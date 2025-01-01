Ash Линда всё ещё спит. Я не знаю, что с ней ещё делать. Рассвет будет через пару часов, так что...

Scotty Я больше не могу ждать. Я ухожу отсюда... прямо сейчас!

Ash Скотти, мы никуда не возьмём Линду с такой ногой. Мы даже не знаем, есть ли другой путь обратно, кроме моста.

Scotty Ну... может, есть старая дорога или тропа. Должен же быть какой-то обход вокруг скалы.

Ash Послушай меня. Линда не сможет идти с такой ногой. Она даже встать не может.

Scotty Значит, оставим её здесь, пока не пришлём кого-нибудь назад.

Ash Ты что, с ума сошёл? Я не...