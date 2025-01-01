Маленькая Рыжеволосая Девочка
О, привет, Чарли Браун.
Маленькая Рыжеволосая Девочка
Конечно вспомнила.
Чарли Браун
Перед тем как уйти, я должен кое-что узнать. Почему из всех ребят в нашем классе ты хочешь быть моим партнёром?
Маленькая Рыжеволосая Девочка
Это просто. Потому что я увидела, какой ты человек.
Чарли Браун
Неуверенный в себе, нерешительный неудачник?
Маленькая Рыжеволосая Девочка
Ты совсем не такой. Мне понравилась твоя забота о сестре на шоу талантов. Честность на собрании. На танцах ты был смелым и забавным. И то, что ты сделал для меня — доклад по книге, пока меня не было — это было очень мило с твоей стороны. Когда я смотрю на тебя, я не вижу неудачника. У тебя есть все качества, которые я ценю.
[звучит гудок автобуса]
Маленькая Рыжеволосая Девочка
Прости, мне пора.
[отдаёт ей карандаш]
Маленькая Рыжеволосая Девочка
О, спасибо! Я везде его искала!
[садится в автобус]
Маленькая Рыжеволосая Девочка
Я напишу тебе, друг по переписке.