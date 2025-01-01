Меню
Цитаты из мультфильма Снупи и мелочь пузатая в кино

Цитаты из мультфильма Снупи и мелочь пузатая в кино

Маленькая Рыжеволосая Девочка О, привет, Чарли Браун.
Чарли Браун Ты вспомнила моё имя?
Маленькая Рыжеволосая Девочка Конечно вспомнила.
Чарли Браун Перед тем как уйти, я должен кое-что узнать. Почему из всех ребят в нашем классе ты хочешь быть моим партнёром?
Маленькая Рыжеволосая Девочка Это просто. Потому что я увидела, какой ты человек.
Чарли Браун Неуверенный в себе, нерешительный неудачник?
Маленькая Рыжеволосая Девочка Ты совсем не такой. Мне понравилась твоя забота о сестре на шоу талантов. Честность на собрании. На танцах ты был смелым и забавным. И то, что ты сделал для меня — доклад по книге, пока меня не было — это было очень мило с твоей стороны. Когда я смотрю на тебя, я не вижу неудачника. У тебя есть все качества, которые я ценю.
[звучит гудок автобуса]
Маленькая Рыжеволосая Девочка Прости, мне пора.
Чарли Браун Подожди.
[отдаёт ей карандаш]
Чарли Браун Думаю, это твоё.
Маленькая Рыжеволосая Девочка О, спасибо! Я везде его искала!
[садится в автобус]
Маленькая Рыжеволосая Девочка Я напишу тебе, друг по переписке.
Charlie Brown Ты должен помочь мне, Линус! Я не уверен, что смогу быть партнёром для Девочки с рыжими волосами! Как я её поддержу? Я не потяну ипотеку! А что, если меня посадят на эскроу?
Linus Чарли Браун, ты единственный человек, которого я знаю, кто может превратить доклад по книге в пожизненное обязательство.
Малыш [заикается] За что тебя посадили?
[он отодвигается]
Чарли Браун Ты когда-нибудь испытывал это чувство, когда не можешь перестать улыбаться?
Малыш А?
Чарли Браун Сердце колотится так сильно в груди? Ты пытаешься встать, но колени подкашиваются?
[он падает; малыш ахает]
Чарли Браун А потом эта Рыженькая смотрит на тебя
[он начинает подниматься, окружённый сердечками]
Малыш Вау!
Чарли Браун И все жизненные возможности вдруг становятся ясны. И тогда ты понимаешь...
[он падает обратно в кресло]
Малыш [вылетает из кресла и падает на весы] А!
Чарли Браун ...она даже не подозревает, что ты жив.
Медсестра Ва-ва-ва?
Чарли Браун Почему я здесь?
[он вздыхает]
Чарли Браун Потому что у меня только что проявился серьёзный случай неуверенности в себе.
Charlie Brown Когда мне очень одиноко, я просто сижу и смотрю на ночное небо. Я всегда думал, что одна из этих звёзд — *моя* звезда, и в такие моменты я знаю, что *моя* звезда всегда будет рядом со мной. Как уютный голос, говорящий: «Не сдавайся, парень.»
[звезда, на которую смотрит Чарли Браун, буквально падает с неба]
Салли Браун Может ли брат с сестрой развестись?
Charlie Brown Собака не пытается давать советы или осуждать тебя; она просто любит тебя таким, какой ты есть. Приятно, когда рядом есть кто-то, кто просто сядет и выслушает.
Snoopy Зззззз...
Charlie Brown Лучший друг человека.
Charlie Brown [думает] Надеюсь, этот новый парень никогда обо мне не слышал. Он не будет знать о моих прошлых промахах. Редко когда появляется шанс начать всё с чистого листа. На этот раз всё будет иначе.
[Charlie Brown падает с доски забора, после чего весь забор обрушивается]
All Он сделал это!
[Все разбегаются]
[из трейлера]
[Чарли Браун постоит за себя, пока музыка не остановится]
Charlie Brown А?
[Снупи появляется и машет зрителям, начинается тема]
Charlie Brown Эй!
Snoopy Хе-хе-хе.
Charlie Brown Снупи!
[Снупи уходит, а когда Чарли Браун собирается что-то сказать зрителям, Снупи прыгает перед ним]
Snoopy Ха-ха-ха!
[Он убегает, потом появляется справа]
Snoopy Хи-хи!
[Снупи кружится вокруг Чарли Брауна, заставляя его кружиться]
Charlie Brown Эй, эй, эй! Стоп.
Snoopy Хахахахахаха!
Charlie Brown Вот черт.
Lucy van Pelt Позволь мне раскрыть тебе маленький секрет, Чарли Браун. Если хочешь произвести впечатление на людей, нужно показать, что ты победитель.
