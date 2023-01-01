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Снупи и мелочь пузатая в кино Снупи и мелочь пузатая в кино
Киноафиша Фильмы Снупи и мелочь пузатая в кино Награды и номинации мультфильма Снупи и мелочь пузатая в кино
The Peanuts Movie Снупи и мелочь пузатая в кино 2015 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации мультфильма Снупи и мелочь пузатая в кино

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший анимационный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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