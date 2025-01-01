Меню
[повторяющаяся фраза]
Голос злой силы Присоединяйся к нам...
Linda [поёт; одержима] Мы тебя достанем. Мы тебя достанем. Ни звука больше. Пора спать.
Voice on Recorder Я полагаю, что сделал важное открытие в руинах Кандарии — том древних шумерских погребальных обрядов и заклинаний. Он называется «Naturum De Montum», что примерно переводится как «Книга мёртвых». Книга переплетена человеческой кожей и написана человеческой кровью. В ней речь идёт о демонах, их воскрешении и тех силах, что бродят по лесам и тёмным уголкам человеческого мира. В первых страницах предупреждается, что эти существа могут дремать, но никогда по-настоящему не умирают. Их можно вернуть к жизни при помощи заклинаний из этой книги. Именно через чтение этих текстов демонам даётся власть вселяться в живых.
Cheryl [одержимая] Скоро вы все будете как я... А потом кто запрёт вас в подвал?
[зловещий смех]
Voice on Recorder Теперь я знаю, что моя жена стала носителем Кандарийского демона. Боюсь, что единственный способ остановить тех, кого захватили духи из книги, — это... расчленение тела.
Cheryl [одержимая] Убей её, если сможешь, любовник!
Linda Эй, Эш! Я угадала карту!
Ash Да... по-настоящему удивительно.
Ash Заткнись, Линда!
Shelly [лицо одержимой Шелли дымится и изранено] Спасибо. Не знаю, что бы я делала, если бы осталась на тех раскалённых углях, сжигая свою милую кожу.
Shelly [про Шерил] Почему она всё время издаёт эти ужасные звуки?
Ash Я не знаю!
Shelly Посмотри ей в глаза. Посмотри ей в глаза! Ради всего святого, что с её глазами случилось?
[Эшу, после того как он поднял церемониальный кинжал с черепами]
Scotty Похоже на твою бывшую! Ха-ха-ха.
Ash Линда всё ещё спит. Я не знаю, что с ней ещё делать. Рассвет будет через пару часов, так что...
Scotty Я больше не могу ждать. Я ухожу отсюда... прямо сейчас!
Ash Скотти, мы никуда не возьмём Линду с такой ногой. Мы даже не знаем, есть ли другой путь обратно, кроме моста.
Scotty Ну... может, есть старая дорога или тропа. Должен же быть какой-то обход вокруг скалы.
Ash Послушай меня. Линда не сможет идти с такой ногой. Она даже встать не может.
Scotty Значит, оставим её здесь, пока не пришлём кого-нибудь назад.
Ash Ты что, с ума сошёл? Я не...
Scotty [перебивая] Слушай, я ухожу отсюда! Мне плевать, что с ней будет! Это твоя девушка — ты и заботься о ней!
Ash Вы, убл###, зачем вы меня так мучаете? Почему?
[Шелли разрублена на несколько частей]
Эш Мы не можем хоронить Шелли - о-она наша подруга.
Cheryl [Издеваясь над Скотти; одержима] Ты же не оставишь меня здесь, правда? Не оставишь, Эш?
[Начинает хихикать]
Cheryl [Тело Шерил под контролем демона нападает на Эша] Я в порядке, Эшли! Подойди, отвяжи цепь и выпусти меня! Я в порядке! Это твоя сестра Шерил!
[последние реплики]
[невидимая сила прорывается через хижину и появляется позади ничего не подозревающего Эша]
Эш Ааааа!
[Шерил одержима]
Cheryl Зачем вы потревожили наш сон; разбудили нас от древнего сна?
[кричит]
Cheryl Вы умрёте! Как и все до вас, по одному заберём каждого.
[падает на пол]
Scotty [все смотрят в подвал после того, как дверь резко открывается] Животное? Животное? Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал.
Cheryl [одержимая] Дама пик... Два пики, валет бубен, валет треф.
Scotty Я тебе морду набью!
Ash Солнце взойдёт примерно через час, и мы все вместе отсюда уедем. Ты, я, Линда, Шелли. Хм... Ну... не Шелли, она? Мы все вместе домой поедем. Тебе бы хотелось домой поехать? Уверен, тебе бы это понравилось, да, Скотт?
Scotty [Дразня Шерил шёпотом] Трупы в подвале. Трупы в...
Cheryl Хватит уже!
Linda [одержимая] Бесполезно! Бесполезно! Со временем оно придёт за ним, а потом придёт за тобой!
[первые реплики]
Scotty Эй, Эш, где мы?
Ash Мы только что пересекли границу Теннесси...
Ash Я бы очень хотел сейчас поднять тост за всех вас. Эм, как сказал однажды мой греческий друг... Он сказал, я...
[все смеются]
Ash Нет, ладно, ладно, ладно. Нис... нис тутарим.
Linda Что значит?
Scotty Отрываемся! Да!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сэм Рэйми
Сэм Рэйми
Sam Raimi
Бетси Бейкер
Betsy Baker
Боб Дориан
Bob Dorian
Эллен Сэндвайсс
Брюс Кэмпбелл
Брюс Кэмпбелл
Bruce Campbell
Тереза Тилли
Teresa Tilly
Ричард Де Мэннинкор