Charlie Brown Победитель? Я? Люси, возможно, ты на что-то натолкнулась!
Lucy van Pelt Конечно, когда я говорю «ты», ты понимаешь, что я не имею в виду именно тебя.
Charlie Brown Не могу поверить, что собираюсь заговорить с Рыженькой.
[Снупи]
Charlie Brown В такие моменты нужен верный друг.
[Чарли Браун подходит к двери, но робеет и уходит. Снупи догоняет его и подтолкнув возвращает к двери.]
Charlie Brown Да. Если в такой момент и нужен кто-то рядом, то это твой преданный пес. Эээ... Ээээ... Ооо.
[когда он собирается позвонить в дверь, вздыхает, затем вздыхает и Снупи, после чего Снупи звонит в звонок.]
Charlie Brown Ааааааа!
[открывает дверь и никого не видит]
Little Red-Haired Girl Алло? Алло? Хмм.
[прячется в кустах на дереве]
Charlie Brown Она сказала: «Привет!»
Snoopy Эх...
Peppermint Patty Марси только что прочитала длинный список отличных романов. «Гекльберри что-то там, Ловец с пирогом». Но она сказала, что величайшая книга всех времён — «Игрушечный магазин Лео» какого-то парня по имени «Уоррен Пис».
Мисс Отмар Ваа ваа ваа ваа.
Фрэнклин Армстронг Что? Новый парень к нам в класс придёт
Шредер Вау, она симпатичная.
Люси ван Пельт Она не *настолько* симпатичная.
[сцена в середине титров]
Lucy van Pelt О, Чарли Браун, я подержу мяч, а ты пинай.
Charlie Brown Ты *говоришь*, что подержишь, но на самом деле ты отдернешь его, и я грохнусь на спину и разобьюсь насмерть.
Lucy van Pelt Но я чувствую, что действительно тебя узнала. Теперь я понимаю — ты добрый, сострадательный, смелый и забавный. Никто с такими качествами не отдернет мяч у кого-то.
Charlie Brown [про себя] Она права. Я никогда не отдерну мяч у человека с такими качествами. Я забью этот мяч прямо на луну.
[Он начинает бежать, и, как и ожидалось, Люси отдергивает мяч]
Charlie Brown ААА!
[Бац!]
Lucy van Pelt И доверчивый. Забыл упомянуть доверчивый.
Sally Brown Сегодня последний школьный день! Ну что, старший брат, веришь? Мой последний день в школе. Больше никакого чтения, письма и арифметики! Больше никаких уроков навсегда!
Charlie Brown О чём ты говоришь? Это только начало летних каникул. У тебя ещё восемь лет в начальной школе, четыре — в средней, и потом четыре года в колледже.
Sally Brown [бормочет, пытаясь решить пример] Переносим единицу, прибавляем ещё единицу...
[вслух]
Sally Brown Итого — ещё 36 лет учёбы! К тому времени я буду лысой и вся в морщинах!
Charlie Brown Весь мир, кажется, будто сговорился против меня. Я просто прошу хоть раз в жизни немного помощи.
[из трейлера]
[Чарли Браун, несущий два ведра с попкорном, заслоняет экран]
Charlie Brown Извините. Простите.
Lucy van Pelt Ай! Чарли Браун, ты болван!
Charlie Brown Ух ты!
[Он пытается достать ведро с попкорном, но падает, затем другое ведро с попкорном падает ему на голову. Все смеются, а Чарли Браун пытается вытащить ведро из головы, но не может]
Charlie Brown [вздыхает] Ну и дела.
Charlie Brown [к Девочке с рыжими волосами] Привет, я Браун Чарли! То есть, Барни Клоун!
[последние реплики перед титрами]
Linus Должно быть, сейчас Чарли Браун чувствует себя просто отлично!
Pig-Pen Ты справился!
Peppermint Patty Отлично, Чак!
Marcie Молодец, Чарльз.
Sally Brown Эй, старший брат!
[надувает шарик с лицом Чарли Брауна]
Sally Brown Я горжусь быть твоей младшей сестрой.
Lucy van Pelt [ворчливо] Ты мне действительно показал что-то новое, балбес!
[приятно]
Lucy van Pelt Ты всегда полон сюрпризов. Добрый старый Чарли Браун.
[все ликуют и поднимают Чарли Брауна в воздух, сцена превращается в чёрно-белый рисунок. Финальный штрих — Спарки добавляет свою подпись]
[как Чарли Браун заглядывает сквозь свои очки, Салли открывает их]
Sally Brown Что ты там смотришь, братишка?
Charlie Brown [Закрывает очки] Ты с ума сошёл?
Sally Brown [открывает и закрывает очки снова и снова] Эй! Я хочу видеть!
Charlie Brown Уууух!
Sally Brown Ох, ты влюблён.
