Да, а может я китайский пилот-истребитель.
Wiseman Когда ты вынул книгу из колыбели, ты произнёс слова?
Ash Да, в общем-то.
Wiseman Ты произнёс именно те слова?
Ash Слушай, может, я и не выговорил каждую мелкую слоговую деталь, нет. Но в целом я их сказал, да.
[Шейла хочет извиниться перед Эшем]
Ash Сначала хочешь меня убить, теперь хочешь поцеловать. Отвали.
[после того, как Эш распилил злого Эша бензопилой и бросил его в яму]
Злой Эш [демонический голос] Ты никогда не доберёшься до Некрономикона! Ты умрёшь на кладбище, прежде чем получишь его!
Эш Эй! Что это у тебя на лице?
Злой Эш А?
[Эш засыпает лицо злого Эша землёй]
Эш Видишь, как это работает?
Ash [солдаты ликуют, когда Эш возвращается с Некрономиконом] Да, отлично, отлично.
Ash [когда солдаты толпятся вокруг, Эш отталкивает одного] Убери п###ц с моего лица.
[когда Шейла заходит в кузницу, чтобы поговорить с Эшем]
Эш Что? Ты в сарае вырос? Закрой дверь! Видимо, действительно в сарае, вместе с остальными примитивами.
[первые строки]
Ash [начальный закадровый голос] Меня зовут Эш, и я — раб. Насколько я могу судить, сейчас тринадцатый век нашей эры, и меня тащат на смерть. Так было не всегда. У меня когда-то была нормальная жизнь. Работа.
Ash [в флешбэке, в форме S-Mart] Эээ... Хозтовары, ряд двенадцать. Умно покупай — в S-Mart!
Ash [закадровый голос] У меня была чудесная девушка, Линда. Вместе мы поехали в маленькую хижину в горах. Похоже, археолог приехал в это глухое место, чтобы перевести и изучить свою последнюю находку: Некрономикон экс Мортис, Книга мёртвых. Переплетённая человеческой кожей и написанная кровью, эта древняя шумерская книга содержала странные погребальные обряды, заклинания для похорон и ритуалы воскрешения демонов. Она не предназначалась для мира живых. Книга пробудила в лесу нечто тёмное, нечто злое.
Linda [крик, что-то влетает в окно хижины]
Ash [закадровый голос] Сначала забрала Линду, потом пошла за мной. Она проникла в мою руку и всё пошло к чёрту, поэтому я отпилил её у запястья.
[Эш готовится отпилить руку бензопилой, безумно смеётся, потом кричит от боли]
Ash [закадровый голос] Но это не остановило её, она вернулась с лихвой.
Ash [цепляясь за дверной проём хижины, пока вихрь, вызванный книгой, тянет его] Чёрт побери, как это остановить?
[доска, за которую он держится, ломается, и Эш падает в вихрь, начинаются титры]
Sheila Я, может, и плохая... но чувствую себя отл###но.
Ash Это уловка. Хватай топор.
Ash Чёрт побери, если кто из вас, обезьян, ещё раз меня *тронет*...
[Заключительная сцена режиссёрской версии: из пещеры, где он проспал 700 лет, появляется Аш с длинной бородой. Он выглядит вне себя от радости]
Ash Ха-ха. Заводские детали. Ха...
[Взгляд радости сменяется ужасом, когда он видит мир, разрушенный ядерной войной]
Ash Нет. Нет. О боже, я проспал слишком долго!
Ash [под звуки титров] Хахахахахахаха...
Evil Ash Ты падёшь!
Ash Я взлечу!
[когда нежить Эш торжествует на катапульте]
Ash Пристёгивайся, Костолом. Сейчас полетишь!
Эш [пытается убить маленького Эша, который запрыгнул ему в рот и в желудок, он берет чайник с кипятком] Ладно, маленький, вот тебе чуть-чуть
[кричит]
Эш горячего шоколада! Ха-ха-ха-ха-ха!
Deadite Captain [вырывая из могилы недавно ожившего скелета] Добро пожаловать обратно в мир живых... ТЕПЕРЬ БЕРИ ЛОПАТУ И КОПАЙ!
Evil Ash У меня к тебе счёты.
Ash Я знаю, что вы боитесь; мы все боимся, но это не значит, что мы трусы. Мы можем справиться с этими скелетами, мы можем справиться — с помощью науки.
