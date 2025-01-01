Маленькая Рыжеволосая Девочка О, привет, Чарли Браун.

Чарли Браун Ты вспомнила моё имя?

Маленькая Рыжеволосая Девочка Конечно вспомнила.

Чарли Браун Перед тем как уйти, я должен кое-что узнать. Почему из всех ребят в нашем классе ты хочешь быть моим партнёром?

Маленькая Рыжеволосая Девочка Это просто. Потому что я увидела, какой ты человек.

Чарли Браун Неуверенный в себе, нерешительный неудачник?

Маленькая Рыжеволосая Девочка Ты совсем не такой. Мне понравилась твоя забота о сестре на шоу талантов. Честность на собрании. На танцах ты был смелым и забавным. И то, что ты сделал для меня — доклад по книге, пока меня не было — это было очень мило с твоей стороны. Когда я смотрю на тебя, я не вижу неудачника. У тебя есть все качества, которые я ценю.

[звучит гудок автобуса]

Маленькая Рыжеволосая Девочка Прости, мне пора.

[отдаёт ей карандаш]

Чарли Браун Думаю, это твоё.

Маленькая Рыжеволосая Девочка О, спасибо! Я везде его искала!

[садится в автобус]