Linus Чарли Браун, твое понимание такого сложного романа просто безупречно!
Lucy van Pelt [после прочтения романа Снупи] Собака, которая летает? Это самая тупая вещь, что я когда-либо читала!
[Снупи швыряет печатную машинку в Люси, пока он и Вудсток смеются. Люси подходит к Снупи, чтобы его отдолбать, но он целует её в нос]
Lucy van Pelt АААА!
[Снупи и Вудсток пробуют печатную машинку. Снупи несколько раз нажимает клавишу «О»]
Snoopy Снупи, Вудсток: Оооооо.
Charlie Brown Прежде чем начать, хочу поблагодарить всех вас за поддержку. Вы были так добры. Мне редко выпадает такое признание. Но... эм, тут ошибка. Это не мой тест.
Lucy van Pelt [одета в футболку Чарли Брауна] Ага! Я же знала!
[садится, прикрывая свою футболку]
[из трейлера]
Woodstock Хихихихихихи! Хахахахахахаха!
[Снупи хватает Вудстока]
Woodstock Чё?
[Снупи прыгает и кладёт Вудстока на свою будку, и Вудсток бьётся током, как гирлянда]
Snoopy Хахахахахахахахахаха!
Lucy van Pelt Ты, балбес! Надо было догадаться. Кто, скажи на милость, запускает змея посреди зимы? Ты никогда не заставишь этого змея летать. Почему? Потому что ты — Чарли Браун!
Peppermint Patty Чак, ты что, пытаешься взять меня за руку, хитрюга?
Lucy van Pelt [Чарли Брауну] Девушки хотят парня с доказанным успехом. Ты получал какие-нибудь награды? Например, медаль Конгресса за заслуги? Или Нобелевскую премию мира?
Charlie Brown Э-э...
Lucy van Pelt Какие у тебя недвижимые активы? Есть ли у тебя диверсифицированный портфель?
[Линус и Чарли Браун у знаменитой кирпичной стены]
Linus Чарли Браун, где ты был? Сегодня первый день лета. Тебе надо быть там, веселиться со всеми остальными.
Charlie Brown Я не могу перестать думать об этом, Линус. После всех унизительных провалов, которые она видела в этом году, почему она выбрала меня? Ей жаль меня было? Я не хочу, чтобы она выбрала меня только из жалости. У меня немного больше достоинства, чем это.
Linus Чарли Браун, возможно, пора рассмотреть невероятную мысль, что ты хороший человек и тебя любят. Но знаешь, ты никогда не узнаешь наверняка, если только...
Charlie Brown Я просто подойду и поговорю с ней! Я должен был слушать тебя с самого начала!
Marcie [про Пепперминт Пэтти] Вот незадача — я выбрала партнёра, который думает, что «Моби Дик» — это хоккеист.
[Пепперминт Пэтти громко храпит, опершись головой на стол Марси]
Peppermint Patty Зззззз...
Marcie Сэр?
Peppermint Patty Зззззз...
Marcie Сэр?
[она толкает голову Пепперминт Пэтти вперёд, но та падает обратно на стол Марси. Пепперминт Пэтти всё ещё крепко спит]
Peppermint Patty Зззззз...
Marcie Сэр!
[она снова толкает голову Пепперминт Пэтти вперёд, в этот раз в свой стол, что будит её]
Peppermint Patty Два! Нет, три!
[поворачивается к Марси]
Peppermint Patty Я близко?
Marcie Урок ещё не начался, сэр
Linus Знаешь, Чарли Браун, если она тебе так нравится, почему бы просто не подойти и не познакомиться?
Charlie Brown После того, как я вчера так облажался? Да, ну и зачем мне сразу на Луну слетать?
Charlie Brown Знаешь, мне бы не помешал партнёр для танцев.
Sally Brown [смотрит телевизор] Да, удачи с этим.
Charlie Brown Эти кексы выглядят неплохо, если я так могу сказать. На этот раз я полностью готов. Без тебя, Снупи, я бы не справился. Старый Чарли Браун всё ещё лежал бы в кровати с больным животом.
[Он понимает, что Снупи съел все кексы]
Charlie Brown Ё-моё.
Peppermint Patty [имеется в виду Джо Кул] Вау! Посмотри на движения этого забавного парня с большим носом!
[в спортзале включаются разбрызгиватели, «моющие» Пороха, который танцует с Пэтти]
Patty Я тебя знаю?
[На уроке рисования Чарли Браун пытается сделать цветок из вешалки для одежды, но в итоге получается каракуль, похожая на его единственный волосок.]
Фрэнклин Армстронг Посмотрите-ка на это! Вот это современное произведение.
Пэтти Отличное использование пространства.
Люси ван Пельт Вы что, все с ума посходили?