Эш [добравшись до места с Некрономиконом и обнаружив три одинаковые книги]
[почёсывает голову]
Эш Три книги?... Погоди-ка... Стоп... Никто не говорил ничего про три книги! Типа, что мне теперь делать, взять... взять одну книгу, или все три, или... или чё?
[своим скелетным прислужникам, которые роют могилы на кладбище]
Злой Эш Копайте, чёрт побери! Копайте быстрее! Я прикажу каждому проклятому червивому ублюдку, который когда-либо погиб в бою!
Скелет Спасибо, сэр!
Evil Ash Ты меня достаёшь, уродливый с#к сын!
Ash Ну что, кто хочет?
Ash Вот и всё, беги, давай, беги. Беги домой и плачь маме!
Ash Так в чём дело? Ты меня обратно отправить можешь или нет?
Wiseman Только Некрономикон обладает такой силой. Это нечестивая книга, которая нам тоже нужна. В её страницах есть заклинания, что могут вернуть тебя в твое время. Только ты — избранный — можешь отправиться на поиски.
Ash Мне не нужна ваша книга, да и вся ваша хрень тоже не нужна. Просто отправь меня обратно в своё время, побыстрее, сегодня же. Давай, давай!
Ash Поздоровайся с двадцать первым веком!
Эш [Артуру] Знаешь, у тебя шнурок развязался.
Эш [после того, как его затянуло в чёрную дыру в поддельной копии Некрономикона и он с трудом вырвался] Опа. Не та книга.
Soldier [колет в машину Эша] Вот это доспехи, а!
Ash [топает за мини Эшами] Лондонский мост падает, падает, падает!
[наступает на гвоздь, который держат мини Эши]
Mini Ashs Моя прекрасная леди, ха!
Ash Держи свои грёбаные грязные кости подальше от моего рта.
Скелет Давай свалим отсюда к чёрту!
Скелет [Увидев демоническую Шилу] Вот это зрелище для больных костей.
Ash Мы можем справиться с этими мертвецами, мы можем! С помощью науки.
Old Woman В яму с этими кровожадными с**иными сыновьями!
Эш [после раздавливания скелетов камнями] Ооо, должно быть, очень больно!
Ash Стой, стой, стой, шпинатный подбородок!
Deadite Captain Отдай приказ и выпусти псов войны!
Evil Ash Я испорчу твою красоту, предатель.
Evil Ash О, вы жалкие мешки с костями! Поднимайтесь и в атаку, в атаку, в атаку.
Ash ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙ, ДЕТКА!
[когда из плеча Эша начинает расти злой Эш]
Ash О боже, оно растёт!
Skeleton [таща обнажённую девчонку] У нас для тебя планы, девчонка!
Ash Ах вы, маленькие ублю#ки! Ладно, я раздавлю каждого из вас! Я прижму вас так, что вам придется смотреть вниз, чтобы посмотреть вверх!
Mini Ash Эй, тупи#!
Sheila [Его держит Злой Эш] Не трогай меня! Ты отвратительная тварь!
Evil Ash Ты ещё научишься меня любить, девчонка.
Sheila Обещанный придёт за тобой.
Evil Ash Дорогуша, я избавлю его от лишних хлопот.
Sheila [после превращения в мертвецов она откидывает вуаль, открывая бледное лицо] Я, может, и плохая, но чувствую себя... отлично.
Cowardly Warrior Можешь рассчитывать на мою сталь.
Arthur Как мы остановим армию мертвецов у стен нашего замка? Как ты собираешься сражаться с этим? С помощью слов? Большинство наших людей уже бежали. Нас всего шестьдесят.
Evil Ash [Восхищённо глядя на Шилу] Ну ты просто прелестное создание, правда?
Skeleton Я вырву тебе кишки.
Evil Ash Подлец!
[после того, как Эш был оглушён Мини-Эшами]
Эш Ох, какой ужасный кошмар. Погоди-ка... Я НЕ МОГУ ДВИГАТЬСЯ!
[камера отъезжает, показывая Эша, связанного на земле, как Гулливер из «Путешествий Гулливера»]
Ash Ох, этот вонючий мудрец!
Skeleton [во время битвы, когда нежить начинает таранить ворота замка] Ё-моё, врубайте спины почаще!
