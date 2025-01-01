Linda[поёт; одержима]Мы тебя достанем. Мы тебя достанем. Ни звука больше. Пора спать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Voice on RecorderЯ полагаю, что сделал важное открытие в руинах Кандарии — том древних шумерских погребальных обрядов и заклинаний. Он называется «Naturum De Montum», что примерно переводится как «Книга мёртвых». Книга переплетена человеческой кожей и написана человеческой кровью. В ней речь идёт о демонах, их воскрешении и тех силах, что бродят по лесам и тёмным уголкам человеческого мира. В первых страницах предупреждается, что эти существа могут дремать, но никогда по-настоящему не умирают. Их можно вернуть к жизни при помощи заклинаний из этой книги. Именно через чтение этих текстов демонам даётся власть вселяться в живых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cheryl[одержимая]Скоро вы все будете как я... А потом кто запрёт вас в подвал?
[зловещий смех]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Voice on RecorderТеперь я знаю, что моя жена стала носителем Кандарийского демона. Боюсь, что единственный способ остановить тех, кого захватили духи из книги, — это... расчленение тела.
CherylЗачем вы потревожили наш сон; разбудили нас от древнего сна?
[кричит]
CherylВы умрёте! Как и все до вас, по одному заберём каждого.
[падает на пол]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scotty[все смотрят в подвал после того, как дверь резко открывается]Животное? Животное? Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cheryl[одержимая]Дама пик... Два пики, валет бубен, валет треф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ScottyЯ тебе морду набью!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AshСолнце взойдёт примерно через час, и мы все вместе отсюда уедем. Ты, я, Линда, Шелли. Хм... Ну... не Шелли, она? Мы все вместе домой поедем. Тебе бы хотелось домой поехать? Уверен, тебе бы это понравилось, да, Скотт?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scotty[Дразня Шерил шёпотом]Трупы в подвале. Трупы в...
CherylХватит уже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Linda[одержимая]Бесполезно! Бесполезно! Со временем оно придёт за ним, а потом придёт за тобой!