Lucy van Pelt Я бы тебя щас отлупил. Фу! Меня поцеловала собака! У меня собачьи микробы! Принеси горячей воды! Принеси дезинфекцию! Принеси йода!
Lucy van Pelt Ах! У меня собачьи микробы!
Linus Сегодня моя очередь показывать и рассказывать. Это модель того же самолёта, на котором летал Манфред фон Рихтгофен.
Charlie Brown Кто?
Linus Красный Барон. Самый известный летчик времен Великой войны.
Charlie Brown Это же не настоящий, да?
Sally Brown [ведёт экскурсию по дому Чарли Брауна] И вот здесь всё и началось. В юности он проводил много часов, просто сидя в этом кресле, уносясь в свои глубочайшие размышления. А здесь — его первые воздушные змеи, которые он использовал в многочисленных аэродинамических экспериментах. Если повезёт, мы увидим его в естественной среде обитания. А это настоящая кровать, где он лежит и размышляет о самых больших вопросах жизни.
Charlie Brown [просыпаясь] Эй! Что ты делаешь?
Sally Brown Пытаюсь на твоей славе подзаработать.
[когда он выбирает имя партнёра для доклада из шляпы и читает его]
Charlie Brown [в его мыслях, представляя] Девочка с рыжими волосами. Мой счастливый день! Всё меняется. Она увидит меня по-новому. И вместе мы получим золотую звезду! После этого возможно всё. Мы можем стать первыми детьми, которые ступят на Луну!
Charlie Brown [представляя себя астронавтом] Один маленький шаг для детей, один гигантский прыжок для Чарли Брауна!
[вдруг мисс Отмар что-то говорит, и мы видим Чарли, который надевает шляпу как шлем астронавта, ученики смеются, а он нервно смотрит на них]
Lucy van Pelt Собакам вход воспрещён!
Lucy van Pelt [Чарли Брауну] Ненавижу в этом признаваться, болван, но общественное мнение заставляет меня поверить, что после всех этих лет я *возможно* ошибалась насчёт тебя. Мне это далось нелегко.
[рвёт волосы]
Lucy van Pelt ВСЁ МОЁ ЖИЗНЬ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ ВВЕРХ ДНОМ!
Little Red-Haired Girl Боже мой.
Charlie Brown У неё красивое личико, а красивые личики меня нервируют.
Lucy van Pelt Красивое личико? Красивое личико? У меня красивое личико! Почему моё личико тебя не нервирует? Почему ты можешь со мной разговаривать, Чарли Браун?
Charlie Brown Мне просто нужно узнать секрет, как завоевать её сердце.
Sally Brown Эй! Что тут происходит? Сделайте потише! Сделайте потише там!
[рычит]
Snoopy Снупи, Салли Браун: А?
Charlie Brown Она любит танцевать.
Sally Brown Фу!
Люси ван Пельт Лайнас, пора вставать. Не хочешь же опоздать в школу. ВСТАВАЙ!
Лайнас А! Моё одеяло!
Charlie Brown Ты не можешь пойти в школу, Снупи. Ну, будь хорошей собакой и иди домой.
Charlie Brown Зима будет долгой.
Чарли Браун [замечая Сэлли, окружённую товарами с принтом его футболки] Что ты задумала *сейчас*?
Сэлли Браун Теперь, когда ты большая знаменитость, надо действовать быстро. Слава, что приходит с интеллектуальным превосходством, может быть очень мимолётной. Нужно воспользоваться моментом.
Sally Brown Братишка! Соберись!
Charlie Brown Мне всё равно, что говорит Люси. Может, у меня были проблемы с запуском воздушного змея. Может, я ни разу не выиграл в бейсбол. Но это не из-за того, что я не пытался!
Charlie Brown Моя подача должна стать лучше, если я каждый день выхожу на свою верную горку. Чарли Браун не сдается!
Charlie Brown Чёртово дерево, что ест змеев! Боже мой.
Lucy van Pelt Чарли Браун, что привело тебя сюда так поздно?
Charlie Brown [вздох] Мне нужен твой совет по девчонкам, Люси. Ты же девочка, верно? Скажем так, есть одна девочка, которую я хотел бы впечатлить. Но она — что-то, а я — никто. Если бы я был кем-то, а она никем, я мог бы с ней поговорить. Или если бы она была никем, а я — тоже никем, я мог бы с ней поговорить! Но она — что-то, а я — никто. Так что я просто не могу с ней заговорить.
Sally Brown Снежный день? Снежный день! Сегодня нет школы! Мечты сбываются!
[первые строки]
[Звучит 5-я симфония Бетховена Allegro con brio на пианино-будильнике Шредера, он просыпается, чтобы его выключить, но не выключает]
Schroeder Ах, Бетховен